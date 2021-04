Windows 10 è il sistema operativo più diffuso al mondo, e insieme alle versioni precedenti lo troviamo su praticamente otto computer su dieci. Il valore cambia se prendiamo in considerazione anche tablet e smartphone (qui a dominare è Android ovviamente), ma per un dato che cambia ce ne sono altri che restano sempre uguali a sé stessi. Uno di questi è che tantissime persone vogliono sapere come scaricare Windows 10 gratis.

La prima buona notizia è che scaricare Windows 10 gratis non è solo possibile, ma (con alcuni limiti) anche legale e compatibile con le politiche di Microsoft. In effetti, esiste più di un modo per scaricare Windows 10 gratis, ma visto che ne esiste uno ufficiale e gestito da Microsoft, non ci sono ragioni per prenderne in considerazione altri.

Vedremo quindi come fare per scaricare il sistema operativo e vi daremo anche qualche indicazione su come creare una chiavetta USB o un CD-ROM avviabili, che vi serviranno per installare Windows 10 su un PC. Infine affronteremo il tema della licenza di Windows e vi daremo qualche consiglio su come acquistarla a un prezzo conveniente.

Scaricare Windows Gratis in poche parole Visitare la pagina di Microsoft e scaricare il file ISO

Creare un supporto avviabile (USB o CD-ROM)

Comprare una licenza di Windows 10 e attivare Windows

Scaricare Windows 10 gratis direttamente da Microsoft (file ISO)

Se volete scaricare Windows 10 gratis tutto ciò che dovete fare è visitare la pagina dedicata di Microsoft . Qui ci sono diversi pulsanti tra cui scegliere: il primo serve per aggiornare Windows 10 all’ultima versione, e ovviamente è interessante solo per chi ha già questo sistema operativo.

Scorrendo un po’ più sotto, poi, troviamo la parte che stiamo cercando, cioè un paragrafo intitolato “Vuoi installare Windows 10 sul tuo PC”, come nell’immagine sottostante.

A questo punto, se avete Linux oppure Mac potrete scaricare direttamente il file ISO con la versione più recente di Windows. Se invece usate Windows, avrete il pulsante “Scarica ora lo strumento”. Cliccandolo si avvia il download del Microsoft Media Creation Tool. Questo è lo strumento ufficiale per scaricare gratis Windows 10, ma anche per creare CD e chiavette USB avviabili. Ma in quest’ultimo caso consigliamo un’alternativa, come vedremo.

Una volta scaricato il file bisognerà installare il programma, facendo un semplice doppio click. Cliccate su “Accetta” dopo aver letto le condizioni di licenza e attendete che il programma arrivi alla schermata successiva. Deve collegarsi a Internet quindi la velocità della rete ha un impatto diretto.

Alla schermata successiva, selezioniamo “Crea supporti di installazione …” e poi clicchiamo su Avanti.

Adesso potete scegliere se creare subito una chiavetta USB avviabile oppure scaricare un file ISO da utilizzare in seguito. Noi consigliamo di usare il file ISO, perché se qualcosa dovesse andare storto sarà più facile ricominciare, senza però dover scaricare il file una seconda volta. Inoltre, nella nostra esperienza le chiavette create con il tool di Microsoft non sempre si sono rivelate affidabili.

Successivamente basta scegliere la cartella dove volete scaricare Windows gratis,e cliccare su “Salva”. A questo punto ci vorrà un po’ di tempo perché dovrete scaricare un file piuttosto grande.

È un buon momento per fermarsi a prendere un caffè, e magari fare due passi. Un volta terminato il download avrete finito di scaricare Windows 10 gratis. La copia del sistema operativo, aggiornato all’ultima versione è infatti in quel file ISO che avete appena scaricato.

Alla fine, qualsiasi sia il sistema operativo ciò che avrete ottenuto è un file ISO con l’ultima versione di Windows disponibile.

Creare una chiavetta USB con Windows 10

Potete usare di nuovo il Media Creation Tool per creare una chiavetta USB avviabile oppure un più tradizionale CD-ROM. Oppure potete affidarvi a un software diverso per questa operazione: la nostra preferenza va a Rufus; si tratta di un’applicazione eccellente, che può creare USB avviabili per qualsiasi sistema operativo, e con molte opzioni di personalizzazione.

In alternativa, tutti i principali sistemi operativo hanno una qualche opzione per creare direttamente uno strumento avviabile, CD-ROM oppure pendrive, a partire da un file ISO. Questo è infatti uno strumento basilare nella gestione operativa, di cui avremo bisogno (tra le altre cose) per gestire le operazioni di backup e ripristino.

Installare Windows 10 da chiavetta USB

Scaricare Windows 10 gratis, come abbiamo visto, non è particolarmente difficile. Ma avere un file ISO non basta: bisogna creare la chiavetta e successivamente installare Windows 10 da chiavetta USB .

La procedura, ancora una volta, non è particolarmente complessa. Ma richiede comunque un pochino di tempo e di attenzione. Prima di tutto bisogna accedere al BIOS/UEFI del computer: per farlo, in genere, è sufficiente premere un certo tasto durante i primi secondi dell’avvio. ESC, Canc, F2, F5 ed F10 sono le scelte più comuni ma per conoscere il modo esatto dovete controllare le informazioni sul sito del produttore della motherboard o nel computer portatile.

Windows 10, la licenza o Product Key

Se siete arrivati fino a qui ormai avete capito che scaricare Windows 10 gratis non basta. Bisogna installarlo naturalmente, e durante la fase di installazione potrete inserire un codice di licenza (Product Key) se ne avete uno, oppure potrete scegliere di continuare senza inserire tale codice.

Questa seconda scelta è quella da usare se si sta installando di nuovo Windows su un computer che aveva già una licenza valida. In questo caso Windows riconosce l’hardware e conferma l’attivazione (quasi sempre).

Se invece non avete un Product Key per attivare Windows 10, dopo averlo usato per un po’ di tempo vedrete che alcune funzioni non sono accessibili. E altre saranno bloccate, come per esempio l’immagine di sfondo, e tutte le opzioni di personalizzazione.

Da parte di Microsoft si tratta senz’altro di un approccio “soft”. Se avete deciso di scaricare gratis Windows 10, e poi non avete voluto comprare una licenza, Microsoft vi permette di usare comunque il sistema operativo. Funziona tutto a parte gli abbellimenti estetici, ed è un limite con cui forse qualcuno può sopravvivere.

Ma ne vale la pena? Beh, se prendiamo in considerazione i prezzi ufficiali di Microsoft la risposta è “forse sì”. Windows costa €145 oppure €259, che sono cifre piuttosto sostanziose e ognuno di noi potrebbe pensare che vale la pena di risparmiare e tenersi uno sfondo bruttino.

Licenza Windows 10, come fa a costare così poco?

