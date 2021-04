State cercando di capire come installare Windows 10 tramite USB o DVD? Non è un’operazione complicata, ma se per voi è la prima volta potreste avere qualche dubbio su quale sia la migliore procedura per farlo in sicurezza. Pertanto seguite la nostra guida, vi spiegheremo tutta la procedura nel dettaglio, passo dopo passo.

Se siete già utenti Windows e considerate imprescindibile questo sistema operativo, prima o poi vi troverete di fronte alla necessità di installare l’ultima versione di Windows 10.

Windows 10 è stato reso disponibile da Microsoft nel luglio del 2015. Viene aggiornato con cadenza semestrale per quanto riguarda le funzionalità e con cadenza mensile per eventuali bug, tramite gli aggiornamenti cumulativi. Ulteriori aggiornamenti di sicurezza e driver vengono invece pubblicati con frequenza occasionale.

Il supporto per Windows 7 è terminato lo scorso gennaio, mentre quello per Windows 8 terminerà nel gennaio del 2023. Tuttavia, parte dell’hardware disponibile oggi potrebbe non avere un driver specifico per Windows 8, pertanto se acquistate dei componenti per aggiornare il vostro desktop, come una scheda madre , una CPU o una maggiore quantità di RAM , sarà meglio che valutiate l’installazione di Windows 10 per sfruttare al massimo le prestazioni del nuovo hardware. Ad ogni modo, se sul vostro computer gira già Windows 10 e avete bisogno di installare nuovamente il sistema operativo, potete eseguire la stessa procedura.

Prima di fare qualsiasi cosa, ricordatevi di fare un backup di tutti i file, o perlomeno di quelli più importanti, nel caso in cui qualcosa dovesse malauguratamente andare storto. Potete usare la nostra guida che vi spiega come fare il backup di Windows 10 su PC, ma potete anche scegliere di usare un software specifico, come Iperius Backup o, alla peggio, fare semplicemente una copia manuale di tutti i file in un altro drive, come su un SSD portatile , ad esempio.

Se siete in possesso di un vecchio sistema operativo, potete effettuare l’aggiornamento direttamente con Windows Update o con la chiavetta USB che si trova nella confezione venduta al dettaglio. Tuttavia, se avete acquistato una Product Key online o se avete perso il supporto di installazione originale e desiderate eseguire la formattazione del drive principale, un’opzione valida è quella di creare un DVD o una chiavetta USB avviabile per l’installazione del sistema operativo.

Questa operazione potrebbe tornarvi utile per installare il sistema operativo su un nuovo computer senza OS, o in caso di problemi durante l’aggiornamento del sistema operativo.

Come installare Windows 10: una chiavetta per l'installazione (Image credit: TechRadar)

Come installare Windows 10: di cosa avrete bisogno

Il modo più semplice per creare un'unità di installazione di backup è tramite USB. Se avete intenzione di seguire questo percorso, vi servirà un'unità flash USB da almeno 8 GB. Ricordate che tutto ciò che è presente sull'HDD/SSD verrà cancellato durante il processo, quindi è consigliabile eseguire un backup se non l’avete già fatto.

In alternativa è possibile creare un disco di installazione su DVD se sul computer è presente un masterizzatore. Se volete installare da DVD, dovrete scaricare e installare un software come ImgBurn o CDBurnerXP .

Infine, avrete anche bisogno del vostro codice Product Key. Lo potete trovare nell'e-mail di conferma se avete acquistato Windows 10 online, nella confezione in caso di acquisto al dettaglio o sul computer se avete acquistato un PC con Windows 10 installato e pronto all'uso.

I migliori Bitcoin wallet

Le migliori VPN del 2021

I migliori antivirus del 2021

Se il codice è quello presente nel computer che state usando, potete ricavarlo usando un comando specifico, che deve essere eseguito come amministratore dal prompt dei comandi seguendo una semplice procedura:

Aprite il menu START e digitate CMD. Poi selezionate ESEGUI COME AMMINISTRATORE.

Si aprirà una finestra con il prompt dei comandi, nella quale potete incollare tramite tasto destro la seguente stringa: wmic path softwarelicensingservice get OA3xOriginalProductKey.

Il sistema operativo vi restituirà la chiave in questo formato (25 simboli alfanumerici in 5 gruppi di 5 ciascuno): AAAAA-BBBBB-CCCCC-DDDDD-EEEEE.

Abbiamo provato su diversi sistemi e abbiamo scoperto che non tutti forniscono l’output desiderato. Pertanto se non riuscite a ottenerlo in questo modo, vi consigliamo di scaricare ed eseguire uno strumento chiamato Belarc Advisor, capace di fornire moltissime informazioni sul vostro sistema, inclusa la Product Key. Una volta eseguito il software ed eseguito la scansione del vostro computer, potete trovare la chiave in basso nel report, alla voce Software Licenses.

Come installare Windows 10: il menu a riquadri (Image credit: TechRadar)

Come installare Windows 10: scaricate il Media Creation Tool di Microsoft

Microsoft in passato permetteva di scaricare direttamente le ISO dei propri sistemi operativi, da masterizzare su DVD per creare un supporto di installazione, tuttavia ora non è più possibile. Pertanto si può ottenere una ISO solo tramite il Media Creation Tool, che potete scaricare dal sito Microsoft a questa pagina , oppure cliccare sul link diretto e salvare il file una volta partito il download.

Esistono diversi siti e sistemi di download (come i Torrent) che mettono a disposizione le immagini ISO dei sistemi operativi Microsoft, ma vi sconsigliamo vivamente di usare fonti non ufficiali. Le ISO potrebbero essere state manipolate e non avrete alcuna certezza di aver installato un sistema operativo privo di malware, come trojan o rootkit.

Come installare Windows 10: scelta delle opzioni (Image credit: TechRadar)

Come installare Windows 10: preparate il vostro media d'avvio

Preparazione di una chiavetta USB

Come già detto, questa modalità è la più semplice in assoluto. Una volta fatto partire il Media Creation Tool, si può decidere quale versione del sistema operativo installare, scegliendo Lingua, Edizione e Architettura (probabilmente Italiano, Windows 10 e 64 bit x64 saranno le opzioni che andrete a selezionare), infine basterà scegliere la lettera di sistema relativa alla vostra unità flash e confermare con ok. Ricordatevi che una volta che partirà la procedura, tutto ciò che si troverà sulla chiavetta verrà spazzato via inesorabilmente.

Il software, a questo punto, scaricherà il sistema operativo selezionato sulla chiavetta USB, dalla quale potrete avviare il vostro PC per far partire l’installazione.

Masterizzazione del disco di avvio

Questo processo è notevolmente più lungo rispetto al metodo che fa uso di chiavetta USB, pertanto potrebbe richiedere più tempo. Dopo aver scaricato il file ISO scegliendo l’apposita opzione in Media Creation Tool e installato ImgBurn o CDBurnerXP, possiamo creare il disco di installazione. Per creare un DVD è sufficiente caricare uno dei software di masterizzazione, avendo cura di inserire un DVD vergine nell'unità ottica. Scegliendo "Scrivi file immagine su disco" o “Masterizza immagine ISO” e assicurandosi che l'unità DVD sia selezionata come destinazione, selezionate il file ISO come sorgente e cliccate sull'icona di avvio della masterizzazione.

Come installare Windows 10: un notebook Asus (Image credit: TechRadar)

Come installare Windows 10: via con l'installazione

Preparazione all’installazione

Se avete già installato un sistema operativo da USB o CD/DVD in passato, questo passaggio sarà estremamente semplice. La prima cosa da fare è riavviare il computer con l'unità USB o il DVD inseriti. Quando il logo del produttore viene visualizzato sullo schermo, premete F12 o F2 (varia in base al produttore) per passare dal menu di avvio che permette di scegliere l’unità di boot. Quando viene visualizzato il menu, scegliete l’opzione di avvio da USB o DVD, quindi premete Invio. Se avete fatto tutto correttamente, verrà caricato il programma di installazione di Windows 10.

Come installare Windows 10: una fase dell'installazione (Image credit: TechRadar)

Partiamo con l’installazione

Una volta avviato il programma di installazione di Windows 10, selezionate le impostazioni della lingua e fate clic su Avanti. Quindi cliccate su "Installa ora". Dopo aver accettato il contratto di licenza, verrà visualizzata una schermata in cui è possibile eseguire l'aggiornamento o eseguire un'installazione personalizzata. Se volete trasferire i file da Windows 7, 8 o 8.1, cliccate su Aggiorna e seguite i passaggi.

Se usate un computer nuovo o desiderate un'installazione pulita, cliccate su Personalizzata. La schermata successiva mostrerà le partizioni. Se avete un computer nuovo senza un sistema operativo preinstallato, cliccate sulla partizione Spazio non allocato e poi Avanti. Se volete eliminare i dati dal vostro PC, vi consigliamo di eliminare prima le vecchie partizioni e poi di selezionare "Spazio non allocato" e quindi fare clic su Avanti.

Se avete molti software installati nell’attuale sistema operativo e state eseguendo l’aggiornamento, questi verranno mantenuti, anche se non c’è garanzia che tutto funzioni perfettamente come prima. Dopo l’installazione ricordatevi di fare una prova di tutte le applicazioni che usate più frequentemente, per vedere se funzionano normalmente.

A meno che il vostro sistema operativo non abbia qualche configurazione particolare e dispendiosa da replicare in termini di tempo, il nostro consiglio è quello di partire da zero e installare il sistema operativo ex-novo: il risultato sarà migliore e sarete sicuri di minimizzare il rischio di problemi successivi.

Come installare Windows 10: il sistema operativo è stato installato (Image credit: TechRadar)

Come installare Windows 10: gli ultimi passi

Una volta lanciata la procedura d'installazione vera e propria, Windows inizierà a copiare i file e potrebbe riavviarsi più volte. Sarete quindi guidati attraverso diverse schermate per la personalizzazione delle impostazioni, la configurazione di un account e l’accesso al vostro account Microsoft.

Da ottobre del 2020, con l’uscita di Windows 10 versione 20H2, è diventato praticamente obbligatorio possedere un account Microsoft per poter concludere l’installazione di Windows 10. Scegliendo di eseguire l’installazione sconnessi dalla rete (quindi disattivate il Wi-Fi o scollegate la LAN), sarà ancora possibile (per il momento) scegliere di attivare solamente un account locale senza la necessità di collegare un account Microsoft alla propria installazione.

Successivamente il computer preparerà il vostro desktop e sarete liberi di usare a piacimento il vostro sistema operativo fresco di installazione. Ben fatto!