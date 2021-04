I migliori Bitcoin wallet disponibili sono ricchi di funzionalità e semplici da usare, ma scegliere l'opzione giusta può comunque essere un po' complicato, soprattutto se vi siete approcciati al mondo delle criptovalute da poco.

In poche parole, una volta acquistato Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) o un altro altcoin tramite una piattaforma di scambio , avrete bisogno di un luogo sicuro in cui conservarli. Certo, potete anche lasciarli sul sito di trading, ma l’uso di un crypto wallet dona un maggiore controllo sui propri risparmi virtuali.

Abbiamo redatto una guida ai migliori Bitcoin wallet disponibili per aiutarvi a scegliere la soluzione migliore per le vostre esigenze: accessibilità, privacy delle transazioni, supporto multipiattaforma, ecc.

Tutti i crypto wallet della nostra guida sono non-custodial, quindi l'utente è responsabile dell'archiviazione della propria chiave privata (consigliamo di utilizzare un password manager ).

La maggior parte dei software suggeriti è di tipo hot storage, poiché sono sempre connessi a Internet. Se possedete una gran quantità di Bitcoin, tuttavia, vi conviene optare per un cold storage, dispositivi simili a chiavette USB che non sono mai connessi a Internet. Bene, è ora di valutare i migliori crypto wallet sul mercato.

Per acquistare e vendere criptomonete dovete registrarvi presso un exchange come Coinbaseo eToro

(Image credit: Exodus)

1. Exodus Uno dei migliori crypto wallet su PC Visit Site Supporto per molte cryptovalute Interfaccia intuitiva Multipiattaforma Aggiornato regolarmente Non completamente open source

Exodus è un crypto wallet che supporta oltre un centinaio di criptovalute. Il portafoglio era originariamente disponibile solo su desktop, ma ora è disponibile anche sulle piattaforme mobile iOS e Android.

Exodus si distingue dalla concorrenza per un'interfaccia molto intuitiva e i suoi sviluppatori dedicano molto tempo e sforzi a perfezionare questo aspetto.

Exodus è noto nel settore poiché supporta numerose altcoin, oltre che Bitcoin; consente anche lo scambio di criptovalute senza alcuna forma di registrazione.

Exodus è una solida opzione per la gestione e lo scambio di piccole quantità di criptovalute. Detto ciò, non lo consigliamo agli utenti avanzati poiché la possibilità di impostare tariffe personalizzate è disponibile solo per i Bitcoin. Sebbene sia una buona cosa che l'app venga aggiornata ogni due settimane, il fatto che non sia completamente open source scoraggerà alcuni utenti.

Date un’occhiata alla recensione completa di Exodus

Scaricate Exodus qui

(Image credit: Wasabi Wallet)

2. Wasabi Uno dei migliori crypto wallet per Bitcoin Visit Site Open source Ruota gli indirizzi CoinJoin Tariffe personalizzate Complesso per principianti Solo per Bitcoin

Wasabi è un Bitcoin wallet open source, non-custodial e incentrato sulla privacy; è disponibile su Windows, macOS e Linux.

La caratteristica principale di Wasabi è la tecnologia CoinJoin che consente di tutelare le transazioni degli utenti combinando più movimenti di denaro in un'unica transazione. Per offuscare ulteriormente le transazioni, il portafoglio le instrada attraverso la rete Tor anonima, che aiuta a nascondere l'indirizzo IP degli utenti.

Sebbene Wasabi sia un hot storage, non esitiamo a consigliarlo a chiunque abbia a cuore la privacy delle proprie transazioni. Gli sviluppatori hanno anche fatto un buon lavoro nel mantenere un’interfaccia intuitiva.

Detto ciò, Wasabi non è intuitivo come altri crypto wallet e dovrete leggere la sua documentazione per essere completamente aggiornati.

Date un’occhiata alla recensione completa di Wasabi

Scaricate Wasabi qui

3. Electrum Un crypto wallet “leggero” ma degno della vostra attenzione Visit Site Leggero e facile da configurare Consente di recuperare i Bitcoin (BTC) utilizzando un seed del portafoglio Si affida a server esterni per verificare le transazioni (Thin client)

Electrum è stato lanciato nel 2011 ed è compatibile con Windows, Mac, Linux e Android; è uno dei software più popolari, poiché invece di scaricare l'intera blockchain, si connette in modo sicuro ad altri server per verificare il saldo BTC ed elaborare i pagamenti. Ciò significa che è configurabile in pochi minuti e occupa pochissimo spazio.

Al primo avvio dell'app, viene generato un "seed" casuale di 12 parole che deve essere memorizzato o scritto su carta al fine di accedere nuovamente al proprio wallet. Ciò significa che se perdete l'accesso al PC, potete reinstallarlo facilmente su un altro device e utilizzare il seed per ripristinare i vostri BTC.

Electrum offre l'opzione di crittografare il portafoglio durante l'installazione; potete anche utilizzarlo in modalità “cold storage”: ciò consente di ricevere pagamenti e vedere il saldo, ma non spendere le monete.

In quanto "thin client", Electrum si affida ad altri server per le informazioni di pagamento, rendendolo più vulnerabile a determinati tipi di hacking rispetto ai software full node.

Date un’occhiata alla recensione completa di Electrum

Scaricate Electrum qui

(Image credit: Mycelium)

4. Mycelium Un ottimo crypto wallet da utilizzare in movimento Visit Site Open source Account multipli Mercato integrato Solo per Bitcoin Nessuna versione desktop

Mycelium è uno dei Bitcoin wallet più vecchi e noti ed è disponibile solo per piattaforme mobile; è stato distribuito per la prima volta nel 2013 su Android e successivamente su iOS.

Mycelium si descrive come il "portafoglio Bitcoin predefinito" e, sebbene le valutazioni sul Play Store non siano sempre lusinghiere, l'app ha diverse caratteristiche degne di nota.

Mycelium è open source, un aspetto essenziale per qualsiasi buon crypto wallet. L'app si basa anche sulla tecnica SPV (Simplified Payment Verification), che le consente di confermare le transazioni senza dover scaricare l'intera blockchain.

Poiché i dispositivi mobile sono per certi aspetti poco sicuri e più suscettibili di furto, gli sviluppatori di Mycelium hanno implementato una manciata di funzionalità per migliorare la sicurezza dell'app, senza complicare eccessivamente l'interfaccia.

Date un’occhiata alla recensione completa di Mycelium

Scaricate Mycelium qui

(Image credit: SatoshiLabs)

5. Trezor Model T Un dispositivo dalle funzionalità avanzate Visit Site Open source Touchscreen a colori Facile da usare Supporta oltre 1600 monete Prezzo Supporto mobile solo per Android

Trezor Model T è uno dei più vecchi portafogli hardware di criptovaluta sul mercato; è stato distribuito nel 2014 ed è l'offerta premium dell'azienda, progettata per soddisfare sia gli holder che i trader attivi.

Il dispositivo offre tutte le funzionalità fornite con Trezor One, insieme al supporto per le nuove criptovalute come XRP, Cardano, Monero, ecc.

Tutto ciò del Trezor Model T, dalle specifiche hardware al software, è open source, il che è un bel vantaggio.

Model T presenta un touchscreen integrato che consente di inserire il PIN e la passphrase, il che è molto comodo.

Date un’occhiata alla recensione completa di Trezor Model T