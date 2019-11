I migliori notebook aziendali del 2019

Possedere il giusto notebook è fondamentale nel mondo lavorativo che richiede continuamente dispositivi che ci permettano di lavorare in movimento.

Tutti i migliori notebook aziendali qui elencati combinano l’hardware più recente con le funzionalità di produttività, offrendo allo stesso tempo un design sottile come quello dei migliori Ultrabook e una lunga durata della batteria.

I migliori notebook aziendali richiedono batterie che durino a lungo per permettervi di mantenere la produttività ovunque. Non importa quanto sia potente un notebook, non è il giusto dispositivo aziendale se la batteria si esaurisce dopo poche ore.

La durata della batteria di un giorno offre mobilità e produttività, funzioni essenziali per il moderno ambiente di lavoro, sia all'interno di una delle aziende con più fatturato al mondo che in una piccola impresa.

Nello stilare questo elenco, abbiamo considerato una serie di fattori chiave tra cui la potenza, la durata della batteria, il set di funzionalità e il rapporto qualità-prezzo.

Ciò significa che abbiamo selezionato una gamma più ampia di notebook per soddisfare la maggior parte dei budget (se non tutti) e, speriamo, tutti i gusti. Trovate un insieme di vecchi classici e di prodotti all'avanguardia.

Quasi tutti sono dotati di Windows 10 Pro (o Windows 10 Workstation) per migliorare le loro credenziali aziendali.

Il nostro strumento di confronto dei prezzi vi assicurerà che stiate acquistando il miglior cavallo di battaglia aziendale al miglior prezzo. Questo elenco dei migliori notebook aziendali del 2019 ti aiuterà a trovare il tuo prossimo notebook.

Se stai cercando un po’ più di potenza, dai un'occhiata all’elenco delle migliori workstation mobili , nonché alla nostra scelta del miglior PC desktop aziendale .

Ecco la nostra lista completa dei migliori notebook del 2019

Dove acquistare notebook aziendali

1. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (6th Gen)

Il notebook aziendale ultrasottile che non sacrifica nulla

CPU: Intel Core i7-7600U vPro | Grafica: Scheda video Intel HD 620 | RAM: 16GB | Schermo: 14 pollici, 2560 x 1440 pixel | Memoria: SSD da 1TB

Più piccolo e leggero sotto ogni aspetto rispetto alle versioni precedenti

Touchpad di precisione Microsoft migliorato

Costoso

Riguardo i notebook aziendali, le versioni precedenti del Lenovo ThinkPad X1 Carbon sono state le migliori in assoluto e il modello di quest'anno non fa eccezione, Lenovo offre un design più sottile e più piccolo, quasi senza compromessi.

Se state cercando uno dei migliori notebook Lenovo con funzionalità di livello aziendale, qui ne trovate uno perfetto. Nonostante le sue dimensioni ridotte, il ThinkPad X1 Carbon offre praticamente tutte le funzionalità di cui avete bisogno in una macchina per la produttività, rendendolo il miglior notebook aziendale che si possa comprare. Grazie a una durata della batteria fino a 15,5 ore e una funzione di ricarica rapida che riporta la batteria all'80% della capacità in solo un'ora, X1 Carbon è un ultrabook che vi consente di continuare a lavorare ovunque.

2. Huawei MateBook X Pro

Uno straordinario notebook aziendale

CPU: Intel Core i5 - i7 di ottava generazione | Grafica: Scheda video Intel UHD 620, Nvidia GeForce MX150 2 GB GDDR5 | RAM: 8GB – 16GB | Schermo: 3K da 13,9 pollici (3.000 x 2.080) | Memoria: SSD da 512GB

Design meraviglioso

Display fantastico

Autonomia eccezionale

Slot per schede SD assente

Webcam non eccezionale

Huawei potrebbe non essere il primo marchio a cui pensare durante la fase di acquisto di un nuovo notebook aziendale, mentre Dell e Lenovo sono due nomi che probabilmente assocereste con i notebook da lavoro. Tuttavia, l'azienda cinese ha dimostrato di essere un eccellente produttore di notebook con il suo nuovo MateBook X Pro.

Ha un bellissimo design che sarà apprezzato in sala riunioni, è abbastanza leggero da portare con sé, ha componenti potenti e un'autonomia eccellente. È anche uno degli ultrabook più economici presenti sul mercato.

3. Dell XPS 13

Nuovo e migliorato per il 2019

CPU: Intel Core i5 – i7 di ottava generazione | Grafica: Scheda video Intel® HD 620 | RAM: 8GB – 16GB | Schermo: FHD da 13,3 pollici (1.920 x 1.080) - 4k (3840 x 2160) | Memoria: 256 GB - SSD da 1 TB

Webcam centrata

Autonomia migliore che mai

Bellissimo display 4K opzionale

Aggiornamento 2019 poco notevole

Costoso

Che ci crediate o no, Dell classifica l'XPS 13 come un notebook aziendale, sebbene sia orientato ad un ambiente home office, tuttavia gli utenti aziendali ne apprezzeranno il design. Questo notebook ultraportatile - come dice Dell - conquista un ruolo di spicco con Windows 10 Pro su tutta la gamma, oltre ad avere un prezzo piuttosto interessante.

Questo notebook pluripremiato (ha vinto il premio miglior notebook dell'anno per noi e per molti altri) riesce a impacchettare un display da 13,3 pollici nel telaio di un modello medio da 11,6 pollici. È stato anche aggiornato nel 2018 con componenti ancora migliori, per un'esperienza notebook aziendale ottimizzata.

Il notebook può essere aggiornato a 16 GB di RAM e un'unità SSD M2 da 1 TB. Anche la durata della batteria è eccezionale con quasi 22 ore di uso continuo quando si utilizzano applicazioni per la produttività.

Nel 2019, Dell ha ulteriormente implementato i componenti del Dell XPS 13 e la webcam è ora posizionata sopra lo schermo per videochiamate migliori, il che aiuta a rendere il Dell XPS 13 2019 ancora una volta uno dei migliori notebook aziendali da acquistare.

4. Apple Macbook Pro con Touch Bar da 13 pollici 2018

Il miglior Macbook Pro di sempre, ora ottimizzato

CPU: Intel Core i5 quad-core - i7 | Grafica: Scheda video Intel Iris Plus 655 | RAM: 8GB – 16GB | Schermo: 3K da 13,9 pollici (3.000 x 2.080) IPS | Memoria: 128 GB - SSD PCIe 3.0 da 2 TB

Il miglior Macbook Pro di sempre

Prestazioni super veloci

Costoso

Non un grande salto generazionale

Il modello 2018 del Macbook Pro da 13 pollici con Touch Bar è un eccezionale aggiornamento della formidabile gamma di notebook Apple ed è uno dei migliori notebook aziendali che si possa acquistare.

Mentre Microsoft ha goduto del vantaggio prestazionale rispetto al MacBook Pro dell'anno scorso, con il Surface Book 2, Apple è venuta fuori a testa alta con alcune specifiche estremamente potenziate per il MacBook Pro da 13 pollici 2018. Se volete prestazioni ancora maggiori, vale la pena prendere in considerazione la versione da 15 pollici, con specifiche ulteriormente migliorate.

(Image credit: Future)

5. Lenovo Yoga C630

Un Windows eccezionale su notebook Snapdragon

CPU: Qualcomm Snapdragon 850 | Grafica: GPU Qualcomm Adreno 630 | RAM: 8GB | Schermo: 13.3 pollici, 1920 x 1080 pixel | Memoria: SSD da 256GB

Connettività + 4G

Strepitosa durata della batteria

Modalità Windows 10 S inutile

Compatibilità delle app limitata

Il Lenovo Yoga C630 è senza dubbio il miglior notebook con tecnologia Snapdragon mai realizzato. A differenza di altri notebook Windows che funzionano con hardware Intel o AMD, il Lenovo Yoga C630 funziona con il SoC Snapdragon 850 di Qualcomm. Questo si trova di solito negli smartphone di punta e consente al Lenovo Yoga C630 di avere alcune delle migliori funzionalità di uno smartphone in un notebook.

Dunque, avrete tempi di avvio istantanei e connettività 4G. Questo lo rende uno dei migliori notebook aziendali perché non avrete bisogno di fare affidamento sul Wi-Fi. Potrete andare ovunque e finché avrete una SIM 4G installata, potrete accedere a Internet in modo rapido e sicuro. Anche il Lenovo Yoga C630 è sempre connesso, il che significa che anche quando non viene utilizzato, resta connesso a Internet. Perciò, quando lo riaccenderete, tutte le e-mail, i messaggi e le notifiche saranno lì ad aspettarvi.

Soprattutto, ha una durata della batteria di quasi 24 ore. Ciò significa che potrete terminare diversi giorni lavorativi con una singola carica. L'unico problema è che, poiché non funziona su hardware tradizionale, non tutte le applicazioni sono compatibili. Speriamo che questo cambi in futuro, ma se la vostra azienda si affida a un determinato programma, assicuratevi che funzioni su hardware Snapdragon o ARM prima dell’acquisto.

6. Lenovo ThinkPad E470

La scelta migliore per la portabilità

CPU: Intel Core i7-7500U a 2,7 GHz | Grafica: Scheda video Intel® HD 620 | RAM: 16GB | Schermo: 14 pollici, 1920 x 1080 pixel | Memoria: SSD da 256GB

Ottimo rapporto qualità-prezzo

Scheda video discreta

Nessuna opzione batteria ad alta capacità

Nessun collegamento Displayport

Lenovo ha scelto un formato esistente e lo ha perfezionato per offrire il nuovo ThinkPad E470 2016-2017. Alimentato dai processori Intel Core di settima generazione, questo particolare SKU ha un display antiriflesso FHD da 14 pollici, alimentato da una GPU Nvidia Geforce 940MX da 2 GB.

Dotato di una tastiera resistente agli schizzi, un TrackPoint e un click pad con pulsanti 3+2, l’E470 ha porte e capacità di espansione più che sufficienti per soddisfare l'utente medio. Peccato che non abbia una DisplayPort, quindi nessun output 4K.

7. MacBook Air da 13 pollici (2018)

Più sottile, più leggero, più produttivo

CPU: Intel Core i5 quad-core - i7 | Grafica: Scheda video Intel® HD 617 | RAM: 8GB – 16GB | Schermo: display Retina da 13,3 pollici, 2.560 x 1.600 (LED retroilluminato, IPS) | Memoria: SSD PCIe 3.0 da 128 GB - 1,5 TB | Dimensioni: 11,97 x 8,36 x 0,61 pollici (30,41 x 21,24 x 1,56 cm; LxPxA)

Design più piccolo e leggero

Bellissimo display Retina

Leggermente sottodimensionato

Abbiamo aspettato anni per un nuovo MacBook Air, ed è finalmente arrivato. Ora più sottile, leggero e per la prima volta con un display Retina, è senza dubbio il miglior MacBook Air che abbiamo mai usato ed anche uno dei migliori notebook aziendali al mondo, grazie al suo design sottile e leggero, hardware migliorato per prestazioni superiori (inclusi processori di ottava generazione, con RAM e SSD più veloci) e un prezzo accessibile. Avremmo voluto solo che si trattasse di chip quad-core serie U full-fat, piuttosto che di processori fanless dual-core serie Y. Tuttavia, questo significa che la batteria riuscirà a coprire facilmente tutta la giornata, il che lo rende uno dei migliori Mac da viaggio.

Leggi la recensione completa: MacBook Air 2018

8. Dell XPS 15 2 in1

Il lusso incontra il potere

CPU: Intel Core i5 quad-core - i7 | Grafica: Scheda video Radeon RX Vega M GL con memoria grafica HMB2 da 4 GB | RAM: 8GB | Memoria: SSD PCIe da 512 GB

Potenza impressionante

Design ultrasottile

Abbastanza costoso

Il Dell XPS 15 dell'anno scorso era già uno dei migliori notebook che si potessero acquistare, ma adesso quel modello è stato riprogettato seguendo il Dell XPS 13, lo si è anche reso convertibile.

Diventa senza dubbio uno dei migliori notebook aziendali da acquistare nel 2018. È bellissimo, è fantastico da usare e racchiude una di quelle nuove CPU Intel Kaby Lake serie G con grafica Radeon dedicata. Ciò significa che questo notebook ha una potenza notevole, anche se può diventare un po’ rumoroso.

Leggi la recensione completa: Dell XPS 15 2 in 1

9. Microsoft Surface Book 2 (13,5 pollici)

Il notebook 2 in 1 più potente al mondo

CPU: Intel Core i5-7300U - Intel Core i7-8650U 1.9GHz | Grafica: Scheda video Intel UHD 620, Nvidia GeForce MX150 2 GB GDDR5 | RAM: 8GB – 16GB | Schermo: display PixelSense 3.000 x 2.000 (267 ppi), proporzioni 3:2 | Memoria: 256 GB - SSD da 1 TB

Ottima autonomia

Potenza

Costoso

Penna per Surface non inclusa

Surface Book 2 (13,5 pollici) costituisce un'altra voce di Microsoft nella nostra lista dei migliori notebook aziendali ed è degno di nota, in quanto Microsoft ha realizzato uno dei notebook 2 in 1 più potenti al mondo.

Surface Book 2 ha alcuni componenti abbastanza potenti per gestire la maggior parte delle attività quotidiane e persino alcuni giochi leggeri e editing video se scegliete un modello con una scheda video dedicata. Se volete uno schermo più grande, è disponibile anche una versione da 15 pollici di Surface Book 2, che include componenti più potenti.

Leggi la recensione completa: Microsoft Surface Book 2 (13.5 pollici)

10. Asus Chromebook Flip

La prova che i Chromebook costituiscono ottimi notebook aziendali

CPU: Intel Pentium 4405Y - Intel Core m3-6Y30 | Grafica: Intel HD Graphics 515 | RAM: 4GB | Schermo: 12.5 pollici, FHD (1.920 x 1.080) LED retroilluminato antiriflesso | Memoria: 32GB – 64GB eMMC

Modalità tablet elegante

Tastiera tattile

Nessun supporto pronto all'uso per App Android

Altoparlanti mediocri

I Chromebook potrebbero non rappresentare i dispositivi aziendali più scontati, ma l'Asus Chromebook Flip dimostra che possono essere eccellenti strumenti di lavoro. Fornito di un processore Intel Core full-fat, display full HD 1080p e tastiera retroilluminata. ChromeOS è ora un sistema operativo più robusto con molti strumenti, e se per lavorare usate piattaforme online (come un CMS) o Google Documenti, l'Asus Chromebook Flip è un notebook aziendale economico, ben costruito e maneggevole.

Guarda il video di guida all'acquisto dei laptop.