Se siete alla ricerca del miglior notebook con Windows, siete arrivati nel posto giusto. Se la decisione di acquistare un notebook che esegue il sistema operativo Microsoft è già stata presa, il range dei potenziali migliori notebook da comprare è stato ridotto notevolmente, avendo escluso i Chromebook ma soprattutto i Macbook.

Tuttavia, c'è ancora una scelta piuttosto vasta di opzioni in commercio. Quindi, di tutti i notebook che eseguono Windows 10, quali sono quelli rappresentano la scelta migliore? Questo elenco dei migliori notebook Windows 2019 è qui per aiutarvi a prendere quella decisione.

Abbiamo selezionato 10 dei migliori notebook Windows: dal migliore, in alto nella lista, fino al notebook più economico che si trova invece in fondo. Facendo diverse soste nel mezzo ci saranno notebook più di nicchia quali quelli per videogiochi, produttività e persino modelli con Windows su Snapdragon per chi è interessato a una macchina "sempre connessa".

Naturalmente, la maggior parte di questi notebook viene fornito con Windows 10 Home installato, sebbene alcune delle nostre scelte migliori vengano vendute con Windows 10 Pro (o Home in modalità S - ma si può facilmente aggiornare, nel caso).

Se cercate un notebook con Windows, macOS o ChromeOS, consultate la nostra guida ai migliori notebook del 2019.

Date una occhiata ai 4 tra i migliori notebook che abbiamo visto all'ultimo IFA show

I migliori notebook Windows del 2019

1. Dell XPS 13

Il miglior notebook Windows in assoluto

CPU: Intel Core i5 - i7 di ottava generazione **Grafica:**: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8 GB - 16 GB | Schermo: FHD da 13,3 pollici (1.920 x 1.080) - 4K (3840 x 2160) | Memoria: 256 GB - 1 TB SSD | Sistema operativo: Windows 10 Home

Display di prim'ordine

Design elegante (e raffinato)

Durata della batteria molto migliorata

Non economico

L'XPS 13 di Dell è l'attuale campione in carica del nostro elenco di migliori notebook, quindi non sorprende che si collochi anche in cima ai nostri migliori notebook Windows. Si tratta di un portatile di prima classe con una struttura leggera e di qualità, supportata da componenti adeguatamente potenti. L'XPS 13 vanta anche un display touchscreen incredibile, vivido e luminoso, e particolarmente impressionante con il pannello 4K (opzionale) che lascia davvero a bocca aperta.

Sebbene l'ultima versione di questo notebook per il 2019 non abbia apportato modifiche sostanziali, ha implementato una modifica del design molto utile, cioè il riposizionamento della webcam, che ora è tornata nella parte superiore (e al centro) del display. Anche la durata della batteria è notevolmente migliorata rispetto al predecessore XPS 13.

Questa è semplicemente una macchina fantastica in grado di far fronte a tutto ciò che si utilizza in termini di attività informatiche generiche, anche se ovviamente le prestazioni saranno limitate per i giochi, dato che opera con un chip grafico integrato (nella ricerca di mantenere uno spessore ridotto e quindi il massimo della portabilità).

2. Huawei MateBook 13

Il miglior notebook Windows tuttofare

CPU: Intel Core i5 - i7 di ottava generazione **Grafica:**: Intel UHD Graphics 620, Nvidia GeForce MX150 2GB GDDR5 | RAM: 8 GB | Schermo: 1360 x 1,440 pollici | Memoria: 256 GB - 512 GB SSD | Sistema operativo: Windows 10 Home

Impressionanti livelli di prestazioni

Grafica discreta

Proposta eccellente

Manca Thunderbolt 3

Se si ha bisogno di un notebook Windows che sia perfettamente bilanciato e che sia in grado di affrontare le attività di elaborazione, permettendo l’utilizzo di alcuni giochi, pur mantenendo un buon livello di rapporto qualità-prezzo, vale la pena dare un'occhiata a questa offerta Huawei.

MateBook 13 offre una notevole quantità di caratteristiche in relazione al costo. È potentissimo in termini di attività informatiche quotidiane e può far fronte ad alcuni giochi leggeri grazie alla sua GPU discreta (anche se il chip grafico MX150 di Nvidia non sarà in grado di far girare decentemente nessun gioco particolarmente impegnativo - se questo è lo scopo principale, conviene avanzare al prossimo notebook della lista).

L'aspetto negativo è che la connettività è un po’ limitata (senza porte USB-C compatibili con Thunderbolt 3) e può destare preoccupazioni per il ban sui prodotti Huawei da parte del governo degli Stati Uniti. Tuttavia, in questi termini, Microsoft e Intel hanno confermato che continueranno a supportare i notebook del produttore cinese e forniranno aggiornamenti di Windows 10 nel caso di Microsoft. Nonostante ciò, alcune persone potrebbero ancora sentirsi un po 'a disagio per la presenza di tecnologia Huawei, data la controversia degli Stati Uniti.

Il miglior notebook Windows i gamer

CPU: Intel Core i7-9700 - i9-9900K | Grafica: : Nvidia GeForce RTX 2060-2080 | RAM: 16 GB - 64 GB | Schermo: FHD da 17,3 pollici (1920 x 1080) 60Hz IPS antiriflesso - 144Hz IPS Nvidia G-Sync | Memoria: SSD da 1 TB - SSD RAID0 da 2 TB + SSHD da 1 TB | Sistema operativo: Windows 10 Home

Livelli di prestazioni strabilianti

Un notebook da gioco dall'aspetto accattivante

Hardware aggiornabile

Parecchio costoso

Può diventare caldo e rumoroso

Se si desidera il miglior notebook in assoluto per giocare in movimento, Area-51m è quello giusto. Ma ci sarà bisogno di un portafogli particolarmente gonfio per poterselo permettere. L'Area-51m di Alienware è un notebook Windows da gaming straordinariamente potente che può essere equipaggiato con una CPU Intel a otto core di nona generazione e grafica GeForce RTX 2080, un chip grafico al top per quanto offre oggi il mercato dei notebook.

Inoltre, è una macchina meravigliosamente realizzata, con un design straordinariamente fluido e pulito, ed è possibile aggiornare questo notebook da gioco in futuro (la CPU e la GPU possono essere sostituite, cosa che molto raramente è possibile fare quando si parla di notebook). In un certo senso, quindi, si potrebbe dire di essere già pronti per le prossime generazioni di videogames... ma come abbiamo potuto notare, è sicuramente un esborso impegnativo nell’immediato. Tuttavia, è piuttosto nella norma dover pagare un prezzo premium per poter usufruire delle migliori tecnologie integrate nel poco spazio disponibile all’interno di un notebook. E’ indubbiamente una macchina da giocatori privilegiati, visto il costo.

Il miglior notebook Windows 2 in 1

CPU: Intel Core i7 6 core | Grafica: Nvidia GeForce GTX 1650 | RAM: 8 GB - 16 GB | Schermo: touchscreen 3160 x 2140 da 15,6 pollici | Memoria: SSD da 256 GB - SSD da 2 TB | Sistema operativo: Windows 10 Home

Ottima riserva di potenza

Schermo superlativo

Attenzione ai dettagli a 360 gradi

Posizionamento del trackpad un po’ strano

Questo potente 2 in 1 con un design elegante ci ha davvero impressionato durante la recensione. Lo Spectre x360 di HP beneficia di uno splendido display e l’impegno e l'attenzione ai dettagli che sono stati utilizzati per assemblare questo ibrido, sono davvero degni di nota.

Non solo è particolarmente flessibile in termini di 2 in 1, ma con una scheda grafica GTX 1650 (nell'ultima versione, che gira insieme con una CPU Intel a 6 core di nona generazione), questa macchina è anche estremamente versatile nel riuscire a far fronte non solo alle applicazioni, ma anche ad alcuni giochi, eseguendo molti titoli contemporanei con un frame rate abbastanza alto (purché i dettagli siano in qualche modo limitati).

Inoltre, x360 è adatto anche ai creativi, poiché questo ibrido è compatibile con HP Pen, in modo da poter utilizzare software come Photoshop in modalità tablet con lo stilo.

Ci sono anche alcune funzioni extra davvero gradite, come un interruttore di spegnimento della webcam, anche se indubbiamente questo è un altro di quei notebook che non è particolarmente economico.

Il miglior notebook Windows per studenti

CPU: Intel Pentium Gold 4415Y | Grafica: Intel HD Graphics 615 | RAM: 4 GB - 8 GB | Schermo: touchscreen da 10 pollici 1800 x 1200 | Memoria: 64 GB eMMC - 128 GB SSD | Sistema operativo: Windows 10 Home in modalità S.

Design di prim'ordine

Prezzo eccezionale

Impressionante display da 10 pollici

La tastiera extra è costosa

Mentre alcuni studenti potrebbero voler acquistare il miglior notebook Windows nella parte superiore di questo articolo (o il miglior tuttofare che lo segue a ruota), non tutti possono permettersi di scegliere la macchina più cara. E per gli studenti con un budget limitato questo ibrido Microsoft è un'ottima scelta per l'università, il liceo o anche per le scuole di inferiore.

Essenzialmente, questa è una versione più economica di Surface Pro, ma esegue Windows 10 Home in modalità S (anche se può essere facilmente aggiornato). E come per il tablet di punta Microsoft, è necessario anche acquistare una tastiera Type Cover che è un accessorio separato (ma obbligatorio - se si desidera un notebook 2 in 1).

Tuttavia, il modello base di Surface Go è abbastanza conveniente anche considerato il costo aggiuntivo della tastiera, ed è estremamente compatto e portatile, con uno schermo impressionante e la capacità di affrontare le attività di elaborazione generali in tutta tranquillità (e persino eseguire Minecraft in modo piacevole).

Il miglior notebook Windows per il calcolo pesante

CPU: Intel Core i7-8750H | Grafica: Nvidia GeForce RTX 2080 (Max-Q) | RAM: fino a 24 GB | Schermo: 15,6 pollici 1920 x 1080 IPS, 144Hz | Memoria: SSD da 1 TB - SSD da 512 GB / 1 TB | Sistema operativo: Windows 10 Pro

Soluzione di raffreddamento innovativa

Ottime prestazioni

Altamente portatile

Costoso

Forse non si sta cercando una workstation a tutto tondo, ma un notebook con Windows 10 Pro che sia in grado di gestire carichi di elaborazione pesanti e progettato per essere anche una macchina funzionale per i videogiochi. Probabilmente questo ROG Zephyrus è la macchina adatta allo scopo.

Il GX531GX viene fornito con una CPU a sei core Intel Core i7-8750H supportata con grafica Nvidia RTX 2080 Max-Q. Può anche gestire fino a 24 GB di RAM di sistema, ma questo notebook è nonostante tutto anche snello e portatile: la tecnologia Max-Q di Nvidia aiuta ovviamente a renderlo tale.

Con tutta questa potenza a portata di mano, è possibile eseguire pesanti elaborazioni come l'editing video e rilassarsi giocando con l'ultimo sparatutto quando il lavoro è finito.Tuttavia, come sempre, quando alle alte prestazioni si unisce la portabilità, il prezzo finale si trova sempre in una fascia molto esclusiva del mercato.

7. Acer Swift 3

Il miglior notebook Windows economico

CPU: AMD Ryzen 3 3200U | Grafica: Grafica Radeon Vega 3 | RAM: 4 GB - 8 GB | Schermo: 1920 x 1080 da 14 pollici | Memoria: 128 GB - 256 GB SSD | Sistema operativo: Windows 10 Home

Rapporto prezzo / prestazioni

Ottima durata della batteria

Impressionante varietà di porte

Macchina dall'aspetto mediocre

Un Ultrabook economico potrebbe sembrare un concetto strano: dopo tutto i notebook sottili e leggeri di solito risultano essere costosi, ma non in questo caso. Con Swift 3, Acer ha prodotto una macchina eccellente che vanta un ottimo rapporto prezzo / prestazioni. In altre parole, si ottiene più di quello per cui si paga - molto di più.

Questo notebook può essere utilizzato in diverse configurazioni. Quello che abbiamo messo in evidenza qui ha un nuovo processore AMD di terza generazione - Ryzen 3 3200U - insieme a un display Full HD da 14 pollici, oltre a una buona dose di spazio di archiviazione rapido sotto forma di un SSD da 256 GB. Altri modelli funzionano con processori Intel, come il Core i3-8145U.

Sia che si scelga AMD oppure Intel, questa macchina vale sicuramente la pena di tenerla in considerazione se si sta cercando un vero affare senza compromettere le prestazioni o la portabilità.

8. Lenovo ThinkPad X1 Carbon

Il miglior notebook Windows per lavoro e produttività

CPU: Intel Core i7 vPro fino all'ottava generazione | Grafica: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 16 GB | Schermo: 14 pollici, fino a 3840 x 2160 | Memoria: SSD da 2 TB | Sistema operativo: Windows 10 Pro

Straordinariamente compatto e portatile

Ottima durata della batteria

Dettagli di classe come l’otturatore della webcam per la privacy

La qualità non è economica

Chi è alla ricerca del miglior notebook Windows per l'uso aziendale o per massimizzare la produttività dovrebbe dare un'occhiata al ThinkPad X1 Carbon di Lenovo, un ultrabook elegante e portatile che utilizza Windows 10 Pro.

Vanta molta potenza con una CPU Intel Core i7 vPro di ottava generazione e 16 GB di RAM di sistema e, cosa altrettanto importante, può davvero viaggiare, con una durata della batteria (dichiarata) fino a 18 ore oltre che una modalità di ricarica rapida per riportare tale batteria all'80% del livello in solamente un'ora. Il che non è un dettaglio da poco.

Sono presenti anche alcuni extra: ad esempio una copertura per la privacy (ThinkShutter) per la webcam, ma come ci si potrebbe aspettare per una macchina aziendale di qualità, l'X1 Carbon non risulta essere particolarmente economico.

9. HP ProBook x360 11 G1 EE Notebook PC

Il miglior notebook Windows resistente

CPU: Intel Pentium N4200 | Grafica: Intel HD Graphics 505 | RAM: 4 GB - 8 GB | Schermo: 1366 x 768 da 11,6 pollici | Memoria: 128 GB - 256 GB SSD | Sistema operativo: Windows 10 Home

Chassis e alla tastiera resistente agli schizzi

Ottimo prezzo

Touchscreen con Gorilla Glass 4

Non è un notebook estremamente potente

I portatili full-rugged (corazzati) costruiti per uso aziendale all’aperto, come ad esempio in un cantiere edile, costano una fortuna, ma è possibile acquistare un notebook piuttosto resistente ai maltrattamenti, senza dover necessariamente sborsare una consistente somma di denaro.

Il ProBook x360 11 di HP è destinato all'uso scolastico e agli studenti più giovani (e forse più negligenti) che potrebbero far cadere o maltrattare la propria macchina. Questo PC portatile è stato prodotto per essere utilizzato secondo lo standard MIL-STD 810G1, con un corpo gommato industriale e una tastiera resistente agli schizzi.

Con un livello decente di prestazioni per la spesa, questo notebook convertibile (con una cerniera a 360 gradi) beneficia anche di un touchscreen realizzato con Corning Gorilla Glass 4 per la resistenza ai colpi e ai graffi. Se si desidera un notebook "abbastanza robusto" senza essere costretto a pagare cifre improponibili, questa è una buona proposta.

10. Lenovo Yoga C630

Il miglior notebook Windows su Snapdragon

CPU: Qualcomm Snapdragon 850 | Grafica: : GPU Qualcomm Adreno 630 | RAM: 8 GB | Schermo: 1920 x 1080 da 13,3 pollici | Memoria: SSD da 256 GB | Sistema operativo: Windows 10 Home in modalità S.

Prestazioni solide per Windows su Snapdragon

Durata della batteria straordinaria





Rapporto qualità/prezzo dipendente dall’area geografica





Windows sui notebook Snapdragon (pilotati da CPU ARM, al contrario dei soliti processori x86 AMD o Intel) non è partito alla grande, con un numero risicato di prodotti al lancio e soprattutto, con livelli di prestazioni non esattamente esaltanti.

Questa situazione è cambiata con il Lenovo Yoga C630, che con il suo processore Snapdragon 850 offre buoni livelli di prestazioni per l’utilizzo di tutti i giorni, il tutto con una straordinaria durata della batteria (quasi 24 ore) che è prevedibilmente un punto di forza su questi notebook basati su processori Qualcomm. La connettività 4G costante è un ulteriore punto di forza di queste macchine "sempre connesse", ovviamente.

Gli aspetti negativi sono che lo Yoga esegue Windows 10 in modalità S per impostazione predefinita (anche se è facilmente modificabile), inoltre il prezzo è più o meno conveniente a seconda di quando e dove lo comprate. Bisogna quindi valutare il prezzo reale rispetto ad altri modelli, prima dell’acquisto.

