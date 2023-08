Recensione Lenovo Yoga 9i Gen 8

Perché puoi fidarti di TechRadar I nostri esperti revisori trascorrono ore a testare e confrontare prodotti e servizi in modo che tu possa scegliere il meglio per te. Scopri di più su come testiamo .

Lenovo Yoga 9i Gen 8: Recensione sinstetica

Anche se non avesse il grande carisma che lo contraddistingue, il Lenovo Yoga 9i Gen 8 sarebbe comunque un ottimo portatile: compatto, versatile e dotato di caratteristiche degne di nota tra cui un'ottima tastiera, una stilo integrata e una soundbar rotante che produce un suono pulito e potente. Se a queste caratteristiche si somma il design a curate ed elegante curato nei minimi dettagli e il buon livello prestazionale, si fa presto a capire come mai il Lenovo Yoga 9i Gen 8 è candidato a essere il concorrente diretto del Dell XPS.

Possiamo dire che se finora i portatili Lenovo sono sempre rimasti nell'ombra di Dell e HP, con lo Yoga 9i Gen 8 l'azienda ha fatto un notevole salto di qualità proponendo un portatile praticamente perfetto. Onestamente, per diversi aspetti è persino migliore del blasonatissimo Dell XPS e chi conosce questo modello sa bene che non è facile fare meglio.

A conti fatti, Lenovo Yoga 9i Gen 8 è uno dei migliori laptop touchscreen - e tra i migliori laptop 2-in-1 - che abbiamo testato nel 2023 (finora). Il design è un schianto e di distingue per il telaio satinato color farina d'avena con finiture lucide che gli conferisce un design premium dal look moderno. Tra le altre specifiche di lusso troviamo una soundbar rotante a 360 gradi e un vibrante display OLED che sottolineano il carattere premium del portatile.

Se invece si guarda alle prestazioni, questo portentoso laptop è in grado di competere con un dispositivo del calibro del Samsung Galaxy Book 3 Pro 360, il che è tutto un dire. Come se non bastasse ha una buona autonomia e costa meno rispetto ai modelli delle linee Dell XPS e HP Spectre x360 con specifiche simili.



Nel complesso Lenovo Yoga 9i Gen 8 è senza dubbio uno dei migliori portatili del 2023.

Lenovo Yoga 9i Gen 8: Prezzo e disponibilità

Prezzo: A partire da 1.569€

A partire da 1.569€ Disponibilità: disponibile sul Lenovo store e dai rivenditori autorizzati

Lenovo Yoga 9i Gen 8 ha un prezzo di partenza di 1.569€ che sale di poco al di sopra dei 1.700€ se si sceglie l'opzione con 1TB di memoria interna e lo schermo OLED 4K. Il prezzo è in linea con quello di rivali come Samsung Galaxy Book 3 Pro 360 e Dell XPS 15 (2023) che tuttavia costano leggermente di più.

Lenovo Yoga 9i Gen 8 non è di certo un portatile economico o e si colloca sicuramente nella parte bassa della fascia premium. Tuttavia, per quello che offre, ha un prezzo ragionevole e un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Prezzo: 4 / 5

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Lenovo Yoga 9i Gen 8: Specifiche

Il Lenovo Yoga 9i Gen 8 è disponibile in due configurazioni, il modello base e il modello di fascia più alta che ha il doppio della capacità di archiviazione e un display a risoluzione più elevata.

Swipe to scroll horizontally Lenovo Yoga 9i Gen 8 2.8K OLED Touch Lenovo Yoga 9i Gen 8 WQUXGA OLED Touch Prezzo: $1,399.99 / £1,440 $1,649.99 / £1,599 CPU: Intel Core i7-1360P Intel Core i7-1360P GPU: Intel Iris Xe Graphics Intel Iris Xe Graphics RAM: 16GB 16GB Display: 14" 2.8K (2880 x 1800) OLED Touch, HDR 500, 100% DCI-P3, 400 nits, 60/90Hz 14" WQUXGA (3840 x 2400), OLED, Touch, 100% DCI-P3, 400 nits, 60Hz Archiviazione: 512 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 1 TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 Porte: 2x USB-C Thunderbolt 4.0, 1x USB-A 3.2, 1x USB-C 3.2 Gen 2, 1x cuffie / microfono 2x USB-C Thunderbolt 4.0, 1x USB-A 3.2, 1x USB-C 3.2 Gen 2, 1x cuffie / microfono Wireless: Wi-Fi 6E 11AX (2x2) & Bluetooth 5.1 Wi-Fi 6E 11AX (2x2) & Bluetooth 5.1 Webcam: 1080P FHD RGB/IR Ibrido con doppio microfono e privacy shutter 1080P FHD RGB/IR Hybrid Ibrido con doppio microfono e privacy shutter Peso: 1.4kg 1.4kg Dimensioni: 15.2 x 318 x 230mm 15.2 x 318 x 230mm

È risaputo che Lenovo limita le configurazioni disponibili a due o tre per ogni modello. Al momento in cui scriviamo, il Lenovo Yoga 9i Gen 8 è disponibile solo in due configurazioni. Entrambe sono dotate dello stesso chip Intel Core i7-1360P e della stessa grafica integrata Intel Iris Xe e hanno la stessa RAM da 16 GB.

Il modello di fascia più alta si differenzia per la capacità di archiviazione aumentata e il display con risoluzione maggiore. Raddoppia lo spazio di archiviazione del modello base, portandolo a 1 TB, e il display OLED da 2,8K viene sostituito da un pannello OLED 3840 x 2400.

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Lenovo Yoga 9i Gen 8: Design

Design impressionante

Trackpad e tastiera eccellenti

Display OLED da urlo

Una volta aperta a confezione ci si innamora immediatamente del design e delle finiture premium del Lenovo Yoga 9i Gen 8. Nonostante la somiglianza con il modello precedente, i piccoli accorgimenti presi da Lenovo per rinnovare il design sono una boccata d'aria fresca. Il telaio interamente in alluminio ha un aspetto elegante e minimalista, con le sole parole Lenovo e Yoga incise sui lati opposti del coperchio superiore.



Ci piace molto la colorazione Oatmeal, che si sposa bene con il look moderno e minimalista caratterizzato da angoli arrotondati e bordi lucidi che, tra l'altro, essendo rari nei computer portatili rendono questo modello ancora più particolare.

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Lo Yoga 9i Gen 8 è perfetto per lavorare e studiare in mobilità essendo compatto, abbastanza leggero e super resistente. Inoltre lo spessore ridotto lo rende sufficientemente facile da maneggiare in modalità tablet per prendere appunti o disegnare. Che lo si usi come laptop classico o come tablet, questo portatile risulta sempre comodo e facile da usare. In dotazione troviamo anche una stilo che consente di interfacciarsi meglio con il touchscreen (senza costi aggiuntivi).

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

La soundbar girevole a 360 gradi funge da cerniera ed è un elemento di design che troviamo ingegnoso. La qualità dell'audio è buona, ma approfondiremo questo aspetto nei paragrafi successivi.

La tastiera, retroilluminata e spaziosa, si estende per tutta la lunghezza del portatile lasciando spazio sufficiente alla digitazione che risulta veloce e precisa, ideale per scrivere documenti di lavoro o, nel nostro caso, recensioni. Abbiamo apprezzato anche il fatto che Lenovo si sia impegnata a fondo per aggiungere delle scorciatoie: modalità di prestazioni, sfocatura dello sfondo della webcam, alternanza di modalità chiare e scure, modalità aereo, profilo audio e altro ancora si possono attivare con un solo clic grazie ai tasti rapidi.

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

La tastiera è talmente eccezionale da far sembrare il trackpad insipido e noioso, il che è tutto dire visto che il trackpad - grande, reattivo, preciso e piacevole al tatto - è già di per sé ottimo.

A bordo troviamo anche uno scanner di impronte digitali e il riconoscimento facciale per l'accesso rapido, entrambi veloci e reattivi, ma non fastidiosi da usare. Di norma gli scanner di impronte digitali sono piccoli e difficili da gestire: le dita devono essere asciutte, pulite e quant'altro per consentire una lettura accurata, ma non quello scelto da Lenovo che funziona sempre in modo impeccabile e risulta facilissimo da azionare. Parlando di fotocamere, sia i professionisti che gli utenti occasionali apprezzeranno la webcam a 1080p che in questi giorni stiamo iniziando a vedere in molti portatili di fascia alta.

Per finire c'è il display OLED multi-touch lucido da 14 pollici che offre una risoluzione di 2880 x 1880, una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e il supporto Dolby Vision. Durante i test abbiamo rilevato circa il 200% di copertura sRGB e il 142% di copertura DCI-P3, oltre a una precisione cromatica media di 0,39 (lo standard è Delta-E<2).

Guardare contenuti in streaming su questo portatile è un piacere infinito.

Design: 4.5 / 5

Lenovo Yoga 9i Gen 8: Prestazioni

Ottime prestazioni per la produttività e i carichi di lavoro quotidiani

Meno brillante con i carichi di lavoro creativi

Il display potrebbe essere più luminoso, l'audio è discreto

Lenovo Yoga 9i Gen 8: risultati dei Benchmark Ecco come si è comportato il Lenovo Yoga 9i Gen 8 nella nostra suite di test di benchmark: 3DMark: Night Raid: 17,852; Fire Strike: 4,927; Time Spy: 1,916

GeekBench 6: 2,464 (single-core); 10,828 (multi-core)

25GB File Copy: 1,669 Mbps

Handbrake 1.6: 9m 45s

CrossMark: Overall: 1,789 Produttività: 1,714 Creatività: 1,977 Reattività: 1,506

Sid Meier's Civilization VI: Gathering Storm (1080p): 25fps

Web Surfing (Battery Informant): 10 ore e 10 minuti

I risultati dei benchmark di TechRadar mostrano che il Lenovo Yoga 9i Gen 8 supera il Samsung Galaxy Book3 Pro 360 nella maggior parte dei casi d'uso, tranne che nel test di stress estremo Fire Strike. Lo stesso vale per un LG Gram Style con Intel Core i7-1360P, Iris Xe e il doppio della RAM.

In effetti, ha sbaragliato la concorrenza in termini di prestazioni della CPU, soprattutto quelle multi-core, e nel nostro benchmark delle applicazioni reali, ottenendo un punteggio di 10.828 nel test multi-core Geekbench 6 e 1.789 in Crossmark. Come di consueto, con la GPU integrata le prestazioni grafiche non sono niente di eccezionale. Nei nostri test abbiamo ottenuto una media di 25 fps con Sid Meier's Civilization VI alla risoluzione nativa di 1800p, anche se si è comportato meglio dei due rivali sopra citati in Night Raid.



Anche nella pratica non è male. L'abbiamo usato per modificare ed esportare 50 immagini ad alta risoluzione 7952 x 4472 da RAW a JPEG in Lightroom e ci sono voluti circa due minuti per farlo. Ovviamente non è un'operazione istantanea, ma è più veloce del nostro iMac 24 pollici M1, anche se, per essere onesti, l'unità in prova ha il doppio della memoria. Tuttavia, durante l'esportazione delle immagini, il dispositivo si è scaldato un po' ed è diventato piuttosto rumoroso.

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Come detto in precedenza, il display è molto piacevole da usare per streaming. L'unico inconveniente è che durante i test ha raggiunto una luminosità media di circa 350 nits e, dato che oggi molti display offrono più di 400 nits, alcuni potrebbero trovarlo un po' troppo scuro per i loro gusti.

Tuttavia non ci dispiace affatto, soprattutto perché offre una gamma dinamica sufficientemente ampia da offrire molti dettagli anche nelle scene o nei filmati più scuri. L'abbiamo provato anche in un bar all'aperto in una giornata calda e soleggiata riuscendo a vedere facilmente ciò che c'era sullo schermo nonostante qualche riflesso. Inoltre, l'intero pannello sembra avere una luminosità abbastanza uniforme in tutti i quadranti, almeno secondo le letture del colorimetro.



Tutti lodano la qualità del suono, ma noi non l'abbiamo trovata all'altezza dei MacBook Pro. La gamma media è piena e il suono è buono per lo streaming. I bassi sono piuttosto scarsi, i medi sono un po' compressi e la gamma alta è amplificata, quindi può sembrare un po' dura a seconda dell'audio. Inoltre, l'ascolto della musica non è piacevole come lo streaming. Non fraintendeteci: si tratta di un buon audio, ma non è straordinario come altri recensori lo fanno sembrare.

Prestazioni: 4.5 / 5

Lenovo Yoga 9i Gen 8: Autonomia

Poco più di 10 ore a piena carica

Ricarica rapida a portata di mano

Ci sono pochi portatili Windows in grado di superare il MacBook Pro in termini di durata della batteria. Purtroppo, il Lenovo Yoga 9i Gen 8 non si avvicina minimamente alle 14 ore e 23 minuti di autonomia del MacBook Pro.

Il lato positivo è che la durata della batteria dello Yoga 9i Gen 8 non è poi così male. Anzi, è buona: nel nostro test proprietario per la navigazione sul Web, ha fornito poco più di 10 ore di autonomia, battendo il Galaxy Book 3 Pro 360 con un risultato di poco inferiore alle otto ore e il Dell XPS 13 2-in-1 del 2022, che ha superato di poco le otto ore.

Sia chiaro, anche se non ha la migliore autonomia in assoluto 10 ore vi consentiranno di lavorare per un'intera giornata e oltre. Questo portatile permette di lavorare agevolmente in mobilità e se doveste esaurire la batteria mentre siete sul treno potete sempre contare sul sistema di ricarica rapida.

Autonomia: 4.5 / 5

Conviene acquistare il Lenovo Yoga 9i Gen 8?

Swipe to scroll horizontally Lenovo Yoga 9i Gen 8 Attributi Note Valutazione Prezzo Il Lenovo Yoga 9i Gen 8 non è economico, ma ha un prezzo ragionevole in rapporto alla qualità del design e ai componenti equipaggiati. 4 / 5 Design Il design è fantastico ed usarlo è un piacere, soprattutto grazie all'ottima tastiera, allo splendido display OLED e alla soundbar rotante a 360 gradi. 4.5 / 5 Prestazioni Questo portatile è perfetto per la produttività e se la cava anche con i carichi di lavoro creativi. 4.5 / 5 Autonomia Non riesce a raggiungere le 14 ore di autonomia dei MacBook Pro, ma garantisce comunque un'intera giornata di lavoro con una sola carica completa. 4.5 / 5 Media complessiva Il Lenovo Yoga 9i Gen 8 sbaraglia gran parte dei concorrenti nella sua fascia di prezzo in termini di design, prestazioni e funzionalità. 4.375 / 5

Consigliato se...

Avete bisogno di un computer portatile per la produttività e per il fotoritocco occasionale.

Si tratta di un portatile incredibilmente capace di gestire la produttività e le attività quotidiane, anche se non brilla particolarmente nel lavoro creativo.

Siete alla ricerca di un portatile premium

Le speciofiche di lusso sono numerose, tra cui una soundbar rotante, un display OLED, un lettore di impronte digitali, una tastiera eccellente e una webcam da 1080p.

Siete stanchi dei portatili "tutti uguali"

Il Lenovo Yoga 9i Gen 8 esce dai sentieri battuti con il suo look minimalista ed elegante che lo rende unico nel suo genere.

Sconsigliato se..

Avete un budget ridotto

Questo portatile ha un prezzo ragionevole per le sue prestazioni e caratteristiche, ma non è esattamente un'opzione economica.

Volete un display più luminoso

Il display OLED è fantastico, ma ha una luminosità media di circa 350 nit che, per gli standard odierni, è appena nella media.

Lavorate in ambito creativo

Durante i test ha retto bene all'editing fotografico di immagini ad alta risoluzione, ma è diventato piuttosto rumoroso e caldo oltre a non essere fulmineo. Se fate più foto e video editing che attività di produttività, dovreste scegliere un'opzione con una maggiore capacità grafica.

Lenovo Yoga 9i Gen 8: Considerate anche

Se la nostra recensione del Lenovo Yoga 9i Gen 8 vi ha fatto pensare ad altre opzioni, ecco altri due portatili da prendere in considerazione...

Samsung Galaxy Book3 Pro 360

Il Galaxy Book3 Pro 360 è un ultrabook 2-in-1 di alta qualità con uno splendido e reattivo display, una tastiera e un touchpad di lusso e una stilo in dotazione.