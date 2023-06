Recensione Dell XPS 15 (2023)

Dell XPS 15 (2023) è un ottimo Ultrabook ma ha il duro compito di riuscire a far meglio del modello uscito nel 2022, impresa tutt'altro che facile. Pur riuscendo a superare il predecessore in alcuni ambiti, nel complesso non offre grandi migliorie e risulta persino carente in alcune aree.

Perché puoi fidarti di TechRadar I nostri esperti revisori trascorrono ore a testare e confrontare prodotti e servizi in modo che tu possa scegliere il meglio per te. Scopri di più su come testiamo .

Dell XPS 15 (2023): Recensione in due minuti

Dell XPS 15 (2023) è la nuova versione del fenomenale Dell XPS 15 (2022) che abbiamo valutato 5/5 nella nostra recensione. Il modello 2023 è rimasto per lo più invariato in termini di design e funzioni, ma ci sono alcune differenze fondamentali tra i due, sia in positivo che in negativo.

A prima vista si nota subito lo stesso chassis color argento chiaro che lo distingue da gli altri Ultrabook. Sebbene abbia un peso ridotto all'osso, il corpo dell'XPS 15 (2023) conferisce un'ottima sensazione di robustezza al tatto. A conti fatti è lo stesso chassis del modello precedente che abbiamo definito "un'opera d'arte". Niente di nuovo sotto questo punto di vista.

Aprendolo ci si sente subito a casa (se avete già avuto un XPS). Come la versione 2022, anche questa ha una cornice sottile e le aree che circondano la tastiera e il touchpad sono caratterizzate da una piacevole texture nera opaca molto bella al tatto. I tasti sono ampi, adatti alla maggior parte delle dita, e il touchpad meccanico restituisce un feedback molto preciso, ma senza emettere un click udibile. Personalmente ne sento la mancanza, ma per altri potrebbe non essere così, quindi è una questione puramente soggettiva.

Proprio come descritto nella nostra recensione del Dell XPS 15 (2022), il display del modello 2023 è uno splendido schermo HD+ da 15,6 pollici. Dell consente di scegliere tra due tipologie di display: FHD+ (1920 x 1200) o OLED 3.5K (3456x2160). Anche la selezione di porte è abbastanza buona e dispone di porte USB Type-C e Type-A, una porta HDMI, uno slot SD, un jack audio e altro ancora. Manca una porta Ethernet e la presenza di una sola porta Type-A ci ha lasciati interdetti. Tuttavia, la qualità audio è assolutamente perfetta e i doppi altoparlanti offrono un suono ricco e pulito. Questa è senza dubbio una delle aree principali in cui il modello 2023 è migliorato rispetto al suo predecessore.

Come per ogni portatile Dell, è possibile scegliere tra un'ampia gamma di configurazioni a seconda delle proprie esigenze. Questo rende l'XPS 15 (2023) abbastanza equilibrato in termini di prestazioni, in quanto è in grado di gestire praticamente qualsiasi attività di produttività o creativa. Inoltre, l'XPS 15 consente di giocare alla gran parte dei titoli recenti con ray-tracing attivo, anche se non è propriamente un portatile da gaming.

Purtroppo le GPU sono meno potenti rispetto a quelle che possiamo trovare su un Samsung Galaxy Book3 Ultra e in alcuni benchmark il nuovo XPS è rimasto persino indietro rispetto alla versione 2022. Ci chiediamo quindi se il Dell XPS 15 (2023) sia davvero un buon aggiornamento e se valga la pena passare al nuovo modello.

Scopriamolo insieme nella nostra recensione completa di Dell XPS 15 (2023).

Dell XPS 15 (2023): Prezzo e disponibilità

(Image credit: Future)

A partire da 1.699€

Disponibile in Italia

Il prezzo di partenza per il Dell XPS 15 nelle configurazioni di base è di 1.699€. A questa cifra si può acquistare la variante con una scheda video Intel Arc A370M. Se si desidera un modello di fascia più alta il prezzo di partenza per un XPS 15 con RTX 4050 è di 2.099€.

L'unità di prova che ci è stata inviata è equipaggiata con una Nvidia GeForce RTX 4070 e 32GB di RAM e 1TB di spazio di archiviazione che fanno lievitare il prezzo fino a 3.045€. In generale, questo portatile è piuttosto costoso anche per essere un Ultrabook.

Se confrontato con gli attuali concorrenti diretti, come l'Apple MacBook Pro 16" (2023) o il Samsung Galaxy Book3 Ultra, il suo prezzo di partenza è più accessibile, ma aumenta rapidamente con le configurazioni più avanzate. Il Galaxy Book3 Ultra rimane di poco più costoso anche se si guarda ai modelli di fascia alta, quindi l'XPS 15 risulta più conveniente della controparte Samsung.

Anche il MacBook Pro 16" M2 costa di più nella configurazione base, ma al netto di prestazioni superiori in ambito creativo e produttivo. Naturalmente, a differenza dell'XPS non è adatto a giocare, quindi se fate un uso misto del portatile (gioco/scuola/lavoro) il Dell XPS è un investimento più sensato.

Tutto sommato, trattandosi di un portatile premium con componenti avanzate e display di qualità assoluta, il prezzo è in linea con la concorrenza.

Prezzo: 4 / 5

Dell XPS 15 (2023): Specifiche

(Image credit: Future)

Le specifiche del Dell XPS 15 (2023) che abbiamo testato sono le seguenti: Intel Core i7-13700H, Nvidia GeForce RTX 4070, 32 GB di RAM, 1 TB di spazio di archiviazione e uno schermo OLED da 15,6 pollici con risoluzione 3,5K.

Dell XPS 15 (2023) è inoltre disponibile in diverse configurazioni personalizzabili al momento dell'acquisto. La configurazione più potente è equipaggiata con una CPU Intel Core i9-13900H, una GPU RTX 4070, 64 GB di RAM, 8 TB di storage e un display OLED da 3,5K. È interessante notare che la versione da 3,5K ha una luminosità di 400 nit, mentre la versione FHD+ (1920 x 1200) ha 500 nit.

Swipe to scroll horizontally Specifiche: Dell XPS 15 (2023) Componenti Modello base Unità recensita Configurazione top Price 1.699 3.049 € 3.749€ CPU Intel Core i7-13700H Intel Core i7-13700H Intel Core i9-13900H GPU Intel Arc A370M Nvidia GeForce RTX 4070 Nvidia GeForce RTX 4070 RAM 16GB LPDDR5 32GB LPDDR5 64GB LPDDR5 Storage 512GB 1TB 8TB Display 15.6" FHD+ (1920 x 1200) InfinityEdge Non-Touch Anti-Glare 500-Nit Display 15.6" OLED 3.5K (3456x2160) InfinityEdge Touch Anti-Reflective 400-Nit Display 15.6" OLED 3.5K (3456x2160) InfinityEdge Touch Anti-Reflective 400-Nit Display Porte 1x porta USB 3.2 Gen 2 Type-C con DisplayPort, 2x Thunderbolt 4 (USB Type-C 3.2 Gen 2), 1x porta cuffie (combo cuffie + microfono) 1x porta USB 3.2 Gen 2 Type-C con DisplayPort, 2x porte Thunderbolt 4 (USB Type-C 3.2 Gen 2), 1x porta per cuffie (combo cuffie + microfono) 1x porta USB 3.2 Gen 2 Type-C con DisplayPort, 2x porte Thunderbolt 4 (USB Type-C 3.2 Gen 2), 1x porta per cuffie (combo cuffie + microfono) Wireless Intel Killer Wi-Fi 6 1675 (AX211), 2x2, 802.11ax, scheda wireless Bluetooth Intel Killer Wi-Fi 6 1675 (AX211), 2x2, 802.11ax, scheda wireless Bluetooth Intel Killer Wi-Fi 6 1675 (AX211), 2x2, 802.11ax, scheda wireless Bluetooth Camera 720p / 30 fps, HD camera 720p / 30 fps, HD camera 720p / 30 fps, HD camera Weight 1.86kg (FHD+) 1.92kg (OLED) (.92kg (OLED) Dimensioni 13.57 x 9.06 x 0.71 pollici (344.72 x 230.14 x 18mm) 13.57 x 9.06 x 0.71 pollici (344.72 x 230.14 x 18mm) 13.57 x 9.06 x 0.71 pollici (344.72 x 230.14 x 18mm)

Specifiche: 5 / 5

Dell XPS 15 (2023): Design

(Image credit: Future)

Design bello e robusto

Display, tastiera e touchpad eccellenti

Ottima qualità audio

Dell XPS 15 (2023) è un Ultrabook molto bello da vedere, con uno chassis color argento chiaro che da subito un'idea di qualità. Il peso è di poco inferiore ai 2kg, ma il design è ben bilanciato e lo fa sembrare persino più leggero. La struttura è solida e resistente.

All'interno troviamo un poggia polsi in fibra di carbonio caratterizzato da un'ottima consistenza che, proprio grazie ai materiali che lo compongono, tende a rimanere fresco ed evita la sudorazione eccessiva delle mani. La tastiera è dotata di tasti larghi che consente di digitare agevolmente anche se si hanno dita particolarmente grandi. Il touchpad meccanico ha un ottimo feedback, anche se avremmo prferito un feedback uditivo.

Il display è splendido in entrambe le versioni FHD+ (1920 x 1200) o OLED 3.5K (3456x2160). Se potete, consigliamo di spendere un po' di più per la versione OLED perché è spettacolare.

Image 1 of 4 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Per quanto riguarda le porte troviamo: una porta USB 3.2 Gen 2 Type-C con DisplayPort, due porte Thunderbolt 4 (USB Type-C 3.2 Gen 2), una porta combo per le cuffie (cuffie e microfono), uno slot SD e uno slot per il lucchetto. Manca una porta Ethernet come su molti altri Ultrabook recenti.

Ciò che ci ha stupito di più è la qualità dell'audio, sicuramente tra le migliori che abbiamo mai sentito su un portatile, compresi molti portatili da gioco. I woofer stereo posizionati su ciascun lato della tastiera garantiscono una qualità audio eccellente a qualsiasi volume, i bassi sono incredibili e la chiarezza (che consente di distinguere chiaramente i diversi strumenti) è impeccabile.

Design: 4 / 5

Dell XPS 15 (2023): Prestazioni

(Image credit: Future)

Ottime prestazioni generali

GPU poco potente

Supporta il ray-tracing

Dell XPS 15 (2023): punteggi banchmark Ecco come si è comportato il Dell XPS 15 (2023) nella nostra suite di test di benchmark: 3DMark: Night Raid: 25,710; Fire Strike: 16,782; Time Spy: 7,124; Port Royal: 4,712

Cinebench R23 Multi-core: 8,088

GeekBench 5: 1,778 (single-core); 8,667 (multi-core)

25GB File Copy: 13

Handbrake 1.6: 5:01

CrossMark: Overall: 1,906 Productivity: 1,790 Creativity: 2,130 Responsiveness: 1,650

PCMark 10 (Home Test): 7,496

Battery Life (TechRadar movie test): 8 ore, 3 minuti

Sid Meier's Civilization VI: Gathering Storm: (1080p, Ultra): 69 fps; (1080p, Low): 115 fps

Total War: Warhammer III (1080p, Ultra): 90 fps; (1080p, Low): 216 fps

Cyberpunk 2077 (1080p, Ultra): 23 fps; (1080p, Low): 61 fps

Scegliendo le configurazioni più potenti si possono ottenere prestazioni elevate in tutti gli ambiti. La presenza di una funzionalità dedicata al ray-tracing, anche se piuttosto scarsa rispetto a quelle delle piattaforme di gioco vere e proprie, fa di questo XPS una buona opzione per chi cerca un portatile versatile con cui lavorare e giocare.

Per quanto riguarda la produttività e il lavoro creativo abbiamo riscontrato un funzionamento fluido, senza rallentamenti o problemi di sorta. Anche durante il lavoro o le sessioni di gaming più intense, il sistema di ventilazione fa bene il suo lavoro impedendo al portatile di surriscaldarsi.

Tuttavia, i test di benchmark raccontano una storia diversa. Confrontando alcuni punteggi di test come Time Spy e Fire Strike di 3D Mark, l'XPS 15 2023 batte nettamente il Samsung Galaxy Book3 Ultra e l'XPS 15 2022. In altri benchmark come Night Raid, Cinebench R23 e GeekBench 5, i punteggi sono uguali o addirittura inferiori. Ciò significa che, nonostante la versione da noi provata fosse equipaggiata con una RTX 4070, molto probabilmente si tratta di una variante depotenziata della GPU, il che significa che si tratta di una scheda di ultima generazione che per prestazioni corrisponde alla 4050 del Galaxy Book3 Ultra o alla 3050 Ti dell'XPS 15 2022.

Dal punto di vista del gameplay i punteggi parlano chiaro: il framerate è appena superiore a quello dei portatili precedentemente citati e, in alcuni casi, risulta persino inferiore. Certo, non ci aspettiamo prestazioni di gioco assurde da un Ultrabook, ma un portatile equipaggiato con una GPU Nvidia di fascia alta dovrebbe fare nettamente meglio di modelli dello scorso anno equipaggiati con GPU di fascia basa dello stesso produttore.

Prestazioni: 4 / 5

Dell XPS 15 (2023):Batteria

(Image credit: Future)

Bene ma non benissimo

Ricarica rapida

L'autonomia del Dell XPS 15 (2023) è in grado di garantire una giornata lavorativa media di otto ore quando lo si utilizza per il lavoro normale e supera di poco la soglia quando si usa il portatile per lo streaming video. Niente a che vedere con la durata stellare della batteria del Dell XPS 15 (2022). Molto probabilmente, ciò è dovuto alle GPU della serie RTX 4000 che, come sappiamo, hanno consumi decisamente più alti rispetto alle precedenti RTX 3000.

Fortunatamente si carica molto rapidamente raggiungendo il 100% in poco meno di un'ora. La cosa impressionante è che riesce a farlo anche con l'adattatore CA predefinito, molto probabilmente grazie al caricatore Thunderbolt 4.

Batteria: 3.5 / 5

Dovreste comprare Dell XPS 15 (2023)?

Swipe to scroll horizontally Dell XPS 15 (2023) Attributes Notes Rating Prezzo Molto costoso, ma considerando le specifiche ne vale la pena. 4 / 5 Specifiche È possibile scegliere tra un'ampia varietà di configurazioni, tutte validissime. 5 / 5 Design Il design robusto ed elegante è uno dei punti forti di questo XPS. 4 / 5 Prestazioni Prestazioni ottimali per qualsiasi attività ma le GPU rendono meno di quanto ci si potrebbe aspettare 4 / 5 Batteria La durata della batteria non è affatto male, ma è molto inferiore a quella del modello dello scorso anno. 3.5 / 5 Valutazione media Un ultrabook eccellente per chi non ha problemi di budget. 4 / 5

Compratelo se...

Volete un portatile leggero

Probabilmente è il portatile più leggero che abbia mai recensito, è come sollevare aria. Non si avverte alcun peso nel portarlo in giro nonostante l'ampio display.

Volete configurare il vostro portatile

Potete scegliere tra numerose configurazioni con tonnellate di componenti diversi, due display e molto altro ancora.

Volete un ottimo display, tastiera e touchpad

Il display è un full OLED da 3,5K che supporta l'HDR e produce immagini nitide e chiare. I tasti della tastiera hanno un feedback piacevolmente fluido che rende la digitazione una gioia e il touchpad è ampio e reattivo.

Non compratelo se...

Avete un budget limitato

Si tratta di un Ultrabook in tutto e per tutto e come tale ha un prezzo elevato, soprattutto quando si scelgono specifiche elevate.

Volete il massimo della potenza

Sulla carta, la GeForce RTX 4070 è una buona scheda video, ma se volete un PC gaming o avete bisogno di laptop per lavori grafici potete trovare di molto meglio.

Dell XPS 15 (2023): Considerate anche

Swipe to scroll horizontally Dell XPS 15 (2023) Apple MacBook Pro 16-inch (2023) Samsung Galaxy Book3 Ultra CPU Intel Core i7-13700H Apple M2 Pro (12-core) Intel Core i7-13700H GPU Nvidia GeForce RTX 4070 GPU 19-core integrata Nvidia GeForce RTX 4050 RAM 32GB LPDDR5 16GB memoria unificata 16GB Display 15.6 pollici OLED 3.5K (3456x2160) InfinityEdge Touch Anti-Reflective 400-Nit 16 pollici 3456 x 2234 Liquid Retina XDR display (mini-LED, 1,000 nit, gamma colore P3, ProMotion technology) 16.0'' 3K (2880 x 1800) AMOLED Archiviazione 1TB SSD 1TB SSD 1TB Porte 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C port with DisplayPort, 2x Thunderbolt 4 (USB Type-C 3.2 Gen 2) ports, 1x headset (headphone and microphone combo) port 3x Thunderbolt 4 (USB-C), HDMI, SDXC card slot, 3.5mm headphone jack, MagSafe 3 1 x HDMI 2.0, 2 x Thunderbolt 4, 1 x USB 3.2, 1 x MicroSD, 1x audio jack Wireless Intel Killer Wi-Fi 6 1675 (AX211), 2x2, 802.11ax, Bluetooth wireless card Wi-Fi 6e (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E (Gig+) 802.11abgn/ac/ax, Bluetooth v5.1 Webcam 720p at 30 fps, HD camera 1080p FaceTime HD webcam 1080p FHD Peso 1.86kg con display FHD+ e 1.92kg con display OLED 2.2kg 1.8kg Dimensioni 344 x 230 x 18mm 356 x 248 x 17mm 356 x 229 x 154 mm

Se pensate che il Dell XPS 15 (2023) non sia quello che stavate cercando provate a dare un'occhiata alle alternative che vi proponiamo:

Apple MacBook Pro 16" (2023)

Sebbene sia costoso, il MacBook Po 1 pollici 6 è estremamente potente grazie ai processori Apple M2 Pro e Max. Questo portatile è perfetto per supportare i lavori creativi e la produttività, oltre a essere molto leggero ed elegante.



Recensione: Apple MacBook Pro 16" (2023)