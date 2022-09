Dell XPS 15 (2022) | recensione

Uno dei portatili più apprezzati di sempre riesce a migliorarsi ancora grazie al nuovo processore Alder Lake e alla GPU RTX ospitati nel classico design di Dell XPS. Oltre ad essere una potenza per quanto riguarda la produttività, questo portatile non sfigura nemmeno nel gaming occasionale. Nel complesso, è la scelta perfetta per gli utenti Windows ma, se si vuole il meglio del meglio, bisogna essere disposti a pagare un extra.

Dell XPS 15 (2022): In breve

Dell XPS 15 è tornato con un nuovo hardware e il classico stile XPS per difendere la sua reputazione di miglior portatile da 15".

Non è cosa da poco, visto l’attuale livello dei competitor. Si potrebbe dare il merito alle componenti interne, come il processore Intel Alder Lake e la RAM più veloce, ma XPS 15 ha la particolarità di riuscire a fare in modo eccezionale ciò che gli altri fanno “semplicemente bene”. Le sue prestazioni surclassano ogni altro portatile in questa fascia di prezzo e, rispetto ad alcuni concorrenti diretti, XPS 15 spicca anche in termini di autonomia.

Chi non ha gradito il nuovo design di Dell XPS 13 Plus può stare tranquillo. XPS 15 (2022) ripropone lo stesso design dei predecessori e vanta una splendida tastiera in fibra di carbonio, confermandosi come uno dei laptop più belli sul mercato.

L’ampia selezione di porte (jack per cuffie incluso) permette di collegare numerosi dispositivi. Dal momento che è assente una porta USB-A o una porta Ethernet RJ45, bisognerà riservare una di quelle USB-C alle hub.

Non si può avere un laptop così sottile senza accettare qualche compromesso che, secondo noi, è completamente compensato da ciò che si ottiene in cambio. Per esempio, un bellissimo schermo con una delle cornici più sottili mai viste.

Parlando di prestazioni, XPS 15 non teme di affrontare le task quotidiane più complesse. Durante i test, il laptop ha avuto prestazioni accettabili anche nei lavori creativi più pesanti.

Pur essendo un ultrabook, ottiene risultati rispettabili anche quando si tratta di gaming. Nulla di che, ma vista la sua reputazione di laptop tuttofare non possiamo certo lamentarci.

La vera sorpresa, considerata la potenza di XPS 15, è stata l’autonomia che supera facilmente le canoniche 8 ore di lavoro.

Molti laptop fanno fatica a mantenere questo standard dopo l’introduzione dei processori Alder Lake, ma XPS 15 mostra che si può fare senza difficoltà e si avvia ad essere il miglior portatile rilasciato durante l’anno.

Dell XPS 15 (2022): Prezzo e disponibilità

Quanto costa? A partire da 1.599,01€

A partire da 1.599,01€ Quando è disponibile? Già disponibile

Già disponibile Dove acquistarlo? Sullo store online di Dell

Dell XPS 15 (2022) Key Specs La configurazione di Dell XPS 15 (2022) testata per la recensione:

CPU: Intel Core i7-12700H

Scheda Grafica: Nvidia GeForce RTX 3050 Ti Mobile

RAM: 16GB DDR5

Display: 15.6-inch 3.5K (3,456 x 2,160p), 60Hz, OLED, 400 nits, non-touch

Memoria: 1TB PCIe NVMe M.2 SSD

Porte: 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (with DisplayPort and PowerDelivery), 2 x Thunderbolt 4 (USB Type-C) with DisplayPort and PowerDelivery, 1 x 3.5mm combo jack, 1 x SD-card slot, 1 x Kensington lock

Connettività: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

Camera: 720p @ 30 fps

Peso: 4.22 lbs | 1.92 kg

Dimensioni (W x D x H): 13.56 x 9.06 x 0.73 ins (344.4 x 230.1 x 18.54 mm)

Batteria: 86 WHr

Dell XPS 15 è già disponibile sullo store online del produttore ad un prezzo di partenza di 1.599,01€.

Le specifiche base includono un Intel Core i5-12500H con scheda grafica integrata, 16GB di RAM DDR5, un hard disk da 512 GB e un display da 15,6 pollici non touch con una risoluzione di 1920 x 1200p a 60Hz.

La configurazione più costosa fa salire il prezzo fino a 3.813,67 €. Questa include Intel Core i9-12900HK, GPU Nvidia RTX 3050 Ti, 32GB di RAM DDR5, un SSD da 2 TB e un bellissimo display touch da 15,6” con una risoluzione di 3840 x 2400p a 60Hz.

Non si può far finta che questo laptop, pur con la sua configurazione di partenza, non appartenga alla fascia premium. Tuttavia, rientra in una categoria che solitamente ha prezzi di partenza adatti a un pubblico piuttosto ampio, ma che possono salire facilmente a cifre tutt’altro che accessibili.. Ad esempio, il MacBook Pro 16" con M1 Max, memoria unificata da 32 GB e SSD da 1 TB si aggira intorno ai 3.949€.

XPS 15 ha un prezzo di partenza molto più accessibile rispetto al MacBook Pro 16" e anche della versione a 14", la cui configurazione base costa 2.349€.

D’altra parte, XPS 15 non è abbastanza potente da giustificare un prezzo di partenza così alto. Solo aggiungendo le componenti più performanti se la gioca con il MAcBook Pro, ma in quel caso il prezzo raggiunge e in alcuni casi supera quello della controparte Apple.

Convenienza: 4 / 5

Dell XPS 15 (2022): Design

Poggiapolsi in fibra di carbonio. (Image credit: Future)

Meraviglioso

Display fantastico

Selezione di porte accettabile

Il design è ciò che veramente risplende nel Dell XPS 15 (2022), che mantiene l’estetica classica di XPS 15 senza appesantirla e renderla scomoda (i poggiapolsi sono ancora in fibra di carbonio).

Grazie al case in alluminio lavorato in CNC, XPS 15 è decisamente leggero per essere un laptop 15". Nonostante pesi il doppio di alcuni dei migliori Ultrabook, è comunque abbastanza leggero da essere portato in giro in uno zaino. Ciò lo rende il miglior laptop 15" per chi mette al primo posto la portabilità.

Considerato l’hardware, questo laptop resta un prodotto piuttosto sottile. La RTX 3050, presente nel modello che abbiamo testato, non è sicuramente la scheda grafica più potente che un laptop possa offrire, ma necessita comunque di un buon sistema di raffreddamento. XPS 15 riesce a contenere tutto in un case sotto i ¾ di pollice, il che è notevole.

Aprendo il portatile si nota subito il poggiapolsi in fibra di carbonio, tratto distintivo della serie XPS, mentre la tastiera è circondata da un paio di speaker posti ai lati (altri due sono nella parte bassa, per un totale di quattro).

Il display è un InfinityEdge, vale a dire che lo schermo occupa il 92% dello spazio. Quello testato per la recensione è un OLED, ma anche le varianti LCD sono di qualità ottima. La luminosità massima, in quest’ultimo caso, raggiunge i 500 nit.

Design: 5 / 5

Dell XPS 15 (2022): Prestazioni

Il processore Alder Lake ha prestazioni eccellenti grazie all'integrazione con il sistema Dell. (Image credit: Future)

Straordinarie per il lavoro

Accettabili per il gaming

Eccellenti per la creatività

Benchmarks Prestazioni di Dell XPS 15 (2022) nei benchmark:



3DMark Time Spy: 4,482; Fire Strike: 11,852; Night Raid: 30,597

Cinebench R23 Multi-core: 13,500

GeekBench 5: 1,730 (single-core); 11,379 (multi-core)

PCMark 10 (Home Test): 6,811

PCMark 10 Autonomia: 12:01

Autonomia (TechRadar movie test): 10:07

Total War: Warhammer III: 111 fps (1080p, Low); 44 fps (1080p, Ultra)

Cyberpunk 2077: 62 fps (1080p, Low); 31 fps (1080p, Ultra)

Dirt 5: 90 fps (1080p, Low); 39 fps (1080p, Ultra)

Handbrake (1080p, Fast): 47 fps

Blender Monster: 706; Junkshop: 343; Classroom: 354;

Dell XPS 15 (2022) è un portatile vincolato a rispettare standard elevati, e ci è riuscito brillantemente. Nonostante altri laptop simili siano dotati di hardware migliore, XPS 15 riesce a fare meglio in diversi ambiti.

Forse è per via di driver più avanzati, visto che Dell XPS 15 è uscito un paio di mesi dopo la prima tornata di laptop con processore Intel Alder Lake, ma non si può negare la qualità dell’integrazione delle componenti e, come prodotto di punta Dell, XPS 15 la dimostra.

Ovviamente, la performance varia in base alla configurazione. Tuttavia, le prestazioni single-core per l’i7 di XPS 15, nella suite di test GeekBench 5, si avvicinavano molto a quelle dell’Intel Core i9-12900H visto nella recensione di Asus ZenBook 14X OLED Space Edition (rispettivamente 1.730 a 1.819). Le prestazioni del processore di XPS hanno invece eguagliato quelle dello ZenBook 14X Oled Space Edition, totalizzando 11.379 punti su 11.452.

Risultato persino migliore nel test CineBench R23 multi-core, dove XPS 15 supera ZenBook 14X OLED Space Edition con un punteggio di 13,500 a 11,509. La GPU discreta ha permesso a XPS 15 di ottenere buoni risultati nei test benchmark 3DMark. Sul lato creativo, XPS 15 ha doppiato il punteggio di un MacBook Pro 14" nel test Blender.

Nel campo del gaming, la RTX 3050 offre prestazioni discrete in 1080p.

Senza DLSS abilitato, XPS 15 raggiunge i 31 fps su Cyberpunk 2077 a 1080p con settaggi ultra e ray tracing disabilitato (rispettabile, ma appena giocabile). Con le impostazioni basse gli fps salgono a 62, sempre a 1080p. In Dirt 5, a 1080p, ha invece raggiunto i 39 fps con settaggi alti e ray tracing disabilitato. Infine XPS 15 ha ottenuto 44 fps su Total War: Warhammer III, con grafica ultra.

Prestazioni: 5 / 5

Dell XPS 15 (2022): Autonomia

Eccezionale

Caricabatterie ingombrante

Arriviamo finalmente a quella che è stata la sorpresa più piacevole: l’autonomia.

I portatili con processore Intel Alder Lake ci hanno abituato al sacrificio dell’autonomia in favore delle prestazioni. XPS 15 ci fa pensare che il problema non siano tanto i processori Alder Lake, quanto il modo in cui sono integrati nel sistema.



XPS 15 gestisce l’impatto sull’autonomia senza problemi, dimostrandosi uno dei pochi laptop Alder Lake che possono facilmente durare un’intera giornata con una carica. Nel test PCMark 10 la durata media è stata di 12 ore e 1 minuto mentre, nel test con film HD, è scesa a 12 ore e 7 minuti.

Autonomia: 5 / 5

Dell XPS 15 (2022): Ne vale la pena?

Bello, potente e premium. Dell XPS 15 (2022) ha tutto ciò che si possa desiderare. (Image credit: Future)

Compratelo se…

Cercate un portatile windows bello da vedere

Dell XPS 15 crea un nuovo standard stilistico per i laptop windows.

Desiderate prestazioni notevoli

XPS 15 ha prestazioni oltre la media, dai nuovi chip Intel di dodicesima generazione alla grafica della RTX 3050 Ti.

Volete una batteria che duri tutto il giorno

Non pensavamo che fosse più possibile, ma XPS 15 offre un’autonomia lungo tutta la giornata con un processore Intel Alder Lake.

Non compratelo se…

Avete un budget limitato

XPS 15 ha un alto prezzo di partenza che sale facilmente se si vuole qualcosa in più.

Non volete portarvi dietro un Hub USB

Con 3 porte USB-C non resta molto spazio per altro, come le periferiche USB-A.

Considerate anche…

Dell XPS 15 (2022): Tabella punteggi

