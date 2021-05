Recensione LG Gram 17 (2021)

LG Gram 17 (2021) è l'ultima variante da 17 pollici della gamma Gram, una superba linea di portatili orientati alla produttività e con un peso davvero contenuto. Il prodotto monta i nuovi processori mobili di 11a generazione di Intel, che offrono prestazioni soddisfacenti.

LG Gram 17 (2021) non ha un design rivoluzionario, anzi non ha nulla che catturi lo sguardo del cliente, ma va bene così, d’altronde è un notebook aziendale e, come molti ultrabook , ha un prezzo salato.

Il prodotto non si distingue dunque per le linee, ma sollevandolo scoprirete che è un peso piuma: pesa 1,35 kg, il che è impressionante per un modello da 17 pollici; questa leggerezza è senza dubbio uno dei suoi punti di forza. LG Gram 17 (2021) è perfetto per coloro che si muovono spesso per lavoro; sembra banale, ma chi esegue spesso trasferte, sa benissimo che è un dettaglio da non sottovalutare.

(Image credit: Future)

Come accennato, le prestazioni del notebook sono soddisfacenti: il dispositivo si avvia molto rapidamente e si presta bene anche al multitasking.

Un'altra area in cui l'LG Gram 17 (2021) eccelle è l’autonomia: i prodotti LG Gram sono noti da tempo per tale aspetto, ma Gram 17 (2021) fa persino meglio con le sue 14 ore (uso medio); in poche parole, dura almeno una giornata.

La qualità si paga, e LG Gram 17 (2021) rispecchia perfettamente tale assunto.

Scheda tecnica Ecco la configurazione dell’LG Gram 17 (2021) inviata a TechRadar per la recensione: CPU: Intel Core i7-1165G7 a 2,8 GHz (4 core, Intel Smart Cache da 12 MB, fino a 4,7 GHz con Turbo Boost)

Scheda video: integrata Intel Iris Xe

RAM: 16 GB

Schermo: 2560x1600 pixel (WQXGA), LCD

Storage: SSD da 1 TB

Porte: 2x Thunderbolt 4 USB-C, 1x HDMI, 2x USB 3.2, 1x slot microSD, 2x jack audio

Connettività: Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6

Webcam: sensore da 720p

Peso: 1,35 kg

Dimensioni: 381 x 261 x 17,78 mm

LG Gram 17 (2021) - data di uscita e prezzo

LG Gram 17 (2021) è disponibile da aprile a partire da 1.500 euro (LG Store), un prezzo in linea con quello dei predecessori. Attualmente, LG Gram 17 (2020) è disponibile sullo store ufficiale allo stesso prezzo del modello 2021 (1.800 euro), quindi non si risparmia nulla optando per il predecessore.

In Italia, il prodotto è disponibile anche in una variante con 8 GB di RAM e CPU Intel Core i5-1135G7 a circa 1.500 euro (e non li vale). Se non avete particolari esigenze, potreste optare per LG Gram 16 (2021): presenta la stessa scheda tecnica del prodotto di cui sopra, ma con un display leggermente più piccolo (16 pollici) e costa circa 1.300 euro.

(Image credit: Future)

LG Gram 17 (2021) - design

LG Gram 17 (2021) è sorprendentemente leggero; probabilmente è la prima cosa che noterete quando lo rimuoverete dalla confezione.

È difficile descrivere a parole quanto tale aspetto sia straordinario; occorre tenerlo in mano per capire quanto sia leggero (considerate le dimensioni).

LG Gram 17 (2021) è uno dei notebook da 17 pollici più leggeri sul mercato. Altri laptop progettati per la produttività fanno decisamente peggio: Gigabyte Aero 17 pesa quasi il doppio (2,49 kg), mentre XMG Pro 17 si ferma a 2,3 kg.

Se quei 1.350 grammi vi sembrano molti, potreste comunque valutare le varianti da 14 e 16 pollici, che sono anche meno costose e ingombranti; e a proposito di dimensioni, LG Gram 17 (2021) misura 381 x 261 x 17,78 mm. Nonostante l’ampio display, il dispositivo si può comodamente infilare in una borsa o in uno zaino grazie al suo spessore contenuto.

Potreste pensare che un prodotto così leggero sia anche fragile, ma LG Gram 17 (2021) è resistente: il notebook ha superato il rigoroso test per lo standard militare MIL-STD-810G, che verifica la resistenza a sette fattori tra cui urti, polvere e temperature estreme.

(Image credit: Future)

Anche coloro interessati al numero di porte non rimarranno delusi: sul bordo destro sono presenti due porte USB-C Thunderbolt 4 (che possono essere usate anche per ricaricare la batteria), una porta HDMI e un jack audio, mentre su quello sinistro ci sono due porte USB 3.2, uno slot per schede microSD e un jack audio.

Il prodotto è dunque all’avanguardia per peso, qualità costruttiva e numero di porte, ma lo stesso non si può dire per il suo aspetto: LG Gram 17 (2021) è tutto fuorché appariscente; il suo design è sobrio, semplice e non cattura lo sguardo. Se non fosse per l’ottimo display Quad HD+ (2560 x 1600 pixel), nessuno lo noterebbe. Lo schermo LCD WQXGA (formato 16:10) è ottimo per la produttività, inoltre supporta il 99% dello spazio colore DCI-P3, quindi si presta bene anche per l’editing di foto e video.

Un'altra caratteristica distintiva del laptop è la sua tastiera: la battitura fornisce un forte feedback per favorire una digitazione rapida e precisa. Il touchpad se la cava meno bene, invece: è privo dei tasti destro e sinistro, quindi occorre collegare un mouse.

Il pulsante di accensione agisce anche da lettore per le impronte digitali, per un accesso sicuro al sistema; è veloce e preciso.

(Image credit: Future)

Benchmark Questi sono i risultati di LG Gram 17 (2021) a seguito dei benchmark: 3DMark Night Raid: 9.384; Fire Strike: 3,707; Time Spy: 1.118

Cinebench R20: 1.382

GeekBench 5: 1.418 (single-core); 4.532 (multi-core)

PCMark 10 (Home Test): 4.686

Battery test di PCMark 10: 13 ore e 48 minuti

Test autonomia di TechRadar: 12 ore e 2 minuti

LG Gram 17 (2021) - prestazioni

LG Gram 17 (2021) ci ha impressionato non solo per il suo design, ma anche per le prestazioni. Il processore mobile di Intel Core di undicesima generazione svolge un ottimo lavoro in multitasking e consente di lavorare su più app senza problemi.

Il modello che ci è stato inviato per la recensione presenta la CPU Intel Core i7-1165G7, dotata dell’iGPU Iris Xe, 16 GB di RAM e un SSD da 1 TB. Il prodotto non teme Google Chrome, il noto browser “mangia risorse”, infatti abbiamo lavorato senza problemi con decine di schede aperte.

Anche il fotoritocco è gestito in modo fantastico e può fornire risultati piacevoli e accurati, grazie all'elevata qualità dello schermo.

Lunghe sessioni di editing di immagini 4K o superiori possono mettere in difficoltà LG Gram 17 (2021), tuttavia. Durante i test quotidiani, il notebook è rimasto sempre silenzioso, abbiamo percepito un leggero ronzio solo durante i benchmark, il che non sorprende.

Come portatile da lavoro, quindi, se la cava bene. Purtroppo, lo schermo LCD riflette molto la luce; un vero peccato.

(Image credit: Future)

LG Gram 17 (2021) - autonomia

L’autonomia è uno dei cavalli di battaglia dell'LG Gram 17 (2021), infatti si superano facilmente le 10 ore.

Nel battery test di PC Mark 10, il portatile è durato ben 13 ore e 48 minuti (luminosità impostata al 50%). La durata della batteria dipende dal tipo e dalla quantità di programmi eseguiti, è vero, ma LG Gram 17 (2021) vi accompagnerà sicuramente per un'intera giornata lavorativa o scolastica con una sola carica.

Abbiamo testato il portatile anche con la riproduzione in loop di un video Full HD (luminosità al 50%), e la batteria è durata ben 12 ore. Se eseguite molte trasferte per lavoro, la straordinaria autonomia di LG Gram 17 (2021) vi tornerà molto utile.

Un altro aspetto da tenere a mente è la velocità di ricarica del prodotto: le porte Thunderbolt 4 e il caricabatterie USB-C (incluso in confezione) consentono di ricaricare completamente la batteria in meno di due ore.

Vale la pena acquistare LG Gram 17 (2021)?

Comprate LG Gram 17 (2021) se...

Volete un notebook con una straordinaria autonomia Con oltre 13 ore di autonomia per carica, pochissimi notebook possono competere con LG Gram 17 (2021); vi accompagnerà facilmente per un’intera giornata di lavoro.

Viaggiate molto LG Gram 17 (2021) pesa solo 1,35 Kg; lo infilate nella borsa o nello zaino e vi dimenticherete di averlo con voi.

Avete bisogno di uno schermo di qualità L'ampio e nitido display di LG Gram 17 (2021) è perfetto per il multitasking.

Non comprate LG Gram 17 (2021) se...

Avete un budget limitato LG Gram 17 (2021) è molto costoso; vale sicuramente la cifra richiesta, ma non è un prodotto alla portata di tutti.

Volete un portatile da gaming Sebbene l'LG Gram 17 (2021) sia più che sufficiente per la produttività, non è un notebook da gaming ; non ha problemi a eseguire titoli vecchi, indie o arcade, ma non aspettatevi miracoli sui titoli più recenti.