Kingdom Come: Deliverance 2 - Guida su dove trovare Mutt

In Kingdom Come: Deliverance 2, il ritorno di Mutt, il cane che vi accompagna nelle avventure, è uno degli elementi più amati dai fan del gioco. Tuttavia, non appena l’avventura inizia, vi separerete dal vostro amico a quattro zampe e dovrete intraprendere un viaggio per ritrovarlo. La missione che vi guiderà a cercare Mutt è ricca di indizi, persone da interrogare e pericoli da affrontare. In questa guida, vedremo tutti i passaggi da seguire per ritrovare Mutt e come affrontare le sfide che incontrerete lungo il cammino.

Kingdom Come Deliverance 2: Seguendo le tracce di Mutt

La vostra ricerca per ritrovare Mutt inizia nel punto in cui l’avete visto l’ultima volta. Dirigetevi verso ovest, nei pressi della casa di Bozhena, e percorrete il sentiero vicino all’acqua. Lì troverete la carcassa di un cervo, con segni di morsi, il che suggerisce che Mutt sia passato di lì. Tornate da Bozhena per chiedere informazioni, ma purtroppo lei non avrà visto Mutt. Tuttavia, vi indirizzerà verso la locanda degli Zhelejov Wagoners e vi suggerirà di parlare con alcuni pescatori nei dintorni.

Kingdom Come Deliverance 2: Indizi alla locanda e dai pescatori

Raggiungete la locanda a nord di Zhelejov e parlate con l’oste Lawrence. Sebbene non abbia informazioni dirette su Mutt, vi dirà che dei lupi si aggirano nei paraggi e che Mutt potrebbe essere con loro. A questo punto, dirigetevi dai pescatori vicino al lago di Vidlak. Anche loro non avranno informazioni dirette, ma vi indirizzeranno a Siegfried, il pastore locale, che potrebbe sapere di più.

Kingdom Come Deliverance 2: Attirare i lupi

Siegfried vi informerà che un branco di lupi è stato avvistato con un cane. Vi suggerirà di attirare il branco usando una pecora come esca, ma poiché non vi darà una delle sue pecore più intelligenti, avrete la possibilità di utilizzare Ignatius, una pecora meno sveglia. In alternativa, potete usare della carne di animale come esca. Posizionate l’esca a nord-ovest della casa di Siegfried, poi nascondetevi nei cespugli e aspettate che i lupi arrivino.

Quando il branco si manifesterà, dovrete affrontarlo in combattimento. Se riuscirete a uccidere alcuni lupi, il resto fuggirà, ma Mutt non sarà tra di loro. Se decidete di mentire a Siegfried dicendo che avete eliminato tutti i lupi, riceverete qualche Groschen in ricompensa. A questo punto, vi indirizzerà dal guardiacaccia Vostatek, che potrebbe avere nuove informazioni.

Kingdom Come Deliverance 2: La pista giusta

Vostatek si trova a sud-ovest di Siegfried. Se non avete ancora completato la missione secondaria "Lackey", dovrete farlo prima che Vostatek torni a casa. Una volta disponibile, vi parlerà di un branco di lupi che si aggira vicino al campo dei Nomadi, a sud del lago di Vidlak. Raggiungete la caverna segnalata, e finalmente troverete Mutt.

Kingdom Come Deliverance 2: Il combattimento finale

Quando trovate Mutt, non sarà da solo: un branco di lupi emergerà dalla caverna per attaccarvi. Dovrete affrontare e uccidere i lupi per mettere in salvo sia voi che il vostro fedele compagno.

Questo combattimento sarà anche l’occasione ideale per usare i comandi di Mutt in battaglia, come ordinarli di attaccare i nemici. Una volta eliminata la minaccia, la missione sarà completata e Mutt tornerà al vostro fianco. Prima di andarvene, ricordate di saccheggiare la caverna, potreste trovare del bottino interessante da vendere o utilizzare.

