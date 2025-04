Kingdom Come Deliverance 2: la guida completa

(Immagine:: Kingdom Come Deliverance 2)

Riprendendo quanto di buono costruito dal primo episodio, Kingdom Come Deliverance II è riuscito a sorprendere in positivo in questo 2025: il nuovo capitolo firmato Warhorse Studios si conferma un GDR storico solido e coinvolgente, che punta tutto sul realismo e sulla ricostruzione accurata dell’epoca, lasciando da parte qualsiasi elemento fantasy.

Ancora una volta vestirete i panni di Henry, pronto a farsi largo nella dura terra della Boemia, in un contesto ostile e rigoroso, dove agire senza criterio spesso porta a risultati disastrosi.

Se vi siete già imbattuti in qualche ostacolo nel vostro cammino, non preoccupatevi: abbiamo preparato una serie di guide dettagliate per accompagnarvi passo dopo passo.

Che si tratti di affrontare al meglio il sistema di combattimento, gestire il vostro equipaggiamento, approfondire le relazioni o evitare di restare senza un soldo, troverete tutte le informazioni utili per vivere al meglio l’esperienza di Kingdom Come Deliverance II (senza alcuno spoiler).



Prima di iniziare con la lettura è doveroso precisare che la guida è i aggiornamento, sarà completata al più presto.

Kingdom Come Deliverance II: Guide Generali

- Guida per muovere i primi passi

- Guida alle romance

- Guida alla Mappa interattiva

Kingdom Come Deliverance II: Guide di gioco

- Guida a come salvare

- Guida su come curarsi

- Guida a come fare i soldi velocemente

- Guida a come ottenere il cavallo gratis

- Guida a come scassinare

- Guida a lavare i vestiti

- Guida a come usare la torcia

- Guida a come cambiare regione

- Guida su come dormire

- Guida su dove trovare una vanga

- Guida su dove vendere oggetti

- Guida a dove trovare Mutt

Kingdom Come Deliverance II: Guide sul combattimento

- Guida alle armi migliori

- Guida alle armature migliori