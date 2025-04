Kingdom Come: Deliverance 2: guida per muovere i primi passi

Kingdom Come: Deliverance II vi catapulta nel cuore della Boemia medievale, dove vestirete ancora una volta i panni di Henry in una storia densa di eventi e sfide. Il titolo di Warhorse Studios si fa notare per il suo rigore storico e per un gameplay che punta tutto sul realismo, elementi che contribuiscono a creare un mondo coinvolgente ma non sempre facile da affrontare.

Proprio per questo, abbiamo preparato alcuni consigli pratici pensati per accompagnarvi nelle prime fasi del gioco e farvi affrontare al meglio ogni difficoltà iniziale.

Kingdom Come Deliverance II: Guida alle prime attività

Appena iniziata l’avventura in Kingdom Come: Deliverance II, ci sono alcune tappe fondamentali che possono fare la differenza. Ecco un elenco di azioni utili per prendere subito confidenza con il mondo di gioco e affrontare le sfide iniziali con più preparazione.

Parlate con Bara a Troskowitz

Non appena possibile, cercate Bara: la troverete tra le vie di Troskowitz. Si tratta di una figura importante che può fornirvi dritte preziose su missioni secondarie, segreti locali e personaggi di rilievo. Inoltre, sarà lei a introdurvi a Tomcat, un NPC essenziale per iniziare a comprendere il sistema di combattimento.

Fate visita al fabbro Radovan

Per ottenere il tanto desiderato invito al matrimonio di Olda, vi conviene bussare alla porta di Radovan. Oltre a proporvi un incarico, il fabbro vi offrirà un letto dove riposare e l’accesso a un primo equipaggiamento utile.

Recuperate Pebbles

Un cavallo può semplificare parecchio gli spostamenti, e Pebbles è il compagno ideale per iniziare. Una volta arrivati a Semine, parlate con Groom Ballatay e seguite l’indizio per rintracciare Pebbles. Potete ottenerlo pagando 150 groschen o superando un controllo di dialogo.

Imparate a preparare il decotto di calendula

La possibilità di creare da sé le pozioni curative vi farà risparmiare molti soldi. Cercate di mettere da parte il necessario per acquistare la ricetta del decotto di calendula il prima possibile: vi tornerà utile già nelle prime missioni.

Equipaggiatevi con un arco

Se amate il combattimento a distanza, c’è un modo per ottenere subito un arco lungo. Lungo il sentiero tra Troskowitz e Tachov, nei pressi di un albero con un bersaglio appeso, potrete trovarlo gratuitamente.

Allenatevi nei tornei di tiro

Non lontano da Troskowitz, verso ovest, troverete un campo dedicato al tiro con l’arco. Partecipare ai tornei è un buon modo per migliorare la mira, fare pratica e guadagnare qualche groschen extra.

Distribuite i punti abilità con criterio

Le abilità di Henry crescono con l’esperienza. Tra le prime da potenziare ci sono Protezione della testa (nella sezione Guerra) e Sangue denso (Vitalità), utili per resistere meglio ai danni iniziali.

Cercate Tomcat per migliorare nei duelli

Dopo aver raccolto abbastanza denaro, raggiungete Tomcat. Vi insegnerà le basi del combattimento e vi aiuterà a padroneggiare la Master Strike, una tecnica di parata avanzata particolarmente efficace.

Raccogliete tutto ciò che trovate

Nelle prime ore, ogni oggetto può fare la differenza. Non esitate a saccheggiare cadaveri o perlustrare ambienti: cibo, armi e materiali possono risultare essenziali per proseguire.

Sperimentate con l’alchimia

Andate nella capanna di Bozhena per accedere a un banco alchemico e a un piccolo orto di erbe. L’alchimia è utile e conveniente: creare pozioni può far risparmiare tempo e denaro.

Imparate a produrre la Grappa del Salvatore

Poiché il sistema di salvataggio è limitato, procurarsi la Grappa del Salvatore è essenziale. Potrete crearla raccogliendo Ortiche e Belladonna e utilizzando un banco alchemico. È il modo più sicuro per salvare la partita quando serve.

Avvicinatevi all’arte del furto

Una volta apprese le tecniche di base del combattimento, potete esplorare anche quelle della furtività. Andate al Mulino di Lower Semine e parlate con il mugnaio Kreyzl: vi insegnerà a borseggiare e scassinare, due competenze molto utili per ottenere risorse senza rischiare uno scontro.