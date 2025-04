Kingdom Come: Deliverance 2 - Guida alle migliori armature

In Kingdom Come: Deliverance 2, la scelta dell’armatura giusta è fondamentale per affrontare le sfide del gioco. Ogni tipo di armatura offre vantaggi e svantaggi, e l’equilibrio tra protezione, peso e mobilità può determinare il successo o il fallimento in battaglia. In questa guida, esploreremo le migliori armature disponibili e come scegliere quella più adatta al vostro stile di gioco.

Kingdom Come Deliverance 2: Le migliori armature

La selezione di armature più adatta dipende dallo stile di combattimento che preferite, ma ci sono combinazioni che offrono un buon equilibrio tra protezione, mobilità e resistenza. Una delle configurazioni più efficaci include:

- Cappuccio in broccato

- Bacinetto nobile

- Carmaglio stemmato

- Gambesone corto

- Usbergo lungo

- Waffenrock da cavalcata

- Corazza milanese

- Guanti di Norimberga o guanti piastrati di Norimberga

- Gambali del nobile

Questa selezione di armature offre una protezione ottimale per il combattimento ravvicinato e a distanza, senza compromettere troppo la mobilità. La combinazione di questi elementi vi permette di affrontare gli scontri con maggiore sicurezza.

Kingdom Come Deliverance 2: Come sono fatte le armature?

In Kingdom Come: Deliverance 2, le armature sono suddivise in più strati, permettendovi di combinarli per ottenere la protezione migliore possibile. Questo sistema di strati è pensato per offrire un maggior realismo rispetto ai giochi di ruolo tradizionali, dove un’unica armatura offre protezione totale.

Ecco come si suddividono gli strati dell'armatura:

- Strato base: comprende indumenti leggeri come biancheria, camicie e imbottiture protettive (ad esempio, gambeson e giubbetti d’armi).

- Maglia metallica: include cotte di maglia e altri elementi protettivi tra la pelle e l'armatura pesante.

- Piastre: comprende corazze, spallacci, schinieri e guanti d’arme, che offrono la massima protezione fisica.

- Strato esterno: include indumenti come tabarri o waffenrock, utilizzati sia per decorazione che per il riconoscimento in battaglia.

- Elmi: possono essere aperti o chiusi, influenzando la visibilità e il grado di protezione.

Combinando questi strati in modo strategico, potrete ottenere una protezione completa senza compromettere la mobilità durante il combattimento.

Kingdom Come Deliverance 2: Il sistema di qualità delle armature

Ogni armatura in Kingdom Come: Deliverance 2 ha una qualità che influisce sulle sue statistiche, come la resistenza ai danni, la durabilità e il valore di mercato. Le armature sono divise in diverse categorie qualitative, ognuna con vantaggi specifici:

- Bronzo: armature di base, con protezione limitata ma facili da reperire.

- Argento: un buon compromesso tra protezione e costo.

- Oro: armature di alta qualità, con statistiche superiori del 25% rispetto a quelle normali.

- Artigianale: pezzi unici che possono essere ottenuti tramite crafting o l'uso di specifici perk.

Le armature di qualità superiore offrono una protezione migliore contro affondi, tagli e impatti, oltre a resistere meglio agli agenti atmosferici. Tuttavia, le armature più pregiate possono essere costose e richiedere abilità avanzate per essere utilizzate al meglio.

Scegliere l’armatura giusta in Kingdom Come: Deliverance 2 richiede un buon bilanciamento tra protezione, peso e qualità. L’armatura che sceglierete dovrà essere adattata al vostro stile di gioco e alle sfide che affronterete nel corso dell’avventura. Sia che preferiate il combattimento ravvicinato o a distanza, trovare la giusta protezione è essenziale per la vostra sopravvivenza nel mondo medievale di Boemia.

Per tornare alla guida completa.