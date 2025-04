Kingdom Come: Deliverance 2 - Guida per usare la torcia e non restare al buio

In Kingdom Come: Deliverance 2, il buio della notte può essere tanto pericoloso quanto limitante, e la torcia è il vostro alleato principale per navigare attraverso l'oscurità. In questa guida, scoprirete come utilizzare la torcia per migliorare la visibilità e rendere più sicura l'esplorazione, evitando rischi nascosti come banditi o ostacoli.

Durante la notte, la visibilità nel gioco è ridotta e l'assenza di luce può renderla rischiosa. Avere una torcia è fondamentale per orientarsi e per evitare che le guardie vi fermino nelle città. Qui vi spieghiamo dove trovarla, come equipaggiarla e come gestirla per sfruttarla al meglio.

Kingdom Come Deliverance 2: Dove Procurarsi una Torcia

Le torce sono facili da trovare e si possono ottenere in vari modi:

Acquisto dai mercanti: I mercanti vendono torce a un prezzo modico, quindi non è difficile trovarle nel gioco.

Bottino dei nemici: Alcuni nemici possono lasciare torce nei loro bottini, così potrete recuperarle dopo una battaglia.

Esplorazione: Le torce sono sparse nel mondo di gioco, quindi non dimenticate di cercarle durante le vostre avventure.

Le torce sono oggetti economici, quindi è sempre una buona idea averne una a disposizione nel vostro inventario.

Kingdom Come Deliverance 2: Equipaggiare e Utilizzare la Torcia

Per usare una torcia, dovete prima equipaggiarla:

- Aprite l'inventario.

- Nella sezione delle "Altre armi", troverete la torcia.

- Selezionatela e assegnatela a uno slot disponibile.

- Uscite dall'inventario, e la torcia sarà pronta per l'uso.

Kingdom Come Deliverance 2: Come Accendere la Torcia

Accendere la torcia è semplice, basta seguire questi passaggi:

Su console: Premete e tenete premuto il tasto direzionale giù sul D-Pad.

Su PC: Premete e tenete premuto il tasto "R".

Quando desiderate spegnere la torcia, ripetete la stessa azione.

Kingdom Come Deliverance 2: Uso della Torcia in Combattimento

Mentre portate la torcia, potrete ancora usare armi a una mano, come spade e mazze leggere. Tuttavia, se volete impugnare un'arma a due mani o uno scudo, non potrete tenere la torcia contemporaneamente. Inoltre, le torce si consumano gradualmente, quindi dovrete essere pronti a sostituirle durante le vostre avventure.

Kingdom Come Deliverance 2: Normative sull'Uso della Torcia

Di notte, in molte città e villaggi, portare una torcia accesa è obbligatorio. Se camminate al buio senza una fonte di luce, le guardie potrebbero fermarvi e multarvi. Per evitare problemi, ricordate di accendere sempre la torcia quando la notte cala.

