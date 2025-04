Kingdom Come: Deliverance 2 - Guida per fare soldi in fretta

In Kingdom Come: Deliverance 2, fare soldi velocemente è essenziale per acquistare equipaggiamento migliore, curarsi e godersi qualche lusso. Con una gestione oculata, è possibile guadagnare velocemente senza compromettere la qualità dell’esperienza di gioco. In questa guida, esploreremo i metodi più efficaci per accumulare ricchezze in poco tempo.

Kingdom Come Deliverance 2: Completare Missioni della Storia

Uno dei metodi più semplici e immediati per guadagnare denaro è proseguire con la storia e completare missioni principali e secondarie. Ogni missione è pensata per ricompensare adeguatamente il giocatore con groschen e, talvolta, con equipaggiamenti utili. Per esempio, completando la serie di missioni che porta al trofeo Henry il Picchiatore, potrete guadagnare:

- Mischia al mulino: 155 groschen

- Più mischia al mulino: 20 groschen

- Vino, donne e sangue: 200 groschen

In circa dieci minuti, potrete accumulare fino a 400 groschen, una somma utile per migliorare rapidamente il vostro equipaggiamento.

Kingdom Come Deliverance 2: Vincere ai Dadi

Il minigioco dei dadi è uno dei metodi più divertenti e redditizi per fare soldi velocemente. Le taverne sono il luogo ideale dove sfidare altri giocatori, e puntando il massimo, le vincite possono diventare sostanziose. Per aumentare le vostre probabilità di successo, procuratevi un set di dadi truccati, composto da:

- 5 dadi fortunati

- 1 dado celestiale

Questi dadi si possono ottenere rubandoli a giocatori con mostrine d'oro. Il modo migliore per farlo è stordire l'avversario, sottrarre i dadi e fuggire prima che le guardie intervengano. Con un set completo, il gioco diventa molto più facile, consentendovi di guadagnare groschen in modo continuo.

Kingdom Come Deliverance 2: Diventare un Ricettatore di Oggetti Rubati

Se volete guadagnare in modo "sbrigativo", il furto è una delle opzioni più vantaggiose. Armature e altri oggetti di valore sono sempre richiesti, e potete ottenerli saccheggiando i cadaveri dei nemici o svaligiando negozi durante la notte. Per ottimizzare il furto, borseggiate il proprietario del negozio mentre dorme, ottenete la chiave della cassa e prelevate tutto ciò che ha valore.

Una volta ottenuto un buon bottino, ci sono due modi per venderlo:

- Aspettare qualche settimana in-game, così gli oggetti perderanno lo status di "rubato" e potranno essere venduti a qualsiasi mercante.

- Vendere a un ricettatore, che accetta oggetti rubati, anche se dispone di una somma di denaro inferiore rispetto ai mercanti normali.

Il primo ricettatore che incontrerete è Barbabianca, situato nel campo nomadi a est di Troskowitz. Se desiderate massimizzare i guadagni, portare il valore di eloquenza a 20 vi consentirà di acquisire l'abilità Partner in crime, che vi permetterà di vendere oggetti rubati a qualsiasi mercante senza conseguenze.

Con questi tre metodi, potrete guadagnare groschen rapidamente e semplificare la vostra esperienza di gioco, assicurandovi di poter affrontare ogni sfida senza preoccupazioni.

Per tornare alla guida completa.