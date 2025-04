Kingdom Come: Deliverance 2 - Guida alle armi migliori

In Kingdom Come: Deliverance 2, il sistema di combattimento è ancora più raffinato e curato, offrendo una vasta gamma di armi per ogni tipo di combattimento. Con quasi 200 armi nel gioco, la scelta dell’equipaggiamento giusto può determinare il successo in un duello o la sconfitta inaspettata. In questa guida, esploreremo le migliori armi del gioco, analizzando quelle che offrono il miglior equilibrio tra potenza, versatilità e utilità in battaglia.

Kingdom Come Deliverance 2: Le migliori armi

Ecco una selezione delle armi più efficaci nel gioco, che vi aiuteranno a trionfare nei combattimenti più impegnativi.

Spade

Se cercate una spada versatile e potente, la spada lunga di Radzig Kobyla, che si ottiene avanzando nella storia, è una delle migliori opzioni. Con il progredire dell’avventura, potrete persino riforgiarla, migliorandone ulteriormente le statistiche e i perk associati. Grazie alla sua lunghezza, offre un'ottima portata e una maneggevolezza superiore rispetto ad altre spade della stessa categoria, rendendola ideale per combattimenti a medio raggio.

Armi pesanti

Per chi preferisce infliggere attacchi devastanti, la mazza ornata, acquistabile dall'armaiolo di Grund, è una scelta eccellente. Con un alto DPS (Danno per Secondo), questa mazza è particolarmente efficace contro nemici con armature resistenti. Un'altra arma pesante che fa faville è il Trollbane Hammer, un martello in grado di infliggere danni contundenti eccezionali. Perfetto per rompere le difese di avversari con armature pesanti o per disabilitare nemici in breve tempo.

Armi a distanza

Se il combattimento a distanza è il vostro stile, l’arco di Ranyek è l'arma che dovreste avere nel vostro arsenale. Con oltre 200 punti di danno e un peso di sole quattro unità, è l'arco più letale del gioco. Se invece preferite un'opzione più equilibrata, ma comunque potente, l’arco lungo cinereo è una scelta solida, sebbene richieda ben 22 punti di forza per essere usato al massimo delle sue potenzialità.

Armi su asta

Per chi ama combattere con armi inastate, la Guisarme è una delle armi più bilanciate e versatili in Kingdom Come: Deliverance 2. Questa arma offre ottime prestazioni nei tre tipi di danno: affondo, taglio e impatto, facendola perfetta per una varietà di situazioni e stili di combattimento. È ideale sia contro nemici pesantemente armati che contro avversari più leggeri.

