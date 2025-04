Kingdom Come: Deliverance 2 - Guida a come scassinare per diventare dei ladri provetti

Nel mondo di Kingdom Come: Deliverance 2, lo scassinamento è una delle abilità fondamentali per chi preferisce un approccio furtivo, permettendo di entrare in luoghi proibiti, rubare oggetti di valore e completare missioni senza dover affrontare i nemici. Tuttavia, scassinare richiede precisione e pratica, quindi in questa guida vi spiegheremo come funziona il meccanismo e vi daremo alcuni consigli utili per migliorare.

Kingdom Come Deliverance 2: Come Funziona lo Scassinamento in Kingdom Come: Deliverance 2

Lo scassinamento si basa su un sistema di feedback visivo. Per iniziare, è consigliabile parlare con Miller Kreyzl durante la missione principale "Wedding Crashers", che vi insegnerà le basi dello scassinamento in un ambiente sicuro. Una volta imparato, dovrete esercitarvi per affinare le vostre abilità.

Il meccanismo di scassinamento consiste nel muovere il cursore (su PC con il mouse o su console con lo stick destro) per trovare il "punto dolce" della serratura. Questo punto sarà indicato da un punto luminoso che cresce di dimensioni man mano che vi avvicinate alla posizione corretta. Una volta individuato il punto giusto, dovrete ruotare la serratura mantenendo il cursore nella posizione giusta. Ai livelli più bassi, però, le mani di Henry saranno instabili, quindi la pratica è essenziale.

Kingdom Come Deliverance 2: Dove Trovare i Grimaldelli

Per scassinare avrete bisogno di grimaldelli. Ecco come ottenerli:

Allenarsi con Kreyzl: Il suo forziere da pratica si riempie periodicamente di nuovi grimaldelli, quindi potete tornare ogni volta che ne avete bisogno.

Acquistarli dai mercanti: Alcuni mercanti vendono grimaldelli, ma tendono a essere piuttosto costosi.

Rubare i grimaldelli: Potete trovarli nelle case o rubarli da borse e casseforti.

Kingdom Come Deliverance 2: Consigli per Scassinare al Meglio

Se trovate difficile scassinare, ecco alcuni suggerimenti per migliorare:

Allenatevi il più possibile: Ogni tentativo migliorerà le abilità di Henry, riducendo la difficoltà delle serrature.

Usate il mouse su PC: Molti giocatori trovano più semplice controllare il cursore con il mouse piuttosto che con il controller.

Iniziate con serrature facili: Acquisite esperienza con le serrature più semplici prima di affrontare quelle più difficili.

Salvate prima di tentare: Se vi trovate in una situazione rischiosa, fate un salvataggio prima di tentare lo scassinamento per evitare problemi in caso di fallimento.

Con la giusta pratica, lo scassinamento diventerà una delle abilità più utili nel vostro viaggio, permettendovi di esplorare in modo furtivo e completare missioni senza essere scoperti.

Per tornare alla guida completa.