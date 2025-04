Kingdom Come: Deliverance 2: Guida a quello che devi sapere sulle romance

Proprio come nel titolo originale, anche in Kingdom Come: Deliverance II le relazioni sentimentali con alcuni personaggi non giocanti hanno un ruolo importante. Questa dinamica, molto apprezzata dagli appassionati, consente di dare maggiore profondità alla figura di Henry e di influenzare diversi aspetti del gameplay.

Durante l'esplorazione della Boemia, Henry avrà occasione di stringere legami speciali con vari personaggi. Questi rapporti, se coltivati con attenzione, possono sfociare in vere storie romantiche, portando con sé vantaggi utili come bonus temporanei. Qui sotto trovate tutte le informazioni utili per attivare ciascuna romance presente nel gioco.

Kingdom Come Deliverance II: Relazione con Klara

(Image credit: Kingdom Come Deliverance II)

La prima interazione con Klara avviene durante la missione "Di nuovo in sella", quando Henry viene soccorso da lei dopo uno scontro. Selezionare risposte affettuose, come "Non posso dire di no a una bella signora", avvia un dialogo favorevole. Durante la raccolta delle erbe, scegliete "Credo si chiami Klara".

Più avanti, nella missione "Il dito di Dio", Klara chiederà supporto per curare due feriti. Dimostrare competenza medica rafforzerà il legame:

- Per Mark: grappa, benda, pozione antidolorifica.

- Per Zwerk: grappa, cucitura, benda, infuso di camomilla e vino.

Una volta completato l'aiuto, scegliete "Ci sarà qualcuno a cui tieni" e proseguite con l'invito a bere o a passeggiare per attivare la romance, che culmina con una scena nella sua abitazione.

Kingdom Come Deliverance II: Relazione con Rosa

(Image credit: Kingdom Come Deliverance II)

Rosa, figlia di lord Ruthard, entra in scena quando Henry deve infiltrarsi a Malesov. Il primo passo è recuperare un libro nascosto. Serve un buon punteggio in cultura per proseguire.

Quando Henry intuisce che è Rosa l'autrice, suggerite di concludere la storia con una figura femminile dal cuore puro. Successivamente, durante un'incursione attraverso i tunnel, evitate che Rosa si bagni per ottenere ulteriori punti.

Nella camera da letto di Rosa, scegliete: "Andrà tutto bene", "Gli alleati sono il nostro bene più prezioso" e "Forse non sarà necessario". Queste risposte sbloccheranno la scena romantica.

Kingdom Come Deliverance II: Relazione con Katherine

(Image credit: kingdom come 2)

Katherine rappresenta una delle storie più articolate. Il suo approccio freddo iniziale cambia nel tempo, ma richiede di completare le missioni "Il quinto comandamento" e "Lo stalker".

Durante "Lo stalker", seguite il cane usando la scarpa di Katherine come traccia. Troverete Chakan, che potrete affrontare come preferite. La sua eliminazione farà salire la fiducia.

Per avviare il lato romantico:

- Missione "Il colpo all’italiana": salite la scala a chiocciola e interagite con lei, scegliendo "Sei molto carina".

- Durante "Civitas Pragensis": preparate un panino e flirtate.

- Missione "Fame e disperazione": offrite supporto emotivo, seguite Katherine ai bastioni e completate la scena.

Kingdom Come Deliverance II: Relazione con Doubravka

(Image credit: Kingdom Come Deliverance II)

La storia con Doubravka si svolge durante il matrimonio a Semine. Accettate di ballare su invito della madre. In caso di insuccesso, portatele da bere.

Durante la danza, rispondete "Balli come un'elfa". Più tardi, Doubravka vi inviterà a seguirla: scegliete "Ti ascolto", "Piaci anche a me" e "Capisco. Andiamo, allora". Ricordatevi di rivestirvi al termine dell'incontro!

Kingdom Come Deliverance II: Relazione con Margaret

(Image credit: Kingdom Come Deliverance II)

Margaret si incontra inizialmente nel mulino vicino a Bylany, dove parte la missione "Dama in pericolo". Dopo la fuga, la troverete nei pressi di una locanda tra Kuttenberg e Miskowitz.

Per conquistare Margaret:

- Ottenete un abito da nobildonna e un filtro del sonno.

- Alla taverna, drogate Latsek, attendete che svenga e consegnatelo a Margaret.

- Dopo l'intimidazione a Latsek, potete scegliere se accettare il bacio (bonus romantico) o rifiutarlo (250 Groshen).

Kingdom Come Deliverance II: Relazione con Hans Capon

(Image credit: Kingdom Come Deliverance II)

Hans è uno dei personaggi più strettamente legati a Henry. Attenzione: la sua romance esclude quella con Katherine.

Passaggi chiave:

- Dopo averlo salvato a Trosky: scegliete "Vorrei dargli un pugno in bocca" e poi "Ci tengo a te".

- Nella fuga dal castello: "Insieme ce la faremo".

- Durante "Il colpo all’italiana": "Non passiamo abbastanza tempo insieme" e "Mi preoccupo più per te".

- In "Fame e disperazione": ascoltate la sua storia, rispondete "Abbiamo molto in comune con loro" e baciatelo.

Seguendo i passaggi descritti, potrete esplorare tutte le relazioni disponibili nel gioco, ognuna con i suoi percorsi e benefici specifici.