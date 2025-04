Kingdom Come: Deliverance 2: guida alla mappa interattiva

Non sapete dove andare o cosa visitare dopo? Se state girovagando per la Boemia di Kingdom Come: Deliverance II, una buona mappa può fare la differenza. In questo secondo capitolo della saga, l'ambientazione è ancora più ampia e dettagliata, con nuove città, villaggi e zone selvagge tutte da scoprire.

Tra luoghi storici come Kuttenberg e Trosky, vi ritroverete spesso a cercare strade secondarie, oggetti nascosti o personaggi chiave per avanzare nella storia o completare le missioni secondarie. Proprio per questo, una mappa interattiva vi sarà utilissima per orientarvi senza rischiare di perdere tempo.

Kingdom Come Deliverance II: Dove trovare la mappa interattiva

La mappa interattiva creata da Map Genie vi permette di navigare ogni angolo del gioco, attivando o nascondendo categorie di interesse in base a ciò che state cercando. Potete consultarla direttamente qui:

Apri la mappa interattiva di Kingdom Come: Deliverance II

Kingdom Come Deliverance II: Cosa potete trovare sulla mappa

- Località principali come Trosky, Kuttenberg e Semine

- NPC utili e punti per iniziare missioni secondarie

- Servizi: fabbri, mercanti, locande, alchimisti

- Oggetti da collezione, materiali e risorse

- Zone di pericolo e aree ricche di bottino

Kingdom Come Deliverance II: Un consiglio per i viaggiatori

Attivate solo le categorie che vi interessano per evitare spoiler e mantenere intatta l’esperienza esplorativa: Kingdom Come: Deliverance II premia la curiosità e la scoperta graduale, e sapere già dove trovare ogni cosa potrebbe rovinare il fascino del viaggio.

Buona esplorazione, e ricordate: nella Boemia medievale, sapere dove andare può fare la differenza tra la gloria… e una cicatrice in più.