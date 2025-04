Kingdom Come: Deliverance 2 - guida per ottenere gratis il cavallo

Nel mondo di Kingdom Come: Deliverance 2, i cavalli sono essenziali per spostarsi rapidamente tra le varie località, e Pebbles, il cavallo di Henry (Lenticchia in italiano), gioca un ruolo importante fin dal primo capitolo. Se volete riottenere il vostro destriero senza dover pagare per acquistarlo, seguite questa guida per scoprire come farlo gratuitamente.

Kingdom Come Deliverance 2: Come Sbloccare il Trofeo "Un Vecchio Amico" e Ottenere Pebbles Gratis

Nel secondo capitolo della saga, Pebbles viene rubato durante la missione principale "Easy Riders", ma non preoccupatevi, non è perso per sempre! Avrete l’opportunità di riaverlo più avanti, precisamente durante la missione principale "Wedding Crashers".

Recuperare il cavallo non solo vi permetterà di riavere il vostro mezzo di trasporto, ma sbloccherà anche il trofeo "Un Vecchio Amico", che è essenziale per completare il gioco al 100%.

Kingdom Come Deliverance 2: Come Recuperare Pebbles

Recatevi a Semine, una città situata a sud-ovest di Troskowitz. Qui troverete un commerciante di cavalli che vi darà la possibilità di riacquistare Pebbles.

Avvicinatevi a Lenticchia: il cavallo è facilmente riconoscibile per il suo manto grigio. Interagite con lui.

Parlate con il commerciante: Il mercante sarà disponibile solo durante le ore diurne. Selezionate l'opzione relativa a Lenticchia.

Kingdom Come Deliverance 2: Due Metodi per Ottenere il Cavallo

Pagare 150 groschen: Potrete acquistare il cavallo pagando 150 groschen. Se siete abili nel contrattare, potrete ottenere uno sconto.

Usare l'abilità di Eloquenza (minimo 7 punti): Se avete un’abilità di eloquenza sufficientemente alta, potrete convincere il mercante a darvi il cavallo gratuitamente.

Attenzione!

Rubare Pebbles non vi permetterà di ottenere il trofeo. Se provate a sottrarre il cavallo senza permesso e fuggire dalle guardie, non riceverete il trofeo e avrete solo ulteriori problemi.

Seguendo questi passaggi, potrete riavere il vostro cavallo gratuitamente e sbloccare un importante traguardo nel gioco, completando così un altro obiettivo fondamentale in Kingdom Come: Deliverance 2.

