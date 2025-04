Kingdom Come: Deliverance 2 - Guida su dove vendere oggetti

In Kingdom Come: Deliverance 2, la gestione dell'inventario e delle risorse è fondamentale. Ogni oggetto ha un valore e può essere venduto per ottenere denaro, un elemento essenziale per potenziare l'equipaggiamento, acquistare cibo e curarvi durante la vostra avventura. Tuttavia, non tutti i mercanti comprano lo stesso tipo di merce, e il posto giusto dove vendere può fare la differenza tra un buon guadagno e un affare svantaggioso. In questa guida, vi mostreremo dove vendere diversi tipi di oggetti e come ottimizzare i vostri guadagni.

Kingdom Come Deliverance 2: Dove vendere oggetti

Fabbri: vendita di armi e armature

I fabbri sono specializzati nell'acquisto e nella vendita di armature metalliche e armi. Nelle fasi iniziali del gioco, l'unico fabbro disponibile si trova a Tachov, a nord-ovest di Troskowitz. Man mano che proseguirete nell'avventura, potrete trovare altri fabbri sparsi per il mondo di gioco.

Sarti: vendita di vestiti e armature leggere

I sarti comprano e vendono abiti e armature leggere in tessuto. A Troskowitz, troverete un sarto situato dietro la gogna nella piazza principale. Se possedete indumenti danneggiati o sporchi, potete anche ripararli prima di venderli per ottenere un prezzo migliore.

Speziali ed erboristi: ingredienti e pozioni

Gli speziali e gli erboristi sono i venditori ideali per gli ingredienti e le pozioni. Lo speziale di Troskowitz si trova nel primo edificio sulla destra entrando da ovest, mentre altri erboristi sono sparsi nel bosco a nord-ovest del castello di Trosky.

Falegnami e guardiacaccia: archi e balestre

Se avete archi o balestre, dovrete rivolgervi ai falegnami e guardiacaccia. A Troskowitz, c'è un falegname tra lo speziale e il sarto. Un guardiacaccia si trova a ovest di Tachov, vicino ai due stagni, e un altro a sud di Semine, vicino al mulino di Nebakov.

Sellai e calzolai: equipaggiamento per cavalli

I sellai sono i mercanti giusti per vendere e acquistare selle, briglie e finimenti per cavalli, oltre a calzature. Potete trovare un sellaio a Semine e un altro all'interno del castello di Trosky, disponibile solo più avanti nel gioco.

Mercanti generici: oggetti vari

I mercanti generici acquistano quasi ogni tipo di oggetto, ma offrono prezzi inferiori rispetto ai venditori specializzati. Troverete un mercante a Troskowitz e un altro nel campo dei nomadi.

Ricettatori: merce rubata

Se avete oggetti rubati, l'unico modo per venderli senza rischi è rivolgersi a un ricettatore. Ce n'è uno nel mulino di Semine e un altro nel campo dei nomadi. Tuttavia, non aspettatevi di ottenere un prezzo elevato per questi oggetti.

Sapere dove vendere ogni tipo di oggetto è cruciale per massimizzare i guadagni in Kingdom Come: Deliverance 2. Cercate sempre il venditore giusto per il tipo di merce che avete e non dimenticate di migliorare la vostra reputazione con i mercanti per ottenere prezzi migliori. All'inizio del gioco, ogni Groschen conta, quindi saccheggiate tutto ciò che potete e scegliete con cura dove vendere il vostro bottino.

Per tornare alla guida completa.