Vantrue E1 Pro - La dash cam 4K compatta che “potenzia” targhe e cartelli

Vantrue ha presentato la nuova versione della sua dash cam compatta E1, la E1 Pro, dotata di una funzione perfettamente pensata per questo tipo di dispositivo: il riconoscimento avanzato delle targhe.

Questo nuovo modello, che offre già registrazioni in 4K più dettagliate rispetto alla versione originale, integra il software proprietario PlatePix, progettato per migliorare la nitidezza degli elementi più importanti nei video registrati, ovvero le targhe dei veicoli circostanti.

A completare il pacchetto ci sono lenti luminose con apertura f/1.8, filtro polarizzatore circolare incluso, campo visivo ultra ampio da 158 gradi, e la modalità Night Vision di Vantrue. Tutto questo dovrebbe garantire filmati estremamente nitidi sia di giorno che di notte, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

(Image credit: Vantrue)

La nuova dash cam economica da battere?

Dopo dieci anni di presenza sul mercato delle dash cam, Vantrue continua a perfezionare la sua proposta con modelli sempre più completi e apprezzati. Il nuovo modello E1 Pro rappresenta un passo in avanti importante rispetto alla precedente versione E1, portando miglioramenti notevoli in termini di qualità video e funzionalità, il tutto in un formato compatto e con un prezzo competitivo.

La registrazione arriva ora fino alla risoluzione 4K a 30 fotogrammi al secondo, ulteriormente ottimizzata dalla tecnologia proprietaria PlatePix, che promette una nitidezza superiore per elementi fondamentali come targhe e dettagli stradali. L’azienda parla di una resa video “fino al 50% più nitida rispetto al 4K HDR standard”.

Il sensore utilizzato è un Sony Starvis 2, tra i più recenti e diffusi nei modelli di fascia alta, abbinato a un obiettivo con apertura f/1.8 e un ampio campo visivo di 158 gradi. Il tutto è supportato da una modalità notturna avanzata che migliora la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione. I filmati vengono inoltre corredati dai dati GPS per geolocalizzare gli eventi registrati.

Tra gli accessori inclusi spicca il filtro CPL (polarizzatore circolare), molto utile per eliminare riflessi indesiderati dal parabrezza e migliorare la chiarezza delle immagini registrate.

Dal punto di vista della connettività, troviamo un modulo Wi-Fi 5GHz per trasferimenti più rapidi verso l’app dedicata, oltre a comandi vocali integrati per un utilizzo a mani libere. La modalità parcheggio con buffer registra fino a 15 secondi prima e 30 secondi dopo un movimento rilevato – utile per documentare eventuali incidenti anche a veicolo spento, ma richiede un kit di collegamento diretto all’alimentazione.

Prezzi per il mercato italiano: Attualmente, la Vantrue E1 Pro è disponibile su Amazon Italia a 134,99 €, grazie a un coupon di 25 € applicabile in fase di acquisto (prezzo di listino 159,99 €). È inoltre acquistabile anche in bundle con il kit di alimentazione permanente, a un costo leggermente superiore.

Sebbene siamo in attesa di completare la nostra prova sul campo, le specifiche tecniche e le funzioni offerte dalla E1 Pro la rendono, almeno sulla carta, una delle dash cam più interessanti nella fascia sotto i 150 euro. La recensione completa arriverà presto: vedremo se le promesse saranno mantenute anche nell’uso quotidiano.