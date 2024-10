Viofo A329: la prima dash cam con video 4K a 60fps e supporto SSD

Viofo ha presentato la sua dash cam più avanzata, la A329, la prima al mondo in grado di registrare video in 4K a 60fps. Questa innovativa dash cam potrebbe entrare a far parte della nostra selezione delle migliori nel settore.

Mentre molte dash cam 4K si limitano a 30fps, la A329 offre il doppio della frequenza dei fotogrammi, garantendo registrazioni più fluide e dettagliate. Questo aumento di frame rate può rivelarsi cruciale per catturare informazioni essenziali in caso di incidente, come le targhe dei veicoli.

Alcuni modelli registrano video a 60fps, ma utilizzano solo la risoluzione Full HD 1080p, che offre meno dettagli. L'A329 combina la risoluzione 4K con un frame rate elevato, rendendola particolarmente utile in situazioni ad alta velocità.

In aggiunta, Viofo sottolinea che la A329 è la prima dash cam a supportare la registrazione su SSD esterno. Anche se non è stata comunicata la capacità massima dell'unità SSD compatibile, l'azienda afferma che registrando direttamente su un SSD si possono ottenere fino a tre settimane di riprese continue, superando i limiti delle tradizionali micro SD.

La Viofo A329 è disponibile in due versioni: una con singola fotocamera frontale e l'altra con doppia fotocamera, frontale e posteriore.

La tecnologia dietro le funzioni

Oltre alla registrazione video in 4K a 60fps, la Viofo A329 è capace di girare video 4K HDR fino a 30fps. La fotocamera frontale 4K e quella posteriore 2K sono equipaggiate con sensori Sony Starvis 2, che, secondo Viofo, offrono una gamma dinamica 2,5 volte superiore rispetto ai sensori della generazione precedente, migliorando così la qualità delle immagini notturne.

La vera innovazione risiede nel chipset di nuova generazione di Viofo, composto da un processore Quad Core ARM Cortex A53, che garantisce prestazioni elevate per la dash cam A329.

Tra le altre caratteristiche di rilievo ci sono la connettività Wi-Fi 6, una novità assoluta per le dash cam Viofo, che consente trasferimenti di file più rapidi: un video 4K di un minuto può essere scaricato in meno di 10 secondi. Inoltre, sono disponibili funzioni come il controllo vocale, la localizzazione GPS integrata e una modalità di parcheggio che offre un monitoraggio continuo.

Attualmente stiamo effettuando una recensione approfondita della Viofo A329, quindi se questa notizia ha catturato la vostra attenzione, vi invitiamo a tornare per scoprire se la A329 si rivelerà una delle migliori dash cam sul mercato.