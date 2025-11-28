Black Friday: GKU D1000 è la dash cam a 3 canali scontata fino al 57%

Il futuro della guida inizia in 4K, e la GKU D1000 è il sistema Pro a 3 canali che tutti aspettavano. Con registrazione 4K + 1080P + 1080P e 4 luci IR, è la dash cam definitiva per i conducenti di ride-share e le famiglie in viaggio.

Abbiamo accettato che una telecamera frontale sia una necessità, ma la maggior parte delle dash cam ignora il punto cieco a 360 gradi. Per i conducenti Uber, Lyft o taxi, l’onboard è il loro posto di lavoro. Per le famiglie, è dove si trova il loro carico più prezioso. La D1000 è la soluzione definitiva per chiudere questo punto cieco.

Il modello D1000 è un sistema di sicurezza che registra tre canali contemporaneamente per la massima tranquillità. La strada davanti in 4K, e contemporaneamente l’onboard in 1080P e dietro sempre in 1080P. La sua arma segreta è la fotocamera interna dotata di 4 luci LED a infrarossi (IR), essenziali per i conducenti di ride-share, che catturano un'immagine cristallina e luminosa dell'intera cabina anche nell'oscurità totale.

Offerta Black Friday GKU D1000 Un sistema a 3 canali, 4K, abilitato al GPS e con visione notturna IR è un prodotto di fascia alta. Questa è, senza dubbio, l'offerta per tutti i conducenti professionisti e non. L'offerta è valida fino al 1 dicembre. Il prezzo più vantaggioso per la GKU D1000 si trova su Amazon, dove gli originali 169.99€ scendono a soli 73.08€ . Questo rappresenta un massiccio sconto del 57%. Per sbloccare questo prezzo, è necessario applicare il codice esclusivo: TECHRD1000. Acquistando direttamente dal sito ufficiale , il prezzo originale di 156.95€ viene scontato a 78.48€, garantendo un notevole sconto del 50%.

Inoltre, la D1000 include GPS integrato per la registrazione di velocità e posizione, e Wi-Fi a 5.8GHz per download rapidi dei video tramite app. Viene fornita pronta all'uso con una scheda SD da 64GB inclusa. In breve, questo strumento è la protezione definitiva contro reclami falsi o controversie e, per la famiglia, è una registrazione completa di un evento da ogni angolazione immaginabile.