Samsung Galaxy Buds FE 2 - Auricolari con Wi-Fi e batteria più grande in arrivo?

Stando alle nuove certificazioni appena emerse, sembra proprio che Samsung sia pronta a lanciare un nuovo modello di Galaxy Buds. Ma non si tratta solo dell’ennesimo paio di auricolari economici finiti online: ci sono dettagli molto interessanti.

Innanzitutto, è passato parecchio tempo dal debutto dei Galaxy Buds FE, lanciati nel settembre 2023 con prestazioni tutto sommato deludenti. In secondo luogo, i nuovi auricolari apparsi nei documenti ufficiali includono una caratteristica rara per questa fascia di prezzo: il supporto al Wi-Fi dual-band fino a 5.8 GHz.

Se confermata, questa funzionalità avvicinerebbe i nuovi Buds FE ai più costosi Xiaomi Buds 5 Pro, che offrono audio via Wi-Fi ma con un prezzo decisamente superiore (intorno a 239 dollari / 189 sterline / 385 euro australiani). Considerando che i precedenti Buds FE venivano venduti a circa 99 dollari / 99 sterline / 149 euro australiani, un aggiornamento del genere sarebbe una sorpresa.

Tuttavia, con il marchio "Fan Edition" sempre più associato a prodotti pensati per integrarsi perfettamente nell’ecosistema Galaxy (più che a un vero rapporto qualità/prezzo), l’aggiunta del Wi-Fi potrebbe rientrare in questa strategia. Anche Xiaomi, del resto, limita l’uso avanzato dei suoi Buds 5 Pro ai suoi smartphone di punta – come il Xiaomi 15 e il 15 Ultra – scoraggiando l’uso con dispositivi di altri brand.

Insomma, se i nuovi Buds FE dovessero davvero includere il Wi-Fi, potrebbero rappresentare un salto qualitativo importante per Samsung, almeno per gli utenti Galaxy.

Samsung Galaxy Buds FE 2: quello che sappiamo finora

(Image credit: Future / Philip Berne)

Abbiamo finalmente due fonti affidabili che confermano l’esistenza dei nuovi Galaxy Buds FE 2 – o, come potrebbero essere chiamati, Galaxy Buds Core. Le certificazioni arrivano sia dal Bureau of India Standards (BIS), come segnalato da SamMobile, sia dalla Federal Communications Commission (FCC) statunitense.

Anche se i documenti non rivelano nulla sul design o sul prezzo, il codice modello SM-R410 coincide con quanto già trapelato in passato per i Buds FE 2. Tuttavia, la dicitura “Galaxy Buds Core” apparsa nella registrazione FCC fa pensare a un possibile cambio di nome da parte di Samsung. Che sia il segnale di una nuova strategia di branding? Per ora è presto per dirlo, ma tutto indica che si tratti comunque dei successori diretti dei Buds FE di prima generazione.

Secondo i dettagli tecnici contenuti nei documenti FCC, ciascun auricolare avrà una batteria da 200 mAh, mentre la custodia di ricarica ne ospiterà una da 500 mAh. Un piccolo passo avanti rispetto ai 479 mAh del case dei Buds FE originali, che offriva fino a 30 ore di autonomia. Interessante, soprattutto considerando che nella recente gamma Xiaomi Buds 5 Pro, i modelli con supporto Wi-Fi hanno anche superato in durata quelli Bluetooth.

E proprio il Wi-Fi è un punto chiave: nella documentazione si parla infatti di connettività Wi-Fi dual-band fino a 5.8 GHz. Questo dettaglio, insieme all’atteso supporto Bluetooth 5.3 (superiore al 5.2 dei modelli 2023), rende questi nuovi auricolari particolarmente promettenti sul fronte tecnico.

Non ci sono conferme ufficiali sulla data di lancio, ma molti indizi suggeriscono che i Galaxy Buds FE 2/Core potrebbero essere svelati a luglio, in occasione del prossimo evento Galaxy Unpacked, dove dovrebbero debuttare anche i Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7. Restiamo in attesa.