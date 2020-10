I migliori notebook Lenovo del 2020

You’re likely to find one of the best Lenovo laptops of 2020 that’s the perfect fit.

I migliori portatili Lenovo coprono ogni segmento del mercato notebook. Che cerchiate uno dei migliori Ultrabook , uno dei migliori 2 in 1 , un portatile da gioco o un notebook per studenti universitari, Lenovo ha il PC di cui avete bisogno. Il produttore ha introdotto soluzioni anche per il segmento business con la sua gamma Thinkpad in grado di tener testa alle migliori workstation.

I migliori laptop Lenovo sono noti per l’elegante design, l’eccellente qualità costruttiva e le prestazioni al top, per non parlare della cerniera a 360 gradi, che è spesso copiata dalla concorrenza.

Qualunque prodotto cerchiate, le soluzioni Lenovo saranno in grado di soddisfare le vostre esigenze a un prezzo competitivo. Dai modelli di fascia alta a quelli economici a meno di 600 euro, questi sono i migliori portatili Lenovo del 2020.

1. Lenovo Yoga C930

Lenovo Yoga C930 è un notebook incredibile, vanta un'eccellente autonomia, numerose funzionalità premium e una qualità costruttiva invidiabile. Le prestazioni grafiche potrebbero lasciare a desiderare, ma quelle del processore Intel di ottava generazione sono ottime.

Altri aspetti degni di nota sono la stilo a ricarica automatica, gli straordinari altoparlanti e un magnifico schermo da 14 pollici. Se cercate un valido tuttofare, Lenovo Yoga C930 vi sorprenderà.

2. Chromebook Lenovo IdeaPad Duet

È un Chromebook o un tablet? È sia l’uno che l’altro; offre la versatilità del sistema operativo Chrome e funzionalità degne dei migliori tablet Windows . Come tutti i Chromebook, vanta un’autonomia eccezionale (circa 22 ore): con un uso attento, potreste lavorare per due giorni con una sola carica. Non costa molto, poiché è stato fatto qualche taglio: la tastiera è minuscola, il trackpad non è sempre reattivo e il caricabatterie e le cuffie condividono la stessa porta. Detto questo, se non avete molti soldi da spendere, è un eccellente dispositivo, nonché uno dei migliori portatili Lenovo del 2020.

3. Lenovo Legion Y740

Lenovo Legion Y740 non è certo il portatile da gioco perfetto: la disposizione della tastiera è scomoda, l’autonomia non è un granché e il posizionamento della webcam lascia a desiderare. Tuttavia, se cercate un notebook da gioco conveniente, che offra buone prestazioni, un design ricercato (idoneo anche per l’ufficio) e che vi permetta di divertirvi durante la pausa pranzo, questo è il modello che fa per voi.

4. Lenovo Yoga C640

Lenovo Yoga C640 è uno dei notebook Windows più veloci sul mercato, grazie ai processori Intel di decima generazione. Offre prestazioni eccellenti nei carichi di lavoro quotidiani, nelle attività pesanti e persino in gaming.

Non è un prodotto perfetto, ma fa il suo. Inoltre, il supporto per SIM e connettività 4G è molto utile, quando si viaggia. Se cercate un portatile leggero e funzionale, questa è un’ottima scelta.

5. Lenovo Yoga 730

Il potente Yoga C940 è un ottimo notebook per l'editing video, ma per tutte le altre attività quotidiane, Yoga 730 è un partner ideale. Il portatile monta l’iconica cerniera super flessibile del marchio, che consente di usarlo anche come tablet, vanta un’ottima qualità costruttiva e costa meno rispetto alla concorrenza.

Il telaio in alluminio è leggero e sottile, il che lo rende ideale per i professionisti sempre in viaggio, mentre il trackpad è ampio e affidabile. In modalità tablet è davvero comodo, mentre la durata della batteria è discreta, ma è comunque difficile lamentarsi. Se cercate un portatile da portare con voi durante la giornata, Lenovo Yoga 730 non vi deluderà.

6. Lenovo ThinkPad X1 Extreme

Cercate una workstation potente? Lenovo ThinkPad X1 Extreme è la macchina di cui avete bisogno; è equipaggiata con componenti di fascia alta, uno schermo da 15,6 pollici luminoso e nitido (soprattutto la versione 4K) e un ampio spazio di archiviazione. Va però sottolineato, che questo notebook non è molto leggero e, considerato il prezzo, dovrete trasportarlo in un’apposita custodia, onde evitare danni.

7. Lenovo Thinkpad T14 (AMD)

Thinkpad T14 è uno dei primi portatili a montare le nuove APU Ryzen 4000G, che vantano prestazioni fantastiche. Il design è quello classico dei notebook Lenovo: elegante e moderno. Rispetto alla concorrenza, non solo offre il supporto per il Wi-Fi 6, ma anche per le reti mobile LTE A o G4 Plus.

Il peso è contenuto (circa 1,5 Kg) e l’autonomia è nella media. Se cercate un portatile prestante e all’avanguardia, avete trovato il modello che fa per voi.