I migliori portatili 2-in-1 del 2019

Nell’ultimo decennio, il modo in cui usiamo i nostri portatili è decisamente cambiato, grazie, soprattutto, ai portatili 2-in-1. I migliori prodotti di questa categoria comprendono diverse dimensioni e formati e non c’è nulla di meglio che usare il proprio laptop piegato in “modalità tenda” per godersi un po’ di Netflix, dopo lunghe ore passate sui libri.

Alcuni dei migliori 2-in-1 sul mercato, come il Dell XPS 15 2-in-1 sono equipaggiati con i migliori processori e compaiono tra i migliori portatili del momento. Non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserva il futuro per questo formato così interessante. Molti dei portatili 2-in-1 attualmente sul mercato sono convertibili, vale a dire che la tastiera si ruota di 360 gradi, trasformando il computer in un tablet. Alcuni prodotti, però, funzionano in modo diverso: ad esempio, il bellissimo Surface Book 2 ha una tastiera staccabile e lo schermo PixelSense display ad alta risoluzione sfrutta la forza magnetica per rimanere attaccato alla tastiera.

A prescindere dalla tecnologia usata per questa funzionalità, comunque, questi portatili flessibili solitamente sono compatibili con un pennino, anche se è sempre più difficile che questo sia incluso nella confezione. Per aiutarvi nella scelta, abbiamo preso tutti i 2-in-1 che abbiamo recensito recentemente e ne abbiamo evidenziato i pro e i contro.

1. Zenbook Flip

Uno tra i migliori 2-in-1 che possiate comprare

CPU: Intel Core i5 o i7 | Grafica: Intel HD Graphics 620 | RAM: 8-16 GB | Schermo: 13,3 pollici FHD (1920 x 1080) | Archiviazione: 256 - 512 GB SSD

Molto leggero e sottile

Ottimo touchscreen

Non è il convertibile più economico

Autonomia migliorabile

L’Asus Zenbook Flip è il convertibile secondo Asus, ed è uno dei migliori prodotti nella sua categoria, grazie a una valida combinazione di caratteristiche e prezzo, che lo rendono ideale per moltissime persone.

Non è un computer perfetto, ma l’Asus Zenbook Flip ha qualità abbastanza valide da sorpassare i suoi difetti. È versatile, facile da trasportare e potente. Dovrebbe solo avere un po’ più di autonomia.

Leggi la recensione completa: Asus Zenbook Flip

2. Google Pixelbook

Un 2-in-1 Android che mantiene le promesse

CPU: Intel Core i5 – i7 | Scheda grafica: Intel HD Graphics 615 | RAM: 8 GB – 16 GB | Display: 12,3 pollici QHD (2400 x 1600) LCD touchscreen | Archiviazione: SSD 128 GB – 512 GB

Buon design

Ottimo display

Supporto alle App Android

Prezzo elevato

Pixelbook Pen venduta separatamente

Non si può effettuare l’accesso biometrico

Lo sappiamo, trovare un Chromebook nella classifica dei migliori portatili 2-in-1 è un po’ strano, soprattutto se parliamo del podio, ma questo prodotto di Google unisce la parte laptop con quella tablet in maniera eccezionale. Questo Pixelbook è un prodotto fantastico, in grado di esaltare ChromeOS a livelli mai visti prima. Grazie a componenti potenti e a un pieno supporto alle app Android, questo prodotto rende i Chromebook interessanti anche per chi è abituato a prodotti Windows o Apple.

Leggi la recensione completa: Google Pixelbook

3. LENOVO 500e

Uno dei migliori Chromebook in Italia

CPU: : Intel Celeron N3450 | Scheda grafica: Integrata Intel | RAM: 8GB DDR4 | Display: 11,6 pollici, Full HD | Archiviazione: 64 GB eMMC

Pennino incluso

Prezzo davvero contenuto

Poca memoria

Lenovo descrive questo prodotto come un “Chromebook di fascia alta”. In verità siamo ancora distanti dal lussuoso Pixelbook, ma in compenso abbiamo un computer che è davvero un’opzione ragionevole per uno studente delle medie o delle superiori. Di fatto, questo è probabilmente il miglior Chromebook che si possa scegliere in Italia. Certo, nel nostro paese questi computer non sono ancora all’ordine del giorno, ma se gli darete un’opportunità potreste scoprire che ne vale la pena.

4. HP Spectre x360

Un 2-in-1 bello e potente

CPU: Intel Core i5 – i7 | Scheda grafica: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8 GB – 16 GB | Display: 13,3 pollici FHD (1920 x 1080) – UHD (3840 x 2160) touchscreen IPS | Archiviazione: 256 GB – 1 TB

Pennino incluso

Design di pregio

Prezzo elevato

L’HP Spectre x360 non è solo uno dei migliori portatili HP , ma grazie alle sue dimensioni estremamente contenute è anche uno dei migliori 2-in-1 sul mercato, al momento. Può contare sulla potenza garantita dai processori di ottava generazione Kaby Lake R, per cui, nonostante sia estremamente sottile, questo prodotto può riprodurre video in 4k in streaming, per la gioia di chi usa Netflix, e anche gestire qualche gioco a 720p. Inoltre, al contrario di buona parte dei migliori 2-in-1, in questo caso il pennino è compreso nella confezione.

Leggi la recensione completa: HP Spectre x360

5. Dell XPS 15 2-in-1

Un convertibile che non scende a compromessi

CPU: Intel Core i5-i7 | Scheda grafica: Radeon RX Vega M GL Graphics con 4 GB di memoria grafica di tipo HMB2 | RAM: 8 GB | Archiviazione: SSD 512 GB PCIe

Prestazioni impressionanti

Design ultra sottile

Prezzo elevato

Se state cercando un ottimo 2-in-1 che però garantisca prestazioni davvero elevate, potreste aver trovato quello che fa al caso vostro. Il Dell XPS 15, già uno dei migliori ultrabook sul mercato, è stato trasformato in uno dei migliori portatili 2-in-1, con tanto di scheda grafica dedicata Radeon RX Vega. Insomma, un bellissimo 2-in-1 che non rinuncia alla potenza. Chiaro, il prezzo non è dei più bassi, ma ne vale sicuramente la pena.

Leggi la recensione completa: Dell XPS 15 2-in-1

6. Microsoft Surface Book 2 (13 pollici)

Un bel colpo da parte di Microsoft

CPU: Intel Core i5 – i7 | Scheda grafica: Intel HD Graphics 620 – Nvidia GeForce GTX 1050 (2GB GDDR5) | RAM: 8GB – 16GB | Display: 13,5 pollici, 3000 x 2000 PixelSense display | Archiviazione: 256GB – 1TB

Autonomia eccellente

La potenza non manca

Il prezzo è molto alto

La Surface Pen non è inclusa

Il primo Surface Book era già un buon prodotto, quindi quando abbiamo sentito che Microsoft stava per arrivare con Surface Book 2 da 15 pollici, le nostre aspettative sono schizzate alle stelle. La seconda versione di questo 2-in-1 targato Microsoft non è perfetta, ma il prodotto è sicuramente ottimo. L’estetica convince e in più al suo interno troviamo processori Intel di ottava generazione e Scheda grafica Nvidia della serie 10, adatta sia a chi piace giocare sia a chi svolge lavori creativi. Se a tutta questa potenza aggiungiamo la convertibilità, capiamo subito perché si tratta di un prodotto vincente.

Leggi la recensione completa: Microsoft Surface Book 2 (13 pollici)

7. Lenovo Yoga 920

Un prodotto con tanti pregi, per sgominare la concorrenza

CPU: Intel Core i5 – i7 | Scheda grafica: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8 – 16GB | Display: 13,9 pollici FHD (1920 x 1080) – UHD (3840 x 2160)IPS multitouch con camera integrata | Archiviazione: SSD PCIe 256GB – 1TB

Design elegante

Sottile

La potenza grafica non è il suo forte

La tastiera, in modalità tablet, è ancora fastidiosa

È vero, a livello grafico le prestazioni non raggiungono quelle del Surface Book 2, ma questo Lenovo Yoga 920, rispetto al prodotto Microsoft, ha un prezzo assai più accessibile. Per chi cerca un prodotto dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, questo 2-in-1 è sicuramente interessante. Il design, ad esempio, è più raffinato, con certe sottigliezze solitamente tipiche degli Ultrabook più tradizionali. Inoltre, Lenovo Yoga 920 è sottile e offre un buon livello di prestazioni.

Leggi la recensione completa: Lenovo Yoga 920

8. Microsoft Surface Book 2 (15 pollici)

Two inches closer to perfection

CPU: Intel Core Core i5 – i7 | Scheda grafica: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB GDDR5) | RAM: 16 GB | Screen: 15 pollici, 3240 x 2160 PixelSense display | Archiviazione: SSD PCIe 256GB – 1TB

Autonomia straordinaria

Potenza da primo della classe

Gli altoparlanti non dirigono il suono verso l’alto

Trackpad piccolo

Ad essere onesti, avevamo già apprezzato il primo Surface Book da 13 pollici, quindi, appena abbiamo saputo che sarebbe arrivato un Surface Book 2 da 15 pollici, non potevamo che avere delle aspettative elevate. Anzitutto dobbiamo dire che non siamo di fronte a un prodotto impeccabile, ma il Surface Book 2 è senz’altro un 2-in-1 notevole che ha dovuto sacrificare qualcosina (comprensibilmente). Questo computer può vantare processori Intel di ottava generazione e scheda grafica Nvidia serie 10, per la felicità di creativi e amanti dei videogiochi. L’ottima convertibilità è la ciliegina sulla torta che ci fa consigliare questo prodotto.

Leggi la recensione completa: Microsoft Surface Book 2 (15 pollici)

9. Lenovo Yoga 730

Un buon mix di resistenza, portabilità e prestazioni

CPU: Intel Core i5-8250U | Scheda grafica: Intel HD Graphics 620 | RAM: 8GB | Archiviazione: 256GB SSD

Resistente

Ottimo trackpad

Autonomia migliorabile

Altoparlanti mediocri

I notebook della linea Yoga sono tra i più famosi 2-in-1, e per delle buone ragioni. Questo Yoga 730 è incredibilmente resistente, dettaglio più che interessante per chi pensa di portarlo spesso in giro. Ha la potenza necessaria per fare tutto, che dobbiate lavorare o studiare.

Come gli altri Yoga, anche questo trova il suo punto di forza nella flessibilità dello schermo e nell’eccellente touchscreen. Il suo tallone d’Achille è un’autonomia solo nella media e un sistema audio di bassa qualità.

Leggi la recensione completa: Lenovo Yoga 730

10. HP Spectre x360 15 (2018)

Eleganza e prestazioni in un unico prodotto

CPU: Intel Core i7-8550U | Scheda grafica: Nvidia GeForce MX150 | RAM: 16GB | Display: 15,6 pollici UHD (3160 x 2140) LCD touchscreen | Archiviazione: SSD 512GB

Design elegante

Prestazioni notevoli

Un po’ pesante

È da anni ormai che la gamma di Ultrabook e 2-in-1 Spectre di HP si caratterizza per eleganza e prestazioni e questo HP Spectre X360 15 del 2018 non fa differenza. Al suo interno troviamo un processore di ottava generazione Intel Core i7 e scheda grafica Nvidia MX150, oltre a 16 GB di RAM, specifiche che vi consentono di fare tutto senza problemi e anche di giocare (sebbene con qualche compromesso). In ogni caso, per essere un 2-in-1, questo prodotto è un po’ pesante, quindi non vi ritroverete a usarlo in modalità tablet molto spesso. Diverso è il discorso per la “modalità tenda” ottima per guardare qualche film, soprattutto se consideriamo il bellissimo schermo 4K.

Leggi la recensione completa: HP Spectre x360 15 (2018)

In cerca di un ventaglio di scelte più ampio? Potete leggere la nostra classifica dei migliori laptop del 2019

Quest’articolo è stato realizzato anche grazie al contributo di Gabe Carey e Bill Thomas