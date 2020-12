I migliori tablet Windows del 2020

You’ll find some of the best Windows tablets on this list.

Non tutti hanno bisogno di portatili performanti per completare il proprio lavoro, e per questi utenti, i migliori tablet Windows sono alternative perfette ai portatili tradizionali. Tali dispositivi sono perfetti per guardare Netflix, restare in contatto con la famiglia e navigare sul Web; tuttavia, sono anche adeguati per la produttività di base e alcuni giochi arcade. Inoltre, alcuni sono abbastanza potenti da eseguire persino software di editing video.

I migliori tablet Windows offrono un'alternativa interessante agli Apple iPad: non solo reggono il confronto, ma spesso sono più economici, e di conseguenza, offrono un'ottima opzione ai consumatori con un budget limitato. Tutti i prodotti elencati di seguito sono stati testati.

I migliori tablet Windows:

Tablet Lenovo ThinkPad X1 Microsoft Surface Go 2 Acer Switch 5 Microsoft Surface Pro 7 Lenovo Yoga Book C930

Il tablet Lenovo ThinkPad X1 offre un ottimo rapporto qualità-prezzo. (Image credit: Lenovo)

1. Lenovo ThinkPad X1 Tablet Un tablet Windows 10 versatile e performante CPU: Intel Core i7-8650U | GPU: Intel UHD Graphics 620 | Schermo: 13 pollici, 3k (3,000 x 2,000 pixel), IPS multi-touch | Storage: Fino a 1 TB - SSD | Connettività: Intel Dual Band Wireless AC 8265 (2 x 2), Up to Bluetooth 4.1 with vPro | Fotocamere: 8 MP posteriore, 2 MP frontale | Peso: 890 grammi, 1.27 kg con la tastiera | Dimensioni: 30,4 x 22,556 x 1,51 cm con tastiera 1.680 € Vedi Da Amazon Ottimo design e qualità costruttiva ThinkPad Pen Pro inclusa Ottimo display touchscreen da 13 pollici (3000 x 2000 pixel) Autonomia Più ingombrante del Surface Pro

Pubblicizzato da Lenovo come "il sogno di un amministratore IT", il tablet Lenovo ThinkPad X1 è un dispositivo premium e bilanciato; include due porte Thunderbolt per un rapido trasferimenti di dati, accesso tramite Windows Hello, fotocamera a infrarossi (opzionale) o con il lettore di impronte digitali. Inoltre, il tablet supporta Microsoft AutoPilot, che offre tecnologie precaricate per uso aziendale.

Con l’acquisto è incluso anche un servizio di assistenza on-site (fornito per SSD e batteria), che prevede l'invio di un tecnico certificato per la sostituzione delle componenti in caso di guasto (non è necessario spedire il dispositivo al centro riparazioni). Il dispositivo ha uno chassis leggero ed elegante e viene fornito con la ThinkPad Pen Pro; anche il rapporto qualità-prezzo è ottimo.

Date un’occhiata alla recensione completa di Lenovo ThinkPad X1

(Image credit: Microsoft)

2. Microsoft Surface Go 2 Design premium, prezzo conveniente CPU: Intel Core m3-8100 – Intel Pentium Gold Processor 4425Y | GPU: Intel UHD Graphics 615 | RAM: 4 GB – 8 GB | Schermo: 10.5”, 1920 x 1280 pixel (220 PPI), PixelSense Display | Storage: 64 GB eMMC – 128 GB SSD | Connettività: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, Qualcomm Snapdragon X16 LTE Modem | Fotocamera: Windows Hello, fotocamera frontale da 5MP front-facing with 1080p Skype HD video, 8MP posteriore per 1080p video | Peso: 553 grammi | Dimensioni: 245 x 175 x 8.3 mm (L x L x H) 472 € Vedi Da euronics Design premium Prezzo Può eseguire Windows 10 completo Nessuna copertura touch o stilo inclusi Le specifiche del modello base lasciano a desiderare

I dispositivi Microsoft sono noti per i loro prezzi salati, motivo per cui la linea Surface Go è molto popolare fra gli utenti attenti al budget. È il miglior tablet di fascia bassa del colosso di Redmond e vanta un prezzo accessibile; inoltre, può eseguire il sistema operativo Windows 10 completo, quindi è molto più versatile rispetto ai classici tablet. Sfortunatamente, come il predecessore, monta componenti poco performanti (specialmente il modello base). Se non altro, è più veloce del Surface Go e offre agli ai suoi possessori un valido motivo per eseguire l'upgrade.

Date un’occhiata alla recensione completa di Microsoft Surface Go 2

Acer Switch 5 è la soluzione perfetta per studenti e professionisti che non vogliono acquistare un dispositivo Surface. (Image credit: Acer)

3. Acer Switch 5 Un'ottima alternativa al Surface Pro CPU: Processori Intel Core i3 – i5 di settima generazione | GPU: Intel HD Graphics 620 | RAM: 4 GB – 8 GB | Schermo: 12 pollici, 2,160 x 1,440 pixel, IPS touchscreen | Storage: 128 GB – 256 GB SSD | Connettività: 802.11ac; Bluetooth | Fotocamere: 3 MP posteriore, 1MP frontale | Peso: 1,27 Kg | Dimensioni: 14,95 x 318,7 x 210,5 mm (H x L x L) Check Amazon Ottimo prezzo Prestazioni Display poco luminoso

La gamma Acer Switch è una valida (e più economica) alternativa alla linea Surface di Microsoft. Acer Switch 5 può dare del filo da torcere a Surface Pro, infatti i due hanno specifiche simili, a eccezione del processore. Nonostante l’età, è ancora uno dei migliori tablet Windows, nonché la soluzione perfetta per studenti e professionisti che non vogliono acquistare i più costosi Surface.

Date un’occhiata alla recensione completa di Acer Switch 5

Microsoft Surface Pro 7 un tablet performante e dal design premium (Image credit: Microsoft)

4. Microsoft Surface Pro 7 Uno dei migliori tablet mai prodotti da Microsoft CPU: Processori Intel Core i3 – i7 di decima generazione | GPU: Intel UHD Graphics – Iris Plus Graphics | RAM: 4 GB – 16 GB | Schermo: 12.3” PixelSense Display | Storage: 128 GB – 1 TB | Connettività: 802.11ax Wi-Fi 6 (2 x 2 MIMO), Bluetooth 5 | Fotocamere: 8MP posteriore, auto-focus camera (1080p HD); 5MP frontale, 1080p HD camera | Peso: 771 grammi | Dimensioni: 292 x 201 x 8.5 mm (W x D x H) 815 € Vedi Da Microsoft IT Prestazioni Wi-Fi 6 Autonomia USB-C non è Thunderbolt 3

La settima iterazione del pluripremiato prodotto Microsoft potrebbe non essere il salto generazionale che molti stavano aspettando, ma offre alcuni miglioramenti rispetto al predecessore. Questo 2-in-1 è rivolto ai professionisti e monta gli ottimi processori Ice Lake, chip inseriti anche nei notebook tradizionali. Il prodotto dispone di una porta USB-C, di un router Wi-fi 6 ed è relativamente leggero; è disponibile in diverse configurazioni.

Date un’occhiata alla recensione completa di Microsoft Surface Pro 7

Lenovo Yoga Book C930 è un prodotto unico: dispone di un secondo display al posto della tastiera (Image credit: Lenovo)

5. Lenovo Yoga Book C930 Due display sono meglio di uno CPU: Intel Core i5-7Y54 | GPU: Intel HD Graphics 615 | RAM: 4 GB | Schermo: 10.8” QHD (2560 x 1600) IPS touchscreen – 10.8” FHD (1920 x 1080 pixel) Flexible E Ink Mobius touchscreen | Storage: 256 GB SSD 1.588 € Vedi Da eBay Italy Molto sottile e leggero Splendido display principale Lo schermo E Ink funziona bene Prezzo Poca RAM

Lenovo Yoga Book C930 è un portatile 2-in-1 davvero innovativo, con un secondo display E Ink che agisce non solo da tastiera, ma anche da blocco da disegno o visualizzatore di ebook. Il dispositivo è sottile e leggero, quindi può essere usato comodamente come tablet. Se cercate un 2-in-1 che agisca contemporaneamente come tablet e pad da disegno, è il prodotto giusto per voi.