Bestes Windows Tablet 2021: Die besten Tablets mit Windows im Vergleich

Es ist überraschend, wie flexibel und leistungsstark die besten Windows Tablets sind. Du kannst mit ihnen die neueste Netflix-Serie schauen, dich mit deiner Familie und deinen Freunden in den sozialen Medien austauschen oder einfach nur spielen, aber diese Tablets können noch viel mehr. Sie bieten genug Leistung, um die meisten deiner Produktivitätsanforderungen zu erfüllen und auch kreative Aufgaben wie leichte Videobearbeitung zu bewältigen.

Die besten Windows Tablets sind tatsächlich großartige Alternativen für jeden, der seinen traditionellen Laptop oder sein höherwertiges iPad durch etwas anderes ersetzen möchte. Und sie haben auch einige Vorteile gegenüber ihren traditionellen Gegenstücken. Sie sind nicht nur leistungsfähig, sondern auch preiswerter und mobiler - perfekt für alle, die mit einem begrenzten Budget arbeiten oder ständig unterwegs sind.

Wenn du also auf der Suche nach den besten Windows Tablets des Jahres 2021 bist, lies weiter, um das beste für dich zu finden. Es spielt keine Rolle, ob du auf der Suche nach etwas Tragbarem bist, mit einem begrenzten Budget arbeitest oder größere, teurere Laptops als "zu viel Computer" für deine Bedürfnisse empfindest. Eines dieser Geräte wird den Zweck erfüllen.

Die besten Tablets mit Windows im Überblick:

Lenovo ThinkPad X1 Tablet Microsoft Surface Go 2 Acer Switch 5 Microsoft Surface Pro 7 Lenovo Yoga Book C930

Das Lenovo ThinkPad X1 Tablet bietet ein rundum gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. (Image credit: Lenovo)

1. Lenovo ThinkPad X1 Tablet Ein vielseitiges Windows 10 Tablet, das auch als leistungsstarker Laptop genutzt werden kann CPU: Bis zur 8. Generation Intel Core i7-8650U | Grafik: Intel UHD Graphics 620 | Display: 13 Zoll QHD+ 3k (3.000 x 2.000) IPS Multi-Touch | Speicher: Bis zu 1 TB PCIe SSD | Konnektivität: Intel Dual Band Wireless AC 8265 (2 x 2), Bis zu Bluetooth 4.1 mit vPro | Kamera: 8MP nach hinten gerichtet, 2MP nach vorne gerichtet | Gewicht: 890g, 1,27kg mit Tastatur | Größe: 29,15 x 20,95 x 1,3 cm 484,99 € Anzeigen bei notebooksbilliger.de 19 Amazon Kundenbewertungen ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Tolles Design und hohe Verarbeitungsqualität ThinkPad Pen Pro inklusive Klarer 13-Zoll-3K-Touchscreen Akkulaufzeit ist immer noch grenzwertig Klobiger als das Surface Pro

Das Lenovo ThinkPad X1 Tablet wird von Lenovo als "Traum eines IT-Administrators" angepriesen und bietet in der Tat viele Merkmale eines solchen Geräts. Dazu gehören zwei Thunderbolt-Anschlüsse für schnellere Datenübertragungen, Windows Hello-Anmeldung per Fingerabdruckleser und die optionale IR-Kamera für eine sicherere Anmeldung und Microsoft AutoPilot-Bereitschaft. Und das, ohne die SSD und den Akku zu erwähnen, die vor Ort gewartet werden können, sodass du einen zertifizierten Techniker zu dir kommen lassen kannst, wenn du Teile austauschen musst. Aber das ist noch nicht alles: Es hat auch ein leichtes und schlankes Gehäuse und wird mit dem ThinkPad Pen Pro geliefert, was bedeutet, dass es rundum ein großartiges Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.

(Image credit: Microsoft)

2. Microsoft Surface Go 2 Premium Design, günstiger Preis CPU: Intel Core m3 der 8. Generation – Intel Pentium Gold Processor 4425Y | Grafikkarte: Intel UHD Graphics 615 | RAM: 4GB – 8GB | Display: 10,5” 1920 x 1280 (220 PPI) PixelSense Display | Speicher: 64GB eMMC – 128GB SSD | Konnektivität: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, Qualcomm Snapdragon X16 LTE Modem | Kameras: Windows Hello Gesichtsauthentifizierung Frontkamera, 5MP Frontkamera mit 1080p Skype HD Video, 8MP Rückkamera mit 1080p HD Video | Gewicht: 553g | Größe: 24,5 x 17,5 x 0,8 cm Low Stock 436 € Anzeigen bei Alternate DE Hochwertiges Design Erschwinglich Kann die Windows 10 Vollversion ausführen Kein Touch Cover oder Stylus enthalten Die Spezifikationen des Basismodells sind schwach

Microsofts Geräte sind für ihre hohen Preise bekannt, weshalb die Surface Go-Reihe bei den preisbewussten Menschen sehr beliebt ist. Es ist Microsofts bestes günstiges Premium-Tablet, und der Nachfolger, das Surface Go 2, setzt diese Tradition mit seinem günstigen Preis und dem hochwertigen Design fort. Es läuft sogar mit dem vollständigen Windows 10 Betriebssystem, so dass es noch leistungsfähiger ist als andere Tablets da draußen, wenn es darum geht, welche Anwendungen es ausführen kann. Leider leidet es, wie auch das Original, unter dem Fluch der zu geringen Leistung, besonders in der Grundausstattung. Allerdings bietet es einen leichten Leistungssprung im Vergleich zu seinem Vorgänger, so dass Surface Go Nutzer einen guten Grund haben, aufzurüsten, wenn sie das Geld dafür haben.

Das Acer Switch 5 ist die perfekte Lösung für Studenten und Berufstätige, die nicht auf den Surface-Trend aufspringen wollen. (Image credit: Acer)

3. Acer Switch 5 Eine tolle Surface Pro Alternative CPU: Intel Core i3 – i5 der 7. Generation | Grafikkarte: Intel HD Graphics 620 | RAM: 4GB – 8GB | Display: 12 Zoll, 2.160 x 1.440 IPS Touchscreen | Speicher: 128GB – 256GB SSD | Konnektivität: 802.11ac; Bluetooth | Kamera: 3MP hinten, 1MP vorne | Gewicht: 1,14 kg | Abmessungen: 30 x 21 x 2 cm 1.007,70 € Anzeigen bei Galaxus.de 46 Amazon Kundenbewertungen ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Toller Preis Solide Leistung Dunkles Display

Früher war das Acer Switch eine günstigere Alternative zum Surface Pro. Heutzutage kostet dich das Acer Switch 5 genauso viel, aber das bei vergleichbarer Ausstattung, außer vielleicht einem älteren Prozessor. Abgesehen von der Preiserhöhung ist dieses Tablet immer noch eines der besten Windows-Tablets - ganz zu schweigen von der besten Leistung - auf dem Markt und die perfekte Lösung für Studenten und Berufstätige, die nicht auf den Surface-Trend aufspringen wollen.

Das Microsoft Surface Pro 7 hat einen beeindruckenden Leistungszuwachs erhalten. (Image credit: Microsoft)

4. Microsoft Surface Pro 7 Für Upgrader oder Leute, die gerade erst auf Microsofts Tablets umsteigen CPU: Intel Core i3 – i7 der 10. Generation | Grafikkarte: Intel UHD Graphics – Iris Plus Graphics | RAM: 4GB – 16GB | Display: 12,3” PixelSense Display | Speicher: 128GB – 1TB | Konnektivität: 802.11ax Wi-Fi 6 (2 x 2 MIMO), Bluetooth 5 | Kamera: 8MP Kamera auf der Rückseite mit Autofokus (1080p HD); 5MP Kamera auf der Vorderseite mit 1080p HD | Gewicht: 771g | Größe: 29,2 x 20,1 x 0,85 cm Low Stock 774 € Anzeigen bei Alternate DE Endlich USB-C Jetzt mit Wi-Fi 6 Insgesamt Einbußen bei der Akkulaufzeit USB-C ist nicht Thunderbolt 3

Die siebte Iteration von Microsofts preisgekröntem Produkt ist vielleicht nicht der Generationssprung, auf den viele Microsoft Tablets gewartet haben, aber es bietet einige Verbesserungen gegenüber seinem Vorgänger. Das 2-in-1-Tablet für Profis hat einen beeindruckenden Leistungszuwachs erhalten, der es als Laptop-Alternative kompetenter denn je macht. Außerdem verfügt es jetzt über einen USB-C-Anschluss und Wifi 6-Konnektivität. Und natürlich bietet es das gleiche Maß an Portabilität, nach dem sich viele Windows Tablet-Nutzer sehnen. Das Beste daran ist, dass es verschiedene Konfigurationen gibt, d.h. du kannst je nach Bedarf wählen, wie viel Leistung und Speicherplatz du haben möchtest.

Das Lenovo Yoga Book C930 hat einen atemberaubenden zweiten Bildschirm, der das größte Verkaufsargument darstellt. (Image credit: Lenovo)

5. Lenovo Yoga Book C930 Warum nur mit einem Display zufrieden geben, wenn man zwei haben kann!? CPU: Intel Core i5-7Y54 | Grafikkarte: Intel HD Graphics 615 | RAM: 4GB | Display: 10,8” QHD (2560 x 1600) IPS Touchscreen – 10,8” FHD (1920 x 1080) Flexible E Ink Mobius Touchscreen | Speicher: 256 GB SSD 1.104,99 € Anzeigen bei notebooksbilliger.de Sehr dünn und leicht Wunderschönes Haupt-Display E Ink Bildschirm funktioniert gut Sehr teuer Wenig RAM

Das Lenovo Yoga Book C930 ist ein wirklich innovatives 2-in-1-Notebook mit einem zweiten E-Ink-Display, das gleichzeitig als Tastatur, Notiz- und Zeichenblock sowie als traditioneller E-Ink-Reader zum Anzeigen von Dokumenten dient. Vielleicht ist dieser zweite Bildschirm das größte Verkaufsargument des Lenovo Yoga Book C930. Die Tatsache, dass es dünn und leicht ist, macht es auch zu einem hervorragenden Tablet. Wenn du auf der Suche nach einem Laptop bist, der gleichzeitig als Tablet und Zeichenblock genutzt werden kann, dann ist dieses Gerät ein Ass in unserem Portfolio.

* Link englischsprachig