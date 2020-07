Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Akzeptieren der Bedingungen:

Dies ist eine Website der Future plc ("Future"). Die Nutzung dieser Website und aller anderen Websites, die von Future und seinen Konzernunternehmen (die "Future-Sites") betrieben werden (die "Future-Sites"), zusammen mit allen zugehörigen Servern ("Server") und allen Funktionen auf oder in dieser Website oder einer anderen Future-Site oder den Servern (einschließlich, ohne Einschränkung, aller Chat-Foren, Bulletin-Boards oder anderer Kommunikationsformen) unterliegt den folgenden Bestimmungen und Bedingungen ("Nutzungsbedingungen") und allen anderen Bestimmungen und Bedingungen, die auf, in oder über eine Future-Site enthalten oder verfügbar sind. Die Finanzberichte von Future werden für die Zwecke und in Übereinstimmung mit dem geltenden britischen Recht und den Anforderungen der britischen Börsenaufsichtsbehörde sowie in Übereinstimmung mit den UK GAAP erstellt.

2. Inhalt:

Das Urheberrecht an dem Material, das auf, in oder über diese Website oder eine andere Future Site oder einen Server enthalten ist, mit Ausnahme des Inhalts (wie in Absatz 3 definiert), aber einschließlich aller anderen Informationen, Daten, Texte, Musik, Töne, Fotografien, Grafiken, Videobotschaften oder anderer Materialien und deren Auswahl und Anordnung, sowie aller Quellcodes, Softwarezusammenstellungen und anderer Materialien ("Material") ist Eigentum von Future oder lizenziert von Future an seine Konzernunternehmen. Alle Rechte sind vorbehalten. Die Marken, Dienstleistungsmarken und Logos ("Marken"), die auf oder in dieser Website oder einer anderen Future Site oder einem Server enthalten sind, sind registriert und Eigentum von Future oder seiner Konzerngesellschaften oder von Future an diese lizenziert. Sofern nicht ausdrücklich angegeben, hast du kein Recht, die Marken ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Future oder der betreffenden Konzerngesellschaft zu verwenden, zu kopieren, zu bearbeiten, zu verändern, zu reproduzieren, zu veröffentlichen, anzuzeigen, zu verteilen, zu speichern, zu übertragen, kommerziell zu verwerten oder zu verbreiten. Es ist dir gestattet, Auszüge des Materials nur für deinen persönlichen Gebrauch auszudrucken oder herunterzuladen, vorausgesetzt, dass jede Kopie einen Hinweis darauf enthält, dass das Material Future oder seinen Konzerngesellschaften gehört oder an diese lizenziert ist. Keines der Materialien darf für kommerzielle oder öffentliche Zwecke verwendet werden. Sofern nicht ausdrücklich angegeben oder zum Betrachten, Drucken oder Herunterladen von Auszügen des Materials für den persönlichen Gebrauch notwendig, darf kein Material ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Future oder der betreffenden Konzerngesellschaft in irgendeiner Form kopiert, bearbeitet, verändert, reproduziert, veröffentlicht, angezeigt, verteilt, gespeichert, übertragen, kommerziell genutzt oder verbreitet werden.

3. Inhalte, die auf der Website eingereicht werden:

Informationen, Daten, Texte, Musik, Software, Ton, Fotos, Grafiken, Videos, Nachrichten oder andere Materialien können (öffentlich oder privat) in bestimmte Bereiche bestimmter Future-Sites eingestellt oder hochgeladen werden. Alle Informationen, Daten, Texte, Musik, Software, Töne, Fotos, Grafiken, Videos, Nachrichten oder andere Materialien, die von einem Besucher dieser Website auf eine Future-Seite oder einen Server gepostet oder hochgeladen oder anderweitig über diese Website oder eine andere Future-Site oder einen Server übertragen werden, werden als "Inhalt" bezeichnet. Future hat keine Kontrolle über den Inhalt und ist als solcher in keiner Weise für diesen verantwortlich. Insbesondere garantiert Future nicht die Genauigkeit, Integrität oder Qualität solcher Inhalte. Future hat das Recht (aber nicht die Pflicht), nach eigenem Ermessen Inhalte ohne vorherige Ankündigung zu löschen, zu bearbeiten, zu sperren, zu verschieben oder zu entfernen. Ohne Einschränkung des Vorstehenden hat Future das Recht, ohne Vorankündigung die IP-Adresse aufzuzeichnen, von der aus Inhalte auf eine Future Site oder einen Future Server gepostet oder hochgeladen oder anderweitig über eine Future Site oder einen Future Server übertragen werden, und Inhalte zu sperren oder zu entfernen, die gegen diese Nutzungsbedingungen verstoßen oder in irgendeiner Weise irrelevant, veraltet, unangemessen oder anstößig sind oder sein könnten, oder bezüglich derer Future eine Beschwerde (ob gültig, gerechtfertigt oder nicht) erhält. Wenn du Inhalte auf einen öffentlichen Teil einer Future Site oder eines Servers hochlädst, einstellst oder anderweitig überträgst (einschließlich, ohne Einschränkung, wenn du eine Nachricht in einem Bulletin Board oder Chat Forum veröffentlichst, Dateien hochlädst, Daten eingibst oder dich an einer anderen Form der Kommunikation über eine Future Site beteiligst), bist du voll und ganz dafür verantwortlich. Hiermit: (a) gewährst du Future und seinen Konzerngesellschaften ein unwiderrufliches, dauerhaftes, gebührenfreies Recht, solche Inhalte in jeder Form oder in jedem Medium überall auf der Welt zu nutzen, zu verteilen, zu kopieren, zu bearbeiten, anzupassen, zu lizenzieren, zu verteilen, zu übertragen, zu veröffentlichen, öffentlich aufzuführen oder anzuzeigen; und (b) verzichtest du unwiderruflich und bedingungslos auf alle moralischen oder ähnlichen Rechte, die du an den Inhalten gemäß dem Copyright, Designs and Patents Act 1988 (dem britischen Urheberrechts-, Designs- und Patentgesetzes von 1988), in der jeweils geänderten, ersetzten oder erneuerten Fassung, oder einer entsprechenden Gesetzgebung überall auf der Welt hast.

4. Produkte, Dienstleistungen und Downloads von Dritten:

Diese Website und andere Future-Sites oder Server können Produkte und Dienstleistungen von Dritten ("Produkte und Dienstleistungen") enthalten oder Links zu Websites enthalten, die von Dritten betrieben werden ("Websites Dritter"). Future hat keinen Einfluss oder Kontrolle über solche Produkte oder Dienstleistungen oder über Websites Dritter. Sofern nicht anders angegeben, ist Future nicht verantwortlich für und unterstützt keine Produkte oder Dienstleistungen oder Websites Dritter oder deren Verfügbarkeit oder Inhalte. Future ist nicht verantwortlich für Vereinbarungen oder Absprachen, die du mit einer dritten Partei über eine Website von Dritten und/oder in Bezug auf Produkte oder Dienstleistungen triffst. Obwohl Future darauf abzielt, unvoreingenommene Leitartikel zu liefern, möchten wir offenlegen, dass (i) wir gelegentlich kostenlose Produkte von Vermarktern erhalten, die wir manchmal in unseren Leitartikeln überprüfen, testen oder besprechen, und (ii) wir möglicherweise Werbung auf unseren Websites für einige dieser Produkte oder Unternehmen, die sie verkaufen (und andere Produkte, die von solchen Unternehmen verkauft werden), schalten, für die wir manchmal eine Vergütung erhalten, und (iii) wir diese Produkte in unseren Stores verkaufen und (iv) wir möglicherweise Partnerlinks zu Produkten und/oder Dienstleistungen verwenden, für die wir manchmal eine Vergütung erhalten. Future ist Teilnehmer an einer Reihe von Affiliate-Werbeprogrammen. So nehmen wir beispielsweise am Amazon Services LLC Associates Program teil, einem Partnerwerbeprogramm, das Websites die Möglichkeit bietet, durch Werbung und Verlinkung mit Amazon.com Werbegebühren zu verdienen.

DOWNLOADS: Du akzeptierst und stimmst in Bezug auf alle Downloads, auf die du auf oder über eine Future Site ("Download") zugreifst, zu, dass (i) du ein Lizenzrecht für einen solchen Download hast, dass du keine geistigen Eigentumsrechte an diesem Download besitzt und dass deine Nutzung eines solchen Downloads unter Umständen einer anwendbaren Endbenutzer-Lizenzvereinbarung unterliegt; (ii) dass es dir nicht gestattet ist, einen Download zu modifizieren, zu kopieren, kommerziell zu verwerten, weiterzuverkaufen oder anderweitig in einer Weise zu nutzen, die gegen geltende Gesetze oder Vorschriften verstößt. Deine Aufmerksamkeit wird auf Abschnitt 7 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelenkt, den du vor Beginn der Downloads sorgfältig lesen solltest.

5. Mitgliederverhalten:

Du erklärst dich damit einverstanden, dass du bei der Nutzung der Website oder einer anderen Future-Site oder eines anderen Servers keine: (a) Inhalte hochlädst, postest oder anderweitig überträgst, die die Rechte (einschließlich, ohne Einschränkung, der Rechte am geistigen Eigentum) einer dritten Partei verletzen oder die rechtswidrig, schädigend, bedrohlich, offensiv, umstritten, hasserfüllt, beleidigend (ob in Bezug auf Geschlecht, Rasse, Religion oder anderweitig), belästigend, diffamierend, vulgär, obszön, unanständig, verleumderisch, angreifend, die Privatsphäre einer anderen Person verletzend sind oder illegale Inhalte enthalten, sowie Flaming unterstützen; (b) Inhalte oder IP-Adressen sammelst oder Inhalte hochlädst, postest oder anderweitig überträgst, die Software-Viren oder andere Dateien oder Programme enthalten, die die Funktionalität dieser Website oder einer anderen Future-Site oder Servers oder eines mit dieser Website oder einer anderen Future-Site oder einem Server oder einem Computer eines anderen verbundenen Netzwerks unterbrechen, zerstören oder einschränken können, oder die Kettenbriefe, Schneeballsysteme, Massensendungen, Junk-Mail oder Ähnliches enthalten; oder (c) Inhalte für kommerzielle oder geschäftliche Zwecke hochlädst, postest oder anderweitig überträgst, einschließlich (ohne Einschränkung) aller Inhalte, die Werbe- oder Promotionsmaterialien enthalten; oder (d) Personen von der Nutzung dieser Website oder einer anderen Future Site oder einer anderen Future Sites oder Servers ausschließt oder in irgendeiner Weise behinderst; (e) Inhalte hochlädst, postest oder anderweitig überträgst, die unnötig sind und/oder sich wiederholen, einschließlich Inhalten, die das wiederholen, was zuvor von dir oder einem anderen Besucher hochgeladen, gepostet oder übertragen wurde, es sei denn, dies ist absolut notwendig; oder (f) Inhalte auf einen Teil dieser Website oder einer anderen zukünftigen Site oder einem Server hochlädst, postest oder anderweitig überträgst, die für den Gegenstand oder den Inhalt irrelevant sind; oder (g) Inhalte auf diese Website oder eine Future-Site oder einen Future-Server hochlädst, postest oder anderweitig überträgst, indem eine E-Mail-Adresse verwendet wird, die von einem kostenlosen Kontodienst wie z.B. Hotmail bereitgestellt wird; oder (h) dich als Mitglied dieser Website oder des über diese Website oder eine Future-Site bereitgestellten Forums registrierst oder einen Newsletter oder andere Dienste unter mehr als einem Benutzernamen und/oder einer Benutzerkontonummer ohne die Zustimmung des Website-Redakteurs oder des Forenmoderators erhältst; oder (i) diese Website oder eine andere Future-Site oder einen Server in einer Weise zu nutzen, die nicht mit diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen und/oder den jeweils geltenden einschlägigen Gesetzen und Vorschriften vereinbar ist; oder (j) gegen die Bedingungen einer Aussetzung oder eines Verbots zu verstoßen oder einen alternativen Zugang zu suchen. Du erkennst an, dass du allein dafür verantwortlich bist, ein sicheres Passwort für den Zugang zu den Mitgliederbereichen dieser Website oder einer anderen Future-Site oder einem Server zu verwenden. Du erklärst dich damit einverstanden, Future und seine Konzernunternehmen vollständig und auf Verlangen von und gegen jegliche Verluste, Schäden, Kosten oder Ausgaben zu entschädigen, die ihnen direkt oder indirekt durch deine Nutzung dieser Website oder einer anderen Future Site oder Servers entstehen oder anfallen, die nicht mit diesen Geschäftsbedingungen übereinstimmen.

Wenn du Future auf oder über diese Website oder eine andere Future Site oder einen Server Informationen zur Verfügung stellst, wird Future diese in Übereinstimmung mit den Bedingungen seiner Datenschutzrichtlinie verwenden. Diese Datenschutzerklärung ist Teil dieser Geschäftsbedingungen und durch die Nutzung dieser Website oder einer anderen Future Site oder eines Servers von Future bestätigst und stimmst du zu, dass du die Bedingungen dieser Datenschutzerklärung gelesen hast und diese akzeptierst.

7. Disclaimer / Haftungsausschluss / Haftungsansprüche:

Diese Website, alle anderen Future-Sites oder Server und deren Einrichtungen, Websites Dritter, Links zu den Websites Dritter sowie jegliches Material und alle Inhalte werden auf der Basis "wie vorhanden" und "wie verfügbar" bereitgestellt, und die Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko. Im maximal gesetzlich zulässigen Umfang: (a) Future lehnt jegliche Haftung ab, unabhängig davon, ob sie sich aus einem Vertrag, einer unerlaubten Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit) oder anderweitig in Bezug auf diese Website, andere Future Websites oder Server, Websites Dritter, Links zu Websites Dritter, Materialien und Inhalte ergibt; und (b) alle stillschweigenden Garantien, Bedingungen und Konditionen in Bezug auf diese Website, jede andere Future Site oder jeden Server, Websites Dritter, Links zu Websites Dritter, Material und Inhalt (unabhängig davon, ob sie durch Gesetz, Gewohnheitsrecht oder anderweitig impliziert sind), einschließlich (ohne Einschränkung) aller Garantien, Bedingungen und Konditionen in Bezug auf Genauigkeit, Vollständigkeit, zufriedenstellende Qualität, Leistung, Marktgängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck oder einen speziellen Zweck, Nichtverletzung und Titel sind, was Future und dich betrifft, hiermit ausgeschlossen. Future gibt keine Zusicherung oder Garantie, dass diese Website, jede andere Future Site oder Server und/oder Websites Dritter kontinuierlich, ununterbrochen, sicher oder fehlerfrei sein werden. Future ist nicht haftbar, weder vertraglich noch durch unerlaubte Handlungen (einschließlich, ohne Einschränkung, Fahrlässigkeit), nach dem Gesetz oder anderweitig, als Ergebnis oder in Verbindung mit dieser Website, einer anderen Future Site oder einem Server, einer Website Dritter, Links zu Websites Dritter, dem Material, Inhalt, Downloads oder jeglichen Produkten oder Dienstleistungen, die auf oder durch diese Website oder eine andere Future Site oder einen Server oder eine Website Dritter angeboten werden, ob durch Future oder in ihrem Namen, für irgendwelche: (a) wirtschaftliche Verluste (einschließlich, ohne Einschränkung, Verlust von Einnahmen, Gewinnen, Verträgen, Geschäften oder erwarteten Einsparungen); oder (b) Verlust von Goodwill oder Reputation; oder (c) besondere oder indirekte oder Folgeverluste. Wenn Future dir gegenüber direkt oder indirekt in Bezug auf diese Website, eine andere Future Site oder einen Server, eine Website Dritter, Links zu Websites Dritter, das Material, den Inhalt, Downloads oder jegliche Produkte oder Dienstleistungen, die auf oder durch diese Website oder eine andere Future Site oder einen Server oder eine Website Dritter angeboten werden, haftbar ist, ist diese Haftung (wie auch immer entstanden) auf die Beträge beschränkt, die du als Gegenleistung dafür bezahlt hast, dass Future dir die Mitgliedschaft auf dieser Website oder einer anderen Future Site gewährt hat. Nichts in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen darf so ausgelegt werden, dass die Haftung von Future oder seinen Konzernunternehmen für Tod oder Körperverletzung, die durch seine Fahrlässigkeit verursacht wurden, oder für jede andere Haftung, die nach englischem Recht nicht ausgeschlossen werden kann, ausgeschlossen oder begrenzt wird. Diese Website wird von Future plc von seinen Büros in Großbritannien aus kontrolliert und betrieben. Future gibt keine Zusicherung, dass das auf dieser Website enthaltene Material für die Nutzung an anderen Orten geeignet oder verfügbar ist. Diejenigen, die sich dafür entscheiden, auf diese Website oder eine Future-Website von anderen Standorten aus zuzugreifen, tun dies auf eigene Initiative und sind für die Einhaltung der lokalen Gesetze verantwortlich, falls und soweit lokale Gesetze anwendbar sind. In einigen Rechtsordnungen ist der Ausschluss impliziter Garantien oder die Beschränkung der anwendbaren gesetzlichen Rechte eines Verbrauchers nicht zulässig, so dass die Ausschlüsse und Beschränkungen in diesem Abschnitt 7 möglicherweise ganz oder teilweise nicht auf dich zutreffen.

DOWNLOADS: Ohne das Vorstehende einzuschränken, stimmst du ausdrücklich zu, dass Future, seine leitenden Angestellten, Tochtergesellschaften, Mitarbeiter und/oder Partner keinerlei Haftung für die Leistung von Softwareprodukten übernehmen, die du über die Future-Websites ("Download") oder über einen Link von den Future-Websites kaufst und/oder herunterlädst. Du erkennst ausdrücklich an und stimmst zu, dass die Nutzung eines Downloads auf dein alleiniges Risiko erfolgt und dass das gesamte Risiko hinsichtlich zufriedenstellender Qualität, Leistung, Genauigkeit und Aufwand bei dir liegt. Im größtmöglichen Umfang, der durch das geltende Recht erlaubt ist, werden Downloads ohne Mängelgewähr und ohne jegliche Garantie bereitgestellt, und Future und seine Konzerngesellschaften lehnen hiermit alle Garantien und Bedingungen in Bezug auf den Download ab, sei es ausdrücklich, stillschweigend oder gesetzlich, einschließlich (ohne Einschränkung) der stillschweigenden Garantien und/oder Bedingungen der Marktgängigkeit, zufriedenstellenden Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck, Genauigkeit, ruhigen Genuss und Nichtverletzung von Rechten Dritter. Future garantiert nicht, dass die Funktionen, die im Download enthalten sind, kontinuierlich, ununterbrochen, sicher, virenfrei oder fehlerfrei sind, oder dass Fehler im Download korrigiert werden. Sollte sich der Download als fehlerhaft erweisen, übernimmst du die gesamten Kosten für alle notwendigen Wartungs-, Reparatur- oder Korrekturarbeiten.

8. Keine Empfehlung oder Einladung zur Investition:

Die Informationen auf dieser Website stellen weder eine Einladung noch eine Empfehlung zur Investition in oder zum Handel mit Aktien oder anderen Wertpapieren der Future plc dar, und die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf solcher Wertpapiere dar. Wenn du eine Investition in Erwägung ziehst, solltest du eine eigene, unabhängige Bewertung vornehmen und eine angemessene unabhängige professionelle Beratung in Anspruch nehmen.

9. Zugangsbeschränkung:

Future behält sich das Recht vor, dir nach eigenem Ermessen den Zugriff auf diese Website oder eine andere Future Site oder einen Server oder einen Teil davon ohne Vorankündigung und aus beliebigen Gründen zu verweigern, einschließlich und ohne Einschränkung, wenn du Klausel 5 (Verhalten der Mitglieder) oder eine andere Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht einhältst. Insbesondere kann Future dir den Zugang zu dieser Website oder einer anderen Future Site oder einem Server von Future verweigern, wenn Future von seinem Recht Gebrauch macht, ein Diskussionsthema zu sperren, um weitere Diskussionen zu verhindern, nachdem du Inhalte zu diesem Thema eingereicht hast.

10. Online-Gewinnspiele:

Wenn du an einem Gewinnspiel teilnimmst, das auf oder über diese Website oder eine andere Website oder einen Server von Future ("Gewinnspiel") durchgeführt wird, erklärst du dich damit einverstanden, an die Online-Gewinnspielregeln und alle anderen von Future von Zeit zu Zeit festgelegten Regeln ("Gewinnspielregeln") und an die Entscheidungen von Future gebunden zu sein, die in allen Angelegenheiten des Gewinnspiels endgültig sind. Future behält sich das Recht vor, jeden Teilnehmer und/oder Gewinner nach eigenem Ermessen und ohne Vorankündigung in Übereinstimmung mit den Gewinnspielregeln zu disqualifizieren.

11. Allgemeines:

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (in der jeweils gültigen Fassung) stellen die gesamte Vereinbarung zwischen dir und Future bezüglich deiner Nutzung dieser Website oder einer anderen Future-Site oder eines Servers dar und ersetzen alle früheren Absprachen, Vereinbarungen, Zusagen oder Vorschläge, die schriftlich oder mündlich zwischen dir und Future in Bezug auf solche Angelegenheiten getroffen wurden. Future behält sich das Recht vor, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Zeit zu Zeit zu aktualisieren. In diesem Fall wird die aktualisierte Version wirksam, sobald sie auf diese Website hochgeladen wird. Diese Bedingungen unterliegen dem englischen Recht und werden in Übereinstimmung mit diesem ausgelegt, und du erklärst dich damit einverstanden, dich zugunsten von Future der ausschließlichen Gerichtsbarkeit der englischen Gerichte zu unterwerfen. Falls eine oder mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen von einem zuständigen Gericht für ungültig oder nicht durchsetzbar befunden werden, sollen diese Bestimmungen so weit wie möglich so ausgelegt werden, dass sie die Absichten der Parteien widerspiegeln, und alle anderen Bestimmungen bleiben in vollem Umfang in Kraft und wirksam. Das Versäumnis von Future, ein Recht oder eine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen auszuüben oder durchzusetzen, stellt keinen Verzicht auf dieses Recht oder diese Bestimmung dar, es sei denn, Future hat dies schriftlich anerkannt und vereinbart. Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, begründet nichts in den Geschäftsbedingungen irgendwelche Rechte oder andere Vorteile, sei es gemäß dem Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 oder auf andere Weise zu Gunsten einer anderen Person als dir, Future und seiner Unternehmensgruppe.