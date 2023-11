Videotelefonie für Senioren 2023: Tipps und Anregungen

Video erweitert die Telefonie um nonverbale Kommunikationsmöglichkeiten. Gestik, Mimik und Körpersprache sind Teil des Gesprächs. Auch die Umgebung ist so visuell sichtbar. Das erzeugt zusätzlichen Kontext, der über die reine Kommunikation per Sprache hinausgeht. So ist die Videotelefonie für Senioren mehrwertstiftend, um mit Familienmitgliedern und Freunden im Austausch zu bleiben und das unabhängig von der Entfernung. Die daraus resultierende Nähe wirkt Einsamkeit entgegen und dient gleichzeitig als Kommunikationsweg in jeder Situation.

Wie ein Videoanruf den Alltag für Senioren leichter gestaltet

Was für die Gen Z und Millenials bereits Alltag ist, kennen die eigenen Großeltern der Generationen nicht einmal: Die Videotelefonie hat das klassische Telefonieren in weiten Teilen abgelöst. Digitale Treffen mit Freunden? Ein Videoanruf genügt. Ein Gespräch im Arbeitskontext? Ein digitales Meeting, ergo ein Videoanruf, wird geplant. Gerade die ältere Generation, die am meisten von Videoanrufen aufgrund häufiger Einsamkeit zehren kann, nutzt diese jedoch mehrheitlich nicht.

Videotelefonie für Senioren bedeutet Inklusion. Denn sie ermöglicht es Senioren, mit Familienmitgliedern, Freunden, aber auch Ärzten und Servicekräften in Kontakt zu bleiben: Dabei erhöht das Video das Verständnis des Gesagten. Möchtest du deinen Eltern beispielsweise am Telefon erklären, was das neueste Lieblingsspielzeugs des Enkels (Toniebox) ist, scheitert dies bereits an der Vorstellungskraft. Per Videotelefonie hältst du die Toniebox einfach ins Bild und demonstriert die Handhabung. Auch an Schulprojekten, Zeichnungen oder am neuen Sessel im Kinderzimmer können Großeltern so teilhaben. Kommunikation darf demnach simpel sein und das gelingt digital durch Videotelefonie umso besser.

Für Senioren eröffnet dies eine neue Welt der Möglichkeiten – auch jene, die nicht mehr gut laufen können, erschwert hören oder deren sensorische Fähigkeiten im Alter nachgelassen haben, profitieren von der Videotelefonie auf mehreren Ebenen:

Videosprechstunden mit Ärzten sparen den Weg in die Arztpraxis und stellen eine kontinuierliche Gesundheitsversorgung sicher.

Videoanrufe erhöhen die Unabhängigkeit von Senioren, da sie sich eigenständig leicht digitale Unterstützung suchen oder in den Austausch gehen können.

Sich mit Gleichgesinnten zu treffen und sich über spezielle Interessensgebiete wie Historie, Häkeln oder Fußball zu unterhalten, gelingt auch in virtuellen Gruppen.

Digitale Bildungsangebote helfen Senioren dabei, engagiert und geistig aktiv zu bleiben.

Der wohl größte Mehrwert ist es jedoch, mit Familienmitgliedern in Kontakt zu bleiben. Videotelefonie für Senioren ist somit ein Weg, vorhandene Verbindungen zu stärken, auch in Distanz Teil von familiären Ereignissen zu sein und dein Lächeln auf dem Bildschirm zu sehen.

Videoanruf für Senioren: Diese Kriterien minimieren Hürden im Einsatz

Seit der Pandemie ist Videotelefonie bei Senioren so beliebt wie nie zuvor. 40 Prozent der Personen über 65, die online sind, nutzten bereits 2020 die Videotelefonie aktiv. Der Bedarf ist somit vorhanden. Berührungsängste mit der Technik und digitale Hürden müssen Senioren dennoch auch in 2023 noch überwinden. Aus diesem Grund ist nicht jede Lösung für Senioren geeignet.

Häufig scheitert die Videotelefonie bei Senioren, die über kein Internet zu Hause verfügen. Hohe Kosten der Mobilfunkrechnung sind langfristig nicht stemmbar. Auch WLAN-Ausfälle lassen sich für Senioren häufig nicht selbst lösen, da das Verständnis im Umgang mit der Technik fehlt. Die Angst vor hohen Rechnungen oder Technikproblemen kann die Euphorie gegenüber Videoanrufen schnell schmälern.

Dabei gibt es einfache Wege, um Videotelefonie stets zu bester Qualität sicherzustellen. Zunächst sollte das Gerät für die Videotelefonie immer mit dem Internet verbunden sein, beispielsweise über eine SIM-Karte mit Flatrate zum Festpreis. Dabei sei nicht in der Übertragungsleistung zu sparen. Gerade die hohe Qualität der Auflösung der Bilder schafft Nähe. Verpixelte Gesichter der eigenen Kinder oder des Doktors auf dem Bildschirm sorgen hingegen eher für Verwirrung.

Initial ist es jedoch vor allem wichtig, ein Medium für Senioren zu wählen, welches eine altersgerechte Aufbereitung der Benutzeroberfläche besitzt. Beispielsweise fällt Senioren eine einheitliche Menüführung über mehrere Apps oder Programme hinweg meist leichter. Anbieter für Senioren Tablets oder Apps haben sich genau darauf spezialisiert. Auch ist es wichtig, Einstellungen an die eigenen sensorischen und motorischen Fähigkeiten anzupassen: größere Tasten und Icons, Lautstärkeregelung, aber auch die Möglichkeit einer Sprachsteuerung unterstützen eine einfache Videotelefonie für Senioren.

Über welche Medien können Senioren Videoanrufe tätigen?

Mittlerweile gibt es viele Geräte, über die ein Videoanruf möglich ist. Das siehst du auch in deinem eigenen Medienverhalten. Mit deinen Freunden sprichst du tendenziell über das Smartphone, Unternehmens-Meetings finden am Laptop oder Desktop statt. Senioren nehmen einen Videoanruf tendenziell am Smartphone oder Tablet an. Das Smartphone bietet für technikaffine Senioren den Vorteil, dass sie von überall aus per Video telefonieren können. Eine Videotelefonie App für Senioren unterstützt dabei die intuitive Nutzung, ist rein technisch jedoch optional, da auch Smartphones von Haus aus bereits Videotelefonie führen.

Ein weiteres Medium der Videotelefonie für Senioren ist das Tablet, im Idealfall in seniorengerechter Ausstattung. Es vereint die Vorteile eines Smartphones und Computers in einem Gerät. Ein Tablet funktioniert auch ohne SIM, wenn die Telefonie über das WLAN stattfindet. Doch wie erwähnt: Für die eigene Kostenkontrolle könnte sich auch eine Mobilfunklösung anbieten.

Tablets für Senioren haben den zusätzlichen Vorteil, dass die Menüführung von Haus aus größer ausfällt. Das erleichtert die Bedienung initial. Auch die Gesprächspartner sind jetzt größer auf dem Screen und die Qualität des Austauschs steigt.

Wie aber bekommen Senioren mit, wenn Sie einen Videoanruf erhalten? Nicht immer führen sie das Smartphone oder Tablet direkt bei sich. Echos und Sprachassistenten in der Wohnung funktionieren wie eine digitale Klingel. Sie informieren über den Anruf. Gleichzeitig können Senioren dann per Sprache den Anruf annehmen, während sie sich zum Gerät bewegen. So verpassen sie keinen Anruf mehr.

Unser Tipp: Einfache Videotelefonie für Senioren mit Lylu

Die Frage ist also nicht mehr, ob du mit den Großeltern per Video telefonierst, sondern wie.

Eine Videotelefonie-Lösung, die wir dir empfehlen können, ist das Senioren Tablet von Lylu. Das Tablet inklusive der Apps für die Videotelefonie (wie WhatsApp oder Zoom) folgt einer einheitlichen Menüführung und ist speziell auf die Bedarfe von Senioren ausgerichtet.

(Image credit: Lylu)

Und dank eingebauter SIM-Karte bleibt die Übertragung niemals stehen: Unbegrenztes Internet ist hier sichergestellt. Das Tablet kannst du als Abo erwerben. Es ist bei Lieferung fertig eingerichtet und Senioren können ihre Fragen 24/7 an den Support stellen. So baut Lylu alle Berührungsängste mit der Lieferung des Tablets ab. Senioren können so mit Freude telefonieren – mit mehr Nähe und ganz ohne Aufwand.

