Unser Kauftipp: Das beste Senioren-Tablet 2023

Tablets bekannter Marken sind auf die motorischen und sensorischen Fähigkeiten digital affiner Menschen ausgerichtet. An ältere Generationen wird im Hinblick auf die Benutzerfreundlichkeit selten gedacht. Vielmehr herrscht in den Entwicklungsstätten der Welt das Motto höher, schneller, weiter. Eine Innovation jagt die Nächste. Senioren wird dies zum Verhängnis. Selbst wenn sie geistig mithalten, sind es motorische Fähigkeiten, die auf natürliche Weise im Alter abnehmen und den Gebrauch eines marktüblichen Tablets erschweren. Immer mehr Unternehmen widmen sich diesem Problem und entwickeln Geräte, die speziell auf die Bedürfnisse von Senioren zugeschnitten sind. Ein Unternehmen, das bei unserer Recherche besonders hervortritt, ist Lylu. Die Lösung von Lylu überzeugt insbesondere durch ihren ganzheitlichen Ansatz und ist von der ersten Sekunde an intuitiv zu bedienen.

Wie ein Tablet für Senioren den digitalen Raum barrierefreier gestaltet

Tablets mit einem auf Senioren ausgerichteten Bedienkonzept für eine altersgerechte Teilhabe an digitalen Möglichkeiten sind mehr als nur ein Angebot. Sie gewährleisten Inklusion und Unabhängigkeit. Sie schließen die Kluft zwischen dem Wunsch, digital zu sein und den Hürden, die klassische Technik mit sich bringt. Für Senioren könnte so ein Tablet Lebensqualität bedeuten. Die neuen Möglichkeiten bauen nicht nur Kommunikationswege aus, indem sie Videoanrufe annehmen, WhatsApps schreiben oder mit Freunden per Mail in Verbindung bleiben können: Senioren erlangen auch Zugang zu Informationen – etwa den aktuellen Nachrichten, medizinische Fakten oder einfach Infos, die der Unterhaltung dienen. Und zwar so aufbereitet, dass sie auch alle Funktionen intuitiv nutzen können.

3 Merkmale für Senioren Tablets sind unter anderem folgende Aspekte:

Große Symbole und eine einheitliche Navigation über alle Apps hinweg verringern die Komplexität der Nutzung und erleichtern die Bedienung.

Designs sind auf ein Minimum beschränkt, um Senioren eine vereinfachte Darstellung zu gewähren.

Vorinstallierte Apps wie WhatsApp für die Kommunikation mit der Familie oder Spiele für das Gedächtnistraining sind genau auf die Interessen der Nutzer ausgerichtet.

Diese Kriterien solltest du beim Kauf eines Tablets für Senioren bedenken

Meistens ist es so, dass nicht Senioren selbst sich für ein Tablet entscheiden, sondern Angehörige diese Entscheidung für sie treffen. Bei der Auswahl können sich Angehörige beispielsweise am Senioren-Tablet-Vergleich der Stiftung Warentest orientieren.

Bewertungen wie diese dienen als erster Anhaltspunkt. Im weiteren Verlauf seien die Funktionen des Tablets auf die motorischen und sensorischen Fähigkeiten von Senioren kritisch zu prüfen:

Ist die Navigation einheitlich? Sind Symbole und Schriftgrößen groß genug? Besitzt das Tablet sowohl eine Vorder- als auch eine Rückkamera? Ist die Navigation von Apps auf Senioren ausgerichtet? Sind die vorinstallierten Apps passend zur Zielgruppe gewählt? Liegt das Tablet leicht in der Hand?

Alle diese Fragen sollten die Merkmale eines Tablets für Senioren bestenfalls abbilden können. Bei der Kaufentscheidung seien neben der Funktionalität auch Aspekte wie Serviceleistungen, Installation des Tablets als auch Preise zu betrachten.

Unsere Redaktion empfiehlt: Das Lylu Senioren Tablet, durchdacht von A bis Z

Im Rahmen unserer Recherche überzeugte insbesondere das Senioren Tablet von Lylu und das bereits ab dem Zeitpunkt der Kaufentscheidung. Das Unternehmen ist sich darüber bewusst, dass Entscheidungen für oder gegen ein Tablet häufig von Angehörigen getroffen werden. Daher bietet das Unternehmen sowohl Supportleistungen für Angehörige als auch Nutzer selbst an, um alle Hürden zu umgehen, die beim Kauf eines Tablets für Senioren auftreten.

Hürde 1: Das Tablet einrichten für Senioren. Ein Tablet einzurichten, ist keine Aufgabe, die sie binnen Minuten alleine bewerkstelligen. Das weiß auch Lylu und versendet daher die Tablets vollständig installiert zu dir nach Hause.

Hürde 2: Das Tablet internetfähig bekommen. Nicht jeder Haushalt besitzt bereits einen Router, der WLAN bereitstellt. Und auch nicht jeder ist in der Lage, das Tablet mit dem Internet zu verbinden ... Das zeigen immer wieder Erfahrungsberichte und Bewertungen zur Internetnutzung. Genau das löst Lylu darüber, dass jedes Tablet mit eingebauter SIM-Karte kommt. Das Beste: Die SIM-Karte ermöglicht unbegrenzte Nutzung von Internet und Telefonie

Hürde 3: Die Bedienung selbst. Viele Senioren haben Angst, etwas falsch zu machen und sich versehentlich zu verklicken. Daher ist die Navigation so aufgebaut, dass nur runde Symbole klickbar sind. So verklickt man sich kaum noch und die Navigation ist leicht gelernt. Zudem folgen alle Apps der gleichen Bedienlogik. Der Vorteil: Wurde eine App verstanden, kann das erworbene Wissen ohne Probleme auf andere Apps übertragen werden. Das erspart dem Senior nicht nur Frustration, darüber hinaus verringert sich der Erkläraufwand für die Angehörigen um ein Vielfaches.

Hürde 4: Unterstützung bei der Nutzung. Sollten Fragen auftauchen oder Hilfe benötigt werden, stehen oft Angehörige im Mittelpunkt der Anfrage. Lylu hat auch dies berücksichtigt. Im Lieferumfang des Senioren Tablets ist eine ständig erreichbare Hilfe-Hotline enthalten. Der Kundenservice von Lylu hat sogar die Fähigkeit, direkt auf das Tablet zuzugreifen. So kann das Service-Team Anleitungen durch Markierungen auf dem Bildschirm verdeutlichen und erläutern. Diese Unterstützung dient nicht nur als sofortige Hilfe, sondern ermöglicht es Senioren zudem, auf unterhaltsame Weise Neues zu entdecken.

Hürde 5: Das Tablet geht kaputt. Da Lylu auf ein Abomodell setzt, zahlen Senioren nicht das Tablet selbst, sondern eine Gebühr für die Nutzung. Das bedeutet gleichermaßen: Stimmt etwas mit dem Tablet nicht, erhalten Nutzer ein Ersatzgerät und das alte Gerät wird zurück zum Hersteller versandt.

Und so räumt Lylu einfach mal die fünf größten Hürden der Tablet-Nutzung für Senioren aus dem Weg.

So günstig ist die Lösung: Tablet im Abo vs. Tablet im Einmalpreis

Im Vergleich zu anderen Herstellern von Senioren Tablets fallen bei Lylu also keine Anschaffungskosten für die Technik oder den Installationsaufwand an.

Nur für eine grobe Einschätzung: Lylu setzt auf Tablets des Herstellers Samsung. Ein solches Tablet kostet am Markt mehrere Hundert Euro. Möchte man das Tablet im mobilen Internet nutzen, kommt man schnell auf hohe monatliche Kosten, die zusätzlich zum Anschaffungspreis anfallen. Bei Lylu sind Posten wie die SIM-Karte, Zugang zum Internet, Hilfe-Hotline und Geräteversicherung direkt im Abo-Preis verrechnet. In Summe kommen Senioren so auf einen monatlichen Abo-Preis von 39 Euro. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt also.

Fazit: Das beste Senioren Tablet 2023 kommt von Lylu

Das Senioren Tablet von Lylu dient als Paradebeispiel dafür, wie Barrierefreiheit auf dem Tablet-Markt aussehen sollte. Mit motorischen und sensorischen Veränderungen im Alter stehen ältere Menschen vor hohen Einstiegshürden, sich in digitalen Welten vor zutrauen. Aufklärungsarbeit ist in diesem Zuge genauso nötig wie ein Angebot, dass auf Senioren zugeschnitten ist. Große Symbole. Ein Tablet für Senioren mit WhatsApp. Eine einfache Navigation. Genau solche Funktionalitäten bringen Mehrwert und machen das Lylu Senioren Tablet zu einem Angebot, das Senioren nicht mehr missen möchten.