Das Samsung Galaxy S24 könnte mit einer exklusiven App-Funktion kommen

Da haben wir kaum mal mit den Wimpern geklimpert und schon steht die nächste Galaxy S-Serie vor der Tür! Als hätten wir nicht jüngst erst das Samsung Galaxy S23 erhalten, wird uns jetzt immer munterer zugeflüstert, dass die S24-Reihe schon in den Startlöchern steht. Man könnte meinen, wir hätten eine Ewigkeit auf dieses Smartphone gewartet, aber wenn wir ehrlich sind, sind seit dem S23 gerade mal neun Monate vergangen. Die Handy-Zeitrechnung tickt wohl anders ...

Doch jetzt kommt der Clou: Der neueste Klatsch und Tratsch aus dem Galaxy-Universum verrät uns, dass das S24 ein exklusives Schmankerl in petto hat – und nein, es hat nichts mit einer bahnbrechenden 200-MP-Kamera zu tun. Dieses Mal geht es um etwas, das vielleicht nicht gleich die Schlagzeilen sprengt, aber durchaus nützlich sein könnte, besonders wenn man auf Instagram nicht nur den Kaffee von gestern teilen möchte.

Alessandro Paluzzi, der Super-Spürnase der Entwicklerszene (via 9to5Google), hat herausgefunden, dass in der neuesten Instagram-App für Android ein geheimer Code versteckt ist. Dieser Code öffnet die Tür zu einer Funktion, die dir ermöglicht, direkt von deinem Sperrbildschirm aus die Instagram-Kamera anzusteuern. Kein lästiges Entsperren des Handys mehr, nur um ein Selfie mit dem neuesten Filter zu knipsen – das klingt doch nach einem echten Zeitersparnis-Trick.

Ja, es mag nicht so spektakulär sein wie ein Kamera-Upgrade, das die Pixel im dreistelligen Bereich jongliert, aber hey, man muss Samsung lassen: Sie denken eben auch an die kleinen Freuden des Smartphone-Lebens. Also, ob du nun das Standard S24, das Plus-Modell oder den Überflieger S24 Ultra in der Tasche hast, diese Instagram-Shortcut-Funktion wird für alle verfügbar sein. Vielleicht ist das ja genau das Tüpfelchen auf dem "i", das auch dich dazu verführt, das neueste Flaggschiff in die Hand zu nehmen ... sobald es denn erschienen ist. Und wer weiß, vielleicht ist das sogar der Anfang einer langen Freundschaft zwischen Samsung und Instagram.

#Instagram is working on letting #Samsung #GalaxyS24 users add the shortcut for the Instagram Camera to the lock screen 👀 pic.twitter.com/vlG2uucXn0November 15, 2023 See more

Partnerschaft wollen gehegt und gepflegt werden

Erinnerst du dich obendrein noch an die guten alten Zeiten, als das Samsung Galaxy S10 mit seinem exklusiven "Instagram-Modus" die Social-Media-Welt aufgemischt hat? Da konnte man ebenfalls schon direkt aus der Kamera-App in die Instagram-Action springen, ohne sich durch endlose Menüs zu kämpfen. Samsung und Instagram – das ist also viel mehr eine einstige, heiße Liebe, die da neu entfacht wird.

Doch die Gerüchteküche brodelt auch jenseits dieser Neuigkeit munter weiter und so haben wir jüngst erst neue Infos zu den (möglichen) inneren Werten der S24-Serie erhalten. Klar, da ist die übliche Hardware-Story, aber halt dich fest: Die eingebaute KI soll wohl die ganz großen Dinger bringen. Scheinbar hat man sich jüngst also auch mehr als nur ein kleines bisschen von Google inspirieren lassen ...

Und wann ist es jetzt so weit? Das nächste große Spektakel steht uns aller Voraussicht nach schon im Januar bevor, wenn die Samsung Galaxy S24-Handys die Bühne betreten. Und spätestens da sind natürlich auch wir am Start und halten euch auf dem Laufenden, sobald die ersten konkreteren Infos reinfliegen (vielleicht auch mehr zum magischen Instagram-Zugang).