Diese Cookie-Richtlinie erklärt, wie Future Publishing Limited, Future plc und ihre Konzernunternehmen ("Future") Cookies und ähnliche Technologien verwenden. Wann immer du die Websites, Anwendungen, Produkte, Werbedienstleistungen oder andere Technologien ("Dienstleistungen") von Future nutzt oder eine Website, Anwendung oder Dienstleistung besuchst, die unsere Dienstleistungen nutzen, können Informationen durch die Verwendung von Cookies und ähnlichen Technologien gesammelt werden. Future verpflichtet sich zum Schutz der persönlichen Daten, die bei der Nutzung unserer Dienste gesammelt werden.

Diese Cookie-Richtlinie stellt den Benutzern die folgenden Informationen zur Verfügung:

Ein Cookie ist eine kleine Datendatei, die oft eine eindeutige Kennung enthält und vom Webserver an deinen Computer, dein Mobiltelefon oder dein Tablet-Gerät (in dieser Richtlinie als "Gerät" bezeichnet) gesendet wird, damit sich die Website einige Informationen über deine Surfaktivitäten auf der Website merken kann. Das Cookie sammelt Informationen über deine Nutzung unserer Dienste, Informationen über dein Gerät, z.B. die IP-Adresse des Geräts und den Browsertyp, den allgemeinen Standort und, falls du über einen Link von einer Website eines Dritten auf unsere Website gelangt bist, die URL der verweisenden Seite. Wenn du dich für einen der Dienste registriert hast oder ein Abonnent bist, können auch dein Name und deine E-Mail-Adresse erfasst werden, die zur Überprüfung der registrierten Benutzer oder Abonnenten an Datenverarbeiter weitergegeben werden können.

Ähnliche Technologien, die als "lokale Speicherung" bekannt sind, können auch in unseren Diensten als Alternative zu Cookies verwendet werden. Dabei handelt es sich um eine Technologie, die den Cookies ähnlich ist und sehr ähnliche Funktionen ausführt, wie z.B. das Zwischenspeichern von Daten, um unsere Dienste zu verbessern, die Registrierung für unsere Dienste, die Verfolgung von Aktivitäten, um uns und unseren Werbekunden die Möglichkeit zu geben, für dich in Übereinstimmung mit dieser Richtlinie zu werben, und das Zählen der Anzahl der Personen, die Werbung in unseren Diensten ansehen. Wo wir in dieser Richtlinie von "Cookies" sprechen, meinen wir Cookies oder ähnliche Technologien.

Cookies zeichnen Informationen über deine Online-Präferenzen auf und helfen uns, unsere Dienste auf deine Interessen zuzuschneiden. Die von Cookies gelieferten Informationen können uns helfen, deine Nutzung unserer Dienste zu analysieren und dir eine bessere Benutzererfahrung zu bieten.

Zusätzlich zu Cookies können unsere Dienste auch Zählpixel, Web Beacons,Clear GIFs, Page Tags und Web Bugs verwenden. Dabei handelt es sich um alle Arten von Technologien, die von Websites oder Anzeigenservern Dritter eingesetzt werden, um deine Website-Nutzung zu analysieren und deine Erfahrung mit den Diensten zu verbessern.

Session-Cookies werden nur für die Dauer deines Besuchs auf einer Website gespeichert und beim Schließen deines Browsers von deinem Gerät gelöscht;

werden nur für die Dauer deines Besuchs auf einer Website gespeichert und beim Schließen deines Browsers von deinem Gerät gelöscht; Persistente Cookies werden nach dem Schließen des Browsers für eine bestimmte Zeit auf deinem Gerät gespeichert und werden verwendet, wenn wir (oder ein Dritter) dich für eine spätere Browsersitzung identifizieren müssen. Der festgelegte Zeitraum beträgt in der Regel 30-90 Tage für Targeting oder verhaltensbezogene Werbe-Cookies und kann bis zu 26 Monate für analytische Leistungs- und Mess-Cookies betragen;

werden nach dem Schließen des Browsers für eine bestimmte Zeit auf deinem Gerät gespeichert und werden verwendet, wenn wir (oder ein Dritter) dich für eine spätere Browsersitzung identifizieren müssen. Der festgelegte Zeitraum beträgt in der Regel 30-90 Tage für Targeting oder verhaltensbezogene Werbe-Cookies und kann bis zu 26 Monate für analytische Leistungs- und Mess-Cookies betragen; First-Party-Cookies werden von der Website, die du besuchst, gesetzt; und

werden von der Website, die du besuchst, gesetzt; und Cookies von Dritten sind Cookies, die innerhalb unserer Dienste verwendet werden und von anderen Organisationen gesetzt werden. Dazu gehören Cookies von externen Analysediensten, die uns helfen, die Nutzung unserer Websites zu verstehen, oder von Werbekunden, damit sie die Wirksamkeit ihrer Werbung verfolgen können.

1. Funktionale Cookies

Funktionale Cookies sind für den Betrieb unserer Dienste unerlässlich. Sie werden verwendet, um sich deine Präferenzen auf unseren Websites zu merken und um verbesserte, persönlichere Funktionen bereitzustellen. Die von diesen Cookies gesammelten Informationen sind in der Regel anonymisiert, so dass wir dich nicht persönlich identifizieren können. Funktionale Cookies verfolgen nicht deine Internetnutzung oder sammeln Informationen, die für den Verkauf von Werbung verwendet werden könnten, aber sie helfen bei der Bereitstellung von Werbung. Diese Cookies sind in der Regel Sitzungscookies (Session-Cookies), die verfallen, wenn du deine Browser-Sitzung beendest.

2. Unverzichtbare oder "unbedingt notwendige" Cookies

Diese Cookies sind für den Betrieb unserer Dienste unerlässlich. Ohne diese Cookies würden Teile unserer Websites nicht funktionieren. Diese Cookies verfolgen nicht, wo du im Internet gewesen bist, und speichern keine Präferenzen über deinen aktuellen Besuch hinaus und sammeln keine Informationen über dich, die für Marketingzwecke verwendet werden könnten. Bei diesen Cookies handelt es sich in der Regel um Sitzungscookies (Session-Cookies), die beim Beenden deiner Browsersitzung verfallen.

3. Performance-Cookies für analytische Leistung und Messung

Analytische Leistungs-Cookies werden verwendet, um die Leistung unserer Dienste zu überwachen, z.B. um die Anzahl der Seitenaufrufe und die Anzahl der eindeutigen Benutzer einer Website zu bestimmen. Webanalyse-Dienste können von Dritten entwickelt und betrieben werden. Die von diesen Cookies gelieferten Informationen ermöglichen uns die Analyse von Mustern des Nutzerverhaltens, und wir verwenden diese Informationen, um das Nutzererlebnis zu verbessern oder Bereiche der Website zu identifizieren, die möglicherweise gewartet werden müssen. Die Informationen sind anonym (d.h. sie können nicht verwendet werden, um dich zu identifizieren und enthalten keine persönlichen Informationen wie deinen Namen und deine E-Mail-Adresse) und werden nur für statistische Zwecke verwendet.

4. Marketing-Cookies für zielgerichtete Werbung oder 'Verhaltenswerbung‘

Diese Cookies, die von uns oder unseren vertrauenswürdigen Drittanbietern auf deinem Gerät platziert werden können, erinnern daran, dass du eine Website besucht hast, und verwenden diese Informationen, um dir Inhalte oder Werbung zu liefern, die auf deine Interessen zugeschnitten sind. Dies wird oft als verhaltensbasierte Online-Werbung (OBA) bezeichnet und erfolgt durch die Gruppierung gemeinsamer Interessen auf der Grundlage des Web-Browsing-Verlaufs. Dein Web-Browsing-Verlauf kann dazu verwendet werden, auf Dinge über dich zu schließen (z.B. dein Alter, Geschlecht usw.), und diese Informationen können auch dazu verwendet werden, Werbung auf Websites für dich relevanter zu machen. Ohne diese Cookies können Inhalte und Werbung, auf die du stößt, weniger relevant für dich und deine Interessen sein. Wenn du weitere Informationen über OBA wünschst, einschließlich der Möglichkeit, diese Cookies abzulehnen, besuche bitte: http://www.youronlinechoices.com/ oder scrolle nach unten zu: Wie können Benutzer Cookies verwalten oder ablehnen?

Future verwendet zusammen mit unseren vertrauenswürdigen Partnern Cookies in Kombination mit anderen Informationen, die wir für eine Reihe von Zwecken pflegen, darunter die folgenden:

1. Erforderliche und funktionale Cookies

Wir verwenden diese Cookies, um bestimmte Online-Funktionen zu ermöglichen, darunter:

Zugang zu deinen Informationen, damit wir dir maßgeschneiderte Inhalte und Erfahrungen anbieten können oder um uns an die zuletzt besuchte Seite der Dienste zu erinnern;

wiederkehrende Benutzer, Registranten und Abonnenten zu identifizieren und ihnen eine personalisierte Version der Website zu ermöglichen;

die Notwendigkeit für wiederkehrende Benutzer, ihre Anmeldedaten erneut einzugeben, entfällt;

Kommentare zu unseren Websites;

Betrieb eines Einkaufswagens auf verschiedenen unserer Dienste, einschließlich www.myfavouritemagazines.com;

deine Einstellungen beibehalten und deine Identität authentifizieren, während du bei den Diensten angemeldet bist;

Unterstützung von Sicherheitsmaßnahmen und Hilfe bei der Identifizierung möglicher betrügerischer oder missbräuchlicher Aktivitäten.

Wenn du gegen die Verwendung von wesentlichen und funktionalen Cookies bist, scrolle bitte nach unten zu: Wie können Benutzer Cookies verwalten oder ablehnen?

2. Performance-Cookies für die analytische Leistung und Messung

Wir verwenden diese Cookies, um das Verhalten der Benutzer zu messen und so unsere Dienstleistungen besser zu entwickeln. Durch die Verwendung von Analysediensten Dritter wie Google Analytics und ComScore können wir analysieren und messen, welche Seiten wie lange angesehen und welche Links verfolgt werden, und wir können diese Informationen nutzen, um mehr interessante Inhalte anzubieten. Wir verwenden diese Analyse auch, um über unsere Leistung zu berichten und um Werbung zu verkaufen.

Wenn du gegen die Verwendung von Performance-Cookies Einwände hast, lies bitte hier nach: Wie können Benutzer Cookies verwalten oder ablehnen?

3. Marketing-Cookies für zielgerichtete und verhaltensorientierte Werbung

Wir verwenden diese Cookies, zur:

Verwaltung von Online-Werbung und Vereinbarungen über die Aufteilung der Einnahmen. Unsere zugelassenen Werbepartner, vor allem Google (Doubleclick, AdX, AdSense), Rubicon Project, Index Exchange, AppNexus, OpenX, Pubmatic, Criteo und GroupM, verwenden Cookies zusammen mit Web-Beacons, um dir Werbung zu liefern und um es uns zu ermöglichen, unsere Beziehung zu diesen Werbepartnern zu verwalten, indem wir beispielsweise verfolgen, wie viele einzelne Nutzer eine bestimmte Anzeige gesehen oder einem Link in einer Anzeige gefolgt sind;

Verwaltung von eCommerce-Aktivitäten über Partner-Links und damit verbundene Vereinbarungen über die Aufteilung der Einnahmen;

Messung des allgemeinen Nutzerverhaltens auf unseren Websites und auf den Websites Dritter, um ein Profil auf der Grundlage der Browsing-Muster der Nutzer zu erstellen, so dass wir und Dritte die Werbung auf Nutzer ausrichten können, die den Interessen der Nutzer besser entsprechen. Dies bedeutet, dass, wenn Benutzer beispielsweise eine Seite mit einer Rezension über eine bestimmte Kamera besuchen, das Cookie diese Informationen erfasst und wir Werbung für diese Kamera auf diese Benutzer ausrichten können. Wenn Benutzer Websites von Dritten besuchen, die Teil desselben Werbenetzwerks sind, können diese Dritten Werbung für diese Kamera auf diese Benutzer ausrichten;

Erstellung von Profilen, die vertrauenswürdige Dritte kaufen können, damit sie ihre Werbung mit relevanterem Inhalt besser auf diese Benutzer ausrichten können; und

Verfolgung der Anzahl der Benutzer, die eine bestimmte Anzeige gesehen oder eine bestimmte Seite einer unserer Websites besucht haben, die Wirksamkeit unserer Anzeigen zu analysieren und den Werbetreibenden Prüfungen, Untersuchungen und Berichte zur Verfügung zu stellen.

Zu den vertrauenswürdigen Partnern, mit denen wir in Bezug auf Targeting und verhaltensbasierte Werbung zusammenarbeiten, gehören Anzeigenserver von Drittanbietern, Werbeagenturen, Technologieanbieter, Anbieter von Werbeinhalten, Forschungsunternehmen und andere Unternehmen, die uns dabei unterstützen, effektivere Werbung zu liefern und dir eine persönlichere Erfahrung zu bieten. Wenn dein Browser, deine Anwendung oder dein Gerät mit den Servern des Drittanbieters kommuniziert, können diese Unternehmen Informationen sammeln, einschließlich deiner IP-Adresse, der Informationen im Seiten-Header, des Browsers oder des Geräts, so als hättest du deren Webseite angefordert oder deren Anwendungen direkt genutzt.

Wir können weder kontrollieren, noch haben wir Zugang zu den Cookies, die von dritten Werbetreibenden und Sponsoren auf deinem Computer platziert werden.

Für genauere Informationen über die Drittanbieter, mit denen wir in Bezug auf Targeting und verhaltensorientierte Werbung zusammenarbeiten, klicke bitte hier.

Wenn du gegen die Verwendung von Cookies für Targeting und verhaltensbasierte Werbung bist, scrolle bitte nach unten: Wie können Benutzer Cookies verwalten oder ablehnen?

4. Andere Cookies von Dritten

Auf einigen Seiten unserer Websites kannst du feststellen, dass Cookies gesetzt wurden, die nicht mit Future in Verbindung stehen. Wenn du eine Seite mit eingebetteten Inhalten von z.B. YouTube oder Facebook besuchst, können diese Drittanbieter ihre eigenen Cookies auf deinem Gerät setzen. Future hat keine Kontrolle über die Verwendung dieser Drittanbieter-Cookies und kann aufgrund der Art und Weise, wie Cookies funktionieren, nicht auf sie zugreifen, da nur die Partei auf sie zugreifen kann, die sie ursprünglich gesetzt hat. Bitte informiere dich auf den Websites von Drittanbietern über weitere Informationen über diese Cookies.

Einige unserer Websites verwenden Adobe Flash Player, um Video- und Spielinhalte an die Benutzer zu übermitteln. Adobe verwendet eigene Cookies, die nicht über deine Browsereinstellungen verwaltet werden können, sondern vom Flash Player für ähnliche Zwecke verwendet werden, wie z. B. zum Speichern von Präferenzen oder zum Verfolgen von Benutzern. Flash-Cookies funktionieren anders als Cookies im Webbrowser; statt einzelner Cookies für bestimmte Stellen ist eine Website darauf beschränkt, alle Daten in einem Cookie zu speichern. Du kannst steuern, wie viele Daten, wenn überhaupt, in diesem Cookie gespeichert werden dürfen, aber du kannst nicht wählen, welche Art von Informationen gespeichert werden dürfen. Du kannst über das Einstellungsfenster für die Website-Speicherung auf der Adobe-Website verwalten, welche Websites Informationen in Flash-Cookies auf deinem Gerät speichern dürfen.

Wir fügen auch Web-Beacons in unsere E-Mails ein, um den Erfolg unserer Marketingkampagnen zu verfolgen. Das bedeutet, dass wir beim Öffnen einer E-Mail von uns sehen können, welche Seiten unserer Website du besucht hast. Unsere Web-Beacons speichern keine zusätzlichen Informationen auf deinem Gerät, aber durch die Kommunikation mit unseren Cookies auf deinem Gerät können sie uns mitteilen, wann du unsere E-Mail geöffnet hast.

Wenn du gegen die Verwendung von Web-Beacons Einwände hast, scrolle bitte nach unten: Wie können Benutzer Cookies verwalten oder ablehnen?

Für ausführlichere Informationen über die Cookies von Dritten auf unseren Websites klicke bitte hier.

Manche Leute finden die Idee, dass eine Website Informationen auf ihrem Gerät speichert, ein wenig aufdringlich, insbesondere wenn die Informationen von einem Dritten gespeichert und verwendet werden. So kannst du beispielsweise Einwände gegen die Zustellung von Werbung haben, die auf deine Interessen ausgerichtet ist und auf deinem Surf-Verlauf basiert. Wenn du es vorziehst, Cookies abzulehnen, ist es möglich, Cookies zu kontrollieren, indem du die folgenden Schritte befolgst. Du solltest dir jedoch bewusst sein, dass du dabei einige Funktionen und Merkmale der Website verlieren könntest.

Cookies, auch solche, die bereits gesetzt wurden, können von deiner Festplatte gelöscht werden. Du kannst auch die Voreinstellungen/Einstellungen in deinem Webbrowser ändern, um Cookies zu steuern. Einige Internet-Browser haben eine 'Nicht verfolgen' oder 'DNT'-Einstellung; dies sendet ein Signal an Websites, das sie auffordert, dein Surfen nicht zu verfolgen. Die folgenden Links können hilfreich sein:

In einigen Fällen kannst du dich dafür entscheiden, Cookies von der Hauptsite zu akzeptieren, sie aber für Dritte zu blockieren. In anderen Fällen kannst du Cookies von bestimmten Werbetreibenden blockieren oder alle Cookies löschen. Das Löschen oder Blockieren von Cookies kann die Funktionalität der Website einschränken. Um mehr darüber zu erfahren, wie du Cookies ablehnen kannst, besuche http://www.allaboutcookies.org/ oder gehe zum Hilfemenü in deinem Internet-Browser. Wenn du Probleme mit dem Löschen von Cookies hast, solltest du dich an den Anbieter deines Webbrowsers wenden.

Für weitere Informationen über Cookies von Dritten, die von Werbetreibenden erzeugt wurden, besuche bitte www.youronlinechoices.com.

Bitte beachte, dass es sich um Websites Dritter handelt und Future keine Haftung für die auf diesen Seiten gegebenen Anweisungen übernimmt.

Abmeldung von Cookies für die analytische Leistung:

Wenn du dich von den Analytischen-Cookies abmelden möchtest, klicke bitte auf die entsprechenden Links in dieser Tabelle für Cookies von Drittanbietern.

Deaktivierung von Cookies für Zielgruppen- und Verhaltenswerbung:

Wenn du Cookies von Drittanbietern, die von Werbetreibenden oder Anbietern von gezielten Werbedienstleistungen erzeugt werden, deaktivieren möchtest, kannst du diese deaktivieren, indem du die Website des Drittanbieters aufrufst. Bitte klicke hier für Details.

Wie du Cookies für gezielte Werbung und verhaltensbasierte Werbung ablehnen kannst, erfährst du auf der Website des Drittanbieters:

http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/

http://www.aboutads.info

http://www.youronlinechoices.eu

Web-Beacons

Du kannst Web Beacons und andere Verfolgungstechnologien normalerweise unwirksam machen, indem du Cookies in deinem Browser ausschaltest. Es gibt auch Browser-Add-ons und -Erweiterungen, die Web Beacons gezielt blockieren. Wenn du gegen Web Beacons in E-Mails Einwände hast, empfehlen wir dir, die oben aufgeführten Anweisungen zum Löschen bestehender Cookies und zur Deaktivierung künftiger Cookies zu befolgen. Wir wissen dann immer noch, wie viele unserer E-Mails geöffnet werden, und wir erhalten automatisch deine IP-Adresse, eine eindeutige Kennung deines Geräts oder eines anderen Zugangsgerätes; wir werden dich jedoch nicht als Einzelperson identifizieren.

Bitte kontaktiere den Datenschutzbeauftragten von Future, wenn du weitere Informationen über die von uns verwendeten Cookies und deren Zweck wünschst:

Per E-Mail: DPO@futurenet.com

Per Telefon: 01225 442244

Mit der Post: Datenschutzanfragen / Data Protection Enquiries, Future Publishing Limited, Quay House, The Ambury, Bath, BA1 1UA

Für weitere Informationen über Cookies besuche bitte http://www.allaboutcookies.org/

Allgemeine Informationen zum Datenschutz findest du unter:

Die Website des Informationskommissars: https://ico.org.uk/

Vereinigung für Direktmarketing: https://dma.org.uk/

https://www.futureplc.com/cookies-policy/

Stand: Mai 2018