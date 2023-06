Die besten RPGs: Top-Rollenspiele für Abenteurer

The Legend of Zelda: T...

Die besten RPGs nehmen dich mit auf ein Abenteuer, das du nie vergessen wirst. Egal, ob du Drachen tötest, ferne Planeten erkundest oder gegen eine Sekte kämpfst, ein gutes Rollenspiel lässt dich in seine Welt voller unvergesslicher Charaktere eintauchen. Und ein wirklich gutes Rollenspiel gibt dir zudem die Möglichkeit, das Erlebnis an deinen Geschmack anzupassen. Vielleicht kannst du deinen Charakter ändern, dir eine eigene Gruppe von Begleitern zusammenstellen oder einfach dein eigenes Tempo bestimmen.

Hier bei TRG haben wir das Beste, was das Genre zu bieten hat, zusammengetragen. und versucht, eine ganze Reihe verschiedener RPGs in unsere Liste aufzunehmen. Egal, ob du nach einem abgedrehten JRPG, einem epischen Fantasyspiel oder einem rundenbasierten Strategie-RPG suchst, hier ist bestimmt etwas für dich dabei.

Die besten Rollenspiele

Verfügbare Plattformen: PC, Nintendo Switch, PS5 und Xbox Series X|S

Wenn du auf der Suche nach einem mittelalterlichen Fantasy-Rollenspiel mit einem detaillierten Weltenaufbau, einer guten Geschichte und verlockenden Nebenquests bist, dann kannst du mit The Witcher 3 nichts falsch machen - selbst wenn du die anderen Spiele der Reihe nicht gespielt hast.

In den verdreckten Stiefeln des Monsterjägers Geralt von Riva durchstreifst du eine riesige Open World die in Sachen Kreaturen- und Quest-Design ihresgleichen sucht. Gleichzeitig sucht Geralt nach seiner Ziehtochter Ciri, bevor diese von der geisterhaften Wilden Jagd geschnappt wird. Auf dem Weg dorthin begegnen dir nicht nur die tiefsten Abgründe der Menschen, sondern auch jede Menge verrückte Figuren und sogar die eine oder andere Liebschaft.

Dank des Next-gen-Upgrades von The Witcher 3, das Ende 2022 veröffentlicht wurde, sieht dieses erstklassige Rollenspiel besser aus als je zuvor und spielt sich auch besser. Es lohnt sich auf jeden Fall, es schon vor der Veröffentlichung von The Witcher 4 zu spielen und bleibt, während die Netflix-Serie immer weiter an Zuspruch verliert, eines der besten Rollenspiele aller Zeiten.

Final Fantasy XVI Ein episches, erwachsenes Fantasy-Abenteuer in neuem Gewand

Verfügbare Plattformen: PS5

Final Fantasy XVI ist eine düstere und überaus willkommene Neuausrichtung der Reihe, die sowohl in Sachen Setting als auch Gameplay bewusst andere Wege geht. Dabei wird eine fantastische, erwachsene Welt aufgebaut, die dich von Anfang bis Ende in ihren Bann zieht. Dafür sorgen vor allem ihre zahlreichen großen und kleinen Geschichten, in denen wichtige Themen wie Rassismus oder der freie Wille behandelt werden.

Und selbst kleinere Nebenfiguren bekommen abseits der Hauptgeschichte durch ihre eigene Questreihe weit mehr Tiefe, als du zunächst annimmst. Durch dieses hervorragende Writing bleibt das Spiel bis zum Ende packend, da du die ganze Zeit mit den vielen Figuren mitfieberst.

Aber auch das Kampfsystem geht neue Wege und verabschiedet sich nun vollends von seinen rundenbasierten Wurzeln. Statt auf Taktik wird hier nämlich auf schnelle, brachiale Action gesetzt. Wenn du darauf Bock hast und dich auch einige optische Mängel nicht stören, bekommst du mit FFXVI ein unfassbar reichhaltiges Fantasy-Epos, wie du es schon lange nicht mehr gesehen hast.

Disco Elysium Ein düsteres Abenteuer voller Geschichten, bei dem deine Entscheidungen zählen

Verfügbare Plattformen: PC, Nintendo Switch, PS5 und Xbox Series X|S

Disco Elysium ist ein RPG wie kein anderes. In einer heruntergekommenen Stadt voller kaputter Charaktere spielst du einen Polizisten mit Gedächtnisschwund, der versucht, einen Mord aufzuklären. Dank seiner Amnesie kannst du diesen (zunächst) namenlosen Polizisten im Laufe des Spiels selbst formen.

Was Disco Elysium so besonders macht, sind die Entscheidungen, die du im Laufe der Zeit triffst. Es gibt selten eine eindeutige "richtige" oder "falsche" Wahl und du kannst ganz unterschiedliche Spielverläufe haben, indem du dich auf verschiedene Aspekte deines Charakters verlässt. Du kannst korrupt, faul und streitlustig sein, oder aber hartnäckig und engagiert. Der Protagonist von Disco Elysium hat viele Facetten, die ihn zu einem der besten RPG-Charaktere machen, die es gibt. Das Spiel ist ein Muss für RPG-Fans, vor allem jetzt, da es in der Version The Final Cut noch mehr Inhalte und eine vollständige Sprachausgabe enthält.

Verfügbare Plattformen: PC, PS5 und Xbox Series X|S

Elden Ring ist nichts was man abends auf der Couch zur Entspannung spielt. Wenn du dir nicht gerne die Zähne ausbeißt und das Kampfsystem bis ins letzte Detail lernen willst, dann solltest du dich von den Zwischenlanden eher fern halten. Allerdings ist Entwickler FromSoftware gerade für diese Art Spiel berüchtigt.

Die Open-World geht in dem Konzept sehr gut auf und bietet unendlich viel zu entdecken - unter anderem zahllose atemberaubende Panoramen. Allerdings stehen sich hier Freiheit und Questdesign etwas im Weg. So kann es durchaus passieren, dass einzelne Questreihen nicht mehr starten, weil du einen gewissen Weltfortschritt erreicht hast.

Wer aber Soulslikes mag, mit all ihren Tücken, oder einfach nur eine masochistische Gameplay-Erfahrung sucht, kommt hier mit mindestens 80 Stunden sehr gut auf seine Kosten. Denn das Gefühl, wenn man 100 mal an einem Boss gescheitert ist und ihn dann endlich legt, fühlt sich in den meisten Fällen immer noch unfassbar belohnend an.

Persona 5 Royal Ein super stylisches JRPG

Verfügbare Plattformen: PC, Nintendo Switch, PS5 und Xbox Series X|S

Persona 5 ist vielleicht das stilvollste JRPG, das du je spielen wirst. Jeder Aspekt des Spiels, von den Kämpfen bis hin zu den Ladebildschirmen, besticht durch sein untrügliches Gespür für schicke Ästhetik.

Dabei wird die Geschichte einer Gruppe abgestumpfter Teenager erzählt, die buchstäblich die Herzen von Übeltätern verändern. Geschichten von Missbrauch aufdecken und korrupten Beamten entgegentreten gehört hier zur Tagesordnung. Durch seine nuancierte Erzählweise schafft es Persona 5, auch dunkle Themen tiefgründig zu behandeln, was nur einer der vielen Gründe ist, die diesem Spiel einen Platz auf dieser Liste der besten RPGs sichern.

Verfügbare Plattformen: PC, Nintendo Switch, PS5 und Xbox Series X|S

Divinity 2 entführt dich in ein isometrisches Rollenspiel, in dem du als "Gotterweckter" versuchst, die eindringende Leere aufzuhalten und ein mächtiger Göttlicher zu werden. Dabei überzeugt das Spiel zum mit seiner fesselnden Geschichte und umfangreichen Charakterwahl, aber auch mit seiner Entscheidungsfreiheit.

Ob du dich lieber mit NPCs unterhältst oder in rundenbasierten Kämpfen deine Strategie beweist, liegt ganz bei dir. Tatsächlich kannst du einen Großteil des Spiels durchspielen, ohne dir die Hände im Kampf schmutzig zu machen. Stell dich also darauf ein, dass deine Entscheidungen das Schicksal von Rivellon und weit darüber hinaus bestimmen können. Dieses CRPG fängt den Charme eines Tabletop-Rollenspiels auf einzigartige Weise ein und ist definitiv ein Muss für Rollenspielfans.

Verfügbare Plattformen: PS5 und PC

Ja, schon wieder Final Fantasy. Allerdings ist Final Fantasy 7 Remake die Neuauflage eines der besten Rollenspiele aller Zeiten und darf in dieser Liste nicht fehlen. Hier schließt du dich als Söldner Cloud Strive mit der Öko-Terroristengruppe AVALANCHE zusammen, um den Megakonzern Shinra zu stürzen. Der Kern der Geschichte ist zwar derselbe wie im Original, aber FF7 Remake füllt Lücken in der Geschichte, von denen wir 1997 noch gar nicht wussten, dass sie gefüllt werden müssen, indem es neue Handlungspunkte hinzufügt und die bestehenden Charaktere weiter ausbaut.

Darüber hinaus hat Entwickler Square Enix durch die Übernahme von Elementen der Final Fantasy-Titel, die seit dem Original erschienen sind, wie z. B. Echtzeit-Action, das wohl beste Kampfsystem geschaffen, das die Serie je gesehen hat. Die Verschmelzung von Alt und Neu ergibt ein modernes JRPG, das die reichhaltige Geschichte des Originals aufgreift und gleichzeitig neue Elemente bietet, die das Spiel frisch wirken lassen. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende, denn Final Fantasy 7 Rebirth soll Anfang 2024 erscheinen.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Das beste Open World-Spiel aller Zeiten

Verfügbare Plattformen: Nintendo Switch

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom schafft es in jeder Hinsicht seinen Vorgänger Breath of the Wild zu übertreffen, der zu seiner Zeit bereits, trotz einiger kleiner Schwächen, eines der besten Spiele aller Zeiten war. Dieses Erbe ehrt der Nachfolger aber nicht nur, sondern merzt Schwächen auf kreative Weise aus, erweitert das Gameplay enorm und erzählt dabei auch noch eine spannende Geschichte.

Die Open World baut zwar auf der bekannten auf, verändert die Umgebungen aber so sehr, dass selbst ich, der ich zwischen 200 und 300 Stunden mit Breath of the Wild verbracht habe, oft das Gefühl hatte, zum ersten Mal hier zu sein. Von der neuen Vertikalität habe ich da noch gar nicht angefangen. Entscheidungsfreiheit im Gameplay gehört hier wieder fest dazu und belohnt dich immer wieder dafür, neue Wege zur Problemlösung zu finden. Ich könnte ganze Artikel allein mit Anekdoten füllen, die ich in diesem fantastischen Spiel erlebt habe.

Egal, ob du also ein Zelda-Fan oder gar einer des Vorgängers bist: Wenn du eine Open World willst, die dich auch tatsächlich dafür belohnt, sie zu erkunden und kennenzulernen, dann bist du bei Tears of the Kingdom genau richtig.

Verfügbare Plattformen: Nintendo Switch



Pokémon Karmesin & Purpur sind die wohl kühnsten Pokémon-Editionen seit langem. Sie stellen das Taschenmonster-Genre nicht nur durch eine erstmalige nahtlose Open World auf den Kopf, sondern machen auch um die legendären Pokémon Miraidon (Purpur) oder Koraidon (Karmesin) kein Geheimnis, die sich dir schon früh auf deiner Reise nach einer heiklen Rettungsaktion anschließen. Im Laufe deines Abenteuers wirst du mehr über dich, deinen legendären Begleiter und das seltsame Band, das euch zu verbinden scheint, erfahren.



Reizvoll sind außerdem die drei großen Story-Stränge, die dir das Spiel an die Hand gibt. Diese bestehen aus drei großen Aufgaben, die dir im Rahmen der sogenannten "Schatzsuche" von deiner Schule aufgetragen werden. Zum einen kannst du wie üblich die acht Arenaleiter herausfordern, um so schließlich gegen die Top 4 und den Champ antreten zu können. Du kannst aber auch den Fieslingen von Team Star die Hucke voll hauen, oder die sagenumwobenen Geheimgewürze mit Pepper sammeln, um mit diesen die leckersten Sandwiches überhaupt zu kreieren. In welcher Reihenfolge du die Geschichten absolvierst und welchen "Schatz" du dabei findest, bleibt ganz allein dir überlassen.



Auch wenn Pokémon Karmesin & Purpur unter Performance-Problemen, vielen Bugs und wirklich schlechter Grafik leidet, macht ihn der Ehrgeiz, der dahinter steckt, dennoch zu einem der besten RPGs, die es derzeit zu spielen gibt.

Mass Effect Legendary Edition Eine fantastische, dreiteilige Sci-Fi-Oper

Verfügbare Plattformen: PC, PS5 und Xbox Series X|S

Jetzt hatten wir so viele Fantasy-Rollenspiele, dass man denken könnte, es gäbe kaum etwas anderes. Ohne die Mass Effect Trilogie wäre diese Liste aber bei weitem nicht komplett. Als wahlweise weiblicher oder männlicher Commander Shephard versuchst du mit deiner Crew die Galaxie vor der deutlich weiterentwickelten Maschinenrasse der Reaper zu retten.

Deine Entscheidungen als Spieler waren dabei von Beginn an ein elementarer Bestandteil der Erfahrung und ließen sich auch immer in den nächsten Teil importieren. In diesem Remaster der kompletten Trilogie hast du nun die Möglichkeit, das gesamte Epos erneut oder sogar zum ersten Mal in aufgehübschten Gewand zu erleben.

Die Reihe der Xbox 360-Ära wurde von Spielern auf der ganzen Welt geliebt - ob für die fesselnden Rollenspielelemente, die tiefgründige Sci-Fi-Geschichte oder die charmanten Alien-Techtelmechtel. Die Mass Effect Legendary Edition macht diese Spiele noch besser, indem sie sie mit einer Reihe von visuellen, Audio- und Gameplay-Verbesserungen ins moderne Zeitalter bringt, während unsere rosaroten Erinnerungen an sie völlig intakt bleiben.

Diablo 4 Herrlich teuflisch

Verfügbare Plattformen: PC, PS5 und Xbox Series X|S

Diablo 4 ist der neueste Teil von Blizzards langjährigen Action-RPG-Titeln und bietet eine willkommene Rückkehr zu den Grundlagen der Serie, während es gleichzeitig das Spielerlebnis in fast jeder Hinsicht modernisiert. Das dürfte sowohl langjährige Kenner der Serie als auch Neulinge in seinen Bann ziehen. Denn mit seiner düsteren Atmosphäre, einer detaillierten Geschichte und seinem umfangreichen Gameplay bietet es ein Gesamtpaket, das heute viele Titel vermissen lassen.

Die Kämpfe mögen stumpf sein, sind dafür aber auch intensiv und belohnend - genau wie es in einem guten Action-RPG der alten Schule sein soll. Außerdem hast du durch die verschiedenen Klassen auch genügend Flexibilität beim Charakteraufbau.

Die neue Open World von Diablo 4 mag ebenfalls nicht die bahnbrechende Innovation bieten, ist aber wirklich glaubwürdig und vielfältig. Neben der tiefen Lore und gut geschriebenen Figuren gibt es nämlich auch jede Menge Ablenkungen in Form von Events und Nebenquests.

Verfügbare Plattformen: PC

Jeder hat schon mal davon gehört, vielleicht auch mal kurz reingespielt und es für nicht gut genug befunden, andere haben sich seit Release im Jahre 2005 darin verloren und spielen es heute noch. Zwar mag sich World of Warcraft über die Jahre stark verändert haben, dennoch ist es selbst 18 Jahre nach seiner Veröffentlichung eines der erfolgreichsten MMORPGs, die es gibt. Aber woran liegt das? Als WoW auf den Markt kam, war zur damaligen Zeit besonders die Zugänglichkeit ein großes Thema. Vor World of Warcraft beherrschten viel kompliziertere und vor allem unausgereifte Titel wie Dark Age of Camelot die MMO-Szene, bei denen es Gang und Gäbe war, sich durch die Welt zu quälen.



Durch den leichten Einstieg, den dir World of Warcraft bietet, bist du im Nu in der Welt von Azeroth versunken. Das MMO bietet dir eine riesige Auswahl an Völkern sowie Klassen mit mehreren Spezialisierungen, die sich alle unterschiedlich spielen und eine der drei Rollen (Tank, Heiler oder Schaden) übernehmen. Kombiniere dies mit einer riesigen lebhaften Welt, unzähligen Dungeons sowie Schlachtzügen, die du mit anderen Spielern absolvierst, und Unmengen an Erfolgen und anderen Geheimnissen, die es zu meistern gilt. WoW ist genau deshalb so gut, weil allein du entscheidest, welche Abenteuer du auf deiner Reise durch Azeroth erleben möchtest.

Die besten Rollenspiele: FAQs

Welches ist das beliebteste Rollenspiel aller Zeiten? Nach den öffentlich zugänglichen Verkaufszahlen ist das Pokémon-Franchise die meistverkaufte Rollenspielserie aller Zeiten. Seit Beginn der Serie in den 1990ern wurden über 480 Millionen Einheiten verkauft. Pokémon Blau, Gelb, Grün und Rot wurden weltweit 59 Millionen Mal verkauft und sind damit die meistverkauften Einzel-Rollenspiele. Für die meisten RPGs gibt es jedoch einfach kein Datum. Ein Beispiel: Obwohl es möglich ist, dass Skyrim Pokémon in den Schatten gestellt hat, hat Bethesda keine offiziellen Zahlen bekannt gegeben. Einige spekulierten, dass die Verkaufszahlen bei 30 Millionen lagen, aber Todd Howard behauptete in einem Interview mit IGN, dass Skyrim "weit mehr" Exemplare verkauft hat.