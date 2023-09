Asus ROG Flow 13 im Test: Klein und Oho!

Der Asus ROG Flow 13 ist ein überraschend potentes Arbeitstier, was problemfrei auch eine Doppelrolle als Gaming-Option einnehmen kann (RTX 3050 Ti sei Dank)! Das Touch-Display wie auch das Convertible-Design erlauben reichlich Flexibilität, nur in Sachen Wärmeentwicklung und Batterielaufzeit muss man Schwächen verzeihen können. In Anbetracht des fairen Einstiegspreises für ein derart multifunktionales System aber zweifelsohne zu verschmerzen!

Ein-Minuten-Rezension

Ein jedes Notebook hat so seine Stärken und Schwächen. Manche brillieren mit üppiger Akkulaufzeit, die nächsten Vertreter wollen mit einem ansehnlichen Display deine Augen umschmeicheln und wiederum die nächsten begeistern als Gaming-Powerhouse – was zumeist allerdings ein eher klobiges Äußeres zur Folge hat.

Kaum ein Vertreter kann all diese Disziplinen zugleich in sich vereinen. Dem sehr nahe kommt allerdings der Asus ROG Flow 13. Mit seinem ultimativ portablen 2-in-1-Design, einem knackscharfen Display sowie einem leistungsstarken Innenleben wurde hier an vielerlei Ecken getüftelt, um das bestmöglich aus dem kompakten 13-Zoll-Vertreter herauszukitzeln.

Besonders positiv fällt hierbei das 120-Hertz-Display wie auch die RTX 3050 Ti auf, welche in Kombination sogar für Gamer spannend werden. Elden Ring auf diesem kleinen Asus-Vertreter zocken? Kein Problem! Und das sogar komplett flüssig und ohne große Makel ...

... außer vielleicht die Wärmeproduktion. Denn ja, das Flow 13 verfügt zwar über Lüfteröffnungen, wirklich viel Abhilfe können die bei aufwendigen Arbeiten aber auch nicht gegen die heranwachsende Wärme schaffen – Schade. Und auch die Akkulaufzeit könnte meines Erachtens noch einen Ticken besser sein.

Das sind aber nur kleine Wermutstropfen, die den großartigen Gesamteindruck kaum trüben. Wenn man mir vor einigen Jahren erzählt hätte, dass wir in 2023 solche Optionen für Arbeit UND Vergnügen haben werden, hätte ich wohl einen jeden für verrückt erklärt – und doch ist der Asus ROG Flow 13 plötzlich da und beweist, dass Design, Leistung und Funktionsvielfalt durchaus auch zum fairen Preis vereinbar sind!

Asus ROG Flow 13: Preis und Verfügbarkeit

Spezifikationen: Unser Testsystem hatte die folgenden Leistungsmerkmale: CPU: AMD Ryzen 9 6900HS

Graphics: NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti

RAM : 16 GB LPDDR5

Display: 13,4" Full-HD (1920x1080 Pixel) 120 Hz Touch-Display

Speicher: 1TB SSD

Anschlüsse: 2 x USB-C, 1 x USB-A, 1 x HDMI, 1 x 3,5-mm-Klinkensteckeranschluss

Kamera: 720p HD-Kamera

Betriebssystem: Windows 11 Home

Maße: ‎29,9 x 22,2 x 1,58 cm

Gewicht: 1,3 Kilogramm

Bei Online-Händler wie Amazon bekommst du den Asus ROG Flow 13 bereits seit geraumer Zeit recht preisgünstig. Zum aktuellen Zeitpunkt sogar schon für 1.299 Euro und damit 500 Euro unter UVP!

In Anbetracht der gebotenen Spezifikationen ein durchaus fairer Preis. Vor allem aber aus dem Gesichtspunkt heraus spannend, dass viele Alternativen im Gaming-Einstiegssegment ohnehin erst ab etwa 1.000 Euro aufwärts anfangen. Und auch Office-Vertreter von Dell oder Apple sind mit ähnlicher Ausstattung bei einem geringen vierstelligen Betrag angesiedelt.

Nun also das Beste aus beiden Welten zum ähnlich moderaten Preis zu bekommen, ist schon eine feine Sache!

Asus ROG Flow 13: Design

Wenn es um Gaming-Laptops geht, ist der ROG Flow 13 wohl eher von der konservativen Sorte. Allerdings passt recht gut zur Vermarktung in Richtung berufstätiger Profis und Multitalente, die tagsüber eine tragbare Workstation benötigen und mittags sowie nach Feierabend in die Welt des Gamings eintauchen wollen. Mit nur 1,3 kg und einer Dicke von gerade einmal 22,2 mm wird er außerdem problemfrei in deinen Rucksack auf dem morgendlichen Arbeitsweg passen und fällt hierbei kaum ins Gewicht – wortwörtlich!

Das Schwarz des Designs ist zudem modern und schlicht, bewahrt jedoch immer noch viel von dem ikonischen ROG-Stil, den wir von Asus frequentiert sehen und auch lieben. Weiterhin besticht der 13,4-Zoll-Display des Flow 13 mit guter Helligkeit und Bildschärfe, die sich in Anbetracht einer Full-HD-Auflösung bei dieser Bilddiagonale keinesfalls verstecken brauch. Farben sind weitgehend lebendig und so ist Arbeit wie Vergnügen auf dem Flow 13 ein wahrer Augenschmaus.

Auch die Tastatur ist komfortabel und verfügt über großzügig dimensionierte Tasten mit subtiler Hintergrundbeleuchtung. Oberhalb der gängigen Tastenauswahl gibt es sogar noch eine Reihe von dedizierten Knöpfen zur Regulierung der Lautstärke, Deaktivierung des Mikrofons oder dem Schnellzugriff auf die ROG Armory Crate-Steuerungssoftware. Letztgenannte ist dafür dienlich, GPU und andere Komponenten zu optimieren und deswegen ist so ein separater Zugriff natürlich immer gern gesehen.

Das Touchpad ist ebenfalls zufriedenstellend – zumindest für die Momente, wo kein Raum für eine separate Maus gegeben ist. Den Komfort einiger Konkurrenten erreicht man zwar noch nicht ganz, zur Not kann man hier ja aber auch auf die Touch-Option des Displays ausweichen und so die ein oder andere Bredouille umgehen.

Ein bisschen kritteln muss ich allerdings bei der Port-Auswahl. Ja, ich weiß, man sollte bei einer Größe von 13 Zoll nicht gerade eine Fülle an Ports erwarten dürfen. Allerdings ist ein einziger USB-A-Port schon etwas mau.

Und auch die Tatsache, dass es zwar zwei USB-C-Ports gibt, einer hiervon jedoch für das entsprechende Ladekabel reserviert ist, stößt etwas sauer auf.

Und wo ich gerade beim Meckern bin, muss ich leider auch noch einmal zurück zur Farbwahl kommen. Denn ja, das Flow 13 erstrahlt in einem schönen Schwarz, allerdings ist die Oberfläche der Rückseiten auch äußerst anfällig für Fingerabdrücke, Staub und sonstige Schmutzflecken. Das ist man als Liebhaber dunkler Farben vielleicht hier und da gewohnt, ein wenig schaden tut es dem sonst so schicken Gesamteindruck des Äußeren aber dennoch ...

Asus ROG Flow 13: Leistung

Das Asus ROG Flow 13 ist trotz geringer Größe mit beeindruckender Hardware ausgestattet und verfügt so beispielsweise über einen AMD Ryzen 9 6900HS Prozessor sowie satte 16 GB Arbeitsspeicher.

Einerseits ist das sicher gut für Gaming, andererseits ist es aber auch für aufwendigere Arbeiten im Unialltag oder dem Büro ganz vortrefflich. Entsprechend kannst du als kreativer Geist auch auf die bekannten Optionen von Adobe und Co. zurückgreifen, ohne Sorge um ein spürbares Leistungsdefizit zu haben.

Dass hingegen Office, Chrome, Spotify und Co. sogar simultan gänzlich ohne Probleme laufen, versteht sich hingegen wohl praktisch schon von selbst.

Doch Leistung kann man natürlich nicht gesamtheitlich betrachten, ohne zumindest das Thema Gaming anzureißen. Mit einer Nvidia GeForce RTX 3050 Ti versucht das Asus ROG Flow 13 hierbei den wachsenden Anforderungen aktueller Titel her zu werden – und das mit überraschend viel Erfolg.

Ja, 4 GB DDR6-VRAM können manchmal doch ein My zu wenig sein, insgesamt waren die Ergebnisse, die das Flow 13 hervorzaubert aber mehr als sehenswert. A Plague Tale: Innoscence, Elden Ring, Tomb Raider, Battlefield ... ich könnte diese Liste ewig weiterführen. Doch all diese Titel hab ich getestet und in allen habe ich tolle Ergebnisse im spielbar flüssigen Stil geliefert bekommen.

Ja, es ist etwas Feinarbeit in den Einstellungen notwendig. Und ja, häufig hat man praktisch die Wahl aus dem Topf voller Elend, wenn man zwischen schlechterer Grafikdarstellung und weniger Frames wählen muss. Wer sich aber mit 30 und häufig sogar 60 Frames begnügt, der wird einen erstaunlichen Großteil der Spielelandschaft auch auf dem Asus ROG Flow 13 zum Laufen bringen – zumindest 2023!

Spürbar ist die Anstrengung hier dann aber zuweilen auch in Sachen Wärmeentwicklung. Zwar ist die produzierte Hitze nie so unerträglich, dass man sich nahezu die Finger verbrennt, sie ist aber eben spürbar. Und auch der Lüfter ist dabei fleißig am Arbeiten – wie eigentlich fast immer, wenn es in Richtung einer aufwändigeren Tätigkeit als dem bloßen Texten und Browsen ging.

Alles irgendwo in Anbetracht des Designs nachvollziehbar, allerdings auch etwas, worauf man sich eben gefasst machen muss.

Asus ROG Flow 13: Akkulaufzeit

In Bezug auf die Akkulaufzeit kann der Laptop leider nicht den bisher so tollen Gesamteindruck zur Gänze abrunden.

Es ist durchaus nachvollziehbar, dass die Batterieleistung bei der Nutzung von aufwendigen Programmen oder aber dem Genuss von Videospielen nahezu im Minutentakt purzelt – das ist auch mir klar und da mache ich dem Flow 13 keinen Vorwurf.

Problematisch wird es aber dann, wenn auch der alltägliche Gebrauch im Office- oder Web nicht die gewünschten Resultate nach sich zieht. Hier kam ich mit dem Asus ROG Flow 13 nämlich zumeist nur auf popelige 5 bis 7 Stunden – ein Dauerläufer sieht anders aus.

Ich meine, ja sicher, das reicht noch immer, um ein Meeting oder eine Vorlesung problemfrei zu überdauern. Ärgerlich ist es aber dennoch, wenn du mit einem bereits beanspruchten Restakku in der Bahn sitzt und dir plötzlich die Arbeit aufgrund mangelnder Restleistung erschwert wird.

Einziger kleiner Wermutstropfen hier: Dank des leistungsstarken Ladegeräts ist das Flow 13 auch im Nu wieder einsatzbereit und lädt 50 Prozent schon in 30 Minuten!

Solltest du das Asus ROG Flow 13 kaufen?

Kauf es, wenn ...

Du Gaming-Leistung UND Design schätzt Das Asus ROG Flow 13 bietet in dieser Hinsicht das Beste aus zweierlei Welten und vereint so das schicke Design moderner Convertibles oder Ultrabooks mit der Gaming-Power eines starken Einsteigergeräts im Segment!



Du wert auf ein flottes Display legst Das 120-Hertz-Display ist schnell, reaktionsfreudig und durch Touch sogar überaus vielseitig.

Du eine platzsparende Lösung suchst Mit 13,4 Zoll ist das Flow 13 in jedem Rucksack problemfrei verstaubar. Und damit auch kaum größer als beispielsweise ein iPad oder ein Steam Deck!

Kauf das Flow 13 lieber nicht, wenn ...

Du nur unregelmäßig eine Ladeoption zur Hand Das Flow 13 begeistert mit vielem, aber sicher nicht mit der größten Batterielaufzeit. Entsprechend nichts für Vielreisende, die nur unregelmäßig eine Ladeoption zur Hand haben.

Du wirklich JEDEN Gamingtitel mit den besten Einstellungen genießen willst Das Flow 13 ist ein toller Gaminggefährte, aber sicher nicht für jeden brandaktuellen Titel auf den höchsten Settings gemacht. Spätestens bei Starfield und Co. ist Schluss – und das sollte man berücksichtigen