Die nächste Generation: Der faltbare OLED-Bildschirm von LG ist genau das, was wir uns für den Laptop immer gewünscht haben!

LG hat angekündigt, dass man mit der Massenproduktion der hauseigenen, faltbaren 17-Zoll-OLED-Panels für Laptops beginnen wird.

Die faltbaren Paneele verwenden dabei eine Tandem-OLED-Struktur. Selbige kam zuerst bei Automobildisplays zum Einsatz, wo sie mit langer Lebensdauer begeistern konnte, wird nun aber auch für PCs und andere Geräte der IT-Branche wohl eine sinnvolle Ergänzung werden.

Das OLED-Panel verwendet zudem ein spezielles Material, das die Faltenbildung an der Faltstelle minimiert und so ein nahtloses und klares Displaydesign ermöglicht. Außerdem ist es ein Touchscreen, der sowohl auf Finger- als auch auf Stifteingaben reagiert und somit für eine Vielzahl von Nutzungsmöglichkeiten bestens geeignet ist.

Mit QHD+-Auflösung (2560x1920 Pixel) und "unendlichem Kontrastverhältnis" (wird erreicht, wenn Gerät überhaupt kein Licht bei dunkelsten Farben abgibt) können somit gar hochauflösende Inhalte in allerbester Qualität genossen werden. Im aufgeklappten Zustand kommt der 17-Zoll-Monitor zudem auf ein 4:3-Seitenverhätnis, durch Verstellbarkeitsoptionen kannst du ihn aber auf Wunsch auch wie eine 12,3-Zoll-Laptopoption nutzen (Seitenverhältnis von 3:2).

Mit dieser Kracher-Neuerung erweitert der bekannte Hersteller nun also sein faltbares OLED-Sortiment um eine XL-Option, welche der 13,3-Zoll-Alternative künftig zur gefährlichen, hauseigenen Konkurrenz werden könnte!

Der Markt der OLED-Panels wird scheinbar ordentlich aufgemischt

LG dominiert fortan also längst nicht mehr nur den Markt der OLED-Bildschirme im IT- wie Automobilsegment, sondern dürfte auch künftig in immer bessere, kompaktere (oder auf Wunsch auch größere) OLED-Bildschirme setzen.

Zuletzt gab es auch im TV-Segment wieder ordentlich Grund zum Zelebrieren, wo LG hier doch seit 2022 mit der stetig weiter optimierten OLED.EX-Technologie ins Rennen geht – eine Technik, die bis zu 30 Prozent mehr Helligkeit als Konkurrenzprodukte liefert. Nicht ohne Grund ist der Hersteller damit auch als Lieferant für viele Mitbewerber im TV-Segment wie Hisense, Sony, Panasonic, Philips oder Vizio tätig, wobei natürlich auch das hauseigene Portfolio von LG nicht vernachlässigt wird. Und gerade letztgenanntes ist ja noch immer berüchtigt für viele der besten TV-Geräte auf dem Markt!

Die Verbesserung ist höchstwahrscheinlich auch eine durchdachte Antwort auf die QLED-Technologie von Samsung, dem ärgsten Konkurrenten von LG!

Und zeitgleich erobert sich LG nun auch Stück für Stück seinen Teil vom Markt zurückt. Denn während Samsung und Co. fortlaufend auf schnellere, bessere und vor allem größere Bildschirme zusteuern, visiert LG den Markt der kleinen Bilddiagonalmodelle an. Noch Anfang des Jahres hieß es so, dass in naher Zukunft auch 32, 34 sowie 39 Zoll OLED-Modelle hergestellt werden, welche die bestehenden 27- und 45-Zoll-Optionen ergänzen dürften. Mit einer Reihe noch kleinerer OLED-Bildschirme geht man jetzt den nächsten konsequenten Schritt im Displaysegment und bietet auch PC-, Laptopnutzern oder schlichtweg Interessenten mit wenig Platzierungsmöglichkeiten im Eigenheim eine kompakte, handliche und bildstarke Lösung an.

Man darf gespannt sein, was sich der Tech-Riese demnächst noch so einfallen lässt!