Xbox Series X vs. Xbox Series S: Welche Xbox ist die richtige Wahl für dich?

Die wiederholten Diskussionen über die Wahl zwischen der Xbox Series X und der Xbox Series S sind allesamt durchaus berechtigt, besonders wenn es um die Entscheidung für eine der aktuellen Konsolen von Microsoft geht.

Beide Konsolen haben schließlich ihre ganz eigenen Vor- wie Nachteile, und es gibt signifikante Unterschiede, die bei der Kaufentscheidung berücksichtigt werden sollten.

Optisch unterscheiden sich die Xbox Series X und die Xbox Series S bereits deutlich voneinander. Doch nicht nur oberflächlich gibt es Unterschiede, sondern auch unter der Haube. Ein entscheidendes Merkmal ist beispielsweise, dass die eine Konsole Nutzung physischer Medien über ein eingebautes Disc-Laufwerk unterstützt, während die andere eine rein digitale Konsole ist. Diese Unterschiede können sich auf die Art und Weise auswirken, wie du Spiele erwirbst und nutzt.

Wenn du indessen mehr über die beiden Konsolen erfahren möchtest, bietet unser Test der Xbox Series X und der Xbox Series S eine umfassende Übersicht über die Vorzüge jeder Konsole. Falls du jedoch zwischen den neuesten Geräten von Microsoft und Sony hin- und hergerissen bist, könnte unser Ratgeber "PS5 vs. Xbox Series X" dir bei der Entscheidungsfindung behilflich sein. Hier werden die wichtigsten Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Konsolen beleuchtet, um dir eine informierte Wahl zu ermöglichen.

Xbox Series X vs. Xbox Series S: Die wichtigsten Unterschiede

(Image credit: Microsoft)

Die drei Hauptunterschiede zwischen der Xbox Series X und der Xbox Series S sind:

Blu-ray-Laufwerk: Die Xbox Series X verfügt über ein 4K UHD Blu-ray-Laufwerk, das physische Spiele und Filme abspielen kann, während die Xbox Series S diese Funktion nicht bietet. Die Series S ist rein digital und setzt auf den Microsoft Store für den Kauf von Spielen. Speicherplatz: Die Xbox Series X ist mit einer großen 1TB SSD ausgestattet, auf der gern einmal mehr als ein Dutzend Spiele gespeichert werden können. Im Vergleich dazu hat die Xbox Series S eine 512GB SSD, auf der (je nach Größe) nur vier bis fünf Spiele Platz finden. Beide Konsolen können jedoch mit einer 512GB, 1TB oder 2TB Storage Expansion Card von Seagate erweitert werden. Grafik und Auflösung: Die Xbox Series X gibt Spiele in nativem 4K mit 60 Bildern pro Sekunde wieder, während die Xbox Series S auf 1440p ausgelegt ist. Die Series X bietet somit eine höhere grafische Leistung.

Abgesehen von diesen Unterschieden teilen beide Konsolen viele Gemeinsamkeiten, darunter die Benutzeroberfläche, den Controller, die Xbox Velocity Architecture für Funktionen wie Quick Resume sowie die Möglichkeit, dieselben Spiele zu spielen. Beide unterstützen auch den Xbox Game Pass und Xbox Cloud Gaming (nur für Xbox Game Pass Ultimate Abonnenten verfügbar).

Die Xbox Series X ist das leistungsstarke Flaggschiff von Microsoft, während die Xbox Series S eine kostengünstigere Alternative mit etwas reduzierter Leistung darstellt.

Der Preisunterschied macht die Series S allerdings zu einer attraktiven Option für diejenigen mit einem kleineren Budget. Entsprechend kannst du hier gern einmal bis zu 250 Euro sparen!

Xbox Series X vs. Xbox Series S: Preis

(Image credit: Shutterstock / Mr.Mikla)

Für die Xbox Series X verlangt Microsoft laut UVP derzeit satte 549,99 Euro. Bei Vorstellung im November 2020 sah das noch anders aus, wo hier doch lediglich 499,99 Euro gefordert wurden, die jüngsten wirtschaftlichen Entwicklungen haben aber auch Microsoft nicht unberührt gelassen, weswegen hier eine Anpassung der UVP vonnöten war. Mit eben jenem Preispunkt ist die Series X auf Augenhöhe mit der PS5 von Sony, wird aber in aller Regelmäßigkeit auch günstiger angeboten.

Die Xbox Series S ist zeitgleich mit der Series X auf den Markt gekommen und kostet auch heute noch 299,99 Euro (UVP). Wer hingegen mehr Speicherplatz benötigt, kann sich seit Kürzerem auch für ein 1TB-Modell der Konsole entscheiden – Preispunkt: 349,99 Euro (UVP). In jedem Fall spart man aber noch einmal eine ganze Menge Geld im direkten Vergleich mit dem größeren Geschwisterchen!

Der Preispunkt geht also ganz eindeutig an die Series S, auch wenn sich in Sachen Preis-Leistung wohl beide Konsolen lohnen dürften!

Xbox Series X vs Xbox Series S: Spezifikationen

(Image credit: Microsoft)

Die Xbox Series X ist ein echtes Monster von einer Konsole, welches uns in beeindruckender Manier die neueste Generation von Spielen näherbringt.

Xbox Series X: Spezifikationen CPU: Eight-core 3,8GHz (3,6GHz with SMT) custom AMD 7nm GPU: 12 Teraflops 1,825GHz (locked) RAM: 16GB GDDR6 Bildrate: Bis zu 120 FPS Auflösung: Bis zu 8K Optisches Laufwerk: HD Blu-Ray Disk-Laufwerk Speicherplatz: 1TB NVMe SSD

Mit einem 12 Teraflop-Grafikprozessor, der bis zu 120 Bilder pro Sekunde auf den Bildschirm zaubert, ist die Xbox Series X doppelt so leistungsstark wie die Xbox One X, Microsofts einstiges Flaggschiff der letzten Konsolengeneration. Sie unterstützt verschiedene spannende New-Gen-Features wie Raytracing, Variable Rate Shading und Unterstützung für 8K-Auflösung.

Dank der speziell entwickelten, superschnellen NVMe-SSD gehört das Warten beim Hochfahren von Spielen oder beim Laden neuer Level übrigens ebenso der Vergangenheit an. Die SSD ist obendrein Teil der neuen Velocity Architecture der Konsole, die es ermöglicht, mehrere Spiele im Hintergrund laufen zu lassen, während du etwas ganz anderes spielst. Dadurch ist alles reaktionsschneller und flotter geworden.

Microsoft versucht on top, die Latenzzeit zum Problem der Vergangenheit werden zu lassen. Zukunftsweisende Features wie der Auto Low Latency Mode (ALLM), optimierte Kommunikation zwischen Controller und Konsole sowie Unterstützung variabler Bildwiederholungsfrequenzen (VRR) tun hierbei ihren Teil!

Xbox Series S: Spezifikationen CPU: Eight-core 3,6GHz (3,4GHz with SMT) custom AMD 7nm GPU: 4 Teraflops mit 1,550GHz RAM: 10GB GDDR6 Bildrate: Bis zu 120 FPS Auflösung: 1440p mit 4K Upscaling Optisches Laufwerk: Kein Disk-Laufwerk enthalten Speicherplatz: 512GB NVMe SSD

Die Xbox Series S bietet ebenfalls viel Leistung für ein kleines Gehäuse. Die Konsole hat offeriert allerdings "nur" eine Auflösung von 1440p statt 4K (einige Spiele unterstützen dennoch 4K!) und kann mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde aufwarten. Die CPU ist fast identisch mit der Xbox Series X, aber die GPU ist mit 10 GB GDDR6 RAM statt 16 GB deutlich schwächer.

Das mag auf dem Papier nach einem großen Kompromiss klingen, aber bedenke, dass die Xbox Series S auf 1440p/60fps statt auf 4K/60fps abzielt. Das bedeutet, dass sie weniger Leistung benötigt, um ihre Pixelzahl zu erreichen. Simultan bietet sie dem zum Trotz alle New-Gen-Features, auf die Microsoft sich konzentriert, wie Raytracing und 120fps.

Manko ist hingegen ganz eindeutig, dass es kein Festplattenlaufwerk gibt und der Speicherplatz im Vergleich zur Series X fast halbiert wurde. Das ist zugegebenermaßen bedenklich für ein rein digitales Modell. Zeitgleich bist du aber mit den Vorzügen des Xbox Cloud Gaming-Services sowie der Möglichkeit zur Erweiterung via externen Lösungen noch immer gut aufgestellt!

Die Xbox Series S wie auch die Xbox Series X unterstützen seit Release übrigens auch Spatial Sound, einschließlich Dolby Atmos und Dolby Vision (über Streaming-Apps). Die Unterstützung von Dolby Vision für Spiele wurde erst nach der Markteinführung eingeführt, ist aber jetzt ebenfalls verfügbar.

Xbox Series X vs. Xbox Series S: Spieleauswahl

(Image credit: Microsoft)

Es ist wichtig zu wissen, dass sowohl die Xbox Series X als auch die Xbox Series S dieselben Spiele bereithalten, obwohl die Spiele auf der Series X aufgrund ihrer höheren Leistung zweifellos besser aussehen werden. Die Kompromisse bei der Series S beziehen sich jedoch hauptsächlich auf die Verringerung der Auflösung von 4K auf 1440p und weitere kleinere Änderungen, die ebenso wenig jedermann auffallen werden.

Beide Konsolen bieten obendrein übrigens auch Abwärtskompatibilität mit der gesamten Xbox One Bibliothek sowie einer Auswahl von Xbox 360- und Original Xbox-Spielen. Es ist jedoch zu beachten, dass einige Spiele mit FPS-Boost auf der Xbox Series S nicht unterstützt werden, während andere auf der Xbox Series X größere Vorzüge bereithalten könnten.

Obwohl Next-Gen-Exklusivtitel wie Fable noch ausstehen, ist das Spieleensemble aber auch schon jetzt allemal einen Blick wert. Vor allem, wenn du schon jetzt eine umfangreiche Bibliothek (an Xbox One-, Xbox 360- oder Original-Xbox-Titeln) besitzt. Beachte jedoch, dass physische Exemplare eben nicht auf der Series S funktionieren werden ...

Und dann gibt es da noch den Game Pass: Eine Spielebibliothek mit mehreren hundert Spielen zur Auswahl, die für einen kleinen (monatlichen) Obolus einen jeden Xbox-Besitzer zum Verweilen und Durchforsten lockt. Die besten Titel der gigantischen Auswahl haben wir dir, zusammen mit weiteren Infos, andererorts bereits vorgestellt.

Xbox Series X vs. Xbox Series S: Fazit

(Image credit: Microsoft)

Microsoft scheint eine kluge Strategie verfolgt zu haben, indem es zwei Konsolen anbietet, die unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Dies gibt den Verbrauchern mehr Auswahl und ermöglicht es ihnen, je nach ihren Präferenzen und Budget in das Xbox-Ökosystem einzusteigen. Die Xbox Series X richtet sich an diejenigen, die das Beste in Bezug auf Leistung wollen, auch wenn dies mit einem höheren Preis verbunden ist. Auf der anderen Seite bietet die Xbox Series S einen attraktiven Einstieg in die nächste Generation zu einem kleineren, verlockenden Preis.

Microsoft hat effektiv zwei Versionen geschaffen, die jeweils ihre eigenen Vorzüge haben, ohne dass eine weniger ansprechend erscheint als die andere. Die Entscheidung, an zwei Fronten gegen die PS5 anzutreten, nämlich Preis und Leistung, könnte sich als klug erweisen. Die Xbox Series S ist deutlich günstiger als die PS5 und die PS5 Digital Edition.

Durch die Schaffung von Argumenten für beide Konsolen, anstatt sie direkt miteinander zu konkurrieren, hat Microsoft wahrscheinlich die Aufmerksamkeit der Verbraucher auf sich gezogen. Dies könnte dazu führen, dass Menschen, die sich vielleicht zuvor nicht sicher waren, welches Modell für sie das richtige ist, nun eher geneigt sind, eine Xbox zu wählen. Insgesamt könnte dies als ein Gewinn für die Xbox-Plattform betrachtet werden.

In jedem Fall ist aber klar: Egal, für welche Xbox du dich entscheiden magst, du wirst ganz ohne jeden Zweifel eine hervorragende New-Gen-Erfahrung haben!

Xbox Series X vs. Xbox Series S - FAQs

Ist die Xbox Series X besser als die Xbox Series S? In Sachen Leistung ist die Xbox Series X spürbar besser als die Series S, was sich auch in ihrem Preis widerspiegelt. Das soll aber nicht heißen, dass die Xbox Series S zu wenig Leistung hat. Auch wenn sie kleiner ist als die Series X, hat die Series S immer noch eine Menge Power und ist fast genauso leistungsstark wie das Flaggschiff der Konsole. Aber im Großen und Ganzen ist die Xbox Serie X die leistungsstärkere Konsole mit noch mehr Vorzügen.

Ist es besser, die Xbox One X oder die Xbox Series S zu kaufen? Wir empfehlen die Xbox Series S ganz eindeutig gegenüber der Xbox One X der letzten Generation. Letztere unterstützt zwar 4K, aber das geht oft auf Kosten einer flüssigen Leistung. Die Xbox Series S erreicht maximal 1440p, kann aber zuverlässig höhere Frameraten erreichen und dank der internen NVMe-SSD lassen sich Spiele viel schneller installieren und laden als noch bei der Vorgängergeneration.

Wie viel Speicherplatz hat die Xbox Series S im Vergleich zur Xbox Series X? Wenn der Speicherplatz dein Hauptaugenmerk beim Kauf einer neuen Konsole ist, ist die Xbox Series X vielleicht die sicherere Option. Während die Serie S noch über satte 512 GB Speicherplatz verfügt, sinkt dieser auf etwa 300 GB, wenn du die Systemsoftware miteinbeziehst. Die Xbox Series X bietet mit 1 TB etwas mehr Speicherplatz, der mit der Systemsoftware auf 800 GB sinkt. Natürlich kannst du deine Konsole aber auch jederzeit mit einer SSD oder einer externen Festplatte ausstatten, um den Speicherplatz zu erweitern.

Du suchst passend zum Konsolenkauf nun noch die richtige Spieleauswahl? Dann findest du in unserem Guide eine Auswahl an Must Have-Titeln!