Starfield braucht laut Xbox-Chef einige Stunden zu Spielbeginn, um in die Gänge zu kommen

Xbox-Chef Phil Spencer hat bekannt gegeben, dass der Anfang von Starfield (beinahe schon Bethesda-typisch) eher träge daherkommt, sich aber schon kurze Zeit danach im "epischen Ausmaß" entfaltet.

Starfield ist nunmehr nur noch zwei Wochen entfernt und während Bethesda sich auf den Start des wohl größten bisherigen Projektes genauso wie auch die Fangemeinde vorbereitet, gibt es doch noch immer einige Dinge, die letztgenannte zum kommenden Sci-Fi-RPG nicht weiß.

Bekannt ist bereits, dass das Weltraumabenteuer in puncto Umfang schier gigantisch sein wird und angeblich mehr als 1.000 Planeten sowie eine komplett offen erkundbare Galaxis bereitstellt – freies Reisen durch den Raum, Charakteranpassungen und maßgeschneiderte Spielerfahrungen mit reichlich Entscheidungsfreiheit inklusive!

Doch trotz der immensen Größe dürfte gerade der Beginn verhältnismäßig zäh, linear und langatmig sein ... zumindest, wenn man Xbox-Chef Phil Spencer Glauben schenken darf. Zeitgleich betont eben dieser aber auch, dass die kurze Quälerei und Wartezeit sich in Anbetracht dessen, was darauf folgt, mehr als bezahlt machen dürfte.

"Es ist ein großes Spiel, und ich werde der Erste sein, der zugibt, dass die ersten drei bis vier Stunden ein bisschen viel 'Suchen und Finden' sind. Man fragt sich "Was mache ich eigentlich?" Doch schnell kommst du zu Nebenaufgaben und ähnlichem und plötzlich fängt das Spiel in Anbetracht des epischen Umfangs an förmlich vor Inhalten überzusprudeln", so Spencer im Interview mit IGN auf der Gamescom 2023.

Wie viel an diesen Aussagen wirklich dran ist, erfahren wir spätestens am 6. September, wenn Starfield endlich für Xbox Series wie auch PC erscheint. Wer ungeduldig und zahlungsbereit ist, der kann sich aber auch noch die Premium- oder gar Constellation-Editionen des Titels sichern und schon ab dem 1. September in die Sphären des Alls abheben!

