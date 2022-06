Starfield: News, Trailer, Exklusivität und alles, was du wissen musst

Starfield, die lang erwartete neue IP von Bethesda Game Studios, erscheint 2023 für Xbox und PC und soll uns auf ein episches Sci-Fi-Abenteuer mitnehmen.

Es wird Bethesdas erste neue IP seit 25 Jahren, das Einzelspieler-Rollenspiel, wird die SpielerInnen in die Zukunft und den Weltraum entführen und sie laut Studiochef Todd Howard an einem Epos über "Hoffnung und Menschlichkeit" teilhaben lassen, das er als "wie Skyrim im Weltraum" beschreibt.

Dank einer wachsenden Anzahl von Teaser-Trailern, Blicken hinter die Kulissen und Konzeptzeichnungen bekommen wir langsam ein Gefühl dafür, wie das Spiel optisch aussehen wird und was Bethesda damit erreichen will.

Nachdem im Mai 2022 eine Verzögerung angekündigt wurde, wird Starfield nun in der ersten Hälfte des Jahres 2023 erscheinen. Ein genauer Termin bleibt jedoch immer noch aus. Wir haben auf dem Xbox und Bethesda Games Showcase (opens in new tab) im Juni 2022 jedoch schon viel über das Spiel erfahren können. Einschließlich eines ersten Blicks auf das Gameplay.

Die lange Wartezeit hat uns aber nicht davon abgehalten, mit einem Erste-Klasse-Ticket auf den Starfield-Hype-Zug aufzuspringen. Wir haben die ganze Galaxie durchforstet, um dir die neuesten Nachrichten und Gerüchte zu Starfield zu liefern.

Starfield: Kurz und knapp

Was ist es? Ein Einzelspieler-RPG im Weltraum von den Machern von Fallout und The Elder Scrolls

Ein Einzelspieler-RPG im Weltraum von den Machern von Fallout und The Elder Scrolls Worauf kann ich es spielen? PC und Xbox Serie X|S

PC und Xbox Serie X|S Wann kann ich es spielen? In der ersten Hälfte des Jahres 2023 (genaues Datum wird noch bekannt gegeben)

Starfield Erscheinungsdatum und Plattformen

Starfield wird irgendwann in der ersten Hälfte des Jahres 2023 für die Xbox Serie X, die Xbox Serie S und den PC erscheinen.

Ursprünglich hatte Bethesda auf der E3 2021 angekündigt, dass Starfield am 11. November 2022 erscheinen würde. In einem Interview mit der Washington Post (opens in new tab) sagte Todd Howard, das Studio sei "zuversichtlich, was das Datum angeht", aber die Verzögerung, so Bethesda, solle sicherstellen, dass die SpielerInnen die "beste, ausgefeilteste" Version des Spiels erhalten.

Wenn Starfield erscheint, wird es wohl Xbox- und PC-exklusiv sein, denn der Trailer und die Xbox-Sprecher haben eine PS5-Veröffentlichung nicht erwähnt. Da Microsoft jetzt Eigentümer von Entwickler Bethesda ist, könnte dies ein Hinweis auf die Zukunft von Titeln wie The Elder Scrolls 6 und Fallout 5 sein.

Starfield Trailer

Gameplay-Enthüllung

Während des Xbox und Bethesda Showcase im Jahr 2022 konnten wir endlich einen ersten Blick auf das Gameplay von Starfield werfen. Bei der Vorstellung der neuen Welten von Starfield erklärte Todd Howard, dass es 1000 Planeten in 100 Systemen zu erkunden gibt und wir überall landen können. Es gibt auch einen guten Einblick in die Weltraumerkundung, bei der wir sowohl unsere Charaktere als auch unsere Raumschiffe detailliert anpassen können. Der Shooter-Kampf wurde detailliert beschrieben, und wir können zwischen First-Person- und Third-Person-Gameplay wechseln.

Unten kannst du dir das alles ansehen:

Der Klang des Abenteuers

Bethesda hat im April ein Video veröffentlicht, in dem es um die Musik und das Sounddesign von Starfield geht. In dem Video sprechen der Audio Director des Spiels, Mark Lampert, und der Komponist Inon Zur über die Musik und ihre Bedeutung für das gesamte Spielerlebnis.

Zur beschreibt Musik als die "vierte Dimension. Sie ist die emotionale Dimension", während Lampert sagt, dass "das Hauptthema den Ton für alles andere vorgibt, was wir tun". Das Video ist mit weiteren neuen Konzeptzeichnungen unterlegt, die einen Einblick in die visuellen Inspirationen für die Musik geben.

Das ist Starfields erster Begleiter: Vasco

Bethesda hat in einem kurzen neuen Video den ersten Begleiter von Starfield vorgestellt. Vasco ist der Expeditionsroboter von Constellation, der von der Weltraumforschungsorganisation umgebaut wurde, um den Anforderungen ihrer Mission gerecht zu werden.

Laut Lead Artist Istvan Pely ist Vasco eine "nützliche, schwere Industriemaschine, die für die Strapazen der Raumfahrt gut geeignet ist". Vascos Hauptaufgabe ist offenbar "friedlich", denn obwohl er über Verteidigungsfähigkeiten verfügt, eignet er sich besonders gut für die Reise durch unwegsames Gelände, während er mit Gegenständen beladen ist, die für "ausgedehnte Überlandfahrten" nützlich sind. Sieh ihn dir unten selbst an:

Gemacht für Wanderer

In der zweiten Folge der Serie "Into the Starfield" sprechen Mitglieder des Bethesda-Entwicklerteams darüber, wie sie die Spieler in eine realistische Spielwelt eintauchen lassen wollen. Sie sprechen über eine Reihe von Themen, von der Interaktion mit NSCs und Begleitern bis hin zu den Fraktionen des Spiels und den Entscheidungen, die die SpielerInnen in Bezug auf sie treffen werden.

Die endlose Verfolgung

In diesem Video hinter den Kulissen sprechen Game Director Todd Howard, Studio Director Angela Browder und Art Director Matt Carofano über Bethesdas Zukunftsvision mit Starfield.

Howard spricht über die "Ausstiegsmomente" in den Fallout-Spielen, in denen ein Charakter in einer Welt auftaucht, die durch einen Atomkrieg unwiderruflich verändert wurde, und sagt kryptisch, dass Starfield "zwei Ausstiegsmomente" haben wird. Carofano verrät, dass Starfield einen "realistischen wissenschaftlichen Hintergrund" haben wird und nennt es ein "geerdeteres Spiel und ein geerdeteres Setting" als etwa Skyrim.

Die Hintergrundgeschichte

Im Oktober 2021 veröffentlichte Bethesda ein Video, das einen Überblick über den Schauplatz von Starfield gibt, der als "The Settled Systems" bekannt ist.

Emil Pagliarulo, Design Director der Bethesda Game Studios, erklärt in dem Video, dass Starfield die SpielerInnen im Jahr 2330 in die Siedlungssysteme versetzen wird. Die Siedlungssysteme befinden sich in einer "relativ kleinen Tasche der Milchstraße, in einem Gebiet, das sich etwa 50 Lichtjahre von unserem Sonnensystem entfernt befindet". Sie enthält auch einige Details zu den beiden größten Fraktionen des Spiels, den Vereinigten Kolonien und dem Freestar-Kollektiv, die vor Spielbeginn in einen "blutigen Koloniekrieg" verwickelt waren, nun aber einen unsteten Frieden geschlossen haben.

Standort-Teaser

Im August 2021 hat Bethesda drei kurze Videos veröffentlicht, die einen Überblick über die Städte geben, die in Starfield vorkommen werden. Die drei Schauplätze sind ziemlich unterschiedlich: Neu-Atlantis, die Hauptstadt der Vereinigten Kolonien, Akila, die von Freiheit geprägte Hauptstadt des Freestar-Kollektivs, und Neon, die von Lastern durchtränkte Vergnügungsstadt.

Jedes Video (alle unten) enthält eine Beschreibung der Schauplätze und einen Blick auf einige der Konzeptzeichnungen, die einen guten Eindruck von der Atmosphäre vermitteln, die dich erwartet.

Teaser-Trailer

Der erste richtige Starfield-Trailer wurde auf der E3 2021 enthüllt und zeigt Bethesdas realistischere Herangehensweise an die Science-Fiction als etwa Outer Worlds oder No Man's Sky:

Wir sehen einen NASA-ähnlichen Astronauten, der die felsige Oberfläche eines mondähnlichen Ortes mit blauer Atmosphäre erkundet und sich auf den Abflug vorbereitet. Wir sehen Drohnen, einen coolen Mech-ähnlichen Roboter und das Versprechen, den "Schlüssel zum Aufschließen von allem" zu finden.

Ins Sternenfeld

Auf der E3 2021 gab es auch ein Video zu Starfield, das einen Blick hinter die Kulissen wirft: Into the Starfield. In dem knapp zweiminütigen Clip gibt Bethesda einen Überblick über Starfield und die Ziele, die mit dem Spiel erreicht werden sollen.

Ankündigungsteaser

Einen ersten Blick auf das Spiel konnten wir bereits auf der E3 2018 werfen, wo wir nicht viel mehr als einen Titel, einen Schauplatz und einen Blick auf einen unbenannten Planeten, einen schwebenden Satelliten oder eine Raumstation und eine Art... leuchtendes Wurmloch?

Schau dir den Teaser-Trailer unten an:

Starfield Gameplay, Neuigkeiten und Gerüchte

Der Protagonist von Starfield wird nicht gesprochen

Nachdem wir während des Xbox und Bethesda Showcase einen ersten Blick auf das Gameplay werfen konnten, hat Bethesda auf seinem Twitter (opens in new tab)-Account weitere Details veröffentlicht. Wir haben jetzt erfahren, dass Starfield einen First-Person-Dialog für deinen Charakter verwenden wird.

Bethesda hat außerdem verraten, dass die Dialoge deines Charakters nicht stimmlich untermalt sein werden, was für Fans eine willkommene Nachricht sein dürfte. In Fallout 4 wurde zum ersten Mal versucht, einen Protagonisten mit Sprachausgabe einzuführen, was auf breite Kritik stieß. Es überrascht daher nicht, dass diese Änderung bisher (größtenteils) gut aufgenommen wurde.

Yes, dialogue in @StarfieldGame is first person and your character does not have a voice.

Xbox- und Bethesda-Showcase enthüllt Starfield-Gameplay

Als letzte Ankündigung der Präsentation hat Microsoft während des Xbox und Bethesda Showcase einen ersten Blick auf das Gameplay von Starfield gewährt. Neben einem detaillierten Einblick in die Weltraumerkundung und das Shooter-Gameplay verriet Todd Howard, dass es über 1000 Planeten in 100 Sternensystemen zu erkunden gibt.

Es ist noch nicht bekannt, ob es auch im Extended Showcase zu sehen sein wird, aber wenn man bedenkt, dass sich dieser auf Spiele konzentriert, die in der Hauptpräsentation gezeigt werden, ist das sehr wahrscheinlich.

Könnte es schon im März 2023 erscheinen?

Starfield wurde auf die erste Jahreshälfte 2023 verschoben, aber die jüngsten Spekulationen lassen darauf hoffen, dass es schon im März erscheinen könnte, genauer gesagt am 3. März, da das Datum 3.3.23 gut mit dem früheren Veröffentlichungsdatum 11.11.22 übereinstimmt.

In seinem Bethesda-Podcast Kingscast (opens in new tab) erklärt Gastgeber KingFanMan seine Theorie über die Verzögerung und den angeblichen Stand des Spiels. Er verweist auf frühere Verzögerungen von Spielen des Unternehmens und auf die Umstände, die zu diesen Verzögerungen geführt haben, und liefert damit ein ziemlich überzeugendes Argument.

"In der ganzen Geschichte von Bethesda haben sie nur drei Spiele verschoben", erklärt KingFanMan. Er bezieht sich dabei auf Morrowind, Oblivion und den mobilen Titel Blades. Morrowind wurde von November auf Mai verschoben, Oblivion von November auf März und Blades schließlich von "Herbst" auf März.

"Alle drei Spiele sollten im Herbst erscheinen, alle drei Spiele kamen im März des nächsten Jahres heraus", sagte KingFanMan und fügte hinzu: "Sieht der März also gut aus für Starfield? Nun, wir haben drei Spiele als Präzedenzfall."

Zu groß für sein eigenes Wohl?

Starfield ist so umfangreich, dass ein ehemaliger Entwickler des Spiels gesagt hat, dass ein Großteil des Inhalts wahrscheinlich gekürzt werden muss, wenn Bethesda das Spiel 2022 veröffentlichen will. Das scheint zu stimmen, denn Bethesda hat angekündigt, dass das Spiel nun in der ersten Hälfte des Jahres 2023 erscheinen wird.

Im Spieleforum Resetera (danke, GamesRadar (opens in new tab)) hat der Nutzer Hevy008 auf mehrere Fragen zum Titel geantwortet und behauptet, dass er so umfangreich ist, dass Bethesda einige unfertige Features entfernen muss, wenn es das Spiel noch in diesem Jahr veröffentlichen will.

"Was die Frage angeht, ob es rechtzeitig erscheinen wird, so werden sie es versuchen - das ist sicher", sagte Hevy008. "Sie werden kürzen, was sie brauchen. Sie haben einen Überfluss an Inhalten, wahrscheinlich zu viel, also ist das nicht das Problem. Den Spaß zu finden und natürlich Fehler zu beheben ist das Wichtigste.

"Die Beta findet diesen Sommer statt, dann wird sich ein klares Bild ergeben."

Der anonyme Poster beschrieb das Spiel auch als "gut aussehend" und sagte, die "Schießerei fühlt sich gut an", fügte aber hinzu, dass "die Engine ein Stück Scheiße ist" und "das Fliegen schrecklich ist", weil es "keinen Spaß" macht.

Sie lobten jedoch die Beleuchtung und die Grafik, sagten aber, dass sie noch nicht mit Horizon Forbidden West mithalten können.

Der ursprüngliche Beitrag und der Account von Hevy008 wurden inzwischen gelöscht, aber ein Screenshot auf Imgur (opens in new tab) zeigt die Nachricht in voller Länge.

Die Identität von Hevy008 als ehemaliger Starfield-Entwickler wurde von Bloomberg-Reporter Jason Schreier in einem Beitrag auf ResetEra (opens in new tab) bestätigt. Schreier konnte zwar nicht bestätigen, ob die Details der Nachricht, einschließlich der Behauptungen über die enorme Größe von Starfield, wahr sind, aber er sagte, dass Hevy008 "definitiv derjenige ist, der er zu sein behauptet".

"So viel" Neuland betreten

Der Lead Designer und Autor von Starfield, Emil Pagliarulo, hat in einem Blogbeitrag auf der offiziellen Bethesda-Website über die Fortschritte des Entwicklerteams bei der Entwicklung des Spiels gesprochen.

Pagliarulo sagte in diesem Interview: "Es war so beeindruckend zu sehen, wie sich Starfield nach und nach zu diesem erstaunlichen Spiel entwickelt hat und wie wir SO viel Neuland betreten haben."

Das Spiel ist jetzt in voller Produktion und Pagliarulo verbringt einen Großteil seiner Zeit mit Spieltests, was ein gutes Zeichen dafür ist, dass das Spiel seinen Veröffentlichungstermin einhalten wird. Das ist ein gutes Zeichen dafür, dass das Spiel den Veröffentlichungstermin einhalten wird. Er sagt, dass diese Tests der Schlüssel dazu sind, "Starfield in jeder Phase der Entwicklung so zu erleben, wie es ein Spieler tun würde". Laut Pagliarulo ist das Entwicklerteam "brutal ehrlich" zu sich selbst, "was Spaß macht und was nicht, was funktioniert und was nicht".

Das Ziel: Realismus und Immersion

In einem Featurette hinter den Kulissen von Starfield haben Mitglieder des Entwicklerteams erklärt, wie sie das Spiel zu einem realistischen, fesselnden Erlebnis für die Spieler machen wollen. Todd Howard sprach über "die Hintergründe, die Charaktereigenschaften, die Definition deines Charakters und all diese Werte".

Das gilt auch für die NSCs und Begleiter, mit denen die Spieler/innen im Laufe des Spiels interagieren werden. Lead Artist Istvan Pely sagte, dass Bethesda zwar "dem Spieler schon immer die Möglichkeit gegeben hat, wirklich interessante, einzigartige Charaktere zu erstellen", aber dieses Mal haben sie sich "definitiv weiterentwickelt". Die Technologie basiert auf dem Scannen von Modellen aus der realen Welt, ähnlich wie die Fotogrammetrie, die wir bei unseren Landschaften einsetzen. Das Gleiche wenden wir auch bei unseren Menschen an."

Pely fügt hinzu: "Es geht nicht nur um das Aussehen des Spielers, sondern auch darum, dass die persönlichen Interaktionen mit den NPCs, also den anderen Charakteren im Spiel, so beeindruckend wie möglich sind. Und dafür musst du glauben, dass dies echte Menschen sind, dass du eine echte Person bist und dass du mit echten Menschen interagierst."

Abgesehen davon, wie sich die Spieler/innen für andere Charaktere fühlen, sagte Howard: "Etwas, das wir bei diesem Spiel wirklich beachtet haben: wie sich die anderen Charaktere für dich fühlen."

Pely fügte hinzu: "Das ist wahrscheinlich mein Lieblingsteil: Wenn du auf Erkundungstour gehst und dein Begleiter aus dem Stegreif einen Kommentar zu etwas abgibt, das du dir gerade ansiehst oder das gerade passiert ist. Das ist einfach perfekt für die Immersion. Es ist so glaubwürdig, dass du denkst, es sei eine echte Person.

Bei der Interaktion mit den Charakteren geht es aber um mehr als nur darum, dass sie den Spieler ansprechen; im Video wird ein "Überredungs-Minispiel" erwähnt. In Anlehnung an das alte Oblivion-System gibt es bei diesem Konversationssystem "definitiv nicht das Richtige zu sagen".

Es gibt mehrere Fraktionen

Das Starfield-Entwicklerteam hat verraten, dass die Spieler/innen im Spiel mit verschiedenen Fraktionen interagieren werden und die Möglichkeit haben, ihnen beizutreten.

In einem kürzlich veröffentlichten Video (opens in new tab) hinter den Kulissen werden vier Fraktionen erwähnt: die idealisierte Weltraumrepublik der Vereinigten Kolonien, das "Weltraumwestern"-Kollektiv Freestar Collective, der Konzern Ryujin Industries und die Piratenflotte Crimson Fleet. Innerhalb dieser Fraktionen legt das Team großen Wert auf die Wahlmöglichkeiten der Spieler/innen. So beschreibt Design Director Emil Pagliarulo die Möglichkeit der Spionage in der Crimson Fleet.

"Das Coole an der Crimson Fleet ist: Was ist, wenn du ein guter Mensch bist und ein guter Spieler sein willst? Und du willst nicht als Bösewicht spielen?", sagt Pagliarulo. "Du kannst dich auf die Seite der Piraten schlagen, oder du kannst deinen Vorgesetzten Bericht erstatten und eine Art Weltraumpolizist sein. So kannst du ein guter Mensch sein und trotzdem mit den bösen Jungs spielen."

NASA-Punk-Ästhetik

Bethesda hat bei Starfield einen ganz bestimmten Look im Sinn und dieser Look ist "NASA-Punk".

Wie der Lead Artist des Spiels, Istvan Pely, in einem aktuellen Xbox Newswire Post (opens in new tab) beschreibt, ist NASA-Punk ein Begriff, den das Entwicklungsteam von Starfield geprägt hat, "um ein Sci-Fi-Universum zu beschreiben, das ein wenig bodenständiger und nachvollziehbarer ist". Pely erklärt, dass das Team "eine sehr realistische Sichtweise haben wollte" und fügt hinzu: "Man kann eine Linie von der heutigen Weltraumtechnologie in die Zukunft ziehen, so dass es glaubhaft und nachvollziehbar ist".

Der leitende Animator des Spiels, Rick Vicens, erklärt, dass sich der Begriff als unglaublich nützlich erwiesen hat, um eine ästhetisch einheitliche Welt zu schaffen. "Es ist wirklich interessant, wie sehr wir uns alle auf dieses Konzept eingelassen haben", sagt Vicens.

"Wenn du NASA-Punk gesagt hast, konnte das Art-Team diese beiden Wörter sofort in die Tat umsetzen. Es war einfach der perfekte Begriff für unsere Art Direction und dafür, dass alle im gleichen Fluss und mit einem einheitlichen Stil arbeiten. Bei mir hat es einfach Klick gemacht. Ich glaube, dieser Begriff war zu Beginn des Projekts entscheidend für uns.

Phil Spencer will, dass es mehr gespielt wird als Skyrim

Xbox-Chef Phil Spencer hat gesagt, dass er möchte, dass Starfield das "meistgespielte" Bethesda-Spiel aller Zeiten wird. Im Gespräch mit Stephen Totilo (opens in new tab) von Axios Gaming betonte Spencer die Anzahl der Spieler und wie Dienste wie der Xbox Game Pass dabei helfen, Spiele in die Hände von mehr Spielern zu bringen.

"Man sieht es an Forza und Halo, den letzten Veröffentlichungen", sagte Spencer. "Das sind die meistgespielten Spiele dieser Franchises, weil wir sie auf mehr Bildschirmen als je zuvor und über mehr Geschäftsmodelle als je zuvor verfügbar gemacht haben".

"Ich liebe die Statistiken von Forza 5 und Halo... Ich liebe es, wie viele Leute Psychonauts 2 im Vergleich zu Psychonauts 1 gespielt haben.

"Wenn ich mir also die Teams ansehe und Todd und ich über Starfield sprechen, lautet die Frage: 'Wie stellen wir sicher, dass dies das meistgespielte Todd Howard-Spiel aller Zeiten wird?'"

"I love the Forza 5 and Halo stats...I love how many people played Psychonauts 2 vs. Psychonauts 1. "So, when I look at the teams, when Todd and I talk about Starfield, it's: 'How do we make sure this is the most-played Todd Howard game ever?'"

"Ich denke, wir als Plattform haben viel damit zu tun. Die Qualität des Titels steht an erster Stelle, daran besteht kein Zweifel..." fuhr Spencer fort. "Aber das wird für mich der Erfolg der einzelnen Spiele sein: Können wir diese Spiele wirklich so gestalten, dass sie mehr Spieler erreichen als je zuvor? Und ich sage das, weil ich an die soziale Wirkung von interaktiver Unterhaltung glaube."