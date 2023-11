Das frisch erschienene PS5 Modern Warfare 3-Bundle liefert dir alles, was du rund um den Black Friday zum Spielen brauchst

Solltest du dich bisher noch immer im Hinblick auf den Kauf einer brandneuen PlayStation 5-Konsole schwergetan haben, könnte das folgende Angebot endlich die bitter nötige Abhilfe schaffen.

Der Black Friday steht allmählich vor der Tür, noch vor offiziellem Start gilt es aber entlang der Early Deals namhafter Online-Händler schon jetzt das ein oder andere Schnäppchen abzustauben. Mit dabei: Ein grandioses Angebot von Coolblue!

Konkret handelt es sich hierbei um ein Angebot für das neue PS5-Bundle bestehend aus Konsole (Disc-Version) sowie dem brandaktuellen Ego-Shooter von Activision, Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023). Mit dabei ist aber natürlich auch der grandiose DualSense Wireless Controller, der dir das bestmögliche Spielerlebnis in Konsolenform für den flotten Shooter in Aussicht stellt. Schwing dich also mit diesem Bundle wahlweise direkt in die Kampagne von Modern Warfare 3 oder eines von unzähligen Multiplayer-Gefechten, wobei zahlreiche Modi dir (und deinen Mitspielern) höchste Präzision und flotte Reflexe abverlangen!

Toll ist hierbei aber nicht nur das Bundle selbst, sondern auch der Preis. Mit 499,99 Euro bist du hier nämlich schon dabei – ein tolles Angebot, bedenkt man, dass die UVP bei weit mehr und selbst die PS5-Konsole allein für gewöhnlich mehr kostet. Und das finden übrigens nicht nur wir: Auch Preisvergleichsportale wie Idealo bestätigen die Qualität des Bundles und garantieren dir so, dass du derzeit bei Coolblue das Meiste für dein Geld spendiert bekommst!

Entsprechend könnte das Angebot aber eben auch schnell vergriffen sein. Nutze also noch heute die Gunst der Stunde, schlage zu und sichere dir die PS5 mit einem deiner liebsten Spiele zum Hammerpreis!

Das grandiose PS5-Bundle für den schmalen Taler

PlayStation 5 Call of Duty: Modern Warfare III Bundle: Preis : 499 Euro Ein Top-Angebot für FPS-Fans: Pünktlich zum Black Friday kannst du dir die neueste PlayStation-Hardware und ein Exemplar von Modern Warfare 3 schon für kleines Geld sichern. Wer ohnehin schon immer eine PS5 wollte, bekommt hier nicht nur ein tolles Angebot, sondern quasi noch ein Gratis-Game on top spendiert!

Modern Warfare 3, das neueste Schmuckstück der Modern Warfare-Reihe, beeindruckt obendrein mit einer Grafik zum Niederknien und einer Handvoll Innovationen, die die Power der PS5 so richtig ausreizen.

Dazu zählen auch die frischen, offenen Kampfmissionen in der Einzelspieler-Kampagne – ein krasser Bruch mit der bisherigen geraden Linie der traditionellen Call of Duty-Struktur. Hier kannst du die Levels nach Lust und Laune aufmischen und dich so ganz nach eigenem Wunsch durch das Ballerspektakel hindurchzocken.

Klar, die Meinungen der Fans zur Kampagne sind bisher nicht NUR positiv ... aber auch beim neuesten Teil der CoD-Serie dürfte wohl gelten, dass man sich am besten einmal ein eigenes Bild macht. Und selbst wenn der Singleplayer schlussendlich nicht so richtig zünden mag, kann man doch zumindest im Multiplayer wieder auf aberdutzende, vielleicht sogar mehrere hundert, Spielspaßstunden hoffen!

Wenn du auf FPS-Games stehst, ist das jedenfalls die perfekte Gelegenheit, deine PS5-Sammlung aufzupeppen, ohne dabei dein Sparschwein zu schlachten. Also: Ran an den Controller und baller los!