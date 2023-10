Amazon Prime Day 2023: Diese Gaming-Schnäppchen der Prime Deal Days sind ihr Geld allemal wert!

Amazon Luna Controller – kabellos

Grandioser Bluetooth-Controller für Luna-Fans, solide Alternative zu den großen Mitbewerbern für den Rest

Natürlich lässt Amazon die Chance nicht ungenutzt, dir entlang der Prime Deal Days auch die hauseigene Cloud-Gaming-Plattform, Amazon Luna, schmackhaft zu machen.

Geschehen soll eben das mitunter in Form eines Nachlasses von 33 Prozent auf den hauseigenen Controller. Dieser performt in Kombination mit Fire TV grandios und kann so eine solide Alternative für Gaming am TV sein – solange die Internetverbindung flott genug ist.

Aber auch sonst begeistert der Controller als Alternative zum Wireless-Controller von Microsoft am PC. Nur musst du dich hierbei scheinbar von Vibrationseffekten verabschieden (zumindest laut Kundenrezensionen).

Für knapp 50 Euro einen soliden Bluetooth-Controller zu bekommen, ist aber allemal eine Kaufentscheidung wert. Und wenn du schon dabei bist, kannst du ja in Kombi mit deinem Prime-Abonnement auch gleich mal dem Luna-Clouddienst einen Besuch abstatten, oder?