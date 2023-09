Cineasten, Serien-Junkies und Schnäppchenfüchse aufgepasst: Disney Plus ab sofort für 1,99 Euro sichern!

Disney Plus setzt die Tradition eines jährlichen Disney Plus-Angebots fort, auch wenn es dieses Jahr eher keinen wenig Wirbel und den berühmt-berüchtigten "Disney Plus Day" – oder ein ähnliches Äquivalent – gab.

Doch auch ohne Tamtam purzeln die Preise und so kannst du dir für begrenzte Zeit die stetig wachsende Bibliothek des Streaming-Giganten mit der Maus als Logo schon für 1,99 Euro pro Monat sichern.

Das Angebot gilt für Neukunden wie auch Rückkehrer und gewährt dir in den ersten drei Monaten somit einen Rabatt, der sich keinesfalls verstecken braucht. Insgesamt sparst du so in den ersten 90 Tagen sagenhafte 77 Prozent!

Und noch besser wird das Angebot natürlich in Anbetracht der nun näher rückenden Neuerscheinungen im Sortiment. Fest planen kann man hier bereits mit der Kino-Realfilm-Adaption von "Arielle, die Meerjungfrau" und auch "Elemental" wird das Filmensemble verstärken. Mit der zweiten Staffel von "Loki" steht allen Marvel-Fans hingegen womöglich das größte MCU-Highlight im Jahr 2023 bevor. Und wer dann doch auf seine gehörige Portion Star Wars zurückgreifen mag, der ist mit dem bisher überaus überzeugenden Original "Ahsoka" bestens beraten!

Das Angebot ist in den USA und vielen anderen Ländern weltweit verfügbar, wobei die Preise je nach Land, aus dem man sich anmeldet, natürlich variieren können.

Der limitierte Deal von Disney Plus im Detail:

Disney Plus: Die ersten 3 Monate | 1,99 Euro pro Monat

Disney Plus kehrt mit seinem märchenhaften 1,99 €-Angebot zurück. Neue und wiederkehrende Kunden erhalten hiermit in den ersten drei Monaten ihres Abos einen Rabatt von satten 77 % pro Monat. Danach werden die Tarife allerdings automatisch auf den Standardtarif umgestellt, je nachdem, wo du dich befindest. Insgesamt dennoch eine üppige Ersparnis, die durch das entsprechende Angebot allemal einen Blick wert ist! Der limitierte Deal endet bereits am 20. September – Schnell sein lohnt sich also!

Beachte, dass der Preis von 1,99 Euro nur für die ersten drei Monate gilt. Danach verlängert sich deine Mitgliedschaft automatisch zum jeweils geltenden Standardtarif von derzeit 8,99 Euro (in Deutschland).

Welche Inhalte erwarten die Zuschauerschaft noch im September?

Wer als Cineast zuletzt vom Überangebot überfordert wurde und nicht die Gelegenheit hatte, sich einen jeden Blockbuster im Kino zu Gemüte zu führen, der dürfte erfreut darüber sein, dass Disney hier jetzt eine einmalige Nachholchance für zwei tolle Neuheiten bereithält.

Einerseits wäre hier natürlich "Arielle, die Meerjungfrau" zu nennen – ein Disney-Klassiker in der Realfilm-Neuauflage, der trotz anfänglicher Skepsis bei einem großen Teil der Zuschauerschaft überraschend viel Anklang fand. Mit Halle Bailey, Jonah Hauer-King sowie Melissa McCarthy außerdem grandios besetzt! Und das Beste: Schon direkt ab dem 6. September (also ab sofort) auf Disney+ verfügbar!

In der kommenden Woche steht mit Pixars neuestem Triumph "Elemental" aber gleich das nächste Highlight in den Startlöchern. Erstklassige Bilddarstellungen treffen hier auf gewohnten Animationscharme und eine spannende Welt, wo locker-leichten wie auch ernstere Themen einen Raum haben – typisch Disney und Pixar eben!

(Image credit: Pixar/Disney)

Marvel-Fans erwartet zudem ebenfalls ein Doppelschlag. Diese Woche (ab dem 6. September) geht es mit der zweiten Staffel von "I Am Groot" wieder in Richtung spannender Abenteuer, die groß wie klein verzaubern. Die erwachseneren Zuschauer erwartet aber vor allem mit "Loki" Staffel 2 ein echter Leckerbissen im Herbst, der den Gott des Schabernacks einmal mehr in den Mittelpunkt rückt und von den meisten Fans jetzt schon als Jahreshighlight zelebriert wird. Release ist hier allerdings erst am 6. Oktober.

Wer gar nicht mehr warten will, der muss das aber natürlich auch nicht tun – immerhin sind Hits wie The Bear, Only Murders in the Building, Ahsoka oder aber Avatar: The Way of Water schon ab heute zur freien Verfügung beim Streaming-Anbieter einsehbar – und noch für kurze Zeit dabei auch lediglich für einen winzig kleinen Obolus!