Amazon Prime Day Smartphone-Angebote 2023: Das kannst du erwarten

Der Amazon Prime Day findet am 11. und 12. Juli statt und dürfte wieder einmal zahlreiche spannende Smartphone-Angebote liefern. Wir kennen zwar noch nicht alle Details, konnten aber bereits jetzt das eine oder andere tolle Angebot entdecken. Suchst du etwa das neueste Google Pixel Fold oder Motorola Razr Plus 2023? Hier könnte es gut sein, dass Amazon versuchen wird, die Preise der Mobilfunkanbieter zu unterbieten.

Wir wissen auch, dass Samsung bald faltbare Handys auf den Markt bringen will. Es könnte also ein guter Zeitpunkt sein, um ein Samsung Galaxy Z Fold 4 oder Galaxy Z Flip 4 zu kaufen. Wenn du ein Handy suchst, bei dem ein Upgrade fällig ist, gibt es die besten Angebote für ältere Handys in der Regel einen Monat vor Markteinführung und nicht erst, wenn die neuen Geräte in den Regalen stehen. Sieh dir die aktuellen Niedrigpreise für diese Handys unten an.

Wir werden diese Seite regelmäßig aktualisieren, sobald wir mehr über die besten Prime Day-Handyangebote erfahren oder wenn Wettbewerber die Preise von Amazon unterbieten. Wenn du nicht nur nach Handys suchst, findest du hier auch alle Amazon Prime Day Gaming-Angebote.

Die besten Smartphone-Angebote vor dem Prime Day

Neben Amazon findest du auch auf Deal-Seiten wie Handyhase.de einige schicke Angebote - so etwa das Samsung Galaxy A54. Das Mittelklasse-Smartphone bietet eine 64-Megapixel-Kamera, ein helles 6,4-Zoll-AMOLED-Display (120 Hz) und vier schicke Farbvarianten. Es unterstützt zudem Dual-SIM für den Einsatz von zwei SIM-Karten, ist 5G-kompatibel und durch den kräftigen 5.000 mAh Akku ist Mobile-Gaming ebenfalls kein Problem.

Die neuen Poco-Smartphones der X-Serie richten sich mit einer 48-MP- bzw. 108-MP-Triple-Kamera und langlebigem Akku gerade an junge Content Creator. Das Xiaomi Poco X5 (Pro) 5G bietet ein hervorragendes AMOLED-Displays mit FHD+ Auflösung und ist leichter und mit einem Snapdragon 778G auch leistungsstärker als das Poco X5.

Das Apple iPhone 12 Pro ist zwar bereits aus dem Jahr 2020, erfreut sich aber dennoch noch immer großer Beliebtheit. Das kantige Design, verbessertes Displayglas und erstklassiger Kameratechnologie, machen es auch 2023 zu einem beliebten Alltagsbegleiter. Außerdem ermöglichen der leistungsstarke A14-Bionic-Prozessor und die eSIM Dual-SIM-Funktionen auf dem 5G-iPhone.

Amazon Prime Day Smartphone-Angebote: FAQ

Ab wann sind die Amazon Prime Day Smartphone-Angebote verfügbar?

Der Amazon Prime Day findet am 11. und 12. Juli statt, nur einen Tag früher als im letzten Jahr. Wir sind am Prime Day live dabei und berichten über alle Angebote, einschließlich der tollen Blitzangebote, sobald sie bekannt werden.

Einige Handys und Zubehörteile werden vom ersten Tag an rabattiert und bleiben günstig, bis sie ausverkauft sind. Andere werden nur für eine begrenzte Zeit angeboten. Außerdem gibt es Blitzangebote, die zu den niedrigsten Preisen des Jahres bei Amazon gehören.

Sobald Amazon den Prime Day ankündigt, werden die Preise im Rahmen von Frühverkäufen gesenkt, so dass du schon jetzt Angebote für faltbare Handys wie das Galaxy Z Fold 4 finden kannst. Wir gehen davon aus, dass vor dem großen Prime Day-Shopping-Event noch weitere Angebote auftauchen, also bleib am Ball.

Brauchst du Amazon Prime, um diese Angebote zu bekommen?

Wenn du von allen Prime Day-Angebote profitieren willst, brauchst du eine Prime-Mitgliedschaft. Es ist möglich, dass es auch Angebote für Nicht-Mitglieder geben wird, aber das ist unwahrscheinlich. Natürlich wird es offizielle und "inoffizielle" Prime Day-Verkäufe geben.

Unserer Erfahrung nach gibt es bei Amazon oft eine Menge Preissenkungen und Rabatte, die technisch gesehen nicht zum Prime Day gehören, aber trotzdem günstige Preise bieten. Die meisten der letztjährigen Smartphone-Angebote waren zum Beispiel nicht offiziell als Prime Deals aufgeführt und standen allen Kunden offen.

Es ist immer noch eine gute Idee, sich vor dem Prime Day für die 30-tägige kostenlose Amazon Prime Day-Testphase anzumelden, da dir dadurch keine Kosten entstehen, du vollen Zugang zum gesamten Angebot hast und eine schnelle kostenlose Lieferung erhältst.

Amazon Prime 30 Tage lang testen Amazon bietet eine 30-tägige kostenlose Testphase für neue Prime-Mitglieder an. Das bedeutet, dass du alles, was der Prime Day zu bieten hat, ausprobieren kannst, ohne eine monatliche Abo-Gebühr zahlen zu müssen. Nach der Probezeit kostet das Abonnement 8,99 €, aber es lohnt sich auch ohne die Vorteile des Prime Day.

Amazon Prime Day Smartphone-Angebote: Das kannst du erwarten

Die Angebote beziehen sich meist auf Android-Geräte, nicht auf iPhones. Die sind leider sehr selten im Angebot, außer bei gelegentlichen Rabatten und Bundles. Es ist aber möglich, dass einige ältere Modelle oder erneuerte Geräte vergünstigt angeboten werden.

Beim letztjährigen Sale gab es nicht nur hervorragende Budget-Geräte von Motorola, sondern auch Premium-Geräte von Samsung und OnePlus. Amazons Preissenkungen für die damals relativ neue Galaxy S22-Serie waren besonders gut, und einige tolle Pixel 6-Angebote gab es ebenfalls.

Ausgehend von unserer Übersicht über die Handy-Deals im Jahr 2023 sieht es gut aus für Rabatte auf die Galaxy S23- und Pixel 7-Serie, wenn du auf der Suche nach einem der neuesten Modelle bist. Wir haben in den letzten Monaten bereits tolle Angebote für diese Modelle gesehen und es ist wahrscheinlich, dass wir am Prime Day rekordverdächtig niedrige Preise zu sehen bekommen.

Obwohl sowohl das Pixel Fold als auch das Motorola Razr Plus 2023 sehr neue Geräte sind, erwarten wir bald harte Konkurrenz von Samsung und das könnte die Preise für alle Foldables durcheinander bringen. Vielleicht gibt es Angebote für neue Käufer oder für ältere Geräte, die ein Upgrade erhalten.