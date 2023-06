Amazon Prime Day Videospielangebote 2023: Was dich dieses Jahr erwartet

Der Amazon Prime Day rückt immer näher und es gibt keinen besseren Zeitpunkt, um deine Gaming-Sammlung günstig aufzustocken. In diesem Jahr sind bereits einige verdammt große Titel erschienen und da die Preise für Spiele generell steigen, ist es wichtig zu sparen, wo du kannst. Wenn am 11. und 12. Juli der Prime Day stattfindet, werden zum Glück viele Schnäppchen erwartet.

Egal, ob du ein neues Spiel für die Xbox Series X, PS5 oder Nintendo Switch suchst, es wird bestimmt ein Angebot dabei sein, das dich anspricht. Spiele wie The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom und Street Fighter 6 sind zwar noch relativ neu, aber das bedeutet nicht, dass wir in diesem Monat nicht ein paar reduzierte Preise sehen werden.

Der Amazon Prime Day 2023 ist eine der besten Gelegenheiten, um kräftig zu sparen. Also haben wir die besten Angebote zusammengestellt, damit du das Beste aus den Angeboten herausholen kannst.

Stöbere in den verfügbaren PS5-Gaming- Angeboten

Sieh dir alle Xbox Series X Spieleangebote an

Entdecke die Angebote für Nintendo Switch-Spiele

Amazon Prime Day Videospielangebote 2023

Die besten heutigen Videospielangebote

Rabatte auf erstklassige Switch-Spiele zu finden, kann eine große Herausforderung sein. Nintendo ist bei seinen First-Party-Titeln wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey und Splatoon 3 wahnsinnig knausrig, aber wir erwarten, dass die große Mehrheit der großen Veröffentlichungen in diesem Jahr zumindest mit einem kleinen Rabatt angeboten werden.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom wird zur Zeit mit einem Rabatt von 14 % angeboten und Pokemon Karmesin ist sogar um rund 30 % reduziert. Wir gehen davon aus, dass diese Preise zum Prime Day noch weiter sinken werden, aber es lohnt sich schon jetzt, sie im Auge zu behalten.

Ähnlich wie bei der Nintendo Switch werden die besten Xbox Series X|S-Spiele nur selten deutlich reduziert, aber wir sehen bereits einige Rabatte, bevor der Prime Day in vollem Gange ist.

Bei Titeln wie Jedi Survivor ist der Preis bereits um 14% gesunken, und bei The Callisto Protocol gibt es Rabatte von unter 55%, was Gutes verheißt. Sogar auf Street Fighter 6 gibt es jetzt schon vor dem Prime Day einen Rabatt von bis zu 27%.

Auch für die PS5 gibt es bereits einige fantastische Angebote für ihre besten Titel und auch wenn sie gerade im Store des Öfteren mal reduziert sind, lohnt es sich ein Auge für mögliche Angebote offenzuhalten.

Sonic Frontiers ist um 45 %, Ghost of Tsushima etwa um 46% und Forspoken gar um ganze 67% reduziert. Wenn die Prime Day-Videospielangebote erst einmal in vollem Gange sind, wird es also garantiert einige solide Einsparungen geben.

Amazon Prime Day Videospielangebote: FAQs

Wann beginnt der Prime Day für Videospiele im Jahr 2023? Obwohl wir bereits Rabatte für Videospiele für PS5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch sehen, erwarten wir, dass die wirklichen Knaller bei den Prime Days am 11. und 12. Juli in vollem Gange sind. Wenn du auf der Suche nach einem bestimmten Spiel bist, für das es noch keinen nennenswerten Preisnachlass gibt, dann halte die Augen offen. Es könnte sich lohnen.

Brauche ich eine Amazon Prime-Mitgliedschaft, um die Prime Day-Videospielangebote zu nutzen? Ja, wenn du in diesem Jahr das Beste aus den Prime Day-Angeboten machen willst, brauchst du eine aktive Mitgliedschaft bei Amazon Prime. Die meisten Rabatte sind für Mitglieder reserviert, außerdem gibt es zusätzliche Vorteile wie Lieferung am nächsten Tag, Prime Video und Prime Gaming.

Amazon Prime 30 Tage lang testen Amazon bietet eine 30-tägige kostenlose Testphase für neue Prime-Mitglieder an. Das bedeutet, dass du alles, was der Prime Day zu bieten hat, ausprobieren kannst, ohne eine monatliche Abo-Gebühr zahlen zu müssen. Nach der Probezeit kostet das Abonnement 8,99 €, aber es lohnt sich auch ohne die Vorteile des Prime Day.

Wenn du nicht nur bei der Software sparen willst, haben wir auch Guides zu den Amazon Prime Day Deals für PS5 und Xbox Series, damit du dich mit der besten Hardware für deine neuen Spiele ausstatten kannst.