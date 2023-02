PS5 Lagerbestand: Wo du eine PS5 im Februar 2023 kaufen kannst

Die Verfügbarkeit der PS5 ist auch diese Woche wieder sehr gut. In Deutschland gibt es derzeit eine große Auswahl an Konsolen und Bundles mit Lieferzeiten von nur wenigen Tagen. Die meisten großen Händler haben die PS5 auf Lager, auch Amazon. Außerdem gibt es Bundles mit God of War: Ragnarok, Horizon Forbidden West oder zusätzlichen DualSense-Controllern. Scrolle nach unten, um alle aktuellen Angebote zu sehen.

Wir sind eindeutig an einem Punkt angelangt, an dem die Jagd nach der Lagerbestände viel einfacher ist. Die Konsole ist seit November letzten Jahres bei mindestens einem Händler erhältlich. Das ist ein gutes Zeichen dafür, dass die dunklen Zeiten vorbei sind, in denen es monatelang praktisch unmöglich war, die Konsole zu kaufen, und wir haben jetzt auch schon einige PS5-Bundle-Angebote gesehen.

Wir haben die PS5-Lagerbestände seit der Einführung der Konsole im November 2020 verfolgt und wissen daher genau, wo du jederzeit eine PS5 kaufen kannst. Auch wenn die Situation noch nicht vollständig geklärt ist, werden wir dich weiterhin mit den aktuellsten Informationen zu den PS5-Restocks versorgen und eine regelmäßig aktualisierte Liste von Händlern mit Angaben dazu veröffentlichen, wann sie die Konsole verfügbar haben.

Derzeitige PS5-Lagerbestände

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Amazon: PS5 God of War Ragnarök Bundle (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Bei Amazon kannst du das PS5 God of War Ragnarok Bundle jetzt kaufen – du musst deine Daten nicht mehr für eine Einladung einreichen. Bei einigen anderen Konsolen und Bundles gibt es diese Einschränkung jedoch noch. Wenn du also die Konsole allein oder die Digital Edition haben möchtest, musst du dein Interesse anmelden. Der Händler wird sich bei dir melden, wenn die Konsole auf Lager ist. Sobald sie verfügbar ist, hast du bis zu 72 Stunden Zeit, um deine exklusive Einladung zu nutzen, aber du hast keine Garantie auf eine Konsole.

(Öffnet sich in einem neuen Tab) ebay: PS5 God of War Ragnarök Bundle (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Auch bei ebay kannst du in zwischen guten Gewissens eine PS5 im God of War Ragnarök Bundle kaufen. Derzeit sind weit mehr als 10 Exemplare vorrätig. Der Versand ist kostenlos, allerdings kann es einige Wochen dauern, bis das Bundle bei dir eintrifft.

(Öffnet sich in einem neuen Tab) PlayStation Store: PS5 Bundles sind jetzt erhältlich (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Im offiziellen PlayStation Direct Store von Sony gibt es Bundles mit God of War Ragnarök oder welche mit zusätzlichen DualSense-Controllern. Erhältlich sind sowohl die Standard PS5 als auch die Digital Edition. Du bekommst eine schnellere Lieferung, wenn du PlayStation Plus-Mitglied bist, und eine kostenlose Lieferung, wenn du gleichzeitig einen anderen Artikel kaufst.

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Otto: PS5 God of War Ragnarök Bundle (Öffnet sich in einem neuen Tab) & Standard PS5 (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Der deutsche Versandhandel Otto ist nun schon seit einigen Jahren eine verlässliche Quelle für Konsolen-Bestellungen geworden. Auch hier bekommst du das PS5 God of War Ragnarök Bundle, aber auch die Standard-Konsole. Bei letzterer musst du aber ein ganzes Stück tiefer in den Geldbeutel greifen.

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Cyberport: PS5 God of War Ragnarök Bundle (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Bei Cyberport gibt es ebenfalls das PS5 God of War Ragnarök Bundle im Angebot, allerdings wird es laut der Shop-Seite erst Anfang März lieferbar sein und 10 Euro teurr als bei anderen Händlern sein. Trotzdem solltest du dir Cyberport merken, sofern du diesen Monat noch etwas Geld sparen musst.

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Idealo: Alle PS5-Angebote als Übersicht (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Auf Idealo kannst du dir sämtliche PS5-Angebote ansehen, die derzeit in Deutschland erhältlich sind. Zum Beispiel gibt es auch Bundles mit Call Of Duty: Modern Warfare 2, Fifa 23 oder Ratchet and Clank: Rift Apart. Allerdings sind diese ein gutes Stück teurer.

(Öffnet sich in einem neuen Tab) WARNUNG!

Die Webseite sima-holz.de bietet – warum auch immer – Konsolen zu stark reduzierten Preisen an, um Leute zum Kauf anzuregen. Ware wird allerdings keine geliefert. Wenn du also auf ein PS5-Angebot von unter 500 Euro stößt, das von sima-holz.de stammt, solltest du einen großen Bogen draum machen.

PS5-Lagerbestände: Tipps zum Kauf

Obwohl die PS5 jetzt häufiger wiederverkauft wird und es viel einfacher geworden ist, eine Konsole zu erhaschen, kann es immer noch eine stressige und frustrierende Erfahrung sein. Um dich bestmöglich vorzubereiten, haben wir im Folgenden viele der häufigsten Fragen zu PS5-Lagerbeständen beantwortet. Außerdem haben wir unsere besten Tipps aus über einem Jahr Jagd auf PS5-Konsolen zusammengestellt, damit du die besten Chancen hast, eine zu bekommen.

Wie man eine PS5 kauft: Die besten Tipps

1. Folge den wichtigsten Händlern

Mit der obigen Liste bist du immer auf dem Laufenden, sobald es neue PS5-Lieferungen gibt. Trotzdem solltest du regelmäßig nachschauen, denn wir werden nicht immer vorgewarnt und man weiß nie, wann es neue Bestände gibt – vielleicht hast du ja Glück.

2. Bereite dein Budget vor

Wahrscheinlich hast du das Geld für eine PS5 schon beiseite gelegt, wenn du sie jetzt kaufen willst, aber du solltest auch sicherstellen, dass bei jedem Händler alles vorbereitet ist. Bereite deine Karten- und Versanddaten auf einer separaten Seite vor oder stelle sicher, dass sie bei den Händlern deiner Wahl gespeichert und korrekt sind, damit du schnell zur Kasse gehen kannst.

3. Anmelden

Vielleicht hast du bereits ein Konto bei deinem bevorzugten Händler, aber melde dich auf jeden Fall an, bevor es neue Angebote gibt. Wenn du dich vorher anmelden musst, verlierst du wertvolle Sekunden an der Kasse. Und du brauchst alle Zeit, die du kriegen kannst, um dir die beste Chance zu geben, heute noch eine PS5 zu kaufen. Außerdem kannst du oft deine Kassendaten mit deinem Login speichern (wenn du dich damit wohl fühlst) und so deine Bestellung leichter verfolgen. Wir empfehlen, für jeden Händler, der PS5-Restposten anbietet, ein Konto anzulegen.

4. Finde und speichere die Produktseite

Du willst dich nicht durch die virtuellen Gänge hangeln, wenn du die Chance hast, eine PS5 zu kaufen. Wir haben hier alle bekannten Produktseiten verlinkt, so dass du direkt dorthin gehen kannst, wo du deine Bestellung aufgeben musst, wenn die Ware verfügbar ist.

5. Gib nicht auf

Es wird in naher Zukunft noch viele Gelegenheiten geben, eine PS5 zu kaufen, wenn sich die Lagerbestände verbessern. Wenn du bei einem PS5-Restock Pech hast, solltest du die Seite des Händlers immer wieder aktualisieren – wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass die Bestände innerhalb weniger Minuten wieder aufgetaucht sind, also gib nicht gleich bei der ersten Hürde auf. Immer noch kein Glück? Wir halten dich auf dem Laufenden, was die neuesten Nachrichten und Gerüchte angeht.

PS5-Lagerbestände: FAQs

Wie oft ist die PS5 verfügbar?

Das kann je nach Region und anderen unsichtbaren Faktoren variieren, aber in der Regel wird die PS5 in den USA etwa ein- bis zweimal im Monat neu aufgelegt. In anderen Regionen wie Deutschland, wo die Konsole schon seit Monaten erhältlich ist, ist sie leichter zu bekommen.

Allerdings haben sich einige Händler auf einen ziemlich vorhersehbaren Rhythmus eingestellt, der es uns ermöglicht, dir eine solide Vorstellung davon zu geben, wann du die Konsole kaufen kannst. Andere haben sich dazu entschlossen, den nächsten PS5-Restock anzukündigen, damit es weniger ein Ratespiel ist. Wie auch immer. Wir berichten bei TechRadar über alle Neuigkeiten, Gerüchte und Ankündigungen zu den PS5-Neuauflagen, damit du die besten Chancen hast, dir eine Konsole zu sichern.

Sollte ich heute schon eine PS5 kaufen?

Die PS5 ist immer noch schwer zu finden. Wenn du also ein Auge auf eine Konsole für die nahe Zukunft oder als Geschenk für jemanden geworfen hast, dann empfehlen wir dir, sie so schnell wie möglich zu kaufen.

Auch wenn die PS5 in diesem Jahr häufiger nachgekauft wird, ist die Konsole immer noch nicht sehr lange erhältlich und es ist besser, sie zu kaufen, solange es noch geht, als die Gelegenheit zu verpassen. Die Beschränkung des Verkaufs auf bestimmte Mitgliedschaftsprogramme der Einzelhändler hat zwar dazu beigetragen, die Scalper einzudämmen, aber es erfordert immer noch Schnelligkeit, Timing und ein bisschen Glück, um eine Konsole zu kaufen.

Wie viel kostet eine PS5?

Die PS5 kostet – normalerweise – 499,99€. das ist der gleiche Preis wie Microsofts Xbox Series X. Die günstigere PS5 Digital Edition kostet 399,99€. Leider werden die Stand-Konsolen (also kein Bundle), derzeit zu viel höheren Preisen angeboten, wodruch das God of War Ragnarök Bundle derzeit die günstigste Methode ist, um an eine PS5 zu kommen.

Es ist so gut wie sicher, dass beide Versionen der Konsole für einige Zeit bei ihren höheren Preisen bleiben werden. Die Nachfrage nach der Konsole ist immer noch astronomisch hoch und Sony sieht keinen Grund, sie vorerst zu verbilligen. In vielen Regionen wurde der Preis der Konsole aufgrund gestiegener Produktionskosten sogar angehoben.

Sollte ich die PS5 oder PS5 Digital Edition kaufen?

(Image credit: Sony)

Es gibt zwei Versionen von Sonys neuester Konsole: Woher weißt du also, ob du die PS5 oder die PS5 Digital Edition kaufen sollst? Nun, es gibt einen großen Unterschied zwischen den beiden – abgesehen vom Preis.

Die PS5 Digital Edition besitzt kein Laufwerk, sodass keine physischen Kopien von Spielen auf der Konsole gespielt werden können und du alle Spiele digital kaufen musst. Alle Käufe müssen über den offiziellen PSN Store getätigt werden. Du kannst jedoch weiterhin alte PS4-Spiele spielen, solange du eine digitale Kopie gekauft hast. Wenn du dich der digitalen Revolution verschrieben hast und die Anschaffungskosten für die Konsole sparen willst, könnte die PS5 Digital Edition das Richtige für dich sein.

Die meisten werden sich jedoch für die Standard-PS5 entscheiden, da sie durch das mitgelieferte Disc-Laufwerk mehr Flexibilität bietet. Der andere große Nachteil der PS5 Digital Edition ist, dass Sony viel weniger Exemplare herstellt als von der normalen PS5. Wenn die Händler die Konsolen wieder aufstocken, hast du also oft eine deutlich geringere Chance, eine Digital Edition zu bekommen – wenn sie diese Version überhaupt im Angebot haben. Und wenn nur wenige Digital Editionen verfügbar sind, steigt gern mal ihr Preis an.

(Image credit: Future)

