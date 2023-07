Included in this guide:

Der Xbox Game Pass, Microsofts Gaming-Abonnementdienst, ist auch im Juni 2023 ein großer Erfolg und hat die Spielebranche nachhaltig verändert. First-Party-Spiele der Xbox Game Studios wie Forza Horizon 5, Hi-Fi Rush und Halo Infinite sind ab Tag 1 verfügbar und du kannst sie für einen erschwinglichen monatlichen Betrag in vollem Umfang genießen - egal ob du eine Xbox Series X|S oder einen PC besitzt.

Seit dem Start ist der Dienst immer weiter gewachsen und umfasst jetzt auch EA Play und Indie-Hits wie Among Us, Outer Wilds und einige weitere, die es in diese Liste geschafft haben. Und noch besser: Wenn du Xbox Game Pass Spiele sowohl auf deiner Konsole als auch auf dem PC genießen und über Xbox Cloud Gaming streamen willst, kannst du mit Game Pass Ultimate auf beide Bibliotheken zugreifen. So hast du noch mehr Auswahl und kannst ganz einfach zwischen den Plattformen wechseln, wenn du ein Spiel spielst.

Der Xbox Game Pass nimmt regelmäßig neue Spiele in sein Angebot auf, damit du immer genug Zeit hast, um ein Spiel zu spielen, auf das du schon lange ein Auge geworfen hast. Das Einzige, was du tun musst, ist, dich zu entscheiden. Diese Liste der besten Xbox Game Pass Spiele wird dir dabei helfen.

Die besten Xbox Game Pass Spiele

(Image credit: Ark Heiral)

Ich mag mit meiner Vorliebe zu rundenbasierten Kämpfen ob des Trends zu immer actionreicheren, wie z. B. in Final Fantasy XVI, vielleicht relativ alleine dastehen. Doch Chained Echoes hat nicht nur meine Liebe zur Nostalgie befriedigt, sondern hält in Sachen Kampfsystem sogar noch einen genialen Kniff bereit. Das sogenannte Overdrive-System ermutigt dich nämlich geschickt dazu, stets deine Taktik zu wechseln, was die zahlreichen Scharmützel nie langweilig werden lässt.

Dazu kommt eine wunderschöne 16-Bit-Optik und eine Geschichte, die von intimen Momenten bis zu großen Schlachten alles bietet, was das JRPG-Herz begehrt. Die Figuren und Dialoge sind hervorragend geschrieben und es werden unzählige ernste Themen behandelt, die man im ersten Moment vielleicht nicht von so einem bunten Spiel erwartet. Und dabei kommt das Spiel größtenteils von nur einem Mann, was das ganz nur noch beeindruckender macht.

Die Spielzeit ist mit über 50 Stunden - wenn man denn wirklich alles sehen will - zwar recht üppig. Doch dafür wird die Geschichte immer verzweigter, das Kämpfen nie langweilig, und es kommen immer mal wieder neue Mechaniken hinzu, die das Geschehen noch weiter auflockern. Chained Echoes ist wirklich ein Meisterwerk.

(Image credit: SEGA)

Von bunten Pixel-Helden kommen wir zu tristem Sci-Fi-Horror. Alien: Isolation ist ein Survival-Horror-Spiel von Creative Assembly und Sega, in dem du dich auf einem verlassenen Raumschiff vor Ridley Scotts berühmtem Alien verstecken musst.

Wenn du schon immer die Figuren in Horrorfilmen ermahnt hast, weil sie einen dummen und ebenso tödlichen Fehler machen, hast du hier die Chance zu beweisen, dass du es besser kannst. Doch du kannst dir sicher sein: Du wirst es wahrscheinlich nicht schaffen, zumindest nicht immer.

Es mag etwas zu lang geraten sein, unter den vielen lizenzierten Spielen, die versuchen, ihr Ausgangsmaterial originalgetreu nachzubilden, gelingt es Alien: Isolation aber mitunter am besten. Wenn du also nicht leicht zu erschrecken bist, können wir dir dieses intensive Erlebnis wärmstens empfehlen.

Und wenn du noch mehr Lust auf gute Horrorspiele hast, dann kann ich dir auch Signalis nur ans Herz legen. Das Spiel ist ebenfalls im Game Pass, ich habe es aber schon so oft erwähnt, dass ich es lieber einfach hier mit aufnehme.

In diesem Koop-Ego-Shooter, der eine Art geistiger Nachfolger des beliebten Warhammer 40K: Vermintide 2 ist, kämpfst du mit deinen Freunden gegen endlose Horden von mutierten Monstern. Also schnappst du dir eine Wumme und ballerst einfach alles was dir vor die Linse kommt.

Darktide spielt in einer Welt unter der Erde, in der es keine Hoffnung gibt. Es ist genau das, was auf der Verpackung steht, ein Kampf um dein Leben in der gnadenlosen Welt von Warhammer. Trotz all der Härte sieht das Spiel fantastisch aus und fühlt sich auch so an.

Die Kämpfe sind dank einer großen Auswahl an interessanten Waffen sehr befriedigend, besonders im Nahkampf. Einzelkämpfer haben es hier aber deutlich schwerer. Die Warhammer-Community ist eine eingeschworene Gruppe, die gerne gemeinsam kämpft, um diesen Albtraum zu überleben.

(Image credit: Microsoft)

Nach dem riesigen Erfolg von Teil 4 war es zu erwarten, dass Forza Horizon 5 zum Start im Xbox Game Pass verfügbar sein würde. Das Racing-Game kombiniert eine atemberaubende Grafik, die Mexiko in ein Paradies für Rennfahrer verwandelt, mit einem Fahrsystem, das sowohl Veteranen als auch Neulingen der Serie (oder Rennspielen im Allgemeinen) Spaß macht.

Nimm Herausforderungen an, lass deine Gegner in rasanten Rennen Staub schlucken oder stell dir dein eigenes Traumgefährt zusammen. Die vielen Autos und Anpassungsmöglichkeiten lassen dich ein Fahrzeug zu bauen, mit dem du auch wirklich gerne herumfährst. Wenn die Serie ihre Story richtig hinbekommt, gibt es auf dem Weg zur Pole Position nichts, was sie aufhalten könnte.

(Image credit: Focus Interactive)

A Plague Tale: Requiem Nirgendwo ist es sicher Our expert review: Pro + Fesselnde Geschichte + Schöne Umgebungen + Toller Soundtrack Kontra - Stottert bei höheren Auflösungen ziemlich stark - Braucht seine Zeit

Wie sein Vorgänger A Plague Tale: Innocence folgt dieses Stealth-Abenteuer den Geschwistern Amicia und Hugo. Die beiden versuchen, allein im Frankreich des 14. Jahrhunderts zu überleben, doch natürlich sind sie keine normalen Kinder. Hugo trägt eine geheimnisvolle Superkraft/einen Fluch in sich, der ihn ins Visier der französischen Inquisition brachte.

Amicia versucht dagegen alles, um ihren Bruder zu beschützen, und begibt sich in diesmal noch kompliziertere Stealth-Sequenzen und auch weit mehr Kämpfe als im Vorgänger. Der große Star des Spiels bleibt aber natürlich die bewegende und mitreißende Geschichte. Also mach dich auf einen sehr emotionalen Trip gefasst, der dir mehr als nur einen Kloß im Hals bescheren wird.

(Image credit: Team Cherry)

Hollow Knight Immer tiefer ins Nest Pro + Wunderbar geheimnisvolle Welt + Jede Menge schwierige Herausforderungen + Wunderschöne Grafik und Soundtrack

Egal, ob du Metroidvanias bereits liebst oder eben dreimal nachlesen musstest, bis du das Wort verstanden hast: Hollow Knight ist einer der beliebtesten Vertreter und der perfekte Einstieg ins Genre. Es hat genau die Art von Welt, die du in einem Metroidvania erkunden willst. Es macht Spaß, neue Fähigkeiten zu erlernen und damit herum zu experimentieren, und angedeutete Geschichte vermittelt dir das Gefühl, einem großen Geheimnis auf die Spur zu kommen.

Wenn du dann noch die schöne Grafik, die Musik und den unvergesslichen kleinen Käfer-Helden hinzunimmst, denkst du vielleicht, dass Hollow Knight eine entspannte Angelegenheit ist, aber weit gefehlt. Um in die Tiefe zu gelangen, musst du einige harte Bosse ausschalten und oft blind in die Dunkelheit springen, was Geduld und Ausdauer erfordert. Hollow Knight belohnt deinen Mut jedoch und ist einer der Gründe, warum die Fans ungeduldig auf die Fortsetzung Hollow Knight: Silksong warten.

(Image credit: 505)

*nur im PC Game Pass verfügbar

Da Death Stranding 2 bereits bei den Game Awards 2022 angekündigt wurde, wird es vielleicht langsam Zeit, entweder zu sehen, was es mit dem ganzen Trubel auf sich hat, oder dein Gedächtnis aufzufrischen. Denn seien wir mal ehrlich: Es gespielt zu haben und es verstanden zu haben sind zwei völlig unterschiedliche Dinge.

Das macht natürlich einen Teil des Charmes eines jeden Hideo Kojima-Spiels aus, und Death Stranding hat neben faszinierenden Einblicken in die Technologie der Zukunft auch jede Menge Verrücktheiten zu bieten. In der Rolle von Sam Porter-Bridges bist du im Grunde ein postapokalyptischer Postbote, der ein Amerika durchstreift, das nicht nur zu gefährlich für die meisten Menschen geworden ist, sondern auch verdächtig nach Island aussieht.

Die Story ist verwirrend bis einfach nur irre, das Gameplay eigenwillig und die Spielzeit genauso weitläufig wie Sams Arbeitsweg. Doch wenn du Bock auf die volle Ladung Kojima hast, dann bekommst du sie hier auch.

(Image credit: Xbox Game Studios/Double Fine)

Psychonauts 2 Der Geist übernimmt die Materie Pro + Fantasievolle Gedankenwelten + Wirklich lustig + Tolle Synchronsprecher Kontra - Frustrierende Bosskämpfe

Das Original ist bereits über ein Jahrzehnt alt und doch hat Psychonauts 2 nichts von seinem Charme verloren. Der Action-Plattformer hat uns mit seiner hervorragenden Herangehensweise an Themen rund um die psychische Gesundheit begeistert und bringt mit seinen einzigartigen Welten ständig etwas neues auf den Bildschirm.

Uns hat alles an Psychonauts 2 gefallen, vom Gameplay bis zu den schrulligen Charakteren. Deshalb überrascht es uns nicht, dass viele es als eines der besten Xbox Game Pass Spiele oder sogar als eines der besten Spiele überhaupt ansehen. Wenn du erst einmal ein oder zwei Stunden als Razputin Aquato gespielt hast, wirst auch du den Hype verstehen.

(Image credit: Ubisoft)

Fans von Ego-Shootern werden sich vielleicht ärgern, dass es keine Call of Duty-Spiele im Xbox Game Pass gibt. Aber zum Einen könnte sich das mit der Übernahme von Activision Blizzard bald ändern, und zum Anderen gibt es mit der Battlefield-Reihe und Ubisofts hervorragendem Ego-Shooter Rainbow Six Siege jede Menge andere Möglichkeiten.

Was uns an Siege am besten gefällt, ist, dass es weniger auf Shooter-Skills ankommt als auf die taktische Planung. Es kommt darauf an, wo du Sprengladungen anbringst, wie du Ecken abdeckst und wann du dich zwischen den Räumen bewegst. Es sind Entscheidungen wie diese, die dem Spiel einen hohen Schwierigkeitsgrad verleihen. Wenn du ein Fan von Ego-Shootern bist, darfst du dir das Spiel nicht entgehen lassen.

Wenn du dagegen auf der Suche nach einem etwas anderen Rainbow Six Siege-Erlebnis bist, kannst du den Koop-Ableger Rainbow Six Extraction, in dem du es mit Außerirdischen aufnimmst, auch im Game Pass spielen.

(Image credit: Xbox Game Studios)

In Rares Abenteuer Sea of Thieves schlüpfst du in die Rolle eines Piraten, der allein oder mit einer bis zu vierköpfigen Crew über die Meere einer fantastischen Welt segelt. Es liegt an dir, ob du dich auf den Handel, die Schatzsuche oder das Plündern der Beute anderer konzentrieren willst. Wer von uns möchte nicht gerne ein Pirat sein? Sea of Thieves zu erkunden macht großen Spaß, auch wenn manche Spieler die Freiheit, andere zu plündern, ein bisschen weit treiben können.

Nach einem holprigen Start und mehreren Seasons ist Sea of Thievesinzwischen wirklich gut geworden. Einige Bereiche, z. B. das Storytelling, könnte zwar noch immer etwas Arbeit gebrauchen, arbeitet das Team von Rare hart daran, dass das Piratenspiel auch auf lange Sicht Spaß macht.

(Image credit: Enhance)

Tetris Effect: Connected Ich gehöre für immer dir Average Amazon review: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Die besten Angebote von heute 34,99 € bei Amazon 81,04 € bei Amazon Pro + Schöne Musik + Sorgfältig angepasstes Tetris-Gameplay + Tetris, wie du es noch nie gesehen hast Kontra - Multiplayer ist ein bisschen chaotisch

Das ist Tetris, wie du es noch nicht erlebt hast: farbenfroh, mit toller Musik und unheimlich...emotional? Die Macher von Rez Infinite und Lumines wissen, wie man ein Puzzle mit Musik und visuellen Effekten aufpeppt, um mehr daraus zu machen.

Natürlich hilft es, dass dieser Klassiker für Rätselfreunde jeden Alters Spaß macht - Tetris Effect ist sogar nach dem wissenschaftlichen Begriff benannt, der eintritt, wenn du so viel Zeit mit dem Spiel verbringst, dass es beginnt, in deine Gedanken einzudringen. Menschen, die regelmäßig Tetris spielen, sind offenbar in der Lage, Formen und Kombinationen zu sehen, die denen von Tetris in der realen Welt ähneln. Glücklicherweise musst du Tetris Effect nicht erst so lange spielen, um Spaß daran zu haben, aber wir wetten, dass du die Lieder zumindest eine Weile mitsummen wirst.

(Image credit: Thunder Lotus Games)

Spiritfarer Es wird Zeit, Abschied zu nehmen Pro + Wunderschöner Grafikstil + Entspannendes Gameplay + Tolle, emotionale Geschichten Kontra - Etwas zu lang geraten

Mein nächster Tipp erinnert mich an zwei Dinge, die ich liebe: The Legend of Zelda, und Schiffe. Deswegen vergleiche ich den Look von Spiritfarer auch gerne mit Wind Waker. Hier spielst du aber keinen großen Kämpfer, sondern die Nachfolgerin von Charon, dem Fährmann der Toten.

Mit dieser interessanten Jobbeschreibung segelst du mit deinem Schiff über das Meer und suchst auf verschiedenen Inseln nach Seelen, deren Zeit sich langsam dem Ende neigt. Die sind aber meistens noch nicht so weit und so ist es deine Aufgabe, dich um sie und ihre letzten Angelegenheiten zu kümmern, bevor es dann Zeit ist, Abschied zu nehmen.

Was jetzt hoch emotional klingt, kann es auch durchaus werden, denn die eine oder andere Figur ist mir dabei zumindest sehr ans Herz gewachsen. Das Gameplay lässt sich am ehesten mit einer sehr entspannten Wirtschaftssimulation beschreiben, da du dich um das leibliche Wohl deiner Passagiere und dein Schiff kümmern musst. „Entspannt“ ist dabei das richtige Stichwort, denn es gab kaum etwas entspannteres während meiner Zeit mit Spiritfarer, als meiner täglichen Routine auf dem Schiff zu folgen oder einfach nur zu angeln.