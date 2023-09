Die besten MMORPGs im Jahr 2023 – Welten, die dazu einladen, sich in selbigen zu verlieren

Star Wars The Old Repu...

Die besten MMORPGs zeichnen sich nicht allein dadurch aus, dass sie durch eine immersive Welt glänzen, die dazu einlädt, sich in selbiger zu verlieren – das können immerhin auch viele der besten Einzelspieler-Rollenspiele bieten.

Viel mehr begeistern MMORPGs dadurch, dass du diese Erfahrung mit altbekannten und auch neuen Freunden teilen kannst – immerhin werden viele der genannten Vertreter von abertausenden Nutzern simultan gespielt und geliebt. Daher auch der Name: Massive Multiplayer Online Role-Playing Game

Und trotzdem stechen einige dieser Abenteuer noch einmal aus der breiten Masse heraus. Ich habe es mir als selbsternannter MMO-Veteran an dieser Stelle einmal zur Aufgabe gemacht, dir eine Handvoll meiner aktuellen Favoriten vorzustellen, die allesamt durch eine brillante Geschichte, einer Vielzahl von Tätigkeiten und einer großartigen Spieler-Community glänzen.

Außerdem ist ein MMORPG natürlich nicht immer gleich ein MMORPG. Entsprechend erwarten dich zwar auch die klassischen Fantasy-Settings, die womöglich als Erstes in den Sinn kommen, wenn man den Begriff hört, jedoch auch kreativere Alternativen, die sich beispielsweise eher in Sci-Fi-Gefilde stürzen oder gar einen wilden Mix aus verschiedenen Genre bieten.

Was die Abenteuer hingegen gleich haben ist der Fakt, dass sie allesamt so ziemlich schon ein Garant dafür sind, dass du hunderte Stunden voller Spielspaß spendiert bekommst. Für viele sind MMORPGs ein Rückzugsort, sie sind beinahe schon ein zweites Leben in einer virtuellen Welt. Und auch wenn nicht jeder derart ambitioniert an ein Online-Rollenspiel herangehen dürfte, so kann man es wohl kaum jemanden verübeln, wenn er sich mal um mal aufgrund von Online-Bekanntschaften, aufregenden Abenteuern und einem Gefühl des Erfolgs wie auch der Progression deutlich lieber in der Online-Welt vergräbt, als in jener des manchmal so tristen Alltags sein Dasein zu fristen ...

Die besten MMORPGs im Jahr 2023

World of Warcraft Liebe es oder hasse es, aber Erfolg und Qualität bleiben unbestreitbar!

Deswegen unser Spitzenplatz: World of Warcraft hat das MMORPG-Genre zwar nicht begründet, die Idee einer modernen Fantasy-Online-Welt jedoch mehr als einmal revolutioniert. Bis heute zählt die wohl bekannteste IP von Blizzard Entertainment zu einem der Urgesteine des Genre und zum Besten, was eben jenes zu beiten hat. Viele haben versucht der WOW-Killer zu sein ... gelungen ist es bisher keinem so richtig!

Was wäre diese Liste wohl ohne World of Warcraft? Noch immer eine Liste der besten Online-Rollenspiele ... aber eben auch eine, bei der wohl eines der besten schmerzlich vermisst werden würde.

World of Warcraft existiert bereits seit 2004 und hat eine ganze Generation mit seiner umfassenden Fantasy-Welt, seiner packenden Geschichte und den gigantischen Möglichkeiten zum Zeitvertreib geprägt. Für viele – auch für mich – war es einer der ersten Berührungspunkte mit einem MMORPG. Und sein erstes Mal vergisst man ja bekanntlich nie, stimmts?

Aber auch ohne die rosarote Brille ist World of Warcraft selbst 2023 noch immer eines der wohl tollsten (und auch langlebigsten) MMORPGs aller Zeiten. Dank satten neun Erweiterungen bietet das Spiel inzwischen mehr Inhalt denn je und man würde wohl nicht übertreiben, wenn man sagt, dass es für WoW wohl am besten wäre, wenn der Tag 48 Stunden hätte, sodass man wirklich alle Ecken der Welt in Ruhe erkunden kann ...

World of Warcraft brilliert mit einem zeitlosen Grafikstil, toller Vielfalt an Klassen, Tätigkeiten und Umgebungen, einer gigantischen Community und einer Geschichte, die womöglich nie ihren Abschluss finden wird. Der Kracher von einst mag nicht mehr den gleichen Glanz wie zu Höchstzeiten aufweisen können, aber World of Warcraft bleibt einfach ein verdammt gutes Online-Rollenspiel!

Verfügbar für: PC

EVE Online Ein Sci-Fi-Epos ganz nach deinem Geschmack

Deswegen in unserer Liste: EVE Online hat schon zwei Dekaden auf den Buckel und gehört damit wie auch WoW zu den MMORPG-Urgesteinen der heutigen Zeit. Dass der Titel sich aber noch immer anhaltender Beliebtheit erfreut, mag zu Teilen der grandiosen Sci-Fi-Sandbox geschuldet sein, zu viel größeren Teilen jedoch den Spielern selbst, die hier ihre ganz eigene Geschichte erzählen dürfen.

EVE Online kann wohl als Genre-Primus bezeichnet werden, wenn es allein darum gehen würde, ob ein Spiel dir die Freiheit lässt, deine ganz eigene Geschichte zu durchleben. In EVE verkörperst du dabei einen Raumschiff-Piloten und wirst zunächst einmal mit einer recht steilen Lernkurve konfrontiert. Solltest du dich aber durchbeißen, erwartet dich danach eine Galaxie, die ganz nach deinem Willen (und denen deiner Mitspieler) formbar ist.

Tritt Spielerallianzen bei und sorge für Recht und Ordnung in der Galaxis, verbringe deinen Feierabend mit Ressourcenabbau und beobachte dein Wirtschaftsimperium beim Wachsen und Gedeihen oder wähle eine rabiatere Lösung und mach die Weiten des Alls als Weltraumpirat unsicher – du kannst es dir vorstellen? Dann kannst du es in EVE Online höchstwahrscheinlich auch erleben!

Der Titel ist sicher nicht für jedermann ideal und lässt dich gerade zu Beginn gern einmal im Regen stehen. Doch wer sich hieran einmal einen Narren gefressen hat und dem Sci-Fi-Genre auch nur ansatzweise etwas abgewinnen kann, der wird wohl künftig kaum mehr etwas anderes spielen wollen. Und weil EVE seit 2016 auch eine F2P-Version bietet, war die Einstiegshürde wohl selten niedriger. Ausprobieren und drin verlieren ist die Devise!

Verfügbar für: PC, Browser und Tablet (Companion-App für das Smartphone)

Guild Wars 2 Im Schatten von WoW, aber nicht zwangsläufig schlechter

Warum wir es mögen: Guild Wars 2 begeistert mit einem stetigen Nachschub an unterhaltsamen Inhalten, einer Welt, die allein aufgrund ihrer versteckten und bedeutsamen Belohnungen zum Erkunden einlädt und einem System, was Hardcore-Gamer wie auch Casual-Spieler gleichermaßen in den Bann zieht.

An dieser Stelle könnte ich natürlich auch viele Worte darüber verlieren, dass Guild Wars 2 womöglich die beste Story hat (zumindest eine der packendsten für Einzelspieler), eine weitreichende Spielwelt und eine tolle Community sowie temporeiche, spaßige Kämpfe bietet – könnte ich wie gesagt machen, werde ich aber nicht ...

Denn für mich ist dieser Vertreter vor allem eines: das perfekte MMORPG für alle, die mal etwas mehr und mal etwas weniger Zeit haben. Bei der Konkurrenz muss ich wöchentlich Raids besuchen, täglich meine Ressourcen checken oder auf sonstigen Firlefanz achten, was sich nicht jeder Heranwachsende oder Erwachsene zeitlich erlauben kann. Eben dieses Problem hat Guild Wars 2 aber eben nur in den seltensten Fällen. Hier kannst du nämlich das allermeiste ganz gemächlich und im eigenen Tempo erkunden.

Du willst mit deinen Freunden noch einmal die ersten Hürden des Startgebiets durchleben? Kein Problem, wo doch dein Level angepasst wird, sodass wenigstens eine kleine Herausforderung bleibt. Du hast nur einmal kurz eine Viertelstunde Zeit? Nicht schlimm! Spiel doch einfach eine der kurzen, knackigen Quest oder nimm an einem der grandiosen Spontan-Events teil und zieh dich danach wieder zurück.

Guild Wars 2 ist eines dieser Spiele, bei dem es nichts ausmacht, wenn man mal eine Zeit lang nicht zum Spielen kommt, weil der nächste Einstiegspunkt genauso passend ist und grandios wird, wie es auch der letztbeste war. Ach ja, und in Sachen Individualisierungsmöglichkeit ist dieser Vertreter auch weit vorn mit dabei!

Verfügbar für: PC

Final Fantasy 14 Der MMO-Traum für alle Square Enix-Fans

Deswegen muss man FFXIV lieben: Final Fantasy 14 steht den Single-Player-Abenteuern des Entwicklers und Publishers in kaum etwas nach und kann so gleichermaßen mit einer epischen JRPG-Story punkten. Der Start mag etwas träge sein, die MMORPG-Einflüsse und -Freiheiten machen das im weiteren Verlauf jedoch mehr als wett. Und gerade in Anbetracht vieler grandioser Erweiterung ist FFXIV ein Titel, der sich vom Mittelmaß hin zur echten Top-Empfehlung gemausert hat.

Final Fantasy 14 ist zweifellos eines der besten MMORPGs der letzten Jahre und förmlich ein Paradies für alle, die großartiges Storytelling, den Aufbau von Gemeinschaften und befriedigende Endgame-Inhalte suchen.

FFXIV verspricht dabei aber auch eine aufregende Reise voller Abenteuer. Es gibt hier nicht nur unzählige Spielstunden zu genießen, sondern auch eine erstaunliche Vielfalt an Aktivitäten zur Auswahl. Die Hauptgeschichte von Final Fantasy 14 zeichnet sich primär durch ihre reif ausgearbeitete Handlung und eine ganze Fülle an beeindruckend geschriebenen, nahbaren und interessanten Charakteren aus. Wer indessen aber mal eine Pause von all dem Drama braucht, der bekommt ebenfalls Möglichkeiten zum entspannten Zeitvertreib wie das gute alte Angeln oder aber die Dekorationsoption des Eigenheims an die Hand gereicht. Und wer dann noch einmal auf die virtuelle Piste will, der kann sich gern einmal im Nachtclub austoben.

Doch das Highlight von Final Fantasy 14 ist zweifellos seine gastfreundliche Community: Selbst erfahrene Spieler werden ermutigt, neuen Spielern, hier liebevoll als "Sprösslinge" bezeichnet, bei ihren ersten Herausforderungen zu helfen. So wird mal ganz nebenbei eine wunderbar angenehme Kultur des Gebens und Nehmens gefördert. Und wer weiß, vielleicht sind die Sprösslinge von heute ja schon die Mentoren von morgen?

Verfügbar für: PS5, PS4 und PC (Xbox Series ab Frühjahr 2024)

The Elder Scrolls Online Du dachtest Skyrim ist groß? Dann hast du ESO noch nicht gespielt!

Deswegen ein Muss für Bethesda-Fans: The Elder Scrolls Online streift Bethesdas beliebter Fantasy-Welt das MMORPG-Format über und bietet Spielern die Gelegenheit, noch tiefer in die Welt von Tamriel einzutauchen. Das Spiel ist atemberaubend weitläufig und ermöglicht es euch, die gigantische Welt allein oder mit Freunden noch einmal neu zu entdecken.

The Elder Scrolls Online ist definitiv eines der besten MMORPGs, wenn es um die Immersion geht. Das Spiel wirft Spieler in wunderschöne Welten und begleitet sie mit ebenso beeindruckender musikalischer Untermalung bei ihrer Erkundung. Fast ganz Tamriel steht dir hierbei zur freien Exploration offen, und wenn du magst, kannst du gar zu den bekannten Orten aus Skyrim, Oblivion oder Morrorwind zurückkehren. Ähnlich wie seine Einzelspieler-Vorgänger steckt The Elder Scrolls Online hierbei voller spannender Quests und vielfältiger Optionen beim Voranschreiten durch die Welt – vom gesetzlosen Bandit bis hin zum mächtigen Zauberkundigen kannst du hier deinen Fantasy-Träumen freien Lauf lassen.

Insgesamt ist TESO ein fantastisches Zuhause für Fans klassischer Bethesda-RPGs, die eine der vielen großen Welten schon immer einmal mit ihren Freunden durchstreifen wollten. Das Kampfsystem ist außerdem dynamischer als das vieler anderer Spiele, erfordert aktives Ausweichen und Blocken und die Nutzung kurzer Zeitfenster zum Gegenangriff. Rundum eine fantastische (MMO)RPG-Erfahrung!

Verfügbar für: PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One

Star Wars : The Old Republic (Image credit: EA)

Star Wars: The Old Republic Weit, weit entfernte und sehr, seeeeeehr große Galaxis Our expert review:

Why we love it Star Wars: The Old Republic nimmt viele der altbekannten BioWare-Qualitäten von einst, allen voran die hohe Kunst des Storytellings, und stopft sie in ein MMO-Kostüm. Ja, das Alter mag auch The Old Republic inzwischen anzusehen sein, für Star-Wars-Fans ist es aber wohl noch immer eine der epischsten Online-Erfahrungen aller Zeiten, die vom eigenen Lichtschwert, über ein eigenes Domizil bis hin zu Raumschiff alles bietet, was man sich von der Galaxis nur erhoffen kann.

Grafisch ist Star Wars: The Old Republic längst keine Augenweide mehr (ganz anders als die pompösen Cinematic-Trailer, die mich überhaupt erst zum Spielen bewegt haben), im Kern hat es jedoch noch immer viele Qualitäten zu bieten, die auch heute noch ein grandioses MMORPG ausmachen. Allen voran ist auch hier die packende Erzählweise der Geschichte, die in typischer Bioware-Manier multiple Antwortoptionen bereithält, zu erwähnen. Doch auch im klassichen Sinne ist The Old Republic ein Traum für Star Wars und MMO-Fans. Umfangreiche Spielwelt, tolle Klassenwahl, forderndes Endgame, reichlich Optionen zur Individualisierung – sogar Housing bietet der Titel!

Aber witzigerweise ist der Titel auch für Einzelabenteuerer bestens geeignet – vor allem für solche, die sich eine packende Geschichte rund um die eigene Figur erhoffen, mit Höhepunkten, die selbst den besten Filmszenen der Star-Wars-Vorlage oder gar einem Mass Effect und Dragon Age gleichkommen. Ach ja und kostenfrei spielbar ist der Großteil des Titels inzwischen auch! Wozu also warten? Schwing dich in den Download und Reise noch heute in eine weit, weit entfernte Galaxis!

Verfügbar für: PC

Runescape (Image credit: Jagex Ltd)

Runescape Oldschool ist cool!

Deswegen zurecht in der Topliste Runescape zeichnet sich vor allem durch seine beeindruckende Zugänglichkeit aus. Ob auf dem PC oder mobilen Plattformen verfügbar, das klassische MMORPG von Jagex kann auf allem gespielt werden, von einem leistungsstarken Gaming-PC bis hin zu einem Tablet. Als großartiger Einstieg in das Genre bietet Runescape außerdem eine umfangreiche Fantasy-Spielwiese zum Austoben!

Sehr wahrscheinlich die beste Wahl, wenn es um reine Zugänglichkeit geht, ist wohl noch immer Runescape. Der Titel ist längst nicht mehr nur ein altes PC-Überbleibsel, sondern inzwischen auch auf Mobilgeräten eine gern gesehene Option, um die ein oder andere Stunde deiner Freizeit genüsslich todzuschlagen.

Leicht zu verstehen, umfangreich genug, um sich zu verlieren und äußerst belohnend: Das Erfolgsrezept ist nicht sonderlich komplex, aber noch immer effektiv wie eh und je.

Seinen Ursprung hat Runescape übrigens im Jahr 2001 (!), wo es als browserbasierter Titel von Entwickler Jagex erstmalig bereitgestellt wurde und sich seit nun mehr als zwei Dekaden stetig weiterentwickelt.

Das Spiel schöpft dabei starke Inspirationen aus der Welt der klassischen CRPGs wie Baldur's Gate und paart eben jenes offene Spieldesign sowie das halb-reale Kampfsystem mit einer Sandbox-artigen Welt namens Gielinor. In selbiger folgt man aber keiner geradlinigen Erzählstruktur, sondern kann zumeist tun, wonach einem der Sinn steht. Perfekt also für kreative Köpfe und muntere Abenteuer, die gewillt sind, sich ihre ganz eigenen Ziele zu setzen.

Runescape ist ein grandioser Einstiegspunkt ins Genre und zeigt, wozu MMORPGs schon damals fähig waren und heute noch immer sind – und das sogar gänzlich ohne Gaming-PC!

Verfügbare Plattformen: PC, Android, iOS

Bestes MMORPG: FAQs

(Image credit: Square Enix)

Welches MMO sollte ich im Jahr 2023 spielen? So ziemlich jeder Listeneintrag ist es auch 2023 wert, ihm einmal einen Besuch abzustatten. Zum Zeitpunkt der Erstellung stehen jedoch bei einigen ausgewählten Vertretern wieder einmal neue Updates an. Bei Guild Wars 2 dreht sich aktuell alles um die Erweiterung "Secrets of the Obscure", die Neueinsteiger wie Veteranen einmal mehr in eine gigantische Spielwelt mit packenden Storys entführt. Und auch The Elder Scrolls Online bekommt zuletzt mit der "Necrom"-Erweiterung wieder frischen Content spendiert (inklusive neuer Klasse). Wer also brandneue Inhalte simultan mit vielen anderen Spielern erkunden will, ist dort derzeit bestmöglich aufgehoben!

Was steht in Zukunft im MMO-Segment an? Die bevorstehende Erweiterung "Dawntrail" für Final Fantasy 14 sieht nach einer vielversprechenden neuen Richtung für eines der besten MMORPGs aus. Wer aber nach wirklich brandneuen Erfahrungen, konkreter gar Titeln, sucht, der scheint mit "Blue Protocol" von Amazon Games nicht schlecht beraten. Mit stilvollem Look und innovativem Kampfsystem waren wir jedenfalls schon in unserer Preview-Session stark angetan von dem, was da zeitnah noch folgen könnte. Ein Release im Westen ist noch für 2024 auf dem Plan!

Bei Zusammenstellung unserer Bestenliste für die Top-MMORPGs haben wir versucht mehrere Genres, Spielertypen und Plattformen zu berücksichtigen, sodass jeder zumindest eine (im Idealfall aber natürlich gleich multiple) Option zur Verfügung gestellt bekommt.

Dennoch haben wir natürlich auf einen gewissen Qualitätsstandard geachtet. Unverkennbar bleibt beispielsweise, dass ein Großteil der Liste sich aus alten Hasen zusammensetzt, die sich durch spielerische Elemente, eine noch immer rege Community und regelmäßige Updates auszeichnet.

Beachten sollte man aber eben auch, dass nicht jedes MMORPG gleich ist und sich ein EVE Online dementsprechend natürlich massivst von Vertretern wie Guild Wars, SWTOR oder FFXIV unterscheidet, die auch für Single-Player mehr als genug Inhalte bieten.

Ein jeder Titel hat so seine ganz eigenen Interessen, vereinen tut aber alle, dass sie diese gekonnt zur Schau stellen und dem Spieler so das bieten, was er sich bereits im Vorfeld vom jeweiligen Vertreter wünschen dürfte.

Natürlich ist das aber auch viel zu viel Videospielinhalt, um ihn einer einzigen Person zuzumuten. Entsprechend glücklich sind wir bei TechRadar darüber, dass unser Gaming-Segment aus versierten Kennern allerlei Vertreter besteht, die zusammen mehrere Tausend Stunden Spielzeit in den verschiedensten MMORPGs auf dem Tacho haben. Eben diese Erfahrung wurde schlussendlich für die Erstellung der Liste genutzt, wo ein jeder Titel selbst gespielt oder gar getestet wurde, um ein hohes Maß an Qualität und Authentizität zu gewährleisten!

Eher Fan der Einzelspieler-RPG-Kunst? Kein Problem, haben wir doch auch hierfür schon längst die passende Liste parat!