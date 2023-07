Final Fantasy 14 erhält mit Dawntrail die nächste Erweiterung in 2024 – und kommt endlich für Xbox!

Mit Final Fantasy 14 Dawntrail dürfen sich Fans des MMOs bereits 2024 auf das nächste große Inhaltspaket freuen. Das war allerdings längst nicht die einzige Überraschung, die Naoki Yoshida im Gepäck hatte.

Der Produzent und Director von FFXIV hat entlang des Fan-Festivals in Las Vegas nämlich nicht nur die inzwischen fünfte Erweiterung für den Sommer 2024 bestätigt und damit einmal mehr eine "Fülle neuer Inhalte", eine neue Stufenobergrenze (Level 100), neue Jobs, Gebiete, Stämme oder Dungeons versprochen, sondern auch die Erweiterung der Spielergemeinde auf eine neue Plattform in Aussicht gestellt!

In einem Überraschungsauftritt wurde schließlich Xbox-Chef Phil Spencer auf die Bühne gebeten, der zusammen mit Yoshida verkünden durfte, dass eines der beliebtesten MMOs alsbald auch auf der Xbox Series X- wie auch Xbox Series S-Konsole Einzug halten wird – und das sogar noch im Frühjahr 2024.

"Was ich wirklich an dir und deinem Team schätze, ist, dass du den Spieler in den Mittelpunkt von allem stellst, was du tust", sagte Spencer bei der Präsentation zu Yoshida.

Xbox-Spieler dürfen sich im Vorfeld gar auf eine offene Beta freuen, auch wenn hierfür noch kein konkretes Datum vorliegt. Mit einem verfrühten Release kann ein jeder Xbox-Besitzer sich somit aber schon einmal ideal auf den Release von Dawntrail vorbereiten.

Und das dürfte auch nötig sein, denn schließlich erwartet alte wie neue Spieler eine Reihe neuer "Hauptkampfinhalte" rund um FATEs, Jagden, Schatzsuchen wie auch sonstigen Nebenquest in der neuen Welt Tural.

Zeitgleich erhalten Xbox-Spieler (ebenso wie PC- und PlayStation-Nutzer) erstmalig eine "grafische Überarbeitung des Spiels für Charaktere und Welt". Mit dabei sind hierbei "Verbesserungen der Bildschirmästhetik, höher aufgelöste Texturen und Schatten sowie eine verbesserte Materialqualität."

2024 dürfte es also wieder einmal höchste Zeit sein, sich in FFXIV umzuschauen oder das üppige Online-Abenteuer gar erstmalig zu erleben. Und wer weiß ... womöglich kann Xbox hier auch einen weiteren wichtigen Grundstein für die längerfristige Kooperation mit Square Enix legen?

Wer zwar Final Fantasy, nicht aber dem MMORPG-Genre etwas abgewinnen kann, der dürfte womöglich mit klassischeren Titeln wie Final Fantasy VII: Remake oder dem (neu aufgelegten) Prequel besser beraten sein. Alternativ könnte dich aber womöglich auch der neueste Streich, Final Fantasy XVI, überzeugen, auch wenn Square Enix in hier in mancherlei Hinsicht eine neue Richtung einschlägt.

Darf es hingegen eher was für die Ohren sein, holt dich vermutlich der stylische Plattenspieler im Final Fantasy 14-Design eher ab!