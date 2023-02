Chained Echoes ist perfekt und wird mit jeder Spielstunde besser

Es ist Festtag in der idyllischen Handelsstadt Farnsport. Nach Jahren des Krieges können die Bewohner der Stadt endlich zusammenkommen, um den zaghaften Frieden zu feiern. Ser Victor von Arkadia - ein wohlmeinender und seltsam langlebiger Dramatiker - ist hier, um das Fest zu genießen und nebenbei ein paar Preise an den Spielständen zu gewinnen. Es dauert nicht lange, bis Victor eine dicke Tasche voller Spielmarken hat und bereit ist, sie gegen ein paar lächerlich mächtige Gegenstände einzutauschen. Genüsslich nähert sich unser Barde dem Preiskiosk. Doch als er den Handel abschließen will, muss er feststellen, dass etwas Schlimmes passiert ist: Er wurde ausgeraubt.

An diesem Punkt ändert sich unsere Perspektive. Wir sind jetzt Sienna, die opportunistische Diebin, die Victor vor wenigen Augenblicken von seinen wohlverdienten Preisplättchen getrennt hat. So wie sich unsere Perspektive ändert, so ändert sich auch unser Ziel. Ein maßgeblicher Text unten rechts auf dem Bildschirm informiert uns, dass wir den Trubel des Jahrmarkts nutzen sollen, um "nach Dingen zu suchen, die wir stehlen können". Mit einer einzigen Textzeile hat Chained Echoes das gesamte Fest neu gestaltet. Für Sienna ist das eine Gelegenheit, schnelles Geld zu verdienen - ganz im Gegensatz zu Victors unbeschwertem Ziel, einen schönen Tag zu verbringen. Allein mit dem Text hat Chained Echoes zwei sehr unterschiedliche Charaktere mit einer präzisen Erzählweise in Szene gesetzt.

Chained Echoes ist eine gut geölte Maschine, die Dialoge, den Aufbau der Welt und die Charakterisierung mit beeindruckender Präzision ausführt. Das Rollenspiel bietet eine Reihe denkwürdiger Charaktere vor einer nuancierten Kulisse aus geopolitischen Intrigen und High-Fantasy-Melodrama. Vom Eröffnungsprolog, in dem Glenns Vergangenheit als Söldner geschildert wird, bis hin zu Prinzessin Lennes hochmütigem geopolitischen Streben nach Frieden - Entwickler Matthias Linda nutzt die Schauplätze von Chained Echoes immer wieder, um seine Welt sorgfältig umzusetzen.

(Image credit: Ark Heiral)

Yuji Horii, der Schöpfer von Dragon Quest, führte den Erfolg seiner langlebigen JRPG-Reihe auf sein eisernes Bemühen zurück, "die Spielwelt real wirken zu lassen" (via Forbes (Öffnet sich in einem neuen Tab)). Diese Qualität ist ein Markenzeichen der "klassischen" 16-Bit-JRPG-Ära, zu denen etwa die frühen Dragon Quests sowie Final Fantasy 1 bis 6 zählen. Durch seine Spielmechanik und seinen Schreibstil ist Chained Echoes nicht nur ein getreues Abbild dieser Qualität, sondern baut sie auch auf sinnvolle Weise weiter aus.

Trotz des unterschiedlichen Umfangs und Preisklasse erinnerte mich Chained Echoes an den bevorstehenden JRPG-Blockbuster Final Fantasy 16. Die Karten liegen auf dem Tisch: Final Fantasy 16 ist eines meiner am meisten erwarteten Spiele des Jahres, aber Lindas kühnes Indie-Angebot bestätigt den Gedanken, dass ein RPG absolut keine hochmoderne Grafik oder moderne Prestige-Elemente braucht, um seine Spieler zu fesseln und zu begeistern.

Wendepunkt

(Image credit: Ark Heiral)

Chained Echoes beweist, dass ein Rollenspiel auch im Jahr 2023 keine 3D-Grafik oder Sprachausgabe braucht, um ein erstklassiges Erlebnis zu bieten. Was es jedoch tut, ist, die Formel der alten Schule zu nehmen und sie für moderne Empfindungen zu verfeinern. In der Vergangenheit haben rundenbasierte Kampfsysteme oft darunter gelitten, dass sie uns dazu ermutigten, gedankenlos Angriffssequenzen zu wiederholen. Warum sollte man eine interessante Wahl aus einem abwechslungsreichen Buffet verschiedener Angriffe treffen, wenn man bereits einen optimalen Zug hat, von dem man weiß, dass er funktioniert?

Linda umgeht dieses Problem in Chained Echoes mit dem Overdrive-System. Während der Kämpfe siehst du in der oberen linken Ecke des Bildschirms eine Anzeige, die den Zusammenhalt der Gruppe im Kampf darstellt. Die meisten Angriffe lassen dein Overdrive-Level steigen. Nach ein paar Zügen findest du dich in der Mitte der Anzeige wieder und profitierst von starken Verstärkungen für die ganze Gruppe. Wenn du jedoch zu weit gehst, wird deine Gruppe ausgebrannt und erleidet einen unangenehmen Schwächungszauber.

Das Overdrive-System ist alles andere als ein Gimmick oder ein nachträglicher Einfall, sondern stellt eine grundlegende Veränderung im rundenbasierten JRPG-Gameplay dar.

Um deinen Overdrive niedrig zu halten, musst du Fertigkeiten gewisser Klassen verwenden, die durch das Symbol auf der Leiste gekennzeichnet werden. Sobald du eine davon benutzt, sinkt dein Overdrive-Level, und das Symbol ändert sich. Das gibt den Kämpfen eine befriedigende Dynamik und zwingt dich dazu, verschiedene Angriffe einzusetzen, um deine Overdrive-Anzeige im richtigen Bereich zu halten, während du dich gleichzeitig auf die traditionelle Mischung aus Elementarschwächen und Ressourcenmanagement konzentrierst.

Das Overdrive-System ist alles andere als ein Gimmick oder ein nachträglicher Einfall, sondern stellt eine grundlegende Veränderung des rundenbasierten JRPG-Gameplays dar. Um in Chained Echoes das Beste aus deiner Gruppe herauszuholen, musst du den überraschend tückischen Rhythmus der Overdrive-Leiste im Auge behalten. Er sorgt dafür, dass jede getroffene Entscheidung Gameplay-technische Konsequenzen hat. Somit musst deine gebotene Varianz an Fertigkeiten auch wirklich einsetzen, was dem gesamten Kampfsystem ein grandioses Alleinstellungsmerkmal verleiht, bei dem man sich fragt, warum da niemand vorher drauf gekommen ist.

Fazit: Spielt dieses Spiel, es ist perfekt!

(Image credit: Ark Heiral)

Obwohl wir in letzter Zeit eine ganze Reihe von Rollenspielen erlebt haben, von denen ich nicht immer überzeugt werden konnte (Öffnet sich in einem neuen Tab), haben nur wenige moderne Titel außer Octopath Traveler und Bravely Default 2 den Charme des "klassischen" Final Fantasy mit Begeisterung wiederbelebt. Was Chained Echoes jedoch auszeichnet, ist das Ausmaß, in dem es eine fesselnde Geschichte in der Tradition der alten Schule bietet und gleichzeitig die "klassischen" Mechaniken sinnvoll weiterentwickelt, um etwas Neues zu schaffen.

Im Gegensatz zu Xenoblade Chronicles 3 (Öffnet sich in einem neuen Tab) sind die Abschnitte, die die Geschichte unterbrechen, genauso durchdacht und lohnend wie alles andere. Chained Echoes hat eine gesunde Beziehung zur Vergangenheit, indem es sich die Qualitäten klassischer JRPGs aneignet und gleichzeitig die schwächeren Bereiche der Formel verbessert, um etwas unverschämt Modernes zu schaffen.

Es ist erfreulich zu sehen, dass im Jahr 2023 die traditionelle Formel des "klassischen" 16-Bit-JRPGs nicht nur eine brauchbare Grundlage für ein exzellentes Spiel ist, sondern mit sinnvollen mechanischen Verbesserungen auch sinnvoll verbessert werden kann. Es wird interessant sein zu sehen, ob der kommende JRPG-Gigant Final Fantasy 16 die Magie des Genres mit der gleichen Effizienz einfangen kann.

Obwohl Chained Echoes bereits im Dezember letzten Jahres erschien, ist es bereits jetzt eines meiner Spiele des Jahres und hat mir einmal mehr gezeigt, welche unglaublich schicken Videospiel-Perlen - z. B. Signalis (Öffnet sich in einem neuen Tab)- im Indie-Bereich zu finden sind.